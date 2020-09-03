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Мелитополь (598) Нацполиция (15752) стрельба (3159) автобус (86)

"Походу, вальнули кого-то. Крови п#зда": на трассе под Мелитополем расстреляли микроавтобус. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Поздно вечером 2 сентября 2020 примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус. ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Это произошло на трассе в сторону Херсона, сообщает паблик "Мелитопольграм" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

На записи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус - с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Неизвестные с ружьями устроили перестрелку в Киевской области. ВИДЕО

Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус "Форд" расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.

"Решается вопрос правовой квалификации", - сказали в полиции.
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Топ комментарии
+46
Мои родственники, переселенцы с Макеевки, живут в Мелитополе и ездят на донецких номерах. В том Мелитополе, по их словам, ваты как насрано, ждут путена.
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03.09.2020 09:53
+45
В нынешнее время с донецкими номерами ездить как-то не камельфо!!!)))
А до ваты это никак не дойдет!!!)))
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03.09.2020 09:32
+35
Мелитополь город тупорылой ваты. У нас ее в городе процентов 20 точно
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03.09.2020 10:02
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В нынешнее время с донецкими номерами ездить как-то не камельфо!!!)))
А до ваты это никак не дойдет!!!)))
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03.09.2020 09:32 Ответить
В Италию ездят на отдых донецкие (один блогер писал, даже фотографии номеров автомобилей выкладывал), виллы проверить свои - и ничего, а в Мелитополе, видите ли, донецким ездить опасно.
На донецких не угодишь. "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 3620
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03.09.2020 09:45 Ответить
То в Макаронії. Вони і Марківа засудили. А в Україні юзівських ненавидять.
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03.09.2020 10:06 Ответить
Мои родственники, переселенцы с Макеевки, живут в Мелитополе и ездят на донецких номерах. В том Мелитополе, по их словам, ваты как насрано, ждут путена.
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03.09.2020 09:53 Ответить
Мелитополь город тупорылой ваты. У нас ее в городе процентов 20 точно
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03.09.2020 10:02 Ответить
вату разнесло по всему миру !!! ее надо выжигать как тополиный пух !
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03.09.2020 10:06 Ответить
если бы их было 20%, ты бы их и не видел и не слышал! разве что поскуливали бы иногда.
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03.09.2020 10:24 Ответить
там 70% выходцев из оркостана и их потомков .. ну а в целом у нас их пол страны ..
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03.09.2020 10:49 Ответить
больше. процентов 80
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03.09.2020 10:29 Ответить
Я из Мелитополя,тут этой мрази процентов 70,ждут путина,гниды позорные
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03.09.2020 11:19 Ответить
Скорее-процентов 80,а адекватных-20.
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03.09.2020 14:03 Ответить
столько же в Запорожье если не больше.
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03.09.2020 21:08 Ответить
"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 6410Мелітополь, 24.03.2014.
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03.09.2020 10:08 Ответить
Как и в Каменском
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03.09.2020 10:16 Ответить
Ваты в Каменском дохрена, но она не активная! Помню когда ленина валили, их три калеки вылезло, разогнали подсрачниками и всё! потом когда дзержинского в утиль пускали, их чуть больше вылезло, но как вылезло так и залезло, некоторым е..бальник подбили слегка! пусть пасть открыть попробуют... "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 3228
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03.09.2020 11:11 Ответить
ни одна ватная мразь ещё не посмела хоть как-то осквернить это место, знают что жопа будет!"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 8567
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03.09.2020 11:14 Ответить
Молодцы!
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03.09.2020 19:44 Ответить
Кстати,вата активизировалась по всей Европе !!! В Берлине,в прошедшее воскресенье ,был заявлен митинг против ограничений по "короне". Все немцы отнеслись спокойно,т.к. по всей стране митингует сфера обслуживания. Они не понимают,что к ним не ходят не потому что бряться дать свои координаты,а люди стараются встречаться на открытом воздухи и избегать лишних контактов!! ТАК ВОТ...
На митиг собралось 38 000 человек! А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ....(барабанная дробь)!!!!!!
Вся толпа была с флагами АДФ (альтернатива для Германии), полуфашистская партия которую спонсирует Рашка, российские флаги и флаги ДНР !!! Раздавались вопли :"Путин помоги!" Пытались ворваться в Рейстаг (идиоты!) Полиция "погрозила" палочками неслабо....(Мне понравилось...)
Самое удивительное (для меня,по крайней мере), что с русскими флагами шли "русские немцы",которых в Рашке гнобили как могли! Стокгольмский синдром одолевает???Ностальгия по допивании до чёртиков??? Они же всем русскоговорящим "бьют себя пяткой в грудь,что ОНИ настоящие немцы".... Короче!
Это второй случай в Германии ,за последние 10лет,когда Путин пытается показать Меркель и Правительству Германии,что "5я колонна" (его люди)многочисленна и сильна!
Первый-"девочка Лиза".которая оказалась малолетней проституткой,живущей добровольно с арабом и воскрестный протест против "мер карантина"
ДА....Было задержано за беспорядки 400 человек!
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03.09.2020 21:18 Ответить
В Одессе ваты тоже дохрена. Но вовремя язву прижгли вот и не распространяется. "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 9486
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03.09.2020 10:18 Ответить
вона не не розповсюджується, а просто затихарилась. Звісно, дещо посприяла тому, що вата притихла трошки, війна на сході. Бо тре бути зовсім вже упоротим ідіотом, щоб тягти в свій дім/місто/вулицю те, що відбувається на Донбасі. Але це не означає, на жаль, що вата змінила свої погляди. Це латентні вороги, які при найменших сприятливих умовах знову як піна піднімуться та будуть волати щоб їх рибоглазе **** "спасло". Від чого правда щоб "спасло", вони і самі не розумють. Бо довбана отара баранів.
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03.09.2020 10:57 Ответить
Так я и не говорю, что ее стало меньше, ее там овердохрена!! Больше чем хотелось бы. Но слава богу еще слышна украинская речь. Торговцы с окрестных сел как правило говорят по украински и это радует. И ведут себя в обращении с покупателями вежливо и приветливо. В отличии от одеситок-торгашек. Те роняют слова, как будто делают одолжение. даже если это тетка, что вынесла помидоры по 18 со своего огорода и торгует с картонного ящика. Или продавец в Сильпо. Говорит в сторону, на покупателя не смотрит. Я полгода проторчал в Одессе, попал на карантин. Сбежал на блакаре.
Супруга моя троляка еще та, везде в Одессе на рынке и т.д. подчеркнуто говорит по украински, причем старатся не употреблять свой врожденный суржик (кто знаком с кировоградщиной тот знгает их неповторимы стиль)) а в силу своих способностей выдает литературный)) Так вот - увидев на прилавке надписи "лук" "свекла" выдала - "А де цыбуля та буряк?!" "Женщина, вам что повылазило?! Вот же перед вами еще лежит ещё и написано!!" (типичный совок правда?)) моя в ответ "Я бачу що лежыть, але напысано якась дурня!! Шо це за лук-свекла?" Что ту началось!! Присоеденились и покупатели и продавцы)) Узнала про себя много интересного. При чем некоторые пожелания, такие как "Вали в свою бандеровщину" с удовольсвием выполнила бы и так, задаром, но поезд Одесса-Ковель вредители на ж.д. так и не пустили. Причем на другие направления из Одессы поезда ходят.
Но что самое ржачное - на другой день моя приходит и покатывается со смеху - ценники в том

гадюшнике поменяли - цыбуля та буряк! Як мае бути!! Бздят твари, а значит есть там Люди и вата их боится! Стерненко не один в Одессе и они это знают.
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03.09.2020 11:47 Ответить
в Одесі завжди панувала така атмосфера такого собі трохи зверхнього ставлення до всіх. Не знаю, на чому вона заснована, але доброзичливості на вулицях, чи привітних посмішок до незнайомця не побачиш від місцевих. Але змушений таки визнати, що такого ворожого ставлення як у Донецьку до людей мені ніде в Україні не доводилось фіксувати. Там на питання "Де зупиняється автобус № .. (якось їхали в аеропорт та довелось запитати в місцевих про зупинку), то взагалі нахєр відправили)).
Мене у 2014-му ще збентежили заяви на телекамеру від одеситів, коли 2 травня відбулась пожежа у БП, "ви пожгли наших мальчіков".... Вже тоді все було зрозуміло, що вати там до чорта, і навіть більше. Але потім якось трохи врівноважилось, Місцеві патріоти, українці, сподіваюсь не дадуть Україну ображати, і події 2 травня досить таки переконливо довели, козломордії в Одесі не буде. Начеб то страшна трагедія та пожежа, але ж і по-звірячому вбитий Рибак чи закатований Степанчик Чубенко переконали українців в тім, що добро МАЄ БУТИ З КУЛАКАМИ. І хай кожна прокацапленя ******* пам"ятає про це !
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03.09.2020 12:09 Ответить
Та ніхто їх там не палив! Самі і влаштували цю пожежу!
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03.09.2020 12:39 Ответить
та це нікого не хвилює. Хай пам"ятають як буде із зрадниками.
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03.09.2020 12:50 Ответить
Они первые ночали бросать бутыеи с зажигательной смесью с крыши Дома Профсоюзов ,а раньше стрелять в безоружных мирных ребят! Получили -что просили!
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03.09.2020 19:50 Ответить
Оно то так, устроили себе запасы горючки оно и занялось. Не бандеровцы же наносили им туда емкости с веществами))
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03.09.2020 21:37 Ответить
Одесса вообще город контрастов)) С одной стороны хамство этакое, с претензией на внутреннее достоинство, а с другой - стоит на дорогу ступить и машины тут же пропускают. И не обязательно на переходе. Был в стомат-поликлиннике - там все вежливые и приветливые, но им же всем около 30. А хамят обычно пенсы. Гулял с внучкой по площадкам детским, мамочки везде приветливые, уважительные к чужим деткам. За пол года я не небыл свидетелем ни одного конфликта в городе! А ведь часто был на стадионе, где полно ребят и взрослых. То есть на молодых все таки есть надежда.
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03.09.2020 21:45 Ответить
Жене передавай велику шану от земляков "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 2223 !
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03.09.2020 15:54 Ответить
Бердянск, центральный пляж. Шо вы еще хотите?
"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 4682
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03.09.2020 11:53 Ответить
А потім обміняють цих таксистів на вбивць українців.
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03.09.2020 20:26 Ответить
"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 6928
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03.09.2020 10:08 Ответить
вата в основном живет на Заході!!туда і перекинувся сивочолий разом з ахметом бо побачив що місцева вата підтримає бариг !!головне щоб вишиванку одягав))
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03.09.2020 10:52 Ответить
Чего ты несешь???? Причем здесь донецкие номера? А жители Мариуполя, Славянска, Краматорска тебе что сделали? Налоги Украине платят, в Украине живут. Но, представь, других номеров не дали.
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03.09.2020 16:32 Ответить
Вы тоже на это надеетесь??
"Походу вальнули кого-то. Крови п#зда": на трассе под Мелитополем расстреляли микроавтобус - Цензор.НЕТ 7383
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03.09.2020 09:34 Ответить
было бы очень неплохо, но мертвячук в микроавтобусе не ездит. а против самолета огнестрел не покатит.
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03.09.2020 10:07 Ответить
ИЛ 76 же збили ! Тож, шанси є.
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03.09.2020 10:58 Ответить
"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 4577
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03.09.2020 10:54 Ответить
це ще коли дрочило ківа прикидався патріотом?? ))
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03.09.2020 10:59 Ответить
Зате проти Гео Лєрос справи відкрили, та й Стерненко під домашнім арештом. Кузьменеюко, Антоненко, Дугар, Федина, Маруся Звіробій - всі під наглядом. То виявляється, це не вони є соціально небезпечними?
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03.09.2020 09:35 Ответить
Ну с Леросом больше похоже на раскрутку запасного варианта, в случае досрочных президентских выборов. Уж больно НеЛох накосячил. Заменят одного на другого и нарИд будет в экстазе.
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03.09.2020 15:58 Ответить
Та ні. Тут таки образа Богдана. Богдан - мій земляк. Тому, знаючи його характер, я схиляюся до версії помсти. Хоча Богдан не є мстивим, але і топтатися по собі не дозволить.
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03.09.2020 19:07 Ответить
Возможно, но лично мне кажется, что вариант с раскруткой более вероятен. А там увидим.
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03.09.2020 19:28 Ответить
Знаєте, я дивувався, як Лєрос взагалі туди потрапив. На відміну від 98 відсотків цієї шобли цей персонаж має мізки і інстинкт самозбереження. Тому не думаю, що цей інстинкт його зрадить і він підпишеться на гнилу справу ще раз.
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03.09.2020 20:33 Ответить
Лерос никто и выскочил ниоткуда. До выборов в "слугу Народа" про него никто не слышал и не знал, а тут чуть ли не новый мессия.
Заставляет задуматься.
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03.09.2020 22:29 Ответить
Я вже відповідав на подібний пост. Лєрос - відома публічна особа. І про нього інформація у Вікіпедії. Він не єпрофесійним політиком і тим більше - месією. Просто є самодостатньою людиною, аналогом Зєлєнского, тільки на від іну від нього схоже не вживає наркотики і більш порядний і стійкіший у психоемоційному плані.
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04.09.2020 13:06 Ответить
Изучил его биографию и остался при своем мнении. Ну неоткуда ему было получить такой добротный компромат, кроме как от спец служб. Причем не обязательно государственных, у крупных корпорацию и финансовых групп свои службы безопасности, которые технически обеспечены лучше СБУ.
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04.09.2020 17:04 Ответить
Підказую: від Богдана. Який насправді дуже тямущий і є одним з архітекторів цієї зеленої конструкції. Причому посланий саме Єрмаком.
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04.09.2020 21:04 Ответить
А Богдан "Чей будет"?
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04.09.2020 21:11 Ответить
в смысле Лероса в президенты?
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03.09.2020 21:12 Ответить
Ну это мое ЛИЧНОЕ мнение, основанное на последних публикациях о Леросе: роскрутка, явный пиар, непонятно откуда взятый компромат и тп.
Очень напоминает раскрутку НеЛоха, с учетом новых обстоятельств.
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03.09.2020 22:27 Ответить
скорее криминал.. вывозили бабло или оружие..хотя хрен их поймешь.. а правду... ой ли и вряд ли нам расскажут...
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03.09.2020 09:37 Ответить
Так это наверное очередной ******* -за жития!)))
Недодрочил Киве,вот тот и обиделся))))
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03.09.2020 09:43 Ответить
Живая и логичная версия. Поддерживаю
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03.09.2020 10:11 Ответить
кровавый зеленый мир...
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03.09.2020 09:43 Ответить
Аваков самый лучший министр МВД.. (ЗЕпрез)
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03.09.2020 09:44 Ответить
СПРАВА СМЕРДВЕДЧУКА опзж ДИСТАБІЛІЗУЮТЬ СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ!! ЗАРАЗ СКАЖУТЬ, ЩО ЦЕ ПРАВИЙ СЕКТОР!!!
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03.09.2020 09:46 Ответить
Легко!! Надо добиваться запрещения ОПЗЖ ,как антиукраинской партии. И Шария туда-же!
Если ОПЗЖ возьмёт верх в верховной Раде- будет ЖОПЗА ВСЕЙ УКРАИНЕ!!!!!!
Будет гражданская война!
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03.09.2020 20:06 Ответить
Не удивлюсь если в этом деле замешаны медведчуковско-шарийские титушки
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03.09.2020 09:52 Ответить
В стране беспредел, коллега живет на Днепровской набережной, говорит такого, как сейчас, когда всю ночь на огромной скорости, с ревом и грохотом носятся мотоциклы, не было со времен януковича. Подонки и всякая мразь очень хорошо чувствуют, когда можно, и когда нельзя.
А вот авакову в голову не приходит, почему-то, поставить камеры на пр.Бажана и на Днепровской Набережной, там, уверен, нарушение за нарушением, как, впрочем, и по всему Киеву. Тьма покрыла Киев и Украину.
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03.09.2020 09:54 Ответить
А ещё вдоль дороги мертвые с косами стоят, тоже коллега рассказала. Просто жуть !
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03.09.2020 10:10 Ответить
Вы опять в своем репертуаре. Вас отлично знают на форуме, ваша подлость, ублюдошность в каждой фразе, мерзкое существо. Я помню еще с 2014 года ваши выс*ры, сколько ж зла, непотребства за это время вы вылили на форуме, да и в жизни тоже.
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03.09.2020 10:20 Ответить
По лексике и стилю вангую - ты Майкл соевый подсвинок, верно?!
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03.09.2020 10:24 Ответить
дурашка ты безмозглая, разуй глаза.
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03.09.2020 10:25 Ответить
А почему вы тыкаете? Вы подсвинок? У них обычно так принято. Налакаются с утра, глаза зальют и начинают советовать дургим раззуй да раззуй!)) А вот не раззую! И что вы мне сделаете? Побежите как обычно к модерам плакаться - "опять Ямайка мне в штаны накакал" "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 922
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03.09.2020 10:31 Ответить
"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 463
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03.09.2020 20:28 Ответить
Це визнана брехлива жаба з Одеси. В бан брехуху!
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03.09.2020 12:41 Ответить
А мне та коллега уже по другому рассказывала - мертвые с косами стоять, но ТИШИНА! Ага, жуть, согласен))
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03.09.2020 10:22 Ответить
на пару работаете？одна высеры размещает, вы дайкаете, тандем？
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03.09.2020 10:24 Ответить
Нет, не на пару. Мне Госдеп платит а Татьяне видимо Абама-чмо. Но это не точно. А вас что - на хер с утра послали что вы такой сердитый? Так вы не обращайте внимания, это не повестка в военкомат, явка не обязательна))
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03.09.2020 10:28 Ответить
Рюзьге курва, зміни нік
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03.09.2020 12:42 Ответить
И кстати, когда пишете про "Тьма покрыла Украину" - так на минуточку - когда склады военные горели? Когда Шеремета вальнули? А того беглого депутата из Парашки? А вы тут мотоциклов испугались. Вы то глазки сами раззуйте, ага. И ничего - скоро электромотоциклы заполонят, будет вам тишина и спокий)) Патерпите!! В Стране один рехворматор сменяет другого, когда то они же все таки ошибутся и в Украине пiде на краще!!
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03.09.2020 10:38 Ответить
Это не избиение нардепа, особо искать не будут)))
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03.09.2020 09:58 Ответить
New Сомали.
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03.09.2020 10:05 Ответить
А некоторым нравится.
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03.09.2020 10:17 Ответить
Это какой по счету расстрелянный микроавтобус? Уже прямо опасно ездить. Попадешь под случайную пулю и привет. "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 7211
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03.09.2020 10:32 Ответить
киве привет)
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03.09.2020 10:35 Ответить
"Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 682
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03.09.2020 10:39 Ответить
В Украине радикалов нет! Все уехали в Беларусь,"начальник" сказал.
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03.09.2020 10:40 Ответить
У рюкзакяна усто под кантролем! Забыли? При марадьоре ему и банде каламойского в разы хуже жилось, едва на пол-вареника хватало. Сейчас другое дело - бездонный фонд по борьбе с ковид на ручных распилах рулит!!!
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03.09.2020 10:43 Ответить
Если опят ОПЗЖ, то туда им и дорога.
На этот вражеский скот вобще давно пора охоту открыть. Тут уже СН и ЗЕ вовсю напрашиваются...
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03.09.2020 10:46 Ответить
При зебілу таке вже стає нормой
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03.09.2020 10:48 Ответить
Ну крім водія теж є постраждалі. А судячи з того що про них нуль інформації, то не тросто собі автобус.
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03.09.2020 11:03 Ответить
Где Кива с воплями и соплями? Тут походу реально кого-то убили, не то что там - пощикотали.
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03.09.2020 11:13 Ответить
а хтось може перекласти оте "Крови п#зда"?
це на якій мові і що означає?
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03.09.2020 11:52 Ответить
Певно, в дитинстві хлопець отримав важку психологічну травму, дізнавшись про жіночу менструацію. Можливо, щось таке навіть побачив на власні очі. З того часу кров у нього отримала міцний асоціативний зв'язок з піхвою.
До речі, - не "на якій мові", а "якою мовою". )))
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03.09.2020 13:46 Ответить
А Хрюшу Тимошонко не отправили на разборки? Он там бы порядок навёл! "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус - Цензор.НЕТ 7782
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03.09.2020 12:33 Ответить
Аваков повернув нас в 90 супер
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03.09.2020 13:47 Ответить
Мелитопольские ватаны ждут путина ?
Умники уже ждали путина и до них - теперь по хостелам сидят и ********* от того,
как к ним пришёл путин.
И крымчане ждали втрое выше зарплат и пенсий, а получили отжатые дома
и лицензию на каждый сданный лежак.
Ждуны недоделанные - мозгов нет, но они упорно ждут.
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03.09.2020 14:12 Ответить
Мабуть знову "ахтивісти" "херойствують"...
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03.09.2020 14:15 Ответить
А где же говнорты вице-президента? Нужно уже побыстрее что-нибудь говорить, а не то хозяина в "отсутствии компетенции"обвинят.
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03.09.2020 14:32 Ответить
Мало інформації, не знаю як відреагувати. Хто в бусику був?
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03.09.2020 16:06 Ответить
Может случиться всё... и с каждым ! Ведь МВД руководит "самий потужний міністр всесвіту" .
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03.09.2020 16:12 Ответить
А знаете что самое хреновое в этом? То, что у нас полно киллеров готовых за несколько тысяч убить неугодного бизнесмена (при этом стоит признать, что многие из них АТОшники), но вот завалить мертветчука, портнова и прочую ватную шваль никто даже и не пытался. Хотя есть и оружие (причем любое, с ПТРК включительно), и люди умеющие с ним обращаться.
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03.09.2020 16:12 Ответить
вочевидь - чомусь просто ніхто не хоче "за несколько тысяч" найняти виконавця для портнова , або медведчука ...
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03.09.2020 20:29 Ответить
Почему в статье не упоминаются боевики Кивы, которые ехали в этом автобусе и опять пострадали? Или автобус ехал за боевиками Кивы?
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03.09.2020 21:37 Ответить
 
 