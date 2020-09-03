"Походу, вальнули кого-то. Крови п#зда": на трассе под Мелитополем расстреляли микроавтобус. ВИДЕО

Поздно вечером 2 сентября 2020 примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус. ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!

Это произошло на трассе в сторону Херсона, сообщает паблик "Мелитопольграм" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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На записи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус - с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.

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Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус "Форд" расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00.

В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.

"Решается вопрос правовой квалификации", - сказали в полиции.