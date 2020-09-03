"Походу, вальнули кого-то. Крови п#зда": на трассе под Мелитополем расстреляли микроавтобус. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Поздно вечером 2 сентября 2020 примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус. ВНИМАНИЕ! Ненормативная лексика!
Это произошло на трассе в сторону Херсона, сообщает паблик "Мелитопольграм" в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
На записи очевидец рассказывает, что попавший под обстрел микроавтобус - с донецкими номерами. По его словам, на месте происшествия видно много крови.
Как сообщает местный сайт 061, микроавтобус "Форд" расстреляли из огнестрельного оружия. ЧП произошло 2 сентября около 23:00.
В отделе коммуникаций ГУНП в Запорожской области журналистам сообщили, что в результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель Мариуполя, его госпитализировали. Что касается нападавших, то о них ничего не сообщается.
"Решается вопрос правовой квалификации", - сказали в полиции.
Пожалуйста, подождите...
А до ваты это никак не дойдет!!!)))
На донецких не угодишь.
На митиг собралось 38 000 человек! А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ....(барабанная дробь)!!!!!!
Вся толпа была с флагами АДФ (альтернатива для Германии), полуфашистская партия которую спонсирует Рашка, российские флаги и флаги ДНР !!! Раздавались вопли :"Путин помоги!" Пытались ворваться в Рейстаг (идиоты!) Полиция "погрозила" палочками неслабо....(Мне понравилось...)
Самое удивительное (для меня,по крайней мере), что с русскими флагами шли "русские немцы",которых в Рашке гнобили как могли! Стокгольмский синдром одолевает???Ностальгия по допивании до чёртиков??? Они же всем русскоговорящим "бьют себя пяткой в грудь,что ОНИ настоящие немцы".... Короче!
Это второй случай в Германии ,за последние 10лет,когда Путин пытается показать Меркель и Правительству Германии,что "5я колонна" (его люди)многочисленна и сильна!
Первый-"девочка Лиза".которая оказалась малолетней проституткой,живущей добровольно с арабом и воскрестный протест против "мер карантина"
ДА....Было задержано за беспорядки 400 человек!
Супруга моя троляка еще та, везде в Одессе на рынке и т.д. подчеркнуто говорит по украински, причем старатся не употреблять свой врожденный суржик (кто знаком с кировоградщиной тот знгает их неповторимы стиль)) а в силу своих способностей выдает литературный)) Так вот - увидев на прилавке надписи "лук" "свекла" выдала - "А де цыбуля та буряк?!" "Женщина, вам что повылазило?! Вот же перед вами еще лежит ещё и написано!!" (типичный совок правда?)) моя в ответ "Я бачу що лежыть, але напысано якась дурня!! Шо це за лук-свекла?" Что ту началось!! Присоеденились и покупатели и продавцы)) Узнала про себя много интересного. При чем некоторые пожелания, такие как "Вали в свою бандеровщину" с удовольсвием выполнила бы и так, задаром, но поезд Одесса-Ковель вредители на ж.д. так и не пустили. Причем на другие направления из Одессы поезда ходят.
Но что самое ржачное - на другой день моя приходит и покатывается со смеху - ценники в том
гадюшнике поменяли - цыбуля та буряк! Як мае бути!! Бздят твари, а значит есть там Люди и вата их боится! Стерненко не один в Одессе и они это знают.
Мене у 2014-му ще збентежили заяви на телекамеру від одеситів, коли 2 травня відбулась пожежа у БП, "ви пожгли наших мальчіков".... Вже тоді все було зрозуміло, що вати там до чорта, і навіть більше. Але потім якось трохи врівноважилось, Місцеві патріоти, українці, сподіваюсь не дадуть Україну ображати, і події 2 травня досить таки переконливо довели, козломордії в Одесі не буде. Начеб то страшна трагедія та пожежа, але ж і по-звірячому вбитий Рибак чи закатований Степанчик Чубенко переконали українців в тім, що добро МАЄ БУТИ З КУЛАКАМИ. І хай кожна прокацапленя ******* пам"ятає про це !
Заставляет задуматься.
Очень напоминает раскрутку НеЛоха, с учетом новых обстоятельств.
Недодрочил Киве,вот тот и обиделся))))
Если ОПЗЖ возьмёт верх в верховной Раде- будет ЖОПЗА ВСЕЙ УКРАИНЕ
!!!!!!
Будет гражданская война!
А вот авакову в голову не приходит, почему-то, поставить камеры на пр.Бажана и на Днепровской Набережной, там, уверен, нарушение за нарушением, как, впрочем, и по всему Киеву. Тьма покрыла Киев и Украину.
На этот вражеский скот вобще давно пора охоту открыть. Тут уже СН и ЗЕ вовсю напрашиваются...
це на якій мові і що означає?
До речі, - не "на якій мові", а "якою мовою". )))
Умники уже ждали путина и до них - теперь по хостелам сидят и ********* от того,
как к ним пришёл путин.
И крымчане ждали втрое выше зарплат и пенсий, а получили отжатые дома
и лицензию на каждый сданный лежак.
Ждуны недоделанные - мозгов нет, но они упорно ждут.