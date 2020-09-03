"Света, ну ты гонишь": в Путивле водитель внедорожника пыталась сбежать от патрульного, тот достал пистолет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В соцсетях разгорелся скандал из-за видео, где полицейский якобы угрожал пистолетом женщинам с ребенком, которые находились в автомобиле. Полицейского обвинили в превышении полномочий. Все случилось в Путивле две недели назад.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео слышно, как плачет испуганный ребенок, а мать успокаивает его и говорит, что "дядя просто шутит".
Видео Стоп корупції
По версии полиции, три женщины зашли в супермаркет без масок. Не отреагировали на замечания охранника, а когда приехала полиция, просто сбежали. Через полтора часа полицейские заметили их автомобиль и приказали остановиться. Но, по словам патрульных, водитель пыталась наехать на полицейского, поэтому его коллега достал табельное оружие.
На женщин составили три протокола за нарушение карантина и еще один - за злостное неповиновение. По патрульному - проводится служебное расследование.
"Она все время пыталась тронуться с места, игнорируя требование полицейского. Это злостное неповиновение и согласно закону, работник полиции продемонстрировал оружие - достал из кобуры и предупредил, что он может его применить для принудительной остановки транспортного средства, если бы была угроза его жизни или здоровью. Она могла просто нажать на газ и сбить, задавить, повредить, ранить сотрудника полиции", - говорит специалист отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Кузьменко.
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Поддерживаю.
Жаль что на Егорову в свое время наручники не надели когда она быковала а не хотела документы доставать, шантажируя ребенком.
Мразям надо в тюрьму.
А пушку зачем достали и направил - белорусских протестов насмотрелся...
Все нормально.
мечтаешь жить в полицейском государстве ? так завтра и тебе за "без маски" мент волыну к голове приставит ...
господа долбодятлы коментаторы, вчитайтесь в высер мусоров. (по версии мусарни)а где версия баб из машины,? показания очевидцев из магазина и при задержании мусорами ?
ну а теперь подымите руку , кто верит мусорам? по последним исследованиям, мусорам не доверяет 80% населения. мусорня 1.5 часа гонялась за машиной баб . мусорам че больше нечего делать, кроме как ка ловить баб не одевших маски ,за бабки налогоплательщиков? палить бензин, не патрулировать улицы ?мусорские долбодятлы , которых надо гнать нах из мусарни, посколько профнепригодны.
А ничего из твоей истерики на видео нет.
Коп пытается составить админпротокол, а куры даже не открывают окно, и решают, наехать ли на него внедорожником. Это же понятно даже из видео. Из видео, снятого и выложенного ЕЮ. Наверняка есть полчаса уговоров и убеждений - ДО видео.
И он не направляет, а взял в руки и демонстрирует готовность применить оружие.
И причем тут гендерные различия?
И причем тут ребенок? Это индульгенция для злостного неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции?
И почему мусора?
Ладно, если бы за рулем был мужчина - действия копа законны на ваш взгляд?
статья 45,46 в помощь , перечитайте внимательнее..
Интригующий профан разве перестает быть профаном?
Зачем мне перечитывать - чтобы убедиться, что не соображаешь ты, а не я?
Он достает по ч. 11 ст. 46 для возможного применения по п. 7 ч. 4 ст. 46 - по автомобилю. А не против лица.
Что ты увидел в ст.ст. 45, 46 другое, в каком месте? Ограничения по женщинам, и то с явными признаками беременности, есть только в ч. 5 ст. 43.
Уцепился из всего поста только за самое скользкое - гендерное - и то мимо.
она адресована другому "знатоку законов"
с Вами мы на оскорбления не переходили