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Сумская область (1872) пистолет (50) патрульная полиция (1789)

"Света, ну ты гонишь": в Путивле водитель внедорожника пыталась сбежать от патрульного, тот достал пистолет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В соцсетях разгорелся скандал из-за видео, где полицейский якобы угрожал пистолетом женщинам с ребенком, которые находились в автомобиле. Полицейского обвинили в превышении полномочий. Все случилось в Путивле две недели назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео слышно, как плачет испуганный ребенок, а мать успокаивает его и говорит, что "дядя просто шутит".

Видео Стоп корупції

По версии полиции, три женщины зашли в супермаркет без масок. Не отреагировали на замечания охранника, а когда приехала полиция, просто сбежали. Через полтора часа полицейские заметили их автомобиль и приказали остановиться. Но, по словам патрульных, водитель пыталась наехать на полицейского, поэтому его коллега достал табельное оружие.

Смотрите также: Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных. ФОТОрепортаж

На женщин составили три протокола за нарушение карантина и еще один - за злостное неповиновение. По патрульному - проводится служебное расследование.

"Она все время пыталась тронуться с места, игнорируя требование полицейского. Это злостное неповиновение и согласно закону, работник полиции продемонстрировал оружие - достал из кобуры и предупредил, что он может его применить для принудительной остановки транспортного средства, если бы была угроза его жизни или здоровью. Она могла просто нажать на газ и сбить, задавить, повредить, ранить сотрудника полиции", - говорит специалист отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Кузьменко.
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Топ комментарии
+62
Полиция права 100%
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03.09.2020 10:25
+49
Пистолет (без снятия с предохранителя) полицейский показал только тогда, когда "водительница" "Света, ну ты гонишь": в Путивле водитель внедорожника пыталась сбежать от патрульного, тот достал пистолет - Цензор.НЕТ 2443 внедорожника попыталась припугнуть его наездом.
Как аукнулось, так и откликнулось.
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03.09.2020 10:24
+44
Очередная Яжемать...
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03.09.2020 10:28
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Страница 6 из 6
той випадок, коли у дитини мізків більше ніж у "яжєматєрі"
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04.09.2020 04:36 Ответить
Менты в данном случае правы на 100%.
Поддерживаю.
Жаль что на Егорову в свое время наручники не надели когда она быковала а не хотела документы доставать, шантажируя ребенком.
Мразям надо в тюрьму.
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04.09.2020 08:25 Ответить
**** ! ****! ****! Полтора часа гонялись за женщинами с ребёнком за то что были без масок ! Мусора вообще ********* или больше нечем заниматься в этом Путивле ?
А пушку зачем достали и направил - белорусских протестов насмотрелся...
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04.09.2020 08:41 Ответить
Ти. дуридло тупе..Де гарантія що ці злодійські кацапоїдні корови не інфіковані? Ти ,шмаркач тупорилий, може маєш матір з хронічними тяжкими захворюваннями ,яка не може рік вийти з квартири бо підхопить від от таких злодійських хвойд вірус та загине у муках за лічені дні.? Де гарантія що ці курки не "нагородять" вірусом людину яка піде віднести продукти своїм зачиненим від світу вдома батькам та не передасть його їм ще? А далі - не просто трагедія - а інфікованих померлих навіть родичам не дають а закопують як собак - де захочуть і як захочуть. Навіть попрощатися з ними по людські ніхто не зможе. Це дякуючи таким як ти неляканим ідіотам у нас сплеск пандемії знов.Та завдяки таким курвам ,які мало того що крадуть та жеруть крадене зі своїми камерними півнями -неробами та хабарниками та малолітніми віддрочками ,яки виростуть таким само бидлом кацапським, - так ще й підставляють людей під "лотерею на життя" . Може їм ще премію видати за "спротив незаконним вимогам поліції" ?
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04.09.2020 10:28 Ответить
В даному випадку поводиш себе як бидло ти. Навіть більше ніж бидло, поводиш себе як кацап , особливо хамський сленг і мати...
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04.09.2020 12:30 Ответить
Пішов у спам стікун тупий!
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04.09.2020 15:34 Ответить
пнх дблд!
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04.09.2020 21:48 Ответить
например в Германии эту борзую заработавшую "честным" трудом на автомобиль "женщину", положили бы мордой на асфальт через разбитое боковое стекло, и поехала бы она лет так на 2 к гражданке по фамилии Зайцева.
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04.09.2020 08:44 Ответить
та вам харьковчанам и не привыкать валятся мордой в асфальт ...
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04.09.2020 09:42 Ответить
Таких дебілів,що на дорогах, що в побуті багато і тому повинна бути жорстка реакція на таку поведінку зі сторони поліції.
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04.09.2020 08:47 Ответить
Попробовала бы эта тупая овца, так поговорить с американским полицейским..., через минуту лежала бы мордой в асфальт.
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04.09.2020 09:15 Ответить
вы живёте в Америке ?
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04.09.2020 09:52 Ответить
про сша уже были сказки, давайте чтонить иное.
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04.09.2020 10:06 Ответить
про госдолг например. методичку вобщем поменяй.
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04.09.2020 10:07 Ответить
Давай зі мною подискутуй про Америку. Я там бував до пандемії частіше ніж ти сцяти ходиш. В мене там житло, та я маю там сестру та гору родичів - громадян США , та є наполовину американець . Просто народився в Україні ,яку вважаю своєю Батьківщиною. Так от , таку бидлоту , після того як примусово відкриють двері авто ,та жінка - поліціант -психолог візьме дитину та віднесе - витягують за патли ламають руки поліцейським схопом, незважаючи, жінка чи ні ,бо рівні права у тому числі і на зброю ( аби тільки руки не були на кермі у момент підходу поліцейського) кладуть таблом куди придеться - у калюжу, у собаче лайно, у багнюку, та як що ти ще образиш мундир ( не дай боже) - не поліцейського - тобі тихо ,професійно щоб ніхто не міг довести так дадуть у нирку що аби ти прожив ще років 5. Не треба ідеалізувати американську поліцію. Не хочеш такого - НЕ ПОРУШУЙ **** ЗАКОН! І витягують и луплять не питаючи хто ти. Хоч і на "феррарі" . Як би вони поводились буква у букву по закону - Америка б втратилась як країна. І це всі знають. Всі це тихо розуміють І тому виконують. а не тому що такі всі сумлінні. Ще кращий приклад - Ізраїль. Там війна увесь час - і в нас війна. Умови приблизні. Так от - після зупинки - найменше посування автомобілем на поліцейського, перше ж невиконання команди - куля у голову. На ураження. Не зробив - постріл, не розчув - постріл..Не чуєш - вимикай двигун та руки - щоб бачили. До сраки хто в машині - діти, старці ... Не віриться? Вони теж "дебіли" ? І це - по закону. Спитай ізраїльтян як вони бояться зайвого руху з поліцією. Ти більше знаєш? Розкажи?
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04.09.2020 10:53 Ответить
"американець" ти засраний.. ..не писти не за штати , не за Ізраєль ... байкогон "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 7365
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04.09.2020 12:19 Ответить
Я живу в Канаді. Жуковський правий. Відносини між населенням і поліцейськими чи державою і населенням прописані в законах і правилах і повинні виконуватись обома сторонами. Якщо якась із сторін їх починає безкарно систематично не виконувати, то тоді ми отримуємо або анархію або диктатуру. Тому при порушенні цих норм, потрібно чи населення чи поліцейських бити чимось тяжким по голові. Тупорила "курка" не права.
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04.09.2020 13:37 Ответить
В Україні живуть по законам України , а не Канади, Ізраелю, штатів .. Є Закон про поліцію.. уважно почитайте його , а потім пишіть хто правий , а хто не правий... Любий адвокат рознесене того мусора з пурхалкою в пір"я та прах..
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04.09.2020 15:13 Ответить
Щось ти дуже активно захищаеш ту курку , мабуть твоя дружина..!? Тоді зрозуміло. "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 2815
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04.09.2020 17:22 Ответить
шось ти дуже активно ту мусорягу захищаеш , мабуть твій чоловік..!? Тоді зрозуміло. "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 3125 "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 3125
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04.09.2020 21:39 Ответить
Так чому "ниєте" що хреново живете якщо в вас такі правильні закони?
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04.09.2020 18:54 Ответить
хто "ниє" ? мусор перевищив повноваження, шо не ясно ?
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04.09.2020 21:41 Ответить
Як перевищив?
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05.09.2020 10:02 Ответить
ты как раз никогда не читал закон про поліцію
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07.09.2020 13:36 Ответить
ты опять из бочки вылез..!? "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 3655
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04.09.2020 17:06 Ответить
Как много у нас дигиниратов, считающих что свобода - это возможность послать полицию наху.......
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04.09.2020 09:21 Ответить
немного. Посчитайте - тут защитников этих ьупых баб - человек 5-6 на всю ветку, они всю ветку засрали. подозреваю что это 1-2 человека отрабатывают пайку ольгинскую. Один короткий коммент - менты правы на все 100% - лайкнули больше 60 человек.
Все нормально.
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04.09.2020 09:27 Ответить
как раз боты тут и защищают беспредел полиции. Не удивлюсь если они же и оправдывают сбушника который устроил пьяную пальбу в Харькове.
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04.09.2020 09:39 Ответить
Амфаш, вот один из них ))
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04.09.2020 15:51 Ответить
да, а чего ж ты так ласкаво патрульных "ментами" называешь раз " ..они правы."..
мечтаешь жить в полицейском государстве ? так завтра и тебе за "без маски" мент волыну к голове приставит ...
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04.09.2020 09:50 Ответить
все просто - здесь оправдывающие - сотрудники мвд, судьи либо курсанты и студенты юрфаков. Им хочется бещнаказанности и быть баринами в новом строе как в РФ. Власти. Вот и оправдывают беспредел силовика.
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04.09.2020 10:43 Ответить
почему я так решил? один хватстается что он как раз "из этих", два других что они влапдеют стволами, которыми могут пользоваться направо и налево. Это подчерк как раз очень показательный - нормальный человек не станет светить и использовать ствол в любой непонятной ситуации.
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04.09.2020 10:45 Ответить
и именно поетому, изза своих страхов гражданам украины, вернее "населению" запрещено владеть оружием для самообороны
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04.09.2020 10:46 Ответить
нормальный человек, с мозгами, вообще об этом будет молчать... могу только предположить шо это или малолетки сопливые или выжившие из ума неудачники - у которых всё что есть в жизни к 40 это купленный на последние ствол и банка вонючих солёных огурцов в холодильнике... "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 5343 "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 8310 а мусора это само собой здесь распинаются шоб было им как в амэрыке..
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04.09.2020 12:41 Ответить
насмотрелись тв и мечтают шоб так как в беларуси или как на кацапии...
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04.09.2020 12:33 Ответить
шпигуй их пулями с такого расстояния прошьет стекло это тебе не кольт детектив в фильме серпико с 30 метров где в стекле затривает..мочи мажорье.. "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 9821ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 4683
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04.09.2020 11:13 Ответить
"По версии полиции, три женщины зашли в супермаркет без масок. Не отреагировали на замечания охранника, а когда приехала полиция, просто сбежали. Через полтора часа полицейские заметили их автомобиль и приказали остановиться. Но, по словам патрульных, водитель пыталась наехать на полицейского, поэтому его коллега достал табельное оружие. "
господа долбодятлы коментаторы, вчитайтесь в высер мусоров. "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 2646 (по версии мусарни)а где версия баб из машины,? показания очевидцев из магазина и при задержании мусорами ?

ну а теперь подымите руку , кто верит мусорам? "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 3859 по последним исследованиям, мусорам не доверяет 80% населения. "Свєто, ну ти гониш": у Путивлі водійка позашляховика намагалася втекти від патрульного, він дістав пістолет - Цензор.НЕТ 3859 мусорня 1.5 часа гонялась за машиной баб . мусорам че больше нечего делать, кроме как ка ловить баб не одевших маски ,за бабки налогоплательщиков? палить бензин, не патрулировать улицы ?мусорские долбодятлы , которых надо гнать нах из мусарни, посколько профнепригодны.
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04.09.2020 15:16 Ответить
На видео я вижу, что копы требуют выйти из машины, а они не выполняют и едут.
А ничего из твоей истерики на видео нет.
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04.09.2020 15:25 Ответить
ну и ... это даёт право мусорам направлять на женщину и ребёнка ствол ?
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05.09.2020 00:08 Ответить
Ну да. Дает право. Статьи 32, 35, 46 Закона о Нацполиции.
Коп пытается составить админпротокол, а куры даже не открывают окно, и решают, наехать ли на него внедорожником. Это же понятно даже из видео. Из видео, снятого и выложенного ЕЮ. Наверняка есть полчаса уговоров и убеждений - ДО видео.
И он не направляет, а взял в руки и демонстрирует готовность применить оружие.
И причем тут гендерные различия?
И причем тут ребенок? Это индульгенция для злостного неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции?
И почему мусора?
Ладно, если бы за рулем был мужчина - действия копа законны на ваш взгляд?
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07.09.2020 13:33 Ответить
"гендерные "?... ну-ну и это пишет человек , который перечитал закон ....
статья 45,46 в помощь , перечитайте внимательнее..
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07.09.2020 22:45 Ответить
Ну и что? Что ты из себя знающего изображаешь? Напиши прямо - статью и часть.
Интригующий профан разве перестает быть профаном?
Зачем мне перечитывать - чтобы убедиться, что не соображаешь ты, а не я?

Он достает по ч. 11 ст. 46 для возможного применения по п. 7 ч. 4 ст. 46 - по автомобилю. А не против лица.
Что ты увидел в ст.ст. 45, 46 другое, в каком месте? Ограничения по женщинам, и то с явными признаками беременности, есть только в ч. 5 ст. 43.
Уцепился из всего поста только за самое скользкое - гендерное - и то мимо.
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08.09.2020 13:52 Ответить
прошу прощения за тональность,
она адресована другому "знатоку законов"
с Вами мы на оскорбления не переходили
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08.09.2020 13:58 Ответить
Лаур, очевидно той, чьто аб'єлса груш)))
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12.01.2021 14:29 Ответить
А тьоток треба покарати. І за маски,і за наїзд на полісмена.Є правила, дорогуша, виконуй.
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12.01.2021 14:30 Ответить
А тьоток треба покарати. І за маски,і за наїзд на полісмена.Є правила, дорогуша, виконуй.
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12.01.2021 14:32 Ответить
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