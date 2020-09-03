"Света, ну ты гонишь": в Путивле водитель внедорожника пыталась сбежать от патрульного, тот достал пистолет. ВИДЕО

В соцсетях разгорелся скандал из-за видео, где полицейский якобы угрожал пистолетом женщинам с ребенком, которые находились в автомобиле. Полицейского обвинили в превышении полномочий. Все случилось в Путивле две недели назад.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео слышно, как плачет испуганный ребенок, а мать успокаивает его и говорит, что "дядя просто шутит".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео Стоп корупції

По версии полиции, три женщины зашли в супермаркет без масок. Не отреагировали на замечания охранника, а когда приехала полиция, просто сбежали. Через полтора часа полицейские заметили их автомобиль и приказали остановиться. Но, по словам патрульных, водитель пыталась наехать на полицейского, поэтому его коллега достал табельное оружие.

Смотрите также: Водитель фуры на скорости врезался в стоявшую на обочине машину патрульных. ФОТОрепортаж

На женщин составили три протокола за нарушение карантина и еще один - за злостное неповиновение. По патрульному - проводится служебное расследование.

"Она все время пыталась тронуться с места, игнорируя требование полицейского. Это злостное неповиновение и согласно закону, работник полиции продемонстрировал оружие - достал из кобуры и предупредил, что он может его применить для принудительной остановки транспортного средства, если бы была угроза его жизни или здоровью. Она могла просто нажать на газ и сбить, задавить, повредить, ранить сотрудника полиции", - говорит специалист отдела коммуникаций полиции Сумщины Владимир Кузьменко.