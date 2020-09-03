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Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Столичная прокуратура сообщила о подозрении жителю столицы, который угрожал несовершеннолетнему парню пистолетом и отобрал у него деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную прокуратуру, преступление было совершено первого сентября около восьми часов вечера на Оболонской набережной в Киеве.

На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у несовершеннолетнего денежные средства и выстрелил в воздух в присутствии многих свидетелей. 17-летний пострадавший отдал ему 500 грн, которые были при нем. После этого преступник оставил место преступления.

Правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого уроженца Кировоградской области. Сейчас ему сообщено подозрение за разбой и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+11
избиратель жопоблока
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03.09.2020 11:07
+7
Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
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03.09.2020 11:15
+6
гав і в кубло Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен - Цензор.НЕТ 9508
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03.09.2020 11:10
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В Киеве стрелять можно,паршивинский и его адвокаты подтвердят.
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03.09.2020 11:03 Ответить
гав і в кубло Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен - Цензор.НЕТ 9508
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03.09.2020 11:10 Ответить
Никогда не понимал что в голове у людей защищающих этого хорька Пашинского.
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03.09.2020 12:03 Ответить
тебе есть чем понимать?))
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03.09.2020 12:51 Ответить
Если на честь женки покусились,то стрелять можно.Но а за гроши ни-зяяя.
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03.09.2020 12:20 Ответить
избиратель жопоблока
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03.09.2020 11:07 Ответить
а левацкая пресса как всегда пугает обывателя пистолетами
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03.09.2020 11:10 Ответить
Спили мушку Крошка, большая мушка.
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03.09.2020 11:13 Ответить
Пожилой ковбой медленно поднялся и так вразвалочку, еле передвигая ноги, подошел к нему… Видно, что каждый шаг дается ему с большими усилиями. Он взял из рук молодого ковбоя пистолет и внимательно осмотрел его:
- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
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03.09.2020 11:15 Ответить
мне интересно чем думают такие имбицилы? ну забрал ты 500 гривен, **********, потешил своё самолюбие и присел в тюрягу,разве оно стоит того? или у таких персонажей котелок совсем не варит?
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03.09.2020 11:18 Ответить
А был бы у несовершеннолетнего короткоствол, то это была бы совсем другая история...
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03.09.2020 11:21 Ответить
были бы два трупа
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03.09.2020 11:23 Ответить
У несовершеннолетнего законного короткоствола не может быть в принципе...
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03.09.2020 11:29 Ответить
С 1-го класса нужно выдавать да?
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03.09.2020 11:32 Ответить
Сэмюэлю Кольту первый пистолет получил от дедушки на день рождения еще в четыре года.(по легенде) Стрілянина на Оболоні: 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області, погрожуючи пістолетом, відібрав у неповнолітнього 500 гривень - Цензор.НЕТ 179
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03.09.2020 11:44 Ответить
Так пистолетом, или предметом похожим на пистолет?
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03.09.2020 11:20 Ответить
печерский суд решит
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03.09.2020 13:43 Ответить
И че не кому было ему харю шлифануть и ствол в жопу засунуть
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03.09.2020 11:21 Ответить
При Зеле как то все это расцвело буйным цветом...Привет 90е
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03.09.2020 11:30 Ответить
Та при зеле и короновирус появился, а при попередниках не было...
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03.09.2020 11:37 Ответить
и 5g ))) а вот при Брежневе интернета вообще не было
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03.09.2020 12:45 Ответить
А мне показалось что они знакомы, почему из толпы подростков подошёл именно к этому? Почему у парня уже лежала приготовленная пятисотка в кармане? Почему не заставил всех вокруг вывернуть карманы и сложить в стопку смартфоны?
Короче, должок выбивал!
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03.09.2020 11:37 Ответить
Скоро увидем этого черта в выдвиженцах от Слуги Народа. Они как раз таких зашкваров обожают!
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03.09.2020 11:38 Ответить
сказочный дол#***, за 500 грн. сядет лет на 10.
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03.09.2020 11:42 Ответить
можно подумать, он первый раз так делает.. но раньше с рук сходило
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03.09.2020 12:45 Ответить
Такой генофод надо сразу уничтожать , что бы не плодился.
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03.09.2020 12:06 Ответить
В нынешних условиях скорее он уничтожит других. Потому что у него есть пушка, а у других нет. Ведь другие - законопослушные лохи. Короткоствол лохам низзя.
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03.09.2020 23:59 Ответить
Обратите внимание: у судимых пистолеты есть.
У законопослушных нет. Им законом запрещено, и они его слушаются.
В итоге судимые могут у них деньги отбирать, могут что угодно, а противопоставить нечего.
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03.09.2020 12:45 Ответить
сейчас кудахтать начнут, что сколько убийств в мире совершается и нашим людям нельзя доверять оружие. А на прямой вопрос: так что и ТЕБЕ нельзя доверять оружие, уходят от ответа.
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03.09.2020 12:47 Ответить
Кива?
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03.09.2020 12:50 Ответить
Як по мені,то всіх бичар тре або сходу в утіль,або назавжди ізольовувати від суспільства.
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03.09.2020 12:52 Ответить
Кажуть що в Ізраїлі такий поц прожив би секунд 30-50.
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03.09.2020 16:59 Ответить
ЗІ: 50 секунд, якщо просто поц, а 30 якщо перед тим крикнув "аллах акбар"
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03.09.2020 17:01 Ответить
не хера себе как в техассе..не могли бы этому фраеру всем пляжем по жопе настукать...стартовая пукалка
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03.09.2020 12:52 Ответить
Смелий бо все вокруг безоружние.
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03.09.2020 13:31 Ответить
Фуфло, хто сказав що то зброя? Сходіть в супермаркет і купіть собі таку саму. Можете через інтернет замовити.
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03.09.2020 16:58 Ответить
 
 