Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен. ВИДЕО
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Столичная прокуратура сообщила о подозрении жителю столицы, который угрожал несовершеннолетнему парню пистолетом и отобрал у него деньги.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную прокуратуру, преступление было совершено первого сентября около восьми часов вечера на Оболонской набережной в Киеве.
На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у несовершеннолетнего денежные средства и выстрелил в воздух в присутствии многих свидетелей. 17-летний пострадавший отдал ему 500 грн, которые были при нем. После этого преступник оставил место преступления.
Правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого уроженца Кировоградской области. Сейчас ему сообщено подозрение за разбой и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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- М-да… Спили мушку, сынок. У твоего Кольта слишком большая мушка, лучше спили ее… Когда-то, давным-давно, я был таким же, как ты, - шустрым и метким. Так же, как ты, я ворвался в один салун, где сидели пожилые ковбои, и перестрелял все бутылки. У меня был вот точно такой же Кольт 9-го калибра с большой мушкой, сынок. И стрелял я тоже метко, не хуже тебя. Но когда у меня кончились патроны, ко мне подошли три ковбоя, засунули мой здоровенный «Кольт» мне в задницу и несколько раз его там провернули. Так вот, сынок, послушай моего совета,
спили мушку! Спили мушку, сынок!..
Короче, должок выбивал!
У законопослушных нет. Им законом запрещено, и они его слушаются.
В итоге судимые могут у них деньги отбирать, могут что угодно, а противопоставить нечего.