Стрельба на Оболони: 30-летний ранее судимый уроженец Кировоградской области, угрожая пистолетом, отобрал у несовершеннолетнего 500 гривен. ВИДЕО

Столичная прокуратура сообщила о подозрении жителю столицы, который угрожал несовершеннолетнему парню пистолетом и отобрал у него деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную прокуратуру, преступление было совершено первого сентября около восьми часов вечера на Оболонской набережной в Киеве.

На видеозаписи, сделанной одним из очевидцев, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у несовершеннолетнего денежные средства и выстрелил в воздух в присутствии многих свидетелей. 17-летний пострадавший отдал ему 500 грн, которые были при нем. После этого преступник оставил место преступления.

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Правоохранители задержали 30-летнего ранее судимого уроженца Кировоградской области. Сейчас ему сообщено подозрение за разбой и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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