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Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп "Голоса" Лозинский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Власти пытались вместе с местными выборами провести референдум по особому статусу Донбасса.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", первый замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не допустили государственной измены! Сегодня на комитете, за два дня до начала избирательного процесса власть пыталась изменить правила, чтобы "пропихнуть" туда референдум об особом статусе Донбасса. За эту откровенную измену проголосовали 13 из 14 нужных власти голосов. После результатов на табло, была осуществлена наглая и незаконная попытка переголосования, которую мы не допустили. Спасибо всем сознательным коллегам, которые не поддержали сдачу государственных интересов. Спасибо коллегам из "Голоса", которые помогли держать оборону на комитете", - рассказал Лозинский.

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"Что хотят протянуть СН: внести в закон о выборах такие себе "соц опросы", а реально референдум, в ходе выборов, чтобы влиять на мнение избирателей и проводить агитацию по заказу Кремля" , - пояснила нардеп "Голоса" Юлия Клименко.

Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы пропихнуть туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп Голоса Лозинский 01

Власть пыталась изменить правила для местных выборов, чтобы пропихнуть туда референдум об особом статусе Донбасса, - нардеп Голоса Лозинский 02
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Топ комментарии
+13
Зачем там ещё какой-то особый статус? Он там уже есть - оккупрованные территории.
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03.09.2020 11:24
+8
Чесно, кажучи, з Вакарчука набагато кращий фронтмен "ОЕ", ніж депутат ВР. Його рішення двічі в різних скликаннях Парламенту складати з себе депутатські повноваження, інакше як істероїдними не назвеш. Артист, що ж поробиш.
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03.09.2020 11:56
+8
Сколько таких ратующих за унитарность страны? 25%.
73% посмотрят видосики Зеленского и проголосуют за всякие свободные экономические зоны.
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03.09.2020 12:05
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Не мьітьем, так катаньем.
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03.09.2020 11:22 Ответить
Вот тех 13 из 14 на передовую живой мишенью...
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03.09.2020 11:23 Ответить
Зачем там ещё какой-то особый статус? Он там уже есть - оккупрованные территории.
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03.09.2020 11:24 Ответить
"Голос" настоящая украинская партия.
Быдлу "Голос" и Вакарчук не нравятся.
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03.09.2020 11:37 Ответить
Чесно, кажучи, з Вакарчука набагато кращий фронтмен "ОЕ", ніж депутат ВР. Його рішення двічі в різних скликаннях Парламенту складати з себе депутатські повноваження, інакше як істероїдними не назвеш. Артист, що ж поробиш.
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03.09.2020 11:56 Ответить
Він привів в парламент розумних людей. Його складання депутатьських повноважень не зменшило кількість депутатів у "Голосі".
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03.09.2020 12:03 Ответить
Какая поддержка у "шёпота" в Украине?
Какая перспектива?
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03.09.2020 12:06 Ответить
Выборы покажут.
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03.09.2020 12:09 Ответить
Это точно!
Если они на них пойдут. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 2216
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03.09.2020 12:11 Ответить
Уже пошли.
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03.09.2020 12:13 Ответить
Молодцы.
Их послали, они пошли. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3031
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03.09.2020 12:15 Ответить
снова лжёшь как путин.
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03.09.2020 12:30 Ответить
перспектива протянуть старых рыгов, которые не прошли по квоте зеленого стада. Притула сейчас старается, прорабатывает этот вопрос по полной.

Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 4355
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03.09.2020 12:25 Ответить
В тому, що привів в Парламент професійних та достойних людей, я не сумніваюсь, бо голосував за очолювану ним партію. Але друге поспіль складання повноважень наводить на асоціативні думки про використаний латексний виріб зі змазкою.
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03.09.2020 12:07 Ответить
Вакарчук виріб багаторазового використання. Я голосував за депутата від "Голосу", і він переміг. І на наступних виборах буду голосувати за "Голос" і Вакарчука.
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03.09.2020 12:12 Ответить
Многоразовый, но бракованный - с дырочкой.
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03.09.2020 12:16 Ответить
Не смеши.
Соросятня.
Партия без лица, без голоса, без поддержки, без будущего.
А Вакарчук - склепал дитя и бросил.
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03.09.2020 12:05 Ответить
Почему пишешь путинским текстом. Путин боится Сороса.
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03.09.2020 12:08 Ответить
Я говорю не чьим-то текстом, а как есть на самом деле.
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03.09.2020 12:13 Ответить
Нет такого слова в русском языке. Его придумал путин. Почему используешь путинское слово.
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03.09.2020 12:15 Ответить
См.выше.
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03.09.2020 12:17 Ответить
А ***** на каком языке разговаривает? Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 8274
Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 6480 Максим Атаманюк 044e8751

Нет такого слова в русском языке.
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03.09.2020 12:19 Ответить
путин придумал это слово для лохов. Лохи повторяют слово путина.
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03.09.2020 12:22 Ответить
Всё ясно. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3745
Вопросов больше нет. Влада намагалася змінити правила для місцевих виборів, щоб "пропхати" туди референдум про особливий статус Донбасу, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 392
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03.09.2020 12:24 Ответить
Про соросятню найбільш верещать маріонетки Барадатай Бабушкі на зразок дубінскіх та ін. пейсаті виродки з партії Блазня. Ти теж зєбанат?
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03.09.2020 12:10 Ответить
Після виступу Лероса у ВР - поллються зізнання про зрадників як із рога ізобілія!Чи не Пінчук з Кучмою , драпоновшому з ТКГ це затіяли? Без таких проєвропейських олігархів Майданам завжди важкувато розколихуватись...
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03.09.2020 11:43 Ответить
та й Юля з ковідом заховалась як раз у розпалі вагнеровської зради... https://www.muz-ua.info/?p=3880
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03.09.2020 11:44 Ответить
Ага, как раз уже месяц прячется. А вы чего молчали, что это она сорвала операцию. Недонесение, это соучастие...
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03.09.2020 12:05 Ответить
Та то вже схоже на агонію проукраїнських сил.
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03.09.2020 11:45 Ответить
а Ви ще не зрозуміли , що ці вибори- це останній бій за Україну?
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03.09.2020 11:56 Ответить
Останній був парламентьські вибори. Місцеві вибори вже нічого не змінять. Будуть всілякі вільні економічні зони.
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03.09.2020 12:07 Ответить
А что в этом плохого? На самом деле у всех ратующих за унитарность страны будет возможность эту позицию власти и донести. И я с удовольствием бы проголосовал за то, чтобы не было никаких особых статусов ни у одной области. Да и заодно можно было бы упорядочить названия областей - появилась бы Крымская область на равных с другими 24-мя.
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03.09.2020 11:57 Ответить
Сколько таких ратующих за унитарность страны? 25%.
73% посмотрят видосики Зеленского и проголосуют за всякие свободные экономические зоны.
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03.09.2020 12:05 Ответить
мне не понятна Ваша уверенность, что голосовавшие против Петра Алексеевича будут и против соборности Украины! Еще больше сомнений, что из тех пресловутых "правильных 25%" будет много тех, кто реально и осознанно будет за Украину единую и неделимую
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03.09.2020 12:22 Ответить
Голосовавшие против Порошенко вообще ничего не понимают в политике. Они проголосуют так как им скажет путинская пропаганда. А путинская пропаганда скажет голосовать за свободные экономические зоны и всякие "украинские галицкие партии".
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03.09.2020 12:25 Ответить
хочется сказать: "чаще себе это повторяйте и однаждв поверите в сказанное"!
Вот в том числе из-за такого черно-белого подхода в коммуникациях и действиях Порошенко и пролетел на выборах. Удачи!
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03.09.2020 12:30 Ответить
Не винуватьте інших за те що програли колвуну. Краще працювати треба самим.
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03.09.2020 17:15 Ответить
Была инфа, про подачу воды в Крым. Зеленым насрать на Донбасс.
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03.09.2020 12:02 Ответить
"У городі бузина, а в Києві дядько".
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03.09.2020 12:10 Ответить
зато каков комментарий! видимо, цель другая у чела
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03.09.2020 12:23 Ответить
Треба Зеленського вже в відставку відправляти... Скільки ще він ти і його бариги будуть зраджувати Україну?
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03.09.2020 12:15 Ответить
Прізвища 13-ьох підарів в студію!
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03.09.2020 13:45 Ответить
Видно Кремль приказал Ермаку убыстрять сдачу Украины. В Беларуси сейчас все идет очень быстро. Им нужно успеть до выборов в США.
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03.09.2020 15:41 Ответить
"Голос" единственная патриотическая партия Украины, не продавшаяся олигархату.
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03.09.2020 17:09 Ответить
ЗеКремлеБанда, все эти старые "новые" лица, бывшие рыги, и нынешние "какая разница", должны быть отстранены от власти и посажена за решетку по приговору народного суда.
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03.09.2020 17:15 Ответить
 
 