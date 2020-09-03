Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии проводит митинг под Кабинетом Министров Украины в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Право на предпринимательство - это наше конституционное право, которое не может нарушить ни одно правительство! А наш мирный митинг - это закономерная реакция на нарушение конституционных прав! Мы против установления выборочного карантина и дискриминации организаторов концертов. Не отбирают у нас возможности работать и выживать. Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки! Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая мнение и позицию власти. Сначала мы полностью остановились, за что не получали никаких компенсаций, потом организовывали концерты с соблюдением требований Правительства по размещению одного человека на 5 квадратных метров. Но с последними действиями КМУ в виде Постановления 720 от 26.08.20 мы уже не можем мириться. Теперь организаторов разделяют еще и по такому принципу: те, что при регистрации бизнеса выбрали "концертный" КВЭД как основной, имеют право проводить культурные мероприятия. Все остальные - нет. Хотя на самом деле все понимают, что основной КВЭД - это формальность при регистрации, и вообще КВЕДы нужны только для статистики. Это решение окончательно сломает музыкальную индустрию в Украине", -заявили организаторы митинга.
"Поэтому мы выдвигаем Правительству следующие требования: нет - дискриминации части концертных организаторов по признаку основного КВЕДа под предлогом борьбы с пандемией COVID-19. Подпункт 3 пункта 11 Постановления КМУ номер 641 от 22.03.2020 должен быть отменен; нет - установлению государственных компенсаций по признаку основного КВЕДа. Другие представители индустрии тоже хотят выжить! Украинский культурный фонд должен пересмотреть Инструкцию для заявителей на получение институциональной помощи. Государство должно обеспечить равные условия в отрасли. Нам нужен четкий план выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии. В частности, с участием членов правления Украинского музыкального профсоюза. Мы имеем право знать, какие решения принимает правительство, и каким он видит план выхода из кризиса! Мы имеем право принимать участие в разработке этого плана. Мы хотим понимать, как быть дальше во время пандемии, и на что рассчитывать. Этот мирный митинг направлен не на деструктивные действия, а на построение полноценного диалога власти и музыкальной индустрии! С этой целью мы требуем от Премьер-министра Украины создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Минздрава, Минкультуры и МВД с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса. В том числе, для справедливой выплаты компенсаций в случае введения ограничений", - требуют митингующие.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Это как раньше, когда были открыты только одни супермаркеты во время карантина.
В супермаркеты можно ходить, там безопасно и невозможно заразиться было, по мнению власти... а на базарах или в маленьких магазинчиках было опасно и можно было заразиться вирусом, поэтому их тогда закрыли.
- Тьфу, тьфу.., нашли певца! Тьфу, тьфу, нашли певца!....
Жена:
- Что ты там бормочешь ?
- Пристали сейчас трое гопников, говорят - пой, или соси !!
- И ты для этих отморозков пел ?!
- Да нееет ! Я же и говорю -тьфу, тьфу, нашли певца!!!
ЗЕбалагану мона, а вам ніззя.
Зеленский дал заслуженного артиста Потапу, а Билык и Ефросинина получили ордена.
Та ви, пане, ізверг!
«-А вьі, ноктюрн, сьіграть сумели б,
На пианино, что б без рук?»
Но то, что индустрия развлекательная убита в большинстве стран - это факт, и уничтожение этой индустрии совершенно не зависит от того, за кого ее работники голосовали.
Индустрия уничтожена для де-гуманизации людей, для разобщения населения.
Театры закрыты, концертные залы закрыты, музеи закрыты, выставочные залы закрыты, кинотеатры закрыты.
Многие из теаральных коллективов, многие оркестры не восстановятся никогда.
Их уничтожили, и сделано это было сознательно, специально.
Это такая всемирная акция де-гуманизации.
При этом работников искусств выставляют эдакими "паразитами". Так, например, в РФ всех работников приравнивают к дерьмовым звездам российской эстрады: и работника сцены, и костюмера, и музыкального редактора и осветителя (с их грошовыми зарплатами за очень непростую, а для работника сцены и физически тяжелую, потому как декораци таскать, работу).
Уничтожена целая индустрия, театральные коллективы, которые имеют более чем вековую наследственность.
А оказалось, что ему и на них, братьев и сестер по разуму, наплевать.
Обидно? Да.
Была бы ему, как говорится, "шаурма"...
Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счёт общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Всё!
- Золотой теленок (Илья Ильф и Евгений Петров)
мы пахали, я и трактор.
Где ты заводы видел в каком году?
При этом в каждом из заводов был клуб...где артистики скакали и кормились...
На какой завод не подсдскажешь идти...ау...рыг голубожопый ?
А зачем вы "бубочке"?
Он сам на рояле креативно играть умеет.
Но они ненавидят и украинских артистов, только потому, что они из той же среды, что и Зеленский.
А заодно и почти всех украинцев, только потому, что они не оценили годы правления их незабвенного порошенко и выбрали другого.
Вечерами художественная самодеятельность...