Представители музыкальной индустрии пикетируют Кабмин из-за запрета на проведение концертов: "Мы семь месяцев без работы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Всеукраинский профсоюз работников музыкальной индустрии проводит митинг под Кабинетом Министров Украины в знак протеста против решений правительства о частичном запрете на проведение концертов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Право на предпринимательство - это наше конституционное право, которое не может нарушить ни одно правительство! А наш мирный митинг - это закономерная реакция на нарушение конституционных прав! Мы против установления выборочного карантина и дискриминации организаторов концертов. Не отбирают у нас возможности работать и выживать. Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки! Мы долго терпели и придерживались всех карантинных ограничений, уважая мнение и позицию власти. Сначала мы полностью остановились, за что не получали никаких компенсаций, потом организовывали концерты с соблюдением требований Правительства по размещению одного человека на 5 квадратных метров. Но с последними действиями КМУ в виде Постановления 720 от 26.08.20 мы уже не можем мириться. Теперь организаторов разделяют еще и по такому принципу: те, что при регистрации бизнеса выбрали "концертный" КВЭД как основной, имеют право проводить культурные мероприятия. Все остальные - нет. Хотя на самом деле все понимают, что основной КВЭД - это формальность при регистрации, и вообще КВЕДы нужны только для статистики. Это решение окончательно сломает музыкальную индустрию в Украине", -заявили организаторы митинга.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из 280 заболевших COVID-19 за сутки в Киеве 26 детей и 14 медиков, 34 человека госпитализированы, - Кличко. КАРТА

"Поэтому мы выдвигаем Правительству следующие требования: нет - дискриминации части концертных организаторов по признаку основного КВЕДа под предлогом борьбы с пандемией COVID-19. Подпункт 3 пункта 11 Постановления КМУ номер 641 от 22.03.2020 должен быть отменен; нет - установлению государственных компенсаций по признаку основного КВЕДа. Другие представители индустрии тоже хотят выжить! Украинский культурный фонд должен пересмотреть Инструкцию для заявителей на получение институциональной помощи. Государство должно обеспечить равные условия в отрасли. Нам нужен четкий план выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии. В частности, с участием членов правления Украинского музыкального профсоюза. Мы имеем право знать, какие решения принимает правительство, и каким он видит план выхода из кризиса! Мы имеем право принимать участие в разработке этого плана. Мы хотим понимать, как быть дальше во время пандемии, и на что рассчитывать. Этот мирный митинг направлен не на деструктивные действия, а на построение полноценного диалога власти и музыкальной индустрии! С этой целью мы требуем от Премьер-министра Украины создать рабочую группу с участием представителей музыкальной индустрии с одной стороны и Минздрава, Минкультуры и МВД с другой для совместной разработки программы выхода из кризиса. В том числе, для справедливой выплаты компенсаций в случае введения ограничений", - требуют митингующие.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ