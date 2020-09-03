"Во время первых выстрелов из АК-47 я спряталась под стол", - группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на городском пляже в Украинке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана "Де Бош" на городском пляже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший начальник полиции Обуховского района Денис Ярославский.
"Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД", - пишет он в комментарии к видеозаписи перестрелки.
Непосредственно перестрелка начинается в конце третьй минуты записи.
Одна из свидетельниц происшествия попросила о помощи в Facebook у Ярославского.
Она написала, что в момент начала конфликта находилась за столиком на террасе ресторана. Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.
"Во время первых выстрелов из АК47 я спряталась под стол и начала звонить жениху, который на минуту отошел, чтобы помыть руки. Прошу, помогите достучаться до правохранительных органов. В городе беспорядок. Полиция не реагирует ни на мелкие разбои, ни на такие, похожие на этот теракт в общественном заведении", – написала женщина.
Пожалуйста, подождите...
Страшно за бубочку и его мендель
В стране реальная анархия начинается, как в 90-х.
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт." (с)
у тебя вата вместо мозга
с семьями,само собой..
нахер их всех..
пусть лучше корейцы займут их место - эти хоть трудяги..
На страже порядка и законности все еще стоит офигенный и незаменимый Арсенбарисыч.
Так что, не нойте и не ссы-те.
Ну и ты можешь к ним подойти и на счёт детсада рассказать...
Хачи особо не светятся. Их детишки бывает где-то вылазят, но все резонансные случаи разруливались националистами. Можешь погуглить. Детишки извинялись.
Да и кто знает, что происходит когда видосы не всплывают. Может к ним и ездят, без огласки...
На стрелку приехал местный типа авторитет Пика. Пика - типа влиятельный в городе Украинка человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой"))
ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
https://censor.net/ru/video_news/3217299/neizvestnye_s_rujyami_ustroili_perestrelku_v_kievskoyi_oblasti_video
Второй раз перепечатываете вчерашнюю новость и почему из АК-47 ?Может М-16 или МП-40 стреляли но на видео ружья ....
Слабенько как-то а вы Интернет ресурс новостей номер 1 в Украине ..
Шо там Бубочка казав про Сабакова? Каже ехвєктівний, аж страшно?
Он 4 вересня 2016-го в Крюковщині навіть людину вбили. Десь в грудні 2017 на Вінничині. Середина квітня 2019 на Херсонщині стрілянина на агрофірмі. Це, так на вскидку.
Почему так вальготно они себя чувствуют? Зачем вы нам????
На фоне нескольких хлопков-выстрелов отчетно слышно звук работающей стиральной машинки и звук стукающих ложек-вилок. Мамка стирает, дочка хавает, а папка бездельничает
привет руССкий мир "Зеленых человечков" Зеленого Осла.
ну хоть гильзу пособирали..