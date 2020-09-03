"Во время первых выстрелов из АК-47 я спряталась под стол", - группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана на городском пляже в Украинке. ВИДЕО

В Киевской области в городе Украинка группа мужчин устроила перестрелку возле ресторана "Де Бош" на городском пляже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет бывший начальник полиции Обуховского района Денис Ярославский.



"Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой. Когда я руководил полицией Обуховского района, в куст которого входит Украинка, все разборки, бригады проводили за пределами обслуживаемой мной территории. Жить стало безопасно. Благодарим за это МВД", - пишет он в комментарии к видеозаписи перестрелки.

Непосредственно перестрелка начинается в конце третьй минуты записи.

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Одна из свидетельниц происшествия попросила о помощи в Facebook у Ярославского.



Она написала, что в момент начала конфликта находилась за столиком на террасе ресторана. Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.



"Во время первых выстрелов из АК47 я спряталась под стол и начала звонить жениху, который на минуту отошел, чтобы помыть руки. Прошу, помогите достучаться до правохранительных органов. В городе беспорядок. Полиция не реагирует ни на мелкие разбои, ни на такие, похожие на этот теракт в общественном заведении", – написала женщина.

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