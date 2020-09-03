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"Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В четверг, 3 сентября, под Офисом президента активисты провели акцию с требованием к Президенту Украины Владимиру Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие, переодетые в судей с масками волков, обмотали активиста в маске Зеленского пленками. Таким образом митингующие продемонстрировали то, как президент, по их мнению, игнорирует скандал в судебной системе и, в частности, пленки с разговорами судей Окружного админсуда Киева, обнародованные НАБУ.

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Также митингующие держали плакаты с расшифровкой некоторых разговоров судей Окружного админсуда Киева и плакаты с призывом к президенту Зеленскому не игнорировать данный скандал.

Организаторами акции заявлены Центр Противодействия Коррупции, Автомайдан, Фонд DEJURE.

Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 01
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 02
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 03
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 04
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 05
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 06
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 07
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 08
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 09
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 10
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 11
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 12
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 13
Вовка боятись - в президенти не ходити: активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

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Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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Топ комментарии
+4
Наши все суды надо уволить одной датой. А на следующий день набрать суды присяжных заседателей.
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03.09.2020 13:22
+3
их не увольнять надо а 225 лагерей в полосатой робе на ЗОНУ в зоне ЧАЭС город призрак Припять как раз там полно пустующих казарм и бараков а то что окон нема так что мешает то что радиация ну звыняйте то такое.. кто выживет и вылезут из зоны через 25 лет вместе с ГБровцами Набуинами ГПУшными курорами мусорами полицаями налоговиками всеми чинушами и местной челядью властью того будет ждать сюрпрайз полное поражение в правах тотальный надзор и контроль вечный браслет на ноге ночной арест с 18 часов до 6 утра запрет на выборные любые права и комнатушка 9 кв. метров кухня 3 кв. метра и туалет баня 2 раза в неделю общественная.. и все... и да пособие на уровне минималки и талоны 1 раз в три года на носки трусы лифчик рубашку штаны шорты сандалии сапоги туфля ботинок 1 кнопочный телефончик никакого ТВ и иНтернету.. газета Слава Украина читать обязательно и да талоны на 2-3 разовое питание от бюджета.... дешевле кстати нам выйдет... чем дать им еще на полгода быть у власти или в креслах с посадами...нет убивать не надо надо как можно дольше продлевать их такое доживание...представляете судью Вовка или Президента № 6 Зеленского умели воровали миллионами и миллиардами а вдруг на старости лет доживать как блоха на собаке.. психика поедет у многих суицид станет их выходом но не всем мы дадим так легко отбыть в иной мир... "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 6464
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03.09.2020 13:32
+2
да ну вы шо у клоуна сразу разрыв пятки случится со страху... вон даже с переляку после Лероса не полетел в Адессу а вдруг его с ПЗРК собьют он на лесопеде или пешаком пойдет аккурат к 15 сентября доползет бедняга...
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03.09.2020 13:24
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Наши все суды надо уволить одной датой. А на следующий день набрать суды присяжных заседателей.
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03.09.2020 13:22 Ответить
их не увольнять надо а 225 лагерей в полосатой робе на ЗОНУ в зоне ЧАЭС город призрак Припять как раз там полно пустующих казарм и бараков а то что окон нема так что мешает то что радиация ну звыняйте то такое.. кто выживет и вылезут из зоны через 25 лет вместе с ГБровцами Набуинами ГПУшными курорами мусорами полицаями налоговиками всеми чинушами и местной челядью властью того будет ждать сюрпрайз полное поражение в правах тотальный надзор и контроль вечный браслет на ноге ночной арест с 18 часов до 6 утра запрет на выборные любые права и комнатушка 9 кв. метров кухня 3 кв. метра и туалет баня 2 раза в неделю общественная.. и все... и да пособие на уровне минималки и талоны 1 раз в три года на носки трусы лифчик рубашку штаны шорты сандалии сапоги туфля ботинок 1 кнопочный телефончик никакого ТВ и иНтернету.. газета Слава Украина читать обязательно и да талоны на 2-3 разовое питание от бюджета.... дешевле кстати нам выйдет... чем дать им еще на полгода быть у власти или в креслах с посадами...нет убивать не надо надо как можно дольше продлевать их такое доживание...представляете судью Вовка или Президента № 6 Зеленского умели воровали миллионами и миллиардами а вдруг на старости лет доживать как блоха на собаке.. психика поедет у многих суицид станет их выходом но не всем мы дадим так легко отбыть в иной мир... "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 6464
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03.09.2020 13:32 Ответить
Потний Вава ж сказав, що в нього на корупціонерів немає ніякої реакції, звідки б вони не були.
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03.09.2020 13:23 Ответить
А Вовка серло. "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 731
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03.09.2020 13:24 Ответить
А смысл? зебил же все равно не на рабочем месте, а где-то в командыривке "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 1487
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03.09.2020 13:24 Ответить
да ну вы шо у клоуна сразу разрыв пятки случится со страху... вон даже с переляку после Лероса не полетел в Адессу а вдруг его с ПЗРК собьют он на лесопеде или пешаком пойдет аккурат к 15 сентября доползет бедняга...
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03.09.2020 13:24 Ответить
Тема - нулевая, фоток - куча! "Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 4150
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03.09.2020 13:26 Ответить
не по адресу ребята..
у Зе в методичке от ***** только сдача интересов Украины
а про суды и зверей типа вовка ничего нет
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03.09.2020 13:26 Ответить
Та вже целый год все сдает и сдает, вот тока Путен брать не хочет!)
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03.09.2020 13:38 Ответить
Молодцы, ребята! Респект!
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03.09.2020 13:28 Ответить
Что-то ни разу невидать было этих "активистов" у офиса Медведчука, ни при Зеле, ни при сывочолом....Как говорят, кто девушку ужинает, тот ее и танцует!)
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03.09.2020 13:32 Ответить
Может то был другой Вовк? Правильный?
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03.09.2020 13:33 Ответить
Вовк он всегда вовк, вот только "активисты" - проститутки!
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03.09.2020 13:35 Ответить
Ну то понятно. Были бы студенты - сидели б на парах
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03.09.2020 13:38 Ответить
М-да. Витёк с Петрыком поступали иначе. Заградились реФФорматорским забором и тремя рядами мусорни и никаких тебе протестов пид викнами
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03.09.2020 13:32 Ответить
Сцяться - его жизненное кредо.
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03.09.2020 13:33 Ответить
А шо пленкам верить надо? Если да, то дела плохие. Не только для Вовка. Или есть правильные пленки и не правильные. Да посади всех, по пленкам, будет справедливо.
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03.09.2020 13:42 Ответить
Що ж кримінально олігархічна система відчула свою повну безкарність за допомогою вовчих та печерних судів олігархи виграють всі справи грабуючи і так бідну .воюючу країну.Тут запитаня не тільки до цієї влади ,а і минулої яка проводила судову реформу де все звелось до банального підвищити суддям зарплати втричі ,зараз ці судді які вершать долю України включно з суддями КС отримують зарплати понад триста тисячті це гротші платників податків,то чи потрібно їх утримувати ?
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03.09.2020 15:28 Ответить
Зеленський це чучело/козломордого и Ахметова/Они вложили в него миллиарды дабы грабить народ Украины.Наивные Украинцы поверили в сказку голобородька и продали себя и детей в рабство оборотней.Чего хотели то и имеете.Патриоты Украинцы вам не нужны.Зачем вам жить по законам цивилизации.Живите по законам воров в рассвет коль нет ума его не купиш.А таких 73%потому и живем в дерме по уши да плачем.Мыслить нада трезво.Свобода и закон есть среди.Мы сделали себя посмешещим с малограмотным клоуном.на больше не тяните.
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03.09.2020 16:35 Ответить
ЗеБанду и судейскую банду на помойку, революция достоинства не завершилась.
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03.09.2020 16:50 Ответить
 
 