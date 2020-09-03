"Вовка боятись - в президенти не ходити": активисты пикетировали ОП с требованием к Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева. ВИДЕО+ФОТО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
В четверг, 3 сентября, под Офисом президента активисты провели акцию с требованием к Президенту Украины Владимиру Зеленскому не игнорировать дело Окружного админсуда Киева.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие, переодетые в судей с масками волков, обмотали активиста в маске Зеленского пленками. Таким образом митингующие продемонстрировали то, как президент, по их мнению, игнорирует скандал в судебной системе и, в частности, пленки с разговорами судей Окружного админсуда Киева, обнародованные НАБУ.
Также митингующие держали плакаты с расшифровкой некоторых разговоров судей Окружного админсуда Киева и плакаты с призывом к президенту Зеленскому не игнорировать данный скандал.
Организаторами акции заявлены Центр Противодействия Коррупции, Автомайдан, Фонд DEJURE.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.
Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.
17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Некоторым судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не смогли вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".
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у Зе в методичке от ***** только сдача интересов Украины
а про суды и зверей типа вовка ничего нет