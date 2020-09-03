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Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук снимается в ролике в образе Мэри Попинс - героини сказочной повести детской писательницы Памелы Треверс.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился небольшой фрагмент съемок с участием Верещук.
Съемки проходят в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парк на Владимирской горке и арку Дружбы народов. На записи Верещук подвешена в воздухе и держит в руках зеленый зонт.
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