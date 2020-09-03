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Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук снимается в ролике в образе Мэри Попинс - героини сказочной повести детской писательницы Памелы Треверс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появился небольшой фрагмент съемок с участием Верещук.

Съемки проходят в Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который соединяет парк на Владимирской горке и арку Дружбы народов. На записи Верещук подвешена в воздухе и держит в руках зеленый зонт.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+108
Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести - Цензор.НЕТ 8568

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03.09.2020 13:09
+86
Мэри Попинс-Верещук: кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" снимается в ролике в образе героини сказочной повести - Цензор.НЕТ 6383

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03.09.2020 13:10
+85
Цирк наше всё !
Вас ещё не тошнит от него, зелебобики?
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03.09.2020 13:08
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Вова зелінскі,тебя дурачка рэбе предупреждал,что своим президентством,ты ставишь под удар всю еврейскую общину Украины,теперь не обижайтесь жиды,вы раздражаете уже хуже кацапов...
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04.09.2020 11:57 Ответить
Очень интересно будет после выборов, посмотреть кол-во идиотов, голосовавших за ЭТО.
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04.09.2020 14:10 Ответить
Ну вони там себе домалюють скільки треба. МВС то під ними
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08.09.2020 21:44 Ответить
Піариться на мосту Кличка?
А як же пропіаритись на власних досягненнях?
Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті - Цензор.НЕТ 9591
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04.09.2020 18:56 Ответить
Мері Попінс-Верещук: кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" знімається в ролику в образі героїні казкової повісті - Цензор.НЕТ 1555

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05.09.2020 11:05 Ответить
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