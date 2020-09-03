Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Пламя охватило квартиру на 24 этаже. Ее хозяин погиб. Еще один человек спрыгнул на кондиционеры расположенной этажом ниже квартиры и залез в окно к соседям.
Пожар возник в доме по ул. Сикорского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.
Пользователи соцсетей опубликовали фотографию мужчины, который стоит на блоке кондиционера расположенной этажом ниже квартиры. По сообщениям пользователей, позднее он влез в окно к соседям.
"По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело владельца дома", - сообщили в ГСЧС.
Сейчас пожар локализовали, но еще не ликвидировали.
На месте работают 52 пожарных и 13 единиц техники.
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на фейсбуке сказали есть одна вышка тридцати этажная и то и вот она мерседес
А жильцам, если нет мозгов, надо идти записываться в парашютный кружок.