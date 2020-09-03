РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6468 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияКиевские новости
17 133 17
Киев (24545) пожар (5573) смерть (9029) ГСЧС (4490)

Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Пламя охватило квартиру на 24 этаже. Ее хозяин погиб. Еще один человек спрыгнул на кондиционеры расположенной этажом ниже квартиры и залез в окно к соседям.

Пожар возник в доме по ул. Сикорского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографию мужчины, который стоит на блоке кондиционера расположенной этажом ниже квартиры. По сообщениям пользователей, позднее он влез в окно к соседям.

Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 01

"По предварительным данным, во время пожара в квартире пострадал мужчина, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело владельца дома", - сообщили в ГСЧС.

Сейчас пожар локализовали, но еще не ликвидировали.

На месте работают 52 пожарных и 13 единиц техники.

Также на Цензор.НЕТ: Старшина ВСУ Артем Бондаренко погиб при ликвидации пожара на Луганщине

Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 02
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 03
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 04
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек 05

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
медаль монтажникам кондиционеров..."за нормальный крепёж".
показать весь комментарий
03.09.2020 19:05
+13
Респект монтажникам кондиционеров! Спасли человека качественным креплением внешнего блока.
показать весь комментарий
03.09.2020 19:12
+5
Дело не в количестве техники, а в головах владельцев этой техники. Меняют автоматы с 10 амперных на 20, а то и больше. Врубают всю эту технику одновременно и пр. Неужели нельзя включать бойлер на ночь, когда гладишь выключить кондиционер и т.п. Ну голова же есть у каждого...
показать весь комментарий
03.09.2020 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
медаль монтажникам кондиционеров..."за нормальный крепёж".
показать весь комментарий
03.09.2020 19:05 Ответить
ужасс ..... в таких домах УВЫ сплош и рядом !!! быт. техники ГОРА , раньше был холодильник и пылесос , а сегодня ?????
показать весь комментарий
03.09.2020 19:05 Ответить
Дело не в количестве техники, а в головах владельцев этой техники. Меняют автоматы с 10 амперных на 20, а то и больше. Врубают всю эту технику одновременно и пр. Неужели нельзя включать бойлер на ночь, когда гладишь выключить кондиционер и т.п. Ну голова же есть у каждого...
показать весь комментарий
03.09.2020 19:55 Ответить
таких домах бойлер не нужен Висотний будинок поруч із посольством США горить у Києві, загинула людина - Цензор.НЕТ 1076
показать весь комментарий
03.09.2020 20:09 Ответить
Я просто к примеру сказал.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:14 Ответить
https://fakty.ua/photos2/article/35/46/354651w540zc0.jpg?v=185123

на фейсбуке сказали есть одна вышка тридцати этажная и то и вот она мерседес
показать весь комментарий
03.09.2020 19:09 Ответить
Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек - Цензор.НЕТ 3144Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек - Цензор.НЕТ 6198
показать весь комментарий
03.09.2020 19:10 Ответить
Респект монтажникам кондиционеров! Спасли человека качественным креплением внешнего блока.
показать весь комментарий
03.09.2020 19:12 Ответить
Вот тебе и "высоко, красиво"..не дай Бог. Высотный дом рядом с посольством США горит в Киеве, погиб человек - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
03.09.2020 19:22 Ответить
Бубочка повернувся в Київ?
показать весь комментарий
03.09.2020 19:31 Ответить
Пролечись дурак
показать весь комментарий
03.09.2020 21:27 Ответить
Сколько этажей залили?
показать весь комментарий
03.09.2020 19:40 Ответить
Зря тут свистят. Обшивка не пошла гореть. Так что неплохо сделан дом.
показать весь комментарий
03.09.2020 19:41 Ответить
Не иначе, как вiслюк оманский из Харькова в Киев вернулся...
показать весь комментарий
03.09.2020 19:48 Ответить
Неужели трудно предусмотреть на крыше пожарный бак и вообще добираться к 5 самым высоким квартирам не снизу, а сверху ?
А жильцам, если нет мозгов, надо идти записываться в парашютный кружок.
показать весь комментарий
03.09.2020 20:07 Ответить
Какой нафиг пожарный бак? На каждом этаже есть система пожаротушения в виде рукавов с подключением к водоснабжению и огнетушителей. Вопрос в том, работает ли эта система, а еще: умеют ли пользоваться жильцы этим.
показать весь комментарий
04.09.2020 10:22 Ответить
ЗАЧЕМ ПОЖАРНИКА ЗАКОПТИЛИ !!!???
показать весь комментарий
04.09.2020 00:46 Ответить
 
 