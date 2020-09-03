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Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР. ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травматического пистолета в развлекательном заведении и ранил человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"2 сентября 2020 года около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства ПМ-Т, в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений... Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается", - сказано в сообщении.

Следователи изъяли на месте пистолет ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновыми пулями и три гильзы.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-полицейский подозревается в изнасиловании девушки на Кировоградщине, - ГБР. ФОТО

Уголовное производство начато по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР 01
Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР 02
Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР 03
Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР 04
Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Заведение развлекательное ?

Развлекательное !

Чувак развлекался.

какие претензии ?
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03.09.2020 21:06
+21
Наша служба и опасна и трудна и без водки не особенно видна!
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03.09.2020 21:00
+14
Вспомнилось
"Раннее утро, хмурые лица
это чекисты идут похмелиться"
П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 7597
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03.09.2020 21:25
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БАєц нєвідімого ХВронта спалился нах... Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР - Цензор.НЕТ 9802
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03.09.2020 20:52 Ответить
Заведение развлекательное ?

Развлекательное !

Чувак развлекался.

какие претензии ?
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03.09.2020 21:06 Ответить
Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР - Цензор.НЕТ 5213
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03.09.2020 21:12 Ответить
Шикарный юмор и сарказм: респект и спасибо за остроумный пост ув. коллеге 133-133:

можно сказать, что Вы "сделали мне вечер".

коллегеЗаведение развлекательное ?

Развлекательное !

Чувак развлекался.

какие претензии ?
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03.09.2020 21:27 Ответить
На вид якась наливайка привокзальна.
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03.09.2020 21:30 Ответить
но развлекательная ж
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03.09.2020 21:30 Ответить
То же самое хотел написать - забегаловка при вокзале П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 8788
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03.09.2020 21:35 Ответить
Какой черт бакланов-- такие и подчиренные Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР - Цензор.НЕТ 4289
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03.09.2020 20:53 Ответить
пьяный Штирлиц хотел расстрелять Хольца... Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР - Цензор.НЕТ 9056 ситком 17 Мгновений...
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03.09.2020 20:56 Ответить
Наша служба и опасна и трудна и без водки не особенно видна!
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03.09.2020 21:00 Ответить
Старые добрые времена Януковича возвращаются
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03.09.2020 21:01 Ответить
называйте баклановцев баклановцами...
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03.09.2020 21:04 Ответить
Бакланами.
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03.09.2020 21:32 Ответить
Контора , похоже , сотрудников по объявлению на столбе набирает. Даже трудно себе представить , что при совке , мог такое учинить кгб-шник. Хоть я и не сторонник совка. В армию все лыгари деревенские на з/п в 20К ушли.
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03.09.2020 21:04 Ответить
даже трудно представить шо в совке взорвался газ когда там ехал поезд, подохла целая прорва рабов, а с семей додписочки брали(тсссс! у вас не было сына/дочери и т.д.)
или в совке не представляю шоп погнать пушмясо через эпицентр и тупо забыть про них(потом все подохли от онкологии)
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03.09.2020 21:30 Ответить
А в Афганистан ребят на фестиваль совок отправлял по-вашему? И Чернобыльские последствия ликвидировали роботы?
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04.09.2020 00:03 Ответить
причем тут это? хотя и одного порядка вещи - натянули, использовали и бросили.
жаль в Афгане так мало подохло оккупантов(хотя статистика совка обычно как всегда - плюс-минус 10-20 миллионов - всем и так до фени)
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04.09.2020 09:02 Ответить
Пьяный эсбэушник стрелял, приехали сепарские гэбээровцы, доложили отмороженной прокурорше, но укуренный янелох сказал:
- Какая разница..., - и мордой в салат!
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03.09.2020 21:05 Ответить
4 часа утра...четверг... пьяный СБУшник устроил стрельбу в развлекаловке...
а про карантин он забыл???))) а режим работы тошниловок до 23.00 уже отменили???
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03.09.2020 21:06 Ответить
А такие заведения постоянно в синей зоне Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР - Цензор.НЕТ 2119
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03.09.2020 21:14 Ответить
в синюшней...я бы сказал )))
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03.09.2020 21:17 Ответить
Точно
В синей он был до 3-х ночи - потом перешёл в синюшнюю автоматически
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03.09.2020 21:20 Ответить
хотя...по легенде... в полночь должен был превратится в тыкву... ну или в крысу)))) П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 6222
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03.09.2020 21:25 Ответить
ХЗ кем он был в полночь, но к четырём утра стал настоящим баклановским чёртом П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 5793
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03.09.2020 21:28 Ответить
Если кацапа,то можно и пьяным и в карантин.
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04.09.2020 01:39 Ответить
В свободной стране живем!
В противном случае о такой новости мы даже не узнали бы...
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03.09.2020 21:11 Ответить
Главное шоб стрелял в геев графа Дрочула.
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03.09.2020 21:14 Ответить
непохоже шо дед носил обрез спереди... П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 3780
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03.09.2020 21:35 Ответить
Москалі допекли діда.
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03.09.2020 23:39 Ответить
Вспомнилось
"Раннее утро, хмурые лица
это чекисты идут похмелиться"
П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 7597
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03.09.2020 21:25 Ответить
Пусть простят меня "бойцы незримого фронта", но, и сегодня, как правило, СБУшник почти всегда принял немного коньячка для бодрости, от него пахнет хорошим парфюмом, в портмоне несколько сотен евро и тысяч 5-10 гривень.
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03.09.2020 21:31 Ответить
фантомычь, убил... П'яний співробітник СБУ стріляв у відвідувача ресторану, - ДБР - Цензор.НЕТ 9360
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03.09.2020 21:37 Ответить
Два дня назад было...

Детки в школу собирались
Мылись, брились, похмелялись.
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03.09.2020 21:50 Ответить
Отмечал победу СБУ над Роттердамом.
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03.09.2020 21:39 Ответить
СБУ таке ж посміховисько,як і поліція.І не кажіть.що це не так.
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03.09.2020 21:47 Ответить
СБУ не посміховисько, це нажаль наша біда. 20%- там ФСБшники, є патріоти(декілька відсотків), а ішні баклани.
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04.09.2020 08:10 Ответить
И это уже пррмсходит не первый случай с орлами квартальщика баканова, креатуры блазня, ну не знает бдазень никого, кроме своих, пррверенных клоунов, значит надо срочно организовать курсы клоунов. Иначе нас задушит кадровый голод.
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03.09.2020 21:52 Ответить
"около 4:00 утра" пьяный СБУшник устроил стрельбу; около 05:00 возле кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы нардеп Поляков получил по вафельнику за бикование.
Якщо вони держслужбовці то для них карантину не існує ? В якому стані вони йдуть через кілька годин на роботу, і чому за появу на службі в стані спяніння українці платять цій мерзоті немалу зарплату ? ЗЕ відповідай, ти ж зуб давав.
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03.09.2020 21:57 Ответить
Пьяный СБУшник ночью в ресторане - уже повод принимать серьезные дисциплинарные меры. Даже если он стрелял по делу, защищаясь.
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03.09.2020 21:59 Ответить
Фігасе, у них ще палять всередині, у нас давно заборонено.
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03.09.2020 22:12 Ответить
Точно, пепельничка на столі, значить курєво там не заборонено. Останній раз я бачила пепельничку на столі у Янелоха в кабінеті, яка стояла біля Бєні.
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03.09.2020 22:29 Ответить
А шо сбушник не людина? Шо всім можна в чотири години ранку зажигать огні, а йому ніт? Як там 95 квартал співа: если делать нечего тебе, мой друг, если ты от жизни от такой устал, можешь выпить водки и набить *бал.
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03.09.2020 22:22 Ответить
Идеш бухать, пистолет в сейф.
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03.09.2020 22:42 Ответить
Я смотрю любой блудняк дтп взятка крышевание угрозы насилие необходится без силовиков там где криминал и беззаконие торчат мусорские прокурорские либо сбушные рыла вас надо как в суровые годы уничтожали бандитов -поймали на горячем и пулю в лобешник а по другому вы еще долго граждан будете мордовать
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03.09.2020 22:36 Ответить
Гражданин естесьно защитится никак не мог.
Во первых не разрешено законом, во вторых обычному гражданину не дозволен даже травмат, а в третьих сопротивление сотруднику.
Кто там сегодня мента наводившего пистолет на женщину с ребенком оправдывал? Пещерное законодательство.
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03.09.2020 22:41 Ответить
Не зрозуміло як розвивалась ситуація.
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03.09.2020 23:35 Ответить
Какая разница как развивалась? Пьяный,дальше можно и не копать.
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04.09.2020 01:37 Ответить
В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травматического пистолета в развлекательном заведении и ранил человека.Источник: https://censor.net/ru/v3217503

А вот если бы новость выглядела так: "В Харьковской области отдыхавший в развлекательном заведении участник АТО ранил человека из травматического пистолета", то понимающие комментаторы со знанием дела сообщили бы, что Харьковщина кишит сепарами и ватой и без травмата там порядочному человеку в генделике лучше не появляться
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04.09.2020 01:03 Ответить
В нормальной европейской стране данная стья называлась следующим образом "УЖЕ БЫВШИЙ сотрудник СБУ...." и далее по тексту.
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04.09.2020 01:35 Ответить
випери штани, тобі туди Порошенко насрав.
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04.09.2020 08:11 Ответить
Новые лица от Баканова ловят чертей?
Ну чё там чел перепил на вечеринке у Суркисов. Вот чёртики и окружили зе-горячую голову
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04.09.2020 06:03 Ответить
Його відібрали для роботи на таємному форнті в райвідділку Кагарлика. Пацан свій в дошку. Кому треба давав на лапу, а кого треба пану мочив. Йому влада навіть пісталєт видала щоб в холопів шмаляв. А закон про Обіг зброї в Україні засунула в одне таємне місце корабельній сосні. Я так зрозумів що в цій комедії рабам тільки можна сплачувати податки на собак, котів , папуг, а все інше належить хабаду, СБУ, солтанм Оману, окупантам і їх агнтам. Ну ну, це велика перемога, це ота демократія.
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04.09.2020 06:49 Ответить
В 4-30 утра я просыпаюсь ,и на работу. Я налогоплательщик.А тот ,которого я содержу,в 4-00 еще "отдыхал " и развлекался .Бутылка водки на столе в 4-00 утра для меня смотрится неестественно.
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04.09.2020 07:26 Ответить
Нужно всем военнослужащим, полицейским, СБУ ... запретить употреблять спиртное!
Каждые 3 месяца делать анализ волос, если найдены следы употребления алкоголя - 3 года тюрьмы или штраф 3 000 000грн.
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04.09.2020 08:26 Ответить
Не надо торопиться с выводами. Вполне возможно на СБУшника напали и он самозащищался при помощи травматики. Имел право. Следствие покажет.
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04.09.2020 08:39 Ответить
30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений.???

Не пулевых ранений а синяков от резиновых пуль от травматики??? Подрались подвыпившие мужики, один пустил в ход травматику. Ах-ах-ах! Какой ужас. Теперь один из них потребует от СБУшника денежную компенсацию за синяки, иначе по судам затаскает
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04.09.2020 08:44 Ответить
 
 