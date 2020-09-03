Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травматического пистолета в развлекательном заведении и ранил человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"2 сентября 2020 года около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства ПМ-Т, в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений... Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается", - сказано в сообщении.

Следователи изъяли на месте пистолет ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновыми пулями и три гильзы.

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Уголовное производство начато по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.









