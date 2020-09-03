Пьяный СБУшник стрелял в посетителя ресторана, - ГБР. ФОТОрепортаж
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В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травматического пистолета в развлекательном заведении и ранил человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"2 сентября 2020 года около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства ПМ-Т, в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений... Тяжесть телесных повреждений потерпевшего устанавливается", - сказано в сообщении.
Следователи изъяли на месте пистолет ПМ-Т, два магазина, 13 патронов с резиновыми пулями и три гильзы.
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Уголовное производство начато по ч.4 ст.296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Развлекательное !
Чувак развлекался.
какие претензии ?
можно сказать, что Вы "сделали мне вечер".
коллегеЗаведение развлекательное ?
Развлекательное !
Чувак развлекался.
какие претензии ?
или в совке не представляю шоп погнать пушмясо через эпицентр и тупо забыть про них(потом все подохли от онкологии)
жаль в Афгане так мало подохло оккупантов(хотя статистика совка обычно как всегда - плюс-минус 10-20 миллионов - всем и так до фени)
- Какая разница..., - и мордой в салат!
а про карантин он забыл???))) а режим работы тошниловок до 23.00 уже отменили???
В синей он был до 3-х ночи - потом перешёл в синюшнюю автоматически
В противном случае о такой новости мы даже не узнали бы...
В Кемеровской области всё стабильно.
Шизанутый дед достал из штанов ружжо и расстрелял соседей.
Одного убил наповал, второго ранил. Жестяночка какая-то.
"Раннее утро, хмурые лица
это чекисты идут похмелиться"
Детки в школу собирались
Мылись, брились, похмелялись.
Якщо вони держслужбовці то для них карантину не існує ? В якому стані вони йдуть через кілька годин на роботу, і чому за появу на службі в стані спяніння українці платять цій мерзоті немалу зарплату ? ЗЕ відповідай, ти ж зуб давав.
Во первых не разрешено законом, во вторых обычному гражданину не дозволен даже травмат, а в третьих сопротивление сотруднику.
Кто там сегодня мента наводившего пистолет на женщину с ребенком оправдывал? Пещерное законодательство.
А вот если бы новость выглядела так: "В Харьковской области отдыхавший в развлекательном заведении участник АТО ранил человека из травматического пистолета", то понимающие комментаторы со знанием дела сообщили бы, что Харьковщина кишит сепарами и ватой и без травмата там порядочному человеку в генделике лучше не появляться
Ну чё там чел перепил на вечеринке у Суркисов. Вот чёртики и окружили зе-горячую голову
Каждые 3 месяца делать анализ волос, если найдены следы употребления алкоголя - 3 года тюрьмы или штраф 3 000 000грн.
Не пулевых ранений а синяков от резиновых пуль от травматики??? Подрались подвыпившие мужики, один пустил в ход травматику. Ах-ах-ах! Какой ужас. Теперь один из них потребует от СБУшника денежную компенсацию за синяки, иначе по судам затаскает