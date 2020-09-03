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Медведчук (1754) санкции (10627) США (23262) нефтепродукты (102)

Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Семья председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука через швейцарскую фирму-посредник продает американской корпорации ExxonMobil прямогонный бензин. При этом Медведчук с 2014 года находится под санкциями США и не может иметь в этой стране даже банковский счет.

Речь об этом идет в расследовании журналистов проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Прямогонный бензин, который потом продают США, производит "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростове. Большая часть этого завода принадлежит жене Медведчука Оксане Марченко.

По данным международной таможенной базы ImportGenius, в 2020 году продукцию "Новошахтинского завода нефтепродуктов" как минимум 6 раз получила компания ExxonMobil Sales and Supply LLC. Только с января по май был поставлен бензин стоимостью как минимум 150 млн долларов, утверждают журналисты.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Кто такой Пальчевский. Как Медведчук по молчаливому согласию Зеленского запускает свою вторую колонну. ВИДЕО

Танкеры с прямогонным бензином прибывают в США из нейтральных вод Черного моря, находящихся за Керченским проливом.

ExxonMobil покупает нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а через швейцарскую компанию NewCoal Trading. Ранее российские журналисты-расследователи писали, что эта компания связана с семьей депутата Госдумы России от "Единой России" Глебом Хором.

Виктор Медведчук отказался комментировать вопрос бизнеса журналистам "Схем".

Также на Цензор.НЕТ: Украина не поддержит позицию Медведчука по Донбассу, поскольку она ставит государство в сложное положение, - Кравчук

Корпорация ExxonMobil ответила так: "Мы не комментируем заявления третьих сторон, предположения или слухи. ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций".

Виктор Медведчук находится под действием американских санкций с 2014 года. Он не может иметь счет в банке США или американскую кредитную карту, а его финансовые интересы на Западе заморожены.

Читайте также: Медведчук и жмущийся к нему Кива принесли в Раду флаг лукашенковского режима, "защитившего Беларусь от захвата и порабощения". ФОТО

В 2019 году завод Медведчука-Марченко, по данным российского государственного информационного ресурса финансовой отчетности, получил рекордную прибыль по сравнению с несколькими предыдущими годами - 3,6 миллиарда рублей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Прежде чем пенять на Америку, надо самим за Медведчука взяться и решить вопрос с ним раз и навсегда. А если мы не можем или не хотим, то извините, почему за нас кто-то должен?
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03.09.2020 23:35
+14
супер.. Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 8286
виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..? Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 1421
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03.09.2020 23:32
+12
В штатах вибори. Якщо цей шкандаль правда і там набере обертів, у Байдена буде перевага. Кум *****, під санкціями США, торгує з США пальним...
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03.09.2020 23:44
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В Америке тоже корупционеры есть.онитоже люди и тоже деньги любят.
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03.09.2020 23:32 Ответить
Прежде чем пенять на Америку, надо самим за Медведчука взяться и решить вопрос с ним раз и навсегда. А если мы не можем или не хотим, то извините, почему за нас кто-то должен?
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03.09.2020 23:35 Ответить
Но это даёт ответ на вопрос есть реальные санкции или нет? И как это может зависеть от наших действий?
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04.09.2020 10:32 Ответить
супер.. Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 8286
виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..? Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 1421
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03.09.2020 23:32 Ответить
Так кажуть, шо ***** з Меркель наказали непохитному Петру Олексійовичу внести цю кандидатуру. І він вніс...але з огидою й співаючи про себе гімн України
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03.09.2020 23:36 Ответить
чув я цю баєчку..
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03.09.2020 23:40 Ответить
Ні, це не байка. Люди бачили як губи ворушились
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03.09.2020 23:42 Ответить
якщо ще і очі мружив, тоді чиста правда..
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03.09.2020 23:45 Ответить
Тю, а казали, що сивочолий такий непохитний... такий непохитний Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8200
Мабуть брехали Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5463
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03.09.2020 23:45 Ответить
Сивочолий то може і непохитний, а от країна на той момент дуже вже хиталась.
Але ж тролі вміють лише зубоскалити...
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04.09.2020 06:38 Ответить
Заздрю іноді дибілам. В них всі винні окрім них самих. А головне вони не розуміють на скільки вони дебіли.
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04.09.2020 07:30 Ответить
Сивочолий для кацапні як Бандера вже стає-так серуть від страху
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04.09.2020 11:12 Ответить
Да ты рашкотварь падлючая никак не угомонишься ,Порох преследует тебя постоянно и везде ,даже во сне- просыпаешься весь в холодном поту и обоссаный...
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04.09.2020 10:22 Ответить
-Швондера Парашенко спрашивайте он ему рекомендацию давал.
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04.09.2020 00:25 Ответить
Петя призначав представника фуйла ?
Ви в своєму розумі ...
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04.09.2020 06:37 Ответить
На мінських переговорах європейців нема.
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04.09.2020 04:23 Ответить
Мертвечук создал самую партийную партию. Именно в СДПУ(ноль) после долгих и мучительнвх раздумий, где ему лучше принести пользу народу, пришел молодой политик Порошенко, ставший потом лучшим президентом и гэтьманом!
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03.09.2020 23:32 Ответить
Поэтому ты до сих пор за всякую муйню голосуешь, то за ОПЗЖ, то за плесень! Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8599
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04.09.2020 09:20 Ответить
СБ ОУН неуд...
до речі 2-1 наразі...
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03.09.2020 23:33 Ответить
Странно, а почему "это" у нас чувствует себя вполне вольготно?
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03.09.2020 23:35 Ответить
Куда уж американцам без ростовского бензина?
Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ - Цензор.НЕТ 4022
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03.09.2020 23:40 Ответить
В штатах вибори. Якщо цей шкандаль правда і там набере обертів, у Байдена буде перевага. Кум *****, під санкціями США, торгує з США пальним...
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03.09.2020 23:44 Ответить
скажуть шо торгує ксюха марченко..
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03.09.2020 23:50 Ответить
там у Ексоні можуть стирчать вуха чергового синочка Байдена
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03.09.2020 23:54 Ответить
Правда? Случайно, не обдолбыша Дональда Трампа-младшенького? Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5035
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04.09.2020 00:02 Ответить
шановний, та не переймайтесь ви так Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4388
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04.09.2020 00:05 Ответить
Ты точно в Штатах? ExxonMobil - это Рекс Тиллерсон, который находится в трогательно близких бизнесс-отношениях с Доником-младшим. Не знать этого может только русский из мухосранска. Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 362
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04.09.2020 00:08 Ответить
Тиллерсон это ошибка Трампа типичный RINO которого он вовремя расколол и выгнал

Он кстати до этого был гендиректором российского Нефтегаза и выступал был против антироссийских санкций
**** еще та
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04.09.2020 00:15 Ответить
Угу. Доник-обдолбышь - тоже ошибка Трампа. Но ты ж про Рекса не знал почему-то....So, where in the States are you from?
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04.09.2020 00:21 Ответить
NoVA
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04.09.2020 00:23 Ответить
North Virginia? So, how's the weather been down there the past week?
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04.09.2020 00:28 Ответить
поливало как из ведра
все, я проверку прошел? Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2951
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04.09.2020 00:30 Ответить
What, no spika English?
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04.09.2020 00:32 Ответить
чесслово терпеть не могу спика инглиш с теми кто владеет русским или украинским
это один из моих pet peeves

только если вдруг по работе в присутствии невладеющих
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04.09.2020 01:00 Ответить
OK, so you don't speak English, I got that. So, where are you really from?
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04.09.2020 01:03 Ответить
you mean where am I really really from? from what country?
we didn't spend much time on with my supervisor on my cover details
ain't I sound credible enough for you sir? Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6871
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04.09.2020 01:11 Ответить
WTF? This is level "зиз из а пенсил". Dude, you ain't fooling anybody here.Как погодка в мухосранске?
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04.09.2020 01:18 Ответить
а ты что думал я буду лексически изощряться - я понял с кем имею дело и перешел на доступный тебе уровень
как там говорят don't argue with a fool he will drag you down to his level end beat with the experience Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7164 в очередной раз нарушил заповедь
cheers
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04.09.2020 01:25 Ответить
Ты далеко не первый трампоид-пропагандон "из Штатов", который не владеет ни информацией из США, ни Английским вообще. Хоть знаешь как зовут фюрера русни, по крайней мере?
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04.09.2020 01:28 Ответить
если скажу то за мат забанят опять
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04.09.2020 01:42 Ответить
я не пропагандон мне то что делает Трамп нравится
и я очень марксистов не люблю
у дьявола много имен - либерал, прогрессив, демократ, левый, социалист
все они марксисты реаолюционеры их надо как койотов shoot on sight
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04.09.2020 01:48 Ответить
Попробуй в другой раз. Под другим vpn и другой кличкой. Привет мухосранску.
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04.09.2020 01:54 Ответить
мне про мухосранск говорит человек из Пенсилтаки 😬
вот уж где
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04.09.2020 02:43 Ответить
Не забудь попросить у старшего разрешения называть своего фюрера ******, русский.
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04.09.2020 01:56 Ответить
не знаю какие там слухи ходят но в живой беседе понятно что IQ у Trump Jr больше чем у всех Байденовских отпрысков вместе взятых
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04.09.2020 00:28 Ответить
Really? Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1313 I haven't seen Biden's kids making speeches. Seen Donald Jr. licking his dad up and down....not much else.
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04.09.2020 00:31 Ответить
ты шо, он продвинутый чел - книжки пишет
bestsellers on Amazon
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04.09.2020 01:02 Ответить
no speaka English, russkie?
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04.09.2020 01:05 Ответить
тож переходимо на українську, як вам така пропозиція тим більше що це український ресурс хоча і хоститься в 10 хвилинах від мене
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04.09.2020 01:15 Ответить
Как погодка в мухосранске? Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6135
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04.09.2020 01:20 Ответить
Тєчку підітри, істерик.
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04.09.2020 11:15 Ответить
Ми в штатах, дурнику, в штатах!
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04.09.2020 11:14 Ответить
вам не кажется странным,шо любые родычи не заставляют охрану медведчукчи передвигаться на ушах?
я уже молчу про правый сектор,с14,свободу и добробаты...
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03.09.2020 23:46 Ответить
Не понял. Неделю назад этот чувак говорил, что фонд пуст. Для распила открыли новый фонд?)))
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03.09.2020 23:46 Ответить
А як же антипутінська коаліція, створена Порошенком? Як же потужні західні санкції, організовані Петром?
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03.09.2020 23:50 Ответить
хіба дебіл зелений її пролонгував?
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03.09.2020 23:53 Ответить
Кого "її"? Санкції ж автоматично поролонгуються А що, коаліцію треба якось пролонгувати, як повію у борделі?
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04.09.2020 00:03 Ответить
ти взагалі про що?у антипутінську коаліцію москвофіл зеленський не вступав...
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04.09.2020 00:10 Ответить
Это говорит о том,что не зря Медведчук один из лучших юристов,и один стоит 90% недоумков сидящих в Раде.
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03.09.2020 23:53 Ответить
бо ми добрі,не пригощаєм скотиняк "новічками"...
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04.09.2020 00:00 Ответить
Это говорит о том что Медведчук кум *****, и ***** купит ему пачку лучших юристов.
А этот "юрист", со своим "профессионализмом" виновен в смерти украинского поэта Стуса.
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04.09.2020 00:01 Ответить
Дураков президенты кумовьями не берут,ну может за исключением нашего.
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04.09.2020 01:31 Ответить
Он служебный кум!И не президенты, а *****!
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04.09.2020 07:41 Ответить
Вертел он эти санкции на одной части тела.
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03.09.2020 23:58 Ответить
НЕЧЕГО ПРО НИХ ГОВОРИТЬ !!! ИХ НУЖНО ПРОСТО УНИЧТОЖАТЬ !!!!
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04.09.2020 00:07 Ответить
Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3198
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04.09.2020 00:07 Ответить
Сіла боцману на голову.
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04.09.2020 00:24 Ответить
В годы своего президентства пан Порошенко легализовал весь бизнес Медведчука в Украине. Более того, Порошенко является бизнес- партнером Медведчука. В настоящее время все бизнес интересы "Порошенко-Медведчук" за 2015-2020 гг собираются в отдельные производства в ГБР и НАБУ. Порошенко также является и политическим партнером кума Путина Медведчука в Одесской обл. Всем удачи и терпения, - эти два токсичных и лживых субъекта останутся на свалке истории Украины.
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04.09.2020 00:09 Ответить
а медиа бизнес мертведчука, привел к власти зеленского, за которого ты проголосовал на выборах. так что это ты виноват в том что у этой гэбэшной твари сейчас свой презедент
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04.09.2020 06:24 Ответить
не п@здi cоевый гном, а голосовал я в первом туре за Порошенко и очень сожалею об этом.
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04.09.2020 20:59 Ответить
кацапское петушило, ты чего с бутылки слез?! Ты настолько тупорылое, что даже толковую отмазку не можешь придумать, чтобы не спалится со своим кумиром - зеленским
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04.09.2020 21:53 Ответить
Старая, как мир, истина : "Деньги не пахнут"
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04.09.2020 00:13 Ответить
Я уже писал , что закрыть жену Медведчука в сизо за мошенничество и не уплату налогов и все украинские заложники вернуться с России в Украину
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04.09.2020 00:19 Ответить
НАБУ може розпочинати кримінальне провадження вже завтра, 4 вересня 2020 року.
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04.09.2020 00:20 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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04.09.2020 00:20 Ответить
Янелох, чому не сидить Медведчук?
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04.09.2020 00:25 Ответить
а где, эти все сбу, набу, гпу, дбр..!?!? ссыкотно, кума ***** тронуть..!?!?
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04.09.2020 00:48 Ответить
и не дохнет же тварь как дракула
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04.09.2020 01:44 Ответить
почему смску в белый дом не послать и ссылку цензора не порядок..уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7244
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04.09.2020 01:46 Ответить
"нічого особистого, просто бізнес"! Америкоси також демократи тільки доки справа не доходить до демократії в арабів....
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04.09.2020 03:21 Ответить
кацапский петух, ты зачем слез с бутылки?!
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04.09.2020 06:26 Ответить
Этот негодяй- лукашенковский холуй
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04.09.2020 10:33 Ответить
В Америке тоже полно влиятельных хабадников, к ним причисляют и Трампа.
Потому путинская камарилья так скакала, когда Трамп победил на выборах.
Потому и медведчук пока проворачивает свои преступные схемы в обход санкций.
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04.09.2020 03:53 Ответить
Меня так умиляют эти тупые зебиленыши. Галимые терпилы "73%" проголосовавшие на выборах 2019 за медиа проект империи мертведчука, жалуются, что порох не посадил кума ****. Ахахаах, лошары сходившие на выборы по-приколу, вы вкурсе, что выбрав зелесрань, вы легализировали мертведчука, вы впустили его в парламент, вы дали ему вторую по численности фракцию в парламенте. И теперь когда вы ноете, что барыга его не посадил смотрите на себя, ведь при барыге мертведчук простоименял наших пленных, а при кловане, гэбэшная **** рулит в парламенте. Ощущаете свои примитивным мозгом разницу?!
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04.09.2020 06:35 Ответить
Медведчук це той про кого писав Шевченко - Україно, Україно подивись на себе в твоїй хаті сидить ворог і сміється з тепе. А про зелену ОПУі ВР він теж писав - Кати знущаються над нами, а наша правда п'яна спить.
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04.09.2020 07:19 Ответить
Зрада высосанная из ...
По мнению "расследователей", если это падло купит на бирже акции Apple, должны перкратиться все продажи iPhone?
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04.09.2020 08:36 Ответить
А почему єто ...ГАВНО!!!.....до сих пор в Верховной раде?
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04.09.2020 09:47 Ответить
Тут бы задать вопрос баканову..., но вспоминая его лобызание с мертвечуком в ВР и развлекалово на юбилеях у суркисов, вопросы отпадают сами- собой.
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04.09.2020 10:20 Ответить
- Кто, по-вашему, этот мощный старик?Медведчук всупереч санкціям продає нафтопродукти в США, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6774
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04.09.2020 10:41 Ответить
 
 