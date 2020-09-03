Медведчук вопреки санкциям продает нефтепродукты в США, - СМИ. ВИДЕО
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Семья председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука через швейцарскую фирму-посредник продает американской корпорации ExxonMobil прямогонный бензин. При этом Медведчук с 2014 года находится под санкциями США и не может иметь в этой стране даже банковский счет.
Речь об этом идет в расследовании журналистов проекта "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
Прямогонный бензин, который потом продают США, производит "Новошахтинский завод нефтепродуктов" в Ростове. Большая часть этого завода принадлежит жене Медведчука Оксане Марченко.
По данным международной таможенной базы ImportGenius, в 2020 году продукцию "Новошахтинского завода нефтепродуктов" как минимум 6 раз получила компания ExxonMobil Sales and Supply LLC. Только с января по май был поставлен бензин стоимостью как минимум 150 млн долларов, утверждают журналисты.
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Танкеры с прямогонным бензином прибывают в США из нейтральных вод Черного моря, находящихся за Керченским проливом.
ExxonMobil покупает нефтепродукты не напрямую у завода Медведчука-Марченко, а через швейцарскую компанию NewCoal Trading. Ранее российские журналисты-расследователи писали, что эта компания связана с семьей депутата Госдумы России от "Единой России" Глебом Хором.
Виктор Медведчук отказался комментировать вопрос бизнеса журналистам "Схем".
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Корпорация ExxonMobil ответила так: "Мы не комментируем заявления третьих сторон, предположения или слухи. ExxonMobil продолжает придерживаться всех применяемых санкций".
Виктор Медведчук находится под действием американских санкций с 2014 года. Он не может иметь счет в банке США или американскую кредитную карту, а его финансовые интересы на Западе заморожены.
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В 2019 году завод Медведчука-Марченко, по данным российского государственного информационного ресурса финансовой отчетности, получил рекордную прибыль по сравнению с несколькими предыдущими годами - 3,6 миллиарда рублей.
Пожалуйста, подождите...
виникає питання..а як організм, що під санкціями штатів, опинився у переговоній групі від України у Мінську..?
Мабуть брехали
Але ж тролі вміють лише зубоскалити...
-ШвондераПарашенко спрашивайте он ему рекомендацию давал.
Ви в своєму розумі ...
до речі 2-1 наразі...
Он кстати до этого был гендиректором российского Нефтегаза и выступал был против антироссийских санкций
**** еще та
все, я проверку прошел?
это один из моих pet peeves
только если вдруг по работе в присутствии невладеющих
we didn't spend much time on with my supervisor on my cover details
ain't I sound credible enough for you sir?
как там говорят don't argue with a fool he will drag you down to his level end beat with the experience в очередной раз нарушил заповедь
cheers
и я очень марксистов не люблю
у дьявола много имен - либерал, прогрессив, демократ, левый, социалист
все они марксисты реаолюционеры их надо как койотов shoot on sight
вот уж где
bestsellers on Amazon
я уже молчу про правый сектор,с14,свободу и добробаты...
А этот "юрист", со своим "профессионализмом" виновен в смерти украинского поэта Стуса.
Потому путинская камарилья так скакала, когда Трамп победил на выборах.
Потому и медведчук пока проворачивает свои преступные схемы в обход санкций.
По мнению "расследователей", если это падло купит на бирже акции Apple, должны перкратиться все продажи iPhone?