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космос (771) спутник (204) Южное (23)

Ракета Vega, изготовленная при участии Украины, вывела на орбиту более 50 спутников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии

С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, созданной при участии Украины.

Об этом сообщает конструкторское бюро "Южное", информирует Цензор.НЕТ.

Ракета-носитель Vega вывела на орбиту 53 микро- и наноспутника: семь микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов (малые искусственные спутники).

"Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", – отметили в бюро.

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Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие "Южное" и серийно производит Южный машиностроительный завод.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Где-то рогозин прожигает пердаком батут.
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04.09.2020 04:00
+6
Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників - Цензор.НЕТ 4562. Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників - Цензор.НЕТ 2382 .
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04.09.2020 10:16
+4
и дырки сверлит в корпусе и плюс на минус паяет - монтажник....
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04.09.2020 04:27
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а що далі було, не "осіліл"?
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04.09.2020 08:28 Ответить
Где-то рогозин прожигает пердаком батут.
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04.09.2020 04:00 Ответить
и дырки сверлит в корпусе и плюс на минус паяет - монтажник....
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04.09.2020 04:27 Ответить
-Шариков вы что же труженик ?
-уж известно не нэпман
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04.09.2020 06:00 Ответить
Не может быть? И что там есть спутник Украины???! Сомневаюсь....
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04.09.2020 06:56 Ответить
А разве в статье кто-то что-то писал о спутнике?
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04.09.2020 10:13 Ответить
Могли бы и сами выводить спутники, если бы нам дали это делать.
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04.09.2020 07:14 Ответить
Бери да делай, никто не мешает. Только не с нашими пенсами - маразматами, наследием совка, у которых только украсть и смыться...
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04.09.2020 14:31 Ответить
а свой спутник есть хоть один на орбите
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04.09.2020 07:53 Ответить
Все на виніс - діти із яйцелітини, сперму, кров і органи і ось мізки. Це така економіка олігахату. Замість того щоб самим, як тут вірно пишуть створити комосмодром десь в тайоні Татарбунар для космічних човників, а пускову установку на о.Зміїному, чи запускати ракети з літака Мрія, ці туполобі хабадники розтринькують останню інтелекуальну власність, розпродаючи її всім хто дасть на лапу. То морський старт, то космодром на Філіпінах, потім в Бразиліїї , скрізь, але там, аби кошти відмивати десь по закордоним банка і офшорам.
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04.09.2020 08:39 Ответить
Краще б ви не пирскали жовчу, а вивчили хоча б поверхнево це питання та порадувалися участі України в подібних пусках.
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04.09.2020 10:13 Ответить
Вже було коли на морському старті із за вини США зірвало ошивку, яка пробила двигун україської ракети і такі "знавці" як ви заплатили за зірвання пуску. Спец теж мені.
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04.09.2020 10:21 Ответить
З вини америанців і Шатл падав. Але всі хто може літають. Ото візьміть і запустіть щоб ваш не впав. Тоді будете повчати.
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04.09.2020 10:43 Ответить
Я не повчаю, я констатую, лише те, що за косяк повинні відповідати, ті хто його зробив, а не нагинати народ України зовнішним управліннцям за косяк інших. Тож ваша сентеція є не доречна. І я б спромігся, і зробити, і запустити, і навести лад в державі, однак є КМУ, ВР, Національне космічне агенство, НАН України, і всі отритмують кошти з бюджету, при цьому чомусь нічого путнього так і не зробили за 30 років розкрадання держави хабаною космополітичною олігархією. Антонов стоїть, Січ продали Китаю, де клепка і трибунали, де нормальні конкурси для фахівців, а не дуполизів владних бобрів?
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04.09.2020 11:25 Ответить
Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників - Цензор.НЕТ 4562. Ракета Vega, виготовлена ​​за участю України, вивела на орбіту понад 50 супутників - Цензор.НЕТ 2382 .
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04.09.2020 10:16 Ответить
а расєйська злетіла в тайгу?
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04.09.2020 11:08 Ответить
А український олігархат продовжує пиляти газ і шарити по кишенях лохтората.
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04.09.2020 10:45 Ответить
Лучше по раше шото запустили
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04.09.2020 11:24 Ответить
только к ракетам клоунов не допускать
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04.09.2020 11:59 Ответить
Не, посадить усіх в ракети і "Пуск"!
"Пущай полетают!"©
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04.09.2020 16:29 Ответить
Норм, можем если захотим.
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04.09.2020 22:00 Ответить
Рашка в трауре.
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04.09.2020 22:00 Ответить
 
 