Ракета Vega, изготовленная при участии Украины, вывела на орбиту более 50 спутников. ВИДЕО
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С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся 15-й успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega, созданной при участии Украины.
Об этом сообщает конструкторское бюро "Южное", информирует Цензор.НЕТ.
Ракета-носитель Vega вывела на орбиту 53 микро- и наноспутника: семь микроспутников весом от 15 кг до 150 кг и 46 кубсатов (малые искусственные спутники).
"Эти космические аппараты, которые принадлежат 21 организации из 13 стран, предназначены для обслуживания различных программ, включая наблюдение за Землей, телекоммуникации, науку, технологии и образование", – отметили в бюро.
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Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной двигательной установки четвертой ступени ракеты Vega, разработало украинское госпредприятие "Южное" и серийно производит Южный машиностроительный завод.
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