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Верещук о своем "полете" над Киевом в образе Мэри Попинс: "Мы хотим достучаться до молодых сердец". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат и будущий кандидат на должность мэра Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала съемку видеоролика, в котором она "летает" над центральной частью столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в комментарии "Радио Свобода".

"Это один из элементов нашего предвыборного ролика, но я не знаю, будет ли он именно предвыборный, у нас сейчас еще две недели для того, чтобы подготовиться к избирательной кампании, возможно это будет такой предстартовый ролик. Посмотрим, как будет выглядеть, но, тем не менее, это действительно я, и дублер тоже был, потому что мне было страшно на 10 метров и более, я все-таки не профессионал в этом деле, но мне было интересно почувствовать, это новый опыт, я до этого другим занималась, то есть каскадер из меня, наверное, никакой, но, тем не менее", - сказала Верещук.

По ее словам, это была идея ее штаба, на которую она согласилась, потому что "понимает суть и содержание".

"Я согласилась, потому что понимаю и суть, и содержание. Понимаю и то смысловое наполнение, и эмоциональное. Это будет интересно, поверьте", – отметила нардеп.

По мнению кандидата, ролик не является эпатажным, а вполне приемлемый и приличный.

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"А то, что он креативный - да, потому что мы живем сейчас в мире 21-го века", - добавила она.

Верещук также добавила, что таким креативным видео она хочет достучаться до "молодых сердец".

"Мы хотим, чтобы молодежь приходила на выборы. Мы хотим достучаться до молодых сердец. Мы хотим, чтобы нас увидели те люди, которым сегодня 20-25 лет", – резюмировала она.

Напомним, вчера кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" Ирину Верещук заметили на съемках необычного видеоролика: ее подняли в воздух над пешеходным мостом к Владимирской горке. На нем можно видеть, что Верещук поднимают в воздух с помощью специального механизма.
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Топ комментарии
+91
Верещук о своем "полете" над Киевом: "Мы хотим достучаться до молодых сердец" - Цензор.НЕТ 8817
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04.09.2020 08:10
+74
Верещук о своем "полете" над Киевом: "Мы хотим достучаться до молодых сердец" - Цензор.НЕТ 5410
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04.09.2020 08:19
+69
Верещук о своем "полете" над Киевом: "Мы хотим достучаться до молодых сердец" - Цензор.НЕТ 4000
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04.09.2020 08:15
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Страница 2 из 2
Мука,вы уже до Одичалой отары 73% достучались....
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04.09.2020 09:24 Ответить
40-летняя баба которая выглядит на 50 и с голосом как у 70-летней Пугачевой хочет достучаться до молодых членов. Ой, сердец.
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04.09.2020 09:28 Ответить
Таких не берут в космонавты.....
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04.09.2020 09:28 Ответить
А достучались до дна, клоуны!
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04.09.2020 09:33 Ответить
Наперсточники всегда лошков учили
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04.09.2020 09:40 Ответить
Де там Рибніков?!
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04.09.2020 09:57 Ответить
Видать ему на ум также только нецензурные слова приходят, сатира - бессильна.
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04.09.2020 10:11 Ответить
головой постучаться надо
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04.09.2020 10:02 Ответить
Ірко, ***** ти крашена, якщо хотіла доссучитись достукатись до когось, то треба було як в "Майстрі і Маргариті" - голяком політати, і на мітлі.
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04.09.2020 10:04 Ответить
Вырыщук галяком, ты шо хочешь шоп ни у каво не стояло. Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 6946 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9618 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9618
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04.09.2020 18:08 Ответить
"На ядро его (ее) посадить-пущай полетает..." (с)
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04.09.2020 10:10 Ответить
Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 3397
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04.09.2020 10:12 Ответить
Їй краще разом із своїм лідером на мітлі політати і без ступи.
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04.09.2020 10:13 Ответить
Це просто дають заробити 95 кварталу. Ось такі «генії» вас і зробили, вівці.
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04.09.2020 10:15 Ответить
Этот ролик чем-то напоминает полет Винни-Пуха на воздушном шарике по мёд, затея плохо закончилась для Винни. Полагаю, что пчёлы-избиратели поступлят аналогично.
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04.09.2020 10:15 Ответить
Тю. Так надо спермотоксикозникам сиськи показать. Тогда точно проголосуют.
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04.09.2020 10:16 Ответить
Верещук на максималках Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 5971 Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 243
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04.09.2020 10:22 Ответить
Иё цыцки тока бухим бамжам паказывать. Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 982 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 982 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 982
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04.09.2020 18:10 Ответить
Було бще креативніше,аби вона на мітлі на Лису гору злітала.
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04.09.2020 10:33 Ответить
Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 3621 так по веселей будет Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 696 Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4806
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04.09.2020 10:35 Ответить
Уважил!!!"!! Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 2812
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04.09.2020 15:35 Ответить
Вот и стукнулась бы об мост с высота метров сто. Достучалась бы сразу, молодежь любит приколы.
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04.09.2020 10:40 Ответить
Для полета ей необходима метла, или, как минимум, ступа.
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04.09.2020 10:44 Ответить
Мєтла заглохла, а ступа развалілась. Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 7525
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04.09.2020 11:28 Ответить
пыталась накрыть Киев ******...)
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04.09.2020 10:46 Ответить
Не то ана рышыла апасрать увесь город с ваздуха. Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9490 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9490 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9490
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04.09.2020 18:16 Ответить
Тупая реклама для тупого народа, всё логично. 73% ей обеспечено.
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04.09.2020 10:50 Ответить
Смотреть телевизор и отупляющую рекламу или смотреть в выгребную яму.
Вот в чем вопрос ?!
*****ске це питання за*буе мене...

Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 906 Верещук про свій "політ" над Києвом: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 312

Какая Разница! картинка же Одинаково интересная
Еще и действующие лица Те Же!!!
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04.09.2020 11:30 Ответить
На хрипатую рагулю большая надежда блазня и его квартала, конпчно она талантливая многостаночница, она прошла большой и тяжелый жизненный путь от алконавта и плечевой до мэра городка, и освоения космоса, достойный кандидат в мэры.
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04.09.2020 10:54 Ответить
Сделайте кто-то жабу, как Винни летит на шаре за медом, а Пятачок его сбивает с ружья )
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04.09.2020 11:08 Ответить
Який носик курносик у дурепи...
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04.09.2020 11:16 Ответить
А шо Зебіли у 20-25 років ще вірять у Мері Попінс? Може вони ще у зубну фею вірять? Яка ж вона ТП зебільна.
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04.09.2020 11:26 Ответить
Скоріше вірять Мері в Попінс.
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04.09.2020 12:50 Ответить
Щоб відьмой з Києва враз стать,
Мало, голубко,
На шворці довгій політать,
Задерши юбку.
Зелені визнають таке,
Хоч офіційно,
Але насправді вигляда,
Геть провінційно.
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04.09.2020 11:28 Ответить
Долетит ли эта ведьма с Лысой горы до середины Днепра?
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04.09.2020 11:37 Ответить
При хоршем пендале от мирового чемпиона или прямом, я думаю долетит.
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04.09.2020 11:50 Ответить
... долетить і втопиться.
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04.09.2020 15:06 Ответить
Эта, чорноротая, тётя, с лошадинной мордой, вместе со всей съемочной группой нарушила Закон Украины "Про охорону праці" и попадают под штраф от инспекции Гоструда, а крановщик попадает под анулирование его разрешительных документов как крановщика. Если даже в этом, эта лживая ЗЕлёная шмара, разворовавшая город Рава-Русская, когда она была там мэршей, нарушает ЗАКОН, то,Ю что ждать от неё если стадоЗеБбаранов и стая ЗеДятлов посадят её на шею нормальным киевлянам?
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04.09.2020 11:49 Ответить
З подібними перфоменсами треба виступати в дитсадку або молодших класах середньої школи. Однак, цільова аудиторія, зосереджена там, у виборах участі не братиме по причині свого аж надто юного віку. Тому такий піар-хід з боку Зю!-команди можна розцінювати, як самозлив на користь людини-схожої-на-боксера.
Або все ще смішніше: Зю!-команда мислить по-дитячому...
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04.09.2020 11:58 Ответить
Я б сказав на рівні інфантильного підлітка.
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04.09.2020 15:08 Ответить
Власне, це одне й те ж саме.
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04.09.2020 17:28 Ответить
Ей в дурке уже прогулы ставят...
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04.09.2020 12:04 Ответить
лучше б отсоснила на публику, лохторат одобрил
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04.09.2020 12:09 Ответить
вот дурне...да какая молодежь знает кто такая мерри Попинс??? 45 летняя....
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04.09.2020 12:12 Ответить
Це символічно, летіти їй від Києва якнайдалі - на Схід.
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04.09.2020 12:21 Ответить
если цирк, то во всем.
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04.09.2020 12:30 Ответить
Еще раз напомнили о тот что по факту клоуны и место им на арене цирка .Черти короче
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04.09.2020 12:33 Ответить
зе-попинс !!!
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04.09.2020 12:50 Ответить
таких мододых что песенку из фильма еще помнят? Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 1842 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 1842 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 1842
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04.09.2020 13:12 Ответить
Мені цікаво от чому в Україні в політиці одні дебіли, ідіоти, 3,14дораси, і проститутки. Бл. ..хто може представити щоб Меркель отаку х..ню порола? Я ні. Чого ви всі ган..они політики не хочете в ролі Мюнхаузена попробувать..Я б вас всіх к гарматному ядру і летіть куски дярма. Країна становиться дешевим цирковим театром. Ну як і 95 квартал. Сто зонтів вам Іра В-Попінс ... а не мерське крісло. Ось Віталька Ху..кер..тебе переплюне Він ось підготується к земле ..одіне костюм супергероя ..думаю що йому підійде костюм Пипця.)))))І тоді Віталько повний Пипець покажить Іре В-Попінс як зонтами розпоряджатись
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04.09.2020 13:43 Ответить
Па-русски Мери Поппинс будет Мери Жоппинс ?
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04.09.2020 14:19 Ответить
Мэри вжопингс. Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9920 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9920 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 9920
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04.09.2020 18:17 Ответить
Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 2996
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04.09.2020 15:03 Ответить
Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4057
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04.09.2020 15:03 Ответить
идиотка...
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04.09.2020 15:37 Ответить
смех и грех
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04.09.2020 15:53 Ответить
Бедные "молодые сердца", сочувствую.
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04.09.2020 15:53 Ответить
Які кандидати, такі і відосики
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04.09.2020 17:10 Ответить
То рыклама стрингов ат куку в шанели. Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4446 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4446 Верещук про свій "політ" над Києвом в образі Мері Попінс: "Ми хочемо достукатися до молодих сердець" - Цензор.НЕТ 4446
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04.09.2020 18:03 Ответить
А ''молоді серця'' мають мізки? Вона впевнена, що ні.
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04.09.2020 19:24 Ответить
хорошо, верно.
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04.09.2020 19:53 Ответить
МЕДВЕДЧУКОВСКАЯ ШВАЛЬ !!!
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05.09.2020 04:48 Ответить
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