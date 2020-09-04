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Днепропетровщина (2927) Нацполиция (15762) мемориальная доска (217) Ян Осока (1491)

В Новомосковске на Днепропетровщине открыли мемориальную доску погибшему при задержании преступника полицейскому Дарвину Потуданскому. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Почтить память Героя к учебному заведению пришли его родные, коллеги, педагоги и друзья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"3 сентября в память о героическом поступке коллеги, товарища, полицейского уголовного розыска Дарвина Потуданского на фасаде его родной школы установлена ​​мемориальная доска", - говорится в сообщении.

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"Семья правоохранителей всегда будет помнить о Герое, который отдал свою жизнь в борьбе с преступностью. Мы хотим, чтобы о его подвиге знали следующие поколения и память о нем навсегда осталась в сердцах людей", - обратился к присутствующим на памятном мероприятии и.о. начальника Днепровского отдела полиции Вячеслав Клешня.

Полиция благодарна руководству школы и всем, кто присоединился к установлению мемориальной доски.

В Новомосковске на Днепропетровщине открыли мемориальную доску погибшему при задержании преступника полицейскому Дарвину Потуданскому 01
В Новомосковске на Днепропетровщине открыли мемориальную доску погибшему при задержании преступника полицейскому Дарвину Потуданскому 02
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Топ комментарии
+5
Ціною власного життя затримав озброєного злочинця, врятувавши життя напарникові та цивільному населенню
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04.09.2020 11:15
+4
Твоим родителям что родили примата?
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04.09.2020 11:13
+4
...Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...
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04.09.2020 11:15
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А чкол6ько людей погибло невиновных от рук полицейских и какой беспридел творит руководство МВД .Зе даже Рымского ,который контролирует наркотрафик хотел ставить смотрящим в ордло
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04.09.2020 11:08 Ответить
премію дарвіна в студію
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04.09.2020 11:12 Ответить
Твоим родителям что родили примата?
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04.09.2020 11:13 Ответить
а что он героического сделал?
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04.09.2020 11:12 Ответить
Ціною власного життя затримав озброєного злочинця, врятувавши життя напарникові та цивільному населенню
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04.09.2020 11:15 Ответить
Блин не знаю вобщето это работа у него такая а что они вдвоем одного задерживали и один погиб это брак в работе!
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04.09.2020 11:38 Ответить
На войне тоже так бывает. Погибают не только из-за дурости или *брака в работе*.
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04.09.2020 12:27 Ответить
Не так давно полицейский утонул спасая ребёнка. Это тоже брак в работе?
https://www.5.ua/ru/rehyoni/brosylsia-spasat-detei-na-kurorte-arabatskaia-strelka-utonul-polytseiskyi-220387.html

Ах да, он жеж был выходной, *брак не на работе*
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04.09.2020 12:31 Ответить
кстати, металлург например тоже работа и когда он гибнет на работе, то - выпили, взгрустнули и забыли - какие доски?
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04.09.2020 18:01 Ответить
А памятники погибшим от мусоровского беспредела планируется открывать?
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04.09.2020 11:15 Ответить
...Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих...
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04.09.2020 11:15 Ответить
Шановні поліціянти, більшість випадків загибелі правохоронців при виконанні службових обов"язків трапляється в наслідок ваших легковажних дій. Запримали начебто підозрюваного у розбійному нападі, а наручників не наділи. Чому? Поїхали у райвідділок на чужому автомобілі, автомобілі злочинця. Чому? Чому не визвали слічо-оперативну групу і не оглянули автомобіль на місці, там могла бути зброя і купа крадених грошей. Ні, поїхали самі, на чужому автомобілі і ставлячі себе в небезпеку. Наслідки трагічні. Погано вас стали вчити в школах міліції.
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04.09.2020 12:26 Ответить
Це зрозуміло, але якщо поліціант занадто пильний (чи то дістав зброю чи вдів наручники чи пальнув по машині яка не зупиняється) його одразу звинувачують у перевищенні повноважень
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04.09.2020 12:35 Ответить
Дуже пильний, це одів наручники на жінку водія, яка порушила правила паркування? Двадцять два рази витрилив по автомобілю, який не зупинився і вбив неповнолітнього пасажира? На допиті згвалтував жінку у райвідділку? Ви про таку писльність? Так за це сажають, це не пильність, а злочини.
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04.09.2020 12:58 Ответить
що це було маланці...?
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04.09.2020 13:46 Ответить
Армяни -- найшанована частина населення Хохландії. Тільки вони на чолі з Авакяном протидіють злочиності. Тільки чомусь в Україні половина злочинів коїться армянами ? У Новомосковську на Дніпропетровщині відкрили меморіальну дошку загиблому під час затримання злочинця поліцейському Дарвіну Потуданському - Цензор.НЕТ 6016
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04.09.2020 18:15 Ответить
 
 