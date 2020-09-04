В Новомосковске на Днепропетровщине открыли мемориальную доску погибшему при задержании преступника полицейскому Дарвину Потуданскому. ВИДЕО+ФОТО

Почтить память Героя к учебному заведению пришли его родные, коллеги, педагоги и друзья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"3 сентября в память о героическом поступке коллеги, товарища, полицейского уголовного розыска Дарвина Потуданского на фасаде его родной школы установлена ​​мемориальная доска", - говорится в сообщении.

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"Семья правоохранителей всегда будет помнить о Герое, который отдал свою жизнь в борьбе с преступностью. Мы хотим, чтобы о его подвиге знали следующие поколения и память о нем навсегда осталась в сердцах людей", - обратился к присутствующим на памятном мероприятии и.о. начальника Днепровского отдела полиции Вячеслав Клешня.

Полиция благодарна руководству школы и всем, кто присоединился к установлению мемориальной доски.



