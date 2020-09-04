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"Гитлер сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь", - главный коммунист России Зюганов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Главный российский коммунист России Геннадий Зюганов заявил, что во время Второй мировой войны Гитлер сжигал в печах "и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зюганов сказал такое во время выступления  по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.

"Мы трижды прикрывали хваленую Европу - и от ордынского нашествия, и Наполеон, который раздавил в щепки - здесь его расколотили под Москвой, и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь", - заявил Зюганов.

В официальной версии выступления Зюганова, опубликованной на youtube-канале КПРФ, этот фрагмент вырезан.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+92
Ай молодца. Ай да Зюганов. Я чуть не зиганул после таких слов.
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04.09.2020 11:49
+83
Диды в гробах переворачиваютса...
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04.09.2020 11:46
+82
эта 5....руцки это еще та сволочь...
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04.09.2020 11:47
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"гитлер изничтожал в печах сруцких... и всякую там остальную сволочь", - вот как не зауважать, после всего, этого амнезийника.
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05.09.2020 01:43 Ответить
шутки шутками, а кацапы, у нас на востоке, использовали для своего отребья передвижные "освенцимы " с печами, на колесах
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05.09.2020 01:48 Ответить
Н-даа... Старость- не радость, особенно без мозгов...
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05.09.2020 01:48 Ответить
а и не говорите... та те пусте , скоро эта пародия на людей виздихае, хай iм трясця...
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05.09.2020 01:53 Ответить
Зюганов - истинный великодержавный ариец шовинист.
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05.09.2020 01:50 Ответить
Блин, Гитлер нервно в сторонке покуривает ( в рукав), он против своей нации такого не говорил... Одним словом, Гитлер - шлепер-2, типо, а разве так можно.
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05.09.2020 01:56 Ответить
Гитлер на фоне Зюганова - просто, толерасто-либераст...
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05.09.2020 01:58 Ответить
Интересно как кацапбыдломасса на это ЗЮ-ничтожество среагировала... Поди, все продолжают распевать каамаринскую про взвейтесь кострами синие ночи - мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионера - всегда будь гото... Мол , как у алкаша спроси про кредо.. Хрон ответит , шо ВСЕГДА.
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05.09.2020 02:02 Ответить
Жену ему молодую надо. Пусть учится у нашего губошлепа симоненко. Нашел себе духовку пошире,теперь и глупости говорить некогда 🤣
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05.09.2020 02:05 Ответить
Бо квадрат его строит к ноге.
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05.09.2020 02:32 Ответить
а как ЗЮ-семейке должно быть стыдно за такие перлы от старого дурака.
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05.09.2020 02:06 Ответить
Родился в учительской семье в деревне Мымрино (около 100 км от Орла). Со слов Зюганова, он родился недоношенным - семимесячным[4].
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05.09.2020 02:33 Ответить
Мымрино,недоношенный-все сходится...
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05.09.2020 02:34 Ответить
вот как-то на постсовке все не по людски, то ленин-сфилис моска, то Сталин -по сатанистски 6 пальцев на ноге, то зэк шлепер, то пыня(грят его в отрочестве однокласники в школьном туалет...фото тех времен - пыня в шузах "прощай молодость" -резиновые прогары на *******), то клоун(фрики бразер)-членограй, сплагиативший фрикисюжет от 2007-го года...
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05.09.2020 02:43 Ответить
Это просто отпад. Тогда шо мы здесь мульку травимвозле калики умишкой... Блин как это сразу я не догадался, у него же и бас в голосе - тупо олигофренный...
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05.09.2020 02:35 Ответить
ща на популярных роиспрограммах муссируется тема о том , шо Лукашенко - давно психопад, лечится по психушкам еще из советских времен... Интересно бы знать мнение о Зюганове в этом плане...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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05.09.2020 02:16 Ответить
"Мы трижды прикрывали хваленую Европу - и от ордынского нашествия, и Наполеон, который раздавил в щепки - здесь его расколотили под Москвой, и Гитлер"... Слышь , Карл, как мне самому от слов Зюганова крышей не съехать, в гомерическом смехе, ты только прикинь, трижды... ))))))))))))) Европу... ))))))))))) 1).кацапы - ордынские холуи, предавшие Русь у Киева, ханские лизоблюды, сквозь свою территорию пропускавши в Европу ордынские полчища и сами воевавшие на стороне Орды. 2). Москву кацапы вмотлох сами сожгли, Наполеон на попелищi нервно перекурил, бо дальше одни мокшанские болота, да и ушел восвояси... Но, Карл, Наполеон то пришел должок взять , бо кацапы сунули свое свиное рыло в Европу , примкнули к врагам против Франции. 3) Карл, про дойчен золдатен, группен офiцiрен в брестском братании с РККА - я тупо молчу.
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05.09.2020 02:29 Ответить
Дедушка выжил из ума.Слова опережают мысль. Был у тебя ,пердунчик ,шанс,но ты его отдал алкашику. А сейчас вы вступили в эпоху марзма,пора к внукам на покой. Дайте место молодым,они знают как развалить Россию,они же наследники большевиков.
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05.09.2020 06:55 Ответить
Зюганул.
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05.09.2020 08:38 Ответить
сучье вымя.комуняки клятые.
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05.09.2020 08:51 Ответить
зюгакин бредит. русня так наполенона под мацквой победила, что пришлось ей валить оттуда и сжигать мацквачкалу вместе с больными и ранеными касабами.
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05.09.2020 10:01 Ответить
поляків то за що ?
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05.09.2020 10:02 Ответить
Да, не всех сволочей гитлер сжег
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05.09.2020 10:18 Ответить
Всё таки спалился...сволочь.
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05.09.2020 10:28 Ответить
ГЕНІАЛЬНО !!
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05.09.2020 10:38 Ответить
На счет евреев, цыган, и поляков-это он погарячился.Это на сволочи.
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05.09.2020 10:44 Ответить
Старческие маразмы
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05.09.2020 10:46 Ответить
Ха ха, русня єто таки сволочи
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05.09.2020 11:10 Ответить
Фиерично и предсказуемо.
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05.09.2020 11:57 Ответить
Вот он, родич-по-словесности нашего Бубочки - построим самолет, будем всех бомбить)
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05.09.2020 12:48 Ответить
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