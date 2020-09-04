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"Гитлер сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь", - главный коммунист России Зюганов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Главный российский коммунист России Геннадий Зюганов заявил, что во время Второй мировой войны Гитлер сжигал в печах "и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Зюганов сказал такое во время выступления по случаю годовщины окончания Второй мировой войны.
"Мы трижды прикрывали хваленую Европу - и от ордынского нашествия, и Наполеон, который раздавил в щепки - здесь его расколотили под Москвой, и Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд - и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и всю остальную сволочь", - заявил Зюганов.
В официальной версии выступления Зюганова, опубликованной на youtube-канале КПРФ, этот фрагмент вырезан.
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