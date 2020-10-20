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В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и оказалась в воде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на место прибыла "скорая" помощь и спасатели. Девушку, которая ожидала спасения на крыше автомобиля, достали из реки. Позже вытащили из воды и машину.

Видео телеграмм-каналов Веха и Труха

Как сообщают в харьковской полиции, по словам девушки, она пыталась избежать наезда на кошку и направила транспортное средство в сторону бордюра. После этого уже не контролировала автомобиль и упала в реку. Алкотестер показал, что девушка была трезвой.

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Топ комментарии
+39
Не перевелись ещё идиоты, снимающие на телефон вертикально!
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20.10.2020 16:59
+38

@odinspam

Курйозна ДТП в Харкові - держслужбовець злетіла з моста на авто, якого немає в її декларації.
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20.10.2020 17:08
+35
Водителем машины упавшей в реку оказалась сотрудница областного главка Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Telegram-канал.
По данным ресурса, Сичкар Анна Викторовна является начальником юридического сектора.В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 7156

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20.10.2020 17:04
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Страница 2 из 2
Как она ножки боится намочить. Спускаться за ней ещё нужно. Цирк
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20.10.2020 17:43 Ответить
Ну как бы пляжный сезон уже немного закончился в основном.
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20.10.2020 17:48 Ответить
Я вчора закрив, 20-го. Вода +12.
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21.10.2020 00:59 Ответить
надо было ей веревку спустить, пусть до стены вплавь добиралась бы У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 2742
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21.10.2020 07:07 Ответить
Котячий Бог тебе за такі слова накаже.
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21.10.2020 15:31 Ответить
Хорошо , что не погибла .
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20.10.2020 17:51 Ответить
и кошку спасла
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20.10.2020 17:57 Ответить
Це головне,братів меньших треба шанувати та берегти !!))
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20.10.2020 18:01 Ответить
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в этот момент она подумала о том, что сосать надо с меньшим рвением В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 5254
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20.10.2020 18:00 Ответить
Атнюдь. Машина в тотал, поэтому интенсивность создания разряжения воздуха придется многократно увеличить.
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20.10.2020 18:06 Ответить
не в этом сенс...
Таким курицам автомобиль противопоказан, поэтому рвение нужно уменьшать, чтоб случайно не насосать на новый У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 7372
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20.10.2020 21:27 Ответить
Шкода хороша. Воды по лобовуху, а дворник крутит
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20.10.2020 18:17 Ответить
А навіщо тоді двірник якщо води боїться? В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 7923
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20.10.2020 18:26 Ответить
Киа
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21.10.2020 14:45 Ответить
Носятся эти товарищ-кобыл по дорогам и думают,что весь мир у их ног...!!!
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20.10.2020 18:25 Ответить
люди просто превращаются в безжалосных скотов! А если человек в самом деле чтобы не наехать на кошку улетел?? Неужели все настолько стали тварями?
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20.10.2020 18:31 Ответить
Ты чего? Тут наоборот многие посочувствовали, включая меня.
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20.10.2020 18:34 Ответить
Не помнишь? Как в прошлом году на трассе Одесса -Киев женщина так же пыталась спасти собачку на дороге, но в результате погиб ее малолетний сын... Так что всем водителям надо помнить - кошка и собака на дороге это уже не животинка, а угроза жизни, здоровью и автомобилю, тут и выбирать не надо!
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20.10.2020 19:02 Ответить
Выбор всегда есть
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20.10.2020 19:13 Ответить
В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде - Цензор.НЕТ 8088
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20.10.2020 19:17 Ответить
А ти б давив би всіх.
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21.10.2020 15:33 Ответить
_Ты что, псих? Ты понимаешь о чём ты вообще говоришь?! Наверное убейся мурзила насмерть, её родители бы порадовались: какая наша доця молодец, зато кошечку спасла...
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21.10.2020 15:37 Ответить
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 4651
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20.10.2020 21:49 Ответить
Собачка под колёсами - это не только животинка, но и угроза заноса колесом, на которое её закрутило. А вообще, видел неделю назад как перед базаром голуби на дороге паслись. Подъехал автобус и чпок-чпок-чпок. Уехал - голупи слетелись на новые блинчики.
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21.10.2020 14:16 Ответить
это называется умри на своей полосе. У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 8930
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21.10.2020 14:21 Ответить
Ну да, а далі вже буде про дітей які вибегли за м ячем на дорогу ...
Вибір є завжди У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 2403

Краще їздити по місту по правилам - 50 км/г
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21.10.2020 14:54 Ответить
какая там на хрен кошка, ты её видел??? Да эту кошку никто не видел, в том числе и она сама, придумала она для оправдания.
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20.10.2020 22:00 Ответить
Если кошка и была,то она 100% черная. У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 9598
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21.10.2020 11:10 Ответить
Маргиналы курво
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20.10.2020 18:37 Ответить
надо было ей сказать, что б включила водный привод и плыла домой!)
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20.10.2020 18:52 Ответить
На мель же села. До прилива не стронется.
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20.10.2020 19:04 Ответить
аккумулятор - канолевый , до приезда спасателей , задний дворник работал на все 100500. Это шо, с перепугу ключи в замке остались, даже после эвакуации о них никто не пекчись...
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20.10.2020 20:17 Ответить
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 8438
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20.10.2020 20:54 Ответить
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 8115
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20.10.2020 21:19 Ответить
_Ну надо признать мурзила хорошо на фотке смотрится. Что-то эдакое есть в этакой композиции...
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20.10.2020 22:10 Ответить
Может в соцсетях за рулём сидела?
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20.10.2020 21:23 Ответить
Харьков - сакральное место сакралов! У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 4629
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20.10.2020 21:25 Ответить
Раньше она была просто сосна, а теперь - корабельная.
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20.10.2020 22:28 Ответить
Хорошо, у девушки ноги длинные. Не слишком трудно было дотянуться до лестницы
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20.10.2020 22:37 Ответить
Да тут все как умалишенные ездят. Странно, как это она речку не перелетела. Опыт зайцевой никого ничему не научил. Счастье, что людей на пути не оказалось.
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20.10.2020 22:42 Ответить
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 9253
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20.10.2020 22:45 Ответить
Питомник Зайцевых.
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20.10.2020 22:50 Ответить
Боже, ну как можно было так ославиться? в мини юбке, на каблуках, на крыше машины на реке...
хорошо что на самой - ни царапины, но история смотрится диковато
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20.10.2020 23:06 Ответить
Нормально трималась.
Респект.
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20.10.2020 23:25 Ответить
Ще одна потенційна Зайцева
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20.10.2020 23:09 Ответить
харьковская "русалочка" )
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20.10.2020 23:30 Ответить
Вы не оригинальны, по телевизору сюжет так и озвучили- Харьковская русалка
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21.10.2020 07:39 Ответить
Та не переживайте ви так, корабельні сосни не тонуть)
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20.10.2020 23:44 Ответить
крутая тёла- в лабутенах пхнет, как по паркету..)))= но киа круче- задний дворник пахал всю дорогу, несмотря на затонулый организм авты)))
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20.10.2020 23:56 Ответить
в Харькове походу все шкуры за рулем невменяемые
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21.10.2020 00:58 Ответить
завтра можно и в штопор уйти- за второе рождение (кошечки).
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21.10.2020 01:50 Ответить
понятно шо выставляться будет (кошечка).
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21.10.2020 01:51 Ответить
купила дура права
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21.10.2020 04:21 Ответить
а речка-то - вонючка, - по колено
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21.10.2020 07:59 Ответить
МНС у всій красі, набирають по оголошенню калік...
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21.10.2020 09:08 Ответить
Права купила, машину купила, а "ездить" не купила...
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21.10.2020 09:35 Ответить
Аккуммулятор в воде, а задний дворник работает.
Хорошая была машинка, люк пригодился.
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21.10.2020 10:29 Ответить
Премія Дарвіна пройшла мимо лауреатки.
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21.10.2020 11:51 Ответить
Харківська льотна академія відкрила курси для льотчиць за кермом. Штурвал ім поки не довіряють. Це ж з якою швидкістю треба летіти, шоб так приводнитися?
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21.10.2020 12:06 Ответить
У нас таких називають гонщиками-винищувачами.
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21.10.2020 12:08 Ответить
вот так оно - нарушать пдд без водительского опыта... У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 4983
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21.10.2020 12:16 Ответить
Повезло кошке... Ну той, которую эта курица не раскатала по асфальту.
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21.10.2020 13:14 Ответить
тю, там мелко. могла бы и сама вылезти, не всралась бы
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21.10.2020 14:17 Ответить
похоже гидроудар словила. Если дворник пашет и зажигание включено, то мотор заглушить сама не успела У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 9655
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21.10.2020 14:28 Ответить
Гидроудар головой.
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21.10.2020 14:42 Ответить
Поважаю ії вчинок - не кожен виверне кермо коли кошка була на дорозі У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 7739
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21.10.2020 14:44 Ответить
кошка не трамвай, полметра бы хватило, чтоб объехать. У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 8620
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21.10.2020 14:57 Ответить
Ще один шумахєр...

Думай що пишеш міка хакінен, півметра навіть на велобайці нехватить для маневру
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21.10.2020 15:01 Ответить
а тормозить не? У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 2250
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21.10.2020 15:20 Ответить
шкода шкоду У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 1021
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21.10.2020 14:56 Ответить
У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 3077 тогда шкода кию без мотора У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 2589
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21.10.2020 15:19 Ответить
Роман, если серьезно то есть два момента: если кошка была далеко, то можно было тормозить и уворачиваться. Если была очень близко, то маневр сделать не успевается. Женская паника не маневр. У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 6362
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21.10.2020 15:33 Ответить
Русалка... моторизированная У Харкові на набережній дівчина на автомобілі KIA знесла огорожу та опинилася у воді - Цензор.НЕТ 4343 ..
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21.10.2020 17:11 Ответить
Такая наездница при проезде кошки ещё бы и газку поддала.
Сердобольная нашлась.
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21.10.2020 18:56 Ответить
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