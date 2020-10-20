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В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла ограждение и оказалась в воде. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Харькове на набережной девушка на автомобиле KIA снесла на большой скорости ограждение и оказалась в воде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на место прибыла "скорая" помощь и спасатели. Девушку, которая ожидала спасения на крыше автомобиля, достали из реки. Позже вытащили из воды и машину.
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Как сообщают в харьковской полиции, по словам девушки, она пыталась избежать наезда на кошку и направила транспортное средство в сторону бордюра. После этого уже не контролировала автомобиль и упала в реку. Алкотестер показал, что девушка была трезвой.
Топ комментарии
+39 igor mandiur
показать весь комментарий20.10.2020 16:59
+38 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий20.10.2020 17:08
+35 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий20.10.2020 17:04
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Таким курицам автомобиль противопоказан, поэтому рвение нужно уменьшать, чтоб случайно не насосать на новый
Вибір є завжди
Краще їздити по місту по правилам - 50 км/г
хорошо что на самой - ни царапины, но история смотрится диковато
Респект.
Хорошая была машинка, люк пригодился.
Думай що пишеш міка хакінен, півметра навіть на велобайці нехватить для маневру
Сердобольная нашлась.