Киевский форум по безопасности: Пандемия, агрессия РФ, военное противостояние на Кавказе и революция в Беларуси. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Трансляция специального Киевского Форума по безопасности посвящен самым острым проблемам мира и безопасности, которые стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Среди обсуждаемых вопросов:
- Какими видит мир новые пандемические сутки и их будущие пост-пандемические горизонты?
- Как угомонитьроссийского агрессора, которій усиливает войну против Украины и Запада?
- Каков настоящий путь к долгосрочному миру в нашей части Европы?
- Как поддержать гражданский и национальный подъем в Беларуси?
- Какие приносит выводы и представляет угрозы новое военное противостояние на Кавказе?
- Как сформировать новую инклюзивную политику ЕС в отношении Востока Европы?
- Как восстановить единство между Соединенными Штатами и Европой?
Со специальными посланиями обратятся также философ Фрэнсис Фукуяма и Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета.
Киевский Форум по безопасности - ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности, который был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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