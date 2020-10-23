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Киевский форум по безопасности: Пандемия, агрессия РФ, военное противостояние на Кавказе и революция в Беларуси. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Трансляция специального Киевского Форума по безопасности посвящен самым острым проблемам мира и безопасности, которые стоят перед Украиной, Восточной Европой и евроатлантическим пространством.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Среди обсуждаемых вопросов:

- Какими видит мир новые пандемические сутки и их будущие пост-пандемические горизонты?
- Как угомонитьроссийского агрессора, которій усиливает войну против Украины и Запада?
- Каков настоящий путь к долгосрочному миру в нашей части Европы?
- Как поддержать гражданский и национальный подъем в Беларуси?
- Какие приносит выводы и представляет угрозы новое военное противостояние на Кавказе?
- Как сформировать новую инклюзивную политику ЕС в отношении Востока Европы?
- Как восстановить единство между Соединенными Штатами и Европой?

Со специальными посланиями обратятся также философ Фрэнсис Фукуяма и Дональд Туск, бывший президент Европейского Совета.

Киевский Форум по безопасности - ведущее собрание по обсуждению проблем украинской и глобальной безопасности, который был основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко в 2014 году хотел создать украинско-белорусский союз под своим руководством, - Туск

Автор: Богдан Гуньковський
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Это как Большой Театр в дурдоме.
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23.10.2020 10:02 Ответить
«Навіть якщо Коломойському вдасться зруйнувати все в Україні, суд США зупинити не можна» - інтерв'ю з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою
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23.10.2020 10:12 Ответить
Сеня!, ти молоток! Давай жарь, щоб касапам пригорало!
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23.10.2020 10:16 Ответить
Сеня! Як ти правий з "миру в Україні не досягнути розмовами з ******"!
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23.10.2020 10:20 Ответить
О!, Порошенко!
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23.10.2020 11:00 Ответить
Собрались, потрындели и разошлись. Все для галочки. Київський безпековий форум: Пандемія, агресія РФ, військове протистояння на Кавказі і революція в Білорусі - Цензор.НЕТ 5734
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23.10.2020 11:44 Ответить
свежий нафталин
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23.10.2020 16:28 Ответить
 
 