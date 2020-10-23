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Борисполь (764) Госпогранслужба (5387) драка (1993) правоохранительные органы (2944)

Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Наш соотечественник прибыл в Украину рейсом из Минска. Во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что правоохранители разыскивали мужчину за совершение им кражи.

Когда во время доведения решения о его задержании украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции - начал нецензурно ругаться, порывался к драке и успел разбить монитор компьютера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце концов, пограничники правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На границе с Венгрией задержали гражданина Ирака, который шел "к больной маме" в Германию, - Госпогранслужба. ФОТО
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Топ комментарии
+21
А черной скамье, на скамье подсудимых
Его доченька Нина и какой-то Жиган,
Это было во вторник.. (с)
Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!" - Цензор.НЕТ 6187
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23.10.2020 10:44
+21
Чергове прокацаплене лайно з кримінальною віддушиною...
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23.10.2020 10:51
+17
Багато це бидло зеківське вмовляли. Тереном в мордяку - одразу хлібало би закрив. Це бидло тільки силу розуміє...
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23.10.2020 11:00
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А черной скамье, на скамье подсудимых
Его доченька Нина и какой-то Жиган,
Это было во вторник.. (с)
Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!" - Цензор.НЕТ 6187
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23.10.2020 10:44 Ответить
Багато це бидло зеківське вмовляли. Тереном в мордяку - одразу хлібало би закрив. Це бидло тільки силу розуміє...
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23.10.2020 11:00 Ответить
Закони треба міняти. Така поведінка бидло кримінального має розцінюватися як опір співробітникам й автоматом +3-5 років в'язниці вже до того що заробив. Тоді бидло не буде бикувати так вільно.
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23.10.2020 11:07 Ответить
Не варто щось змінювати. Бо усіх активістів та протестувальників можна буде звинувачувати за опір співробітникам. Як на мене цей уркаган тут достатньо наговорив щоб його можна було додатково притягнути до відповідальності за погрози вбивством особі на державній службі.
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23.10.2020 13:10 Ответить
Да его выпустят завтра.Вы размечтались...
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23.10.2020 21:44 Ответить
Громадянин України, який перебуває в розшуку, влаштував дебош в аеропорту "Бориспіль": "Провокатор йо###ий! Я знайду тебе, тварюка!" - Цензор.НЕТ 9638
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23.10.2020 21:43 Ответить
для чого? Це ж не "націк" та не патріот...видно що поважна людина і російською розмоляє...завтра за нього зашлють гроші прокурорам і він вільна людина...ще й рішення судів з Печерського чи адмін ..та й того ж Бориспільського принесе , що він законослухняний громадянин, а це прикордонники його ображали))
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24.10.2020 16:53 Ответить
Що ? Януковича злапали? Повірив ТБ каналам медведчука-рабиновича....
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23.10.2020 11:13 Ответить
То Овощ шестёрку на разведку прислал.
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23.10.2020 15:04 Ответить
Кто берет взятки? Те пограничники которые сидят в кабинках в Борисполе?
"дядя, ты дурак?"
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23.10.2020 10:55 Ответить
йди вже нахєр звідси, лайно кацапське.
злодія, воно падло, жаліє.
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23.10.2020 11:07 Ответить
Чергове прокацаплене лайно з кримінальною віддушиною...
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23.10.2020 10:51 Ответить
Винуватий працівник аеропорту, що вчасно не дав крєндєлю по рогам.
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23.10.2020 10:56 Ответить
шарий?
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23.10.2020 11:21 Ответить
Наверное летал на московию за пачкой новых кремлевских скреп
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23.10.2020 11:46 Ответить
Наверное, уж сильно хотелось мужику добавки к сроку, который уже светил.
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23.10.2020 12:14 Ответить
Пограничники молодцы, профессионально сделали свою работу. Жаль что у нас многие люди живут по понятиям, и практически нет юридической отвтсенности за оскорбленную "честь i гiднiсть".
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23.10.2020 17:50 Ответить
Есть уголовка за хулиганку, правда лохи об єтом не знают. Погранци всегда били сцикунами, только по карманам шарить.
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24.10.2020 12:03 Ответить
Чому ,як показують якогось нашого ********, то 99,9 він ********** "па руськи" ? Він засилають?Може він диверсант?
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24.10.2020 08:52 Ответить
спадковість погана, бо 99,9 того бидла кацапи понавезені або по походженню.
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24.10.2020 10:49 Ответить
Погранци лошари якись.
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24.10.2020 11:53 Ответить
 
 