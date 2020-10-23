Находящийся в розыске гражданин Украины устроил дебош в аэропорту "Борисполь": "Провокатор е###ый! Я найду тебя, тварь!". ВИДЕО

Гражданина Украины задержали пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в столичном аэропорту. Инцидент произошел в пункте пропуска "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Наш соотечественник прибыл в Украину рейсом из Минска. Во время проверочных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных правоохранительных органов. Выяснилось, что правоохранители разыскивали мужчину за совершение им кражи.

Когда во время доведения решения о его задержании украинец понял, что из пункта пропуска он направится в отделение полиции - начал нецензурно ругаться, порывался к драке и успел разбить монитор компьютера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце концов, пограничники правонарушителя задержали, составили соответствующие материалы и передали сотрудникам Национальной полиции.

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