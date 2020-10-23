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осквернение (53) памятник (2209) хулиганство (340) Геращенко Антон (1438) Небесная Сотня (409)

"Никогда не сомневался в положениях теории Дарвина", - Геращенко обнародовал видео допроса студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Благодаря быстрым и профессиональным действиям полиции Киева в течение 48 часов был установлен и задержан 21-летний студент, осквернивший памятник Небесной Сотне в Киеве. За содеянное ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.

Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Я никогда не сомневался в основных положениях теории Дарвина, а именно в том, что люди произошли в результате эволюционных изменений мира животных. Разница лишь в том, что большинство людей все таки стали людьми, а некоторые остались ближе к миру животных.

В прошлую среду один такой "экземпляр" позволил себе справить нужду на Аллее Небесной сотни в районе памятника погибшим Героям Майдана. Видео этого правонарушения можно посмотреть по ссылке.

Не знаю, кто его родители и как его воспитывали, но мне кажется, что пример этого молодого человека показывает провал системы воспитания и образования молодежи в Украине", - написал он.

Геращенко отметил, что благодаря быстрым и профессиональным действиям полиции Киева, этот негодяй был установлен и задержан в течение 48 часов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция задержала 21-летнего студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. Говорит, что был пьян. ВИДЕО+ФОТО

"В своё "оправдание", если это можно так назвать, он сообщил, что он был в нетрезвом состоянии и ему очень хотелось справить нужду", - отметил замглавы МВД.

Геращенко добавил, что этому гражданину предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Наказанием за его поступок может быть штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.

"Если бы я был судьей, я бы вынес приговор в виде ареста на 5-6 месяцев. Может быть, это изменило бы к лучшему жизнь этого 21-летнего парня?" - задался вопросом Геращенко.

"Спасибо полицейским за быстрые и эффективные действия по задержанию хулигана, осквернившего память Погибших на Майдане наших сограждан", - резюмировал замглавы МВД.

Никогда не сомневался в положениях теории Дарвина, - Геращенко обнародовал видео допроса студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве 01
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Топ комментарии
+22
Та не сцяти воно хотіло , а спаплюжити меморіал , що й зробило , є ж відео , розуйте очі !
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23.10.2020 12:38
+20
не надо штрафов - лучше общественные работы сроком на 6 мес (минимум) по уборке общественных туалетов, где , (как оправдывал свое бескультурье и безнравственность этот дэбил), очень пьяные и им очень хочется справить нужду!
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23.10.2020 12:36
+17
Совки виховали зелебобіків, які пішли і обрали собі Гундосіка.))
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23.10.2020 12:38
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дурко
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23.10.2020 12:34 Ответить
Слабенька спроба виправдати , Ви родич ?
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23.10.2020 12:35 Ответить
Розстріляти! Ворогів потрібно знищувати!
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23.10.2020 13:00 Ответить
все мы родичи!!!
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23.10.2020 13:11 Ответить
...уй ты бычий ...голова телячья...а не родич!
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23.10.2020 13:54 Ответить
Нет я не бычий я СЛОНЯЧИЙ!!!! А ТЫ пупсик не бурчи!
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23.10.2020 15:09 Ответить
Ступаай...в известном тебе направлении...
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23.10.2020 19:54 Ответить
Ну а Дарвин сомневался ..
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23.10.2020 12:35 Ответить
Оно бухое постоянно?
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23.10.2020 22:21 Ответить
Да-да. А еще многие знают, что с тарелки кушают не языком, а вилкой или ложкой.
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23.10.2020 12:35 Ответить
Человек - это с детства. Или никогда.
Воспитывает семья, паттерны поведения закладываются до 3-4 лет.
Нмкакия школа и вуз ничего не исправят. Особенно в морально разложившемся обществе.
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23.10.2020 12:35 Ответить
Совки виховали зелебобіків, які пішли і обрали собі Гундосіка.))
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23.10.2020 12:38 Ответить
не надо штрафов - лучше общественные работы сроком на 6 мес (минимум) по уборке общественных туалетов, где , (как оправдывал свое бескультурье и безнравственность этот дэбил), очень пьяные и им очень хочется справить нужду!
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23.10.2020 12:36 Ответить
Дарвін правий щодо цього утирка, але також я і Дарвін праві щодо Геращенка.))
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23.10.2020 12:37 Ответить
Та не сцяти воно хотіло , а спаплюжити меморіал , що й зробило , є ж відео , розуйте очі !
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23.10.2020 12:38 Ответить
Так...алкоголь не змінює думки - алкоголь лишень знімає стопори. Тому - якщо людина обісцяла меморіал у стані сп'яніння - це ознаає негативне відношення до цього меморіалу у цього поца і у тверезому стані.
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23.10.2020 13:41 Ответить
Сколько ему лет на вид 30 даш ,запух от пива ..надо пиво запретить .Это будет 6 вопросом
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23.10.2020 12:41 Ответить
Ну, оно, конечно, скотыняка.
Но, сделать нормальный охраняемый и достойный мемориал не дали проплаченные беней-аваковым "активисты".
В настоящее время - это жалкое зрелище, где поналепливали кто вочто горазд.
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23.10.2020 12:42 Ответить
Полиция быстро сработала. Вот бы они еще нашли особь, которая нам дважды клей в домофонный пульт заливала.
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23.10.2020 12:44 Ответить
А , ну ясно , це ж недостойний вигляд споровокував донецького дебіла на подібні дії.
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23.10.2020 23:21 Ответить
Думаєте, наш домофон минулого літа теж він псував? Треба дільничому повідомити - він, біднесенький, вже більше року шукає (якщо не забув).
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24.10.2020 20:49 Ответить
Антоша!
Ти також недалеко від скотиняки відійшов.
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23.10.2020 12:44 Ответить
пить ,курить и говорить я начал одновременно ...А.Райкин
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23.10.2020 12:47 Ответить
догадываюсь о его политических предпочтениях..
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23.10.2020 12:56 Ответить
Требе щось робити з цими "університетами". В мене багато знайомих, які "вчаться" в таких "вишах". Воне займаються всім, крім навчання. Таке відчуття, що в школах більше вчаться, ніж такі студенти...
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23.10.2020 12:57 Ответить
Максимальный штраф выписать этому уроду и отмудохать его как следует для профилактики.
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23.10.2020 13:06 Ответить
Теж варіант
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23.10.2020 13:32 Ответить
А в Украине есть нужда в саперах на разминирование минных полей. Этот на 100% подходит.
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23.10.2020 13:09 Ответить
А потом из его черепа получится отличный писсуар. Если уцелеет, конечно.
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23.10.2020 13:11 Ответить
Шість місяців арешту, вночі спати на нарах а вдень чистити всі громадські туалети, приватні підуть також.
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23.10.2020 13:11 Ответить
Навчається на 3-му курсі, приїхало мабуть з Харкова, Одеси, Донбаса чи Кривого Рогу? А на якій мові проходить навчання у ВУЗІ? Воно неспособно вивчити державну мову, чи там все московське?
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23.10.2020 13:13 Ответить
У Харкові таких неадекватів немає, це не Донбас
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23.10.2020 13:31 Ответить
Ну что вы, конечно! Откуда а Харькове взяться неадекватам и ватникам? Как они могут появиться в городе, жители которого из года в год выбирают Кернеса. Харков - апофеоз адекватности.
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24.10.2020 16:48 Ответить
Неадекват, спочатку розберись хто за кого голосує, я ж не знаю з якого ти Мухасранська і хто знає може ти за Зе і голосуєш кожен раз
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25.10.2020 02:42 Ответить
А какой вуз известно?
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23.10.2020 13:38 Ответить
Вы представляете он мог бы и звездидента обосцать!
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23.10.2020 13:16 Ответить
пока в школах эта теория будет
пока о будут подобные гориллообразные макаки
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23.10.2020 13:21 Ответить
Оправдания типа " Я бухой",зае.ало уже ,оно же бухим не бегает голым и не кричит "Я *****.с ,**.те меня в сраку." Значит нормально он осознавал куда сцит.
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23.10.2020 13:29 Ответить
ВОНО Ж СКОРІШЕ ЗА ВСЕ ДОНБАСЯНИН І ДУЖЕ ХОЧЕ БЛАТНОЇ РОМАНТИКИ, ДОПОМОЖІТЬ ЮНАКУ З ПУТІВКОЮ В СІЗО "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 813
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23.10.2020 13:30 Ответить
Одні неукраїнці в Україні, які не хочуть розмовляти українською, а потім дивуються, що таких сожитєлєй приходить "защіщать" всіляке кодло зі сходу, а через них страждаємо і ми-українці!
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23.10.2020 13:33 Ответить
Теорія Дарвіна це дебілізм - до чого тут тварини як що це ЧМО З МОТИВІВ НЕНАВИСТІ ДО МАЙДАНУ зробило це "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 246
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23.10.2020 13:34 Ответить
"Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 6538
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23.10.2020 13:47 Ответить
Судя по особому таланту, продемонстрированному Геращенком на тарелке в ресторане и регулярно делающему Авакова весьма довольным, сам Антоха произошёл от жирного котяры.
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23.10.2020 14:01 Ответить
На этом ссыкуне уже только ленивый не пиарился. Надо было без шумихи найти и вломить и не устраивать из этого цирк.
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23.10.2020 14:20 Ответить
1) образование в Украине - государственное! К тому же - там все на базе дарвинизма, атеизма!)))
2) культура (как и спорт) также в Украине - государственные!)))

В итоге народ безграмотный и аморальный!!!
Кому и зачем мы платим налоги???
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23.10.2020 14:36 Ответить
Стоить отметить, что еще а начале 2000-х в вузе котором я учился, некоторые проректора додумались открыть пивные прямо в общаге на первом этаже (вместо бывшей "читальной комнаты")...
Все сгнило в этом колхозе!
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23.10.2020 14:41 Ответить
О, ми Солнцедар проносили тайком в общагу, правда пусту тару шпуляли через вікно
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23.10.2020 16:46 Ответить
Заявив про себе, самоствердився. Тепер або міняй зовнішність, прізвище або йди на пожиттєву самоізоляцію. або нафіг з країни.
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23.10.2020 14:49 Ответить
А чому російською мовою, що так званий студент не розуміє державну мову ,чи все підлаштовують під незаміного Авакова ?
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23.10.2020 15:36 Ответить
Это доказательство не теории Дарвина, а отсутствия веры в Бога и его заповедей. Полная бездуховность. Обезьяны здесь не при чем.
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23.10.2020 15:37 Ответить
Если его и накажут, то слабенько. Таких нужно не штрафовать и условно осуждать, а тоже обоссать, и на камеру обязательно. Потом выложить в ютуб, который его друзья-дегенераты смотрят. Вот только тогда подействует.
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23.10.2020 16:17 Ответить
..и теперь представьте, что кто-то, кого ЭТО задело за живое, в состоянии аффекта прикончил этого ушлёпка: сначала разговор, потом, драка, потом - патриот оказался ловчее и этО перестало портить воздух?.. патриты Украины за меньшее сидят - НИ ЗА ЧТО!!!
менты, вы чем в центре Киева занимаетесь (уже не говорю про регионы)?
зеля - с.ка
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23.10.2020 16:57 Ответить
А ми ще 2000 даунят бесплатно вивчати прийняли. Нехай розважаються.
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23.10.2020 19:40 Ответить
Мразота "донецкой национальности". Коли Донбас повернеться в Украіну, то нас всіх накриє біля чотирьох мільйонів цієі зловоннноі слизі, хрен відмиємось. Ось тоді і станется така жадана Кремлю "гражданска война".
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24.10.2020 15:35 Ответить
Цього виродка треба привести до меморіалу, дати відро з водою, щітку і мочалку і на телекамеру заставити вимити весь меморіал і показувати по телевізору протягом місяця. Але ж де там ? ОПОжопівці піднімуть лемент про права людини і Зеля злякається. Я, будь моя воля, всіх цих " наших граждан" викинув назад на зону, звідки вони понаіхали і не робив би еспериментів про "вони наші громадяни". Там нема наших, всі наші давно виіхали на Украіну.
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24.10.2020 15:43 Ответить
А что бы было бы с гипотетическим персонажем, который в Донецке помочился бы
на памятник ушлёпку моторолле...?
Эту мразь, надо сажать на полную катушку... Но это в идеале, на практике, найдутся
меценаты - наймут адвокатов... Не будет он сидеть "Ніколи не сумнівався в положеннях теорії Дарвіна", - Геращенко оприлюднив відео допиту студента, який осквернив пам'ятник Небесній Сотні в Києві - Цензор.НЕТ 2457
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24.10.2020 16:18 Ответить
даун
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24.10.2020 17:49 Ответить
п'яний в м'ясо.. Але робив це свідомо. На відео видно, що сцяло воно саме на фотографії та на прізвища.
Підвісьте його за ноги на тиждень. Такі ніколи до тями не приходять.. Навіть коли тверезіють.
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24.10.2020 20:40 Ответить
щось не віриться, чуваче, що тобі соромно.
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24.10.2020 20:42 Ответить
Насекомое, бл...ть!
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24.10.2020 22:57 Ответить
 
 