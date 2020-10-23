"Никогда не сомневался в положениях теории Дарвина", - Геращенко обнародовал видео допроса студента, осквернившего памятник Небесной Сотне в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Благодаря быстрым и профессиональным действиям полиции Киева в течение 48 часов был установлен и задержан 21-летний студент, осквернивший памятник Небесной Сотне в Киеве. За содеянное ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.
Об этом на своей странице в Facebook написал замглавы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Я никогда не сомневался в основных положениях теории Дарвина, а именно в том, что люди произошли в результате эволюционных изменений мира животных. Разница лишь в том, что большинство людей все таки стали людьми, а некоторые остались ближе к миру животных.
В прошлую среду один такой "экземпляр" позволил себе справить нужду на Аллее Небесной сотни в районе памятника погибшим Героям Майдана. Видео этого правонарушения можно посмотреть по ссылке.
Не знаю, кто его родители и как его воспитывали, но мне кажется, что пример этого молодого человека показывает провал системы воспитания и образования молодежи в Украине", - написал он.
Геращенко отметил, что благодаря быстрым и профессиональным действиям полиции Киева, этот негодяй был установлен и задержан в течение 48 часов.
"В своё "оправдание", если это можно так назвать, он сообщил, что он был в нетрезвом состоянии и ему очень хотелось справить нужду", - отметил замглавы МВД.
Геращенко добавил, что этому гражданину предъявлено подозрение по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Наказанием за его поступок может быть штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или условный срок до 5 лет.
"Если бы я был судьей, я бы вынес приговор в виде ареста на 5-6 месяцев. Может быть, это изменило бы к лучшему жизнь этого 21-летнего парня?" - задался вопросом Геращенко.
"Спасибо полицейским за быстрые и эффективные действия по задержанию хулигана, осквернившего память Погибших на Майдане наших сограждан", - резюмировал замглавы МВД.
Пожалуйста, подождите...
Воспитывает семья, паттерны поведения закладываются до 3-4 лет.
Нмкакия школа и вуз ничего не исправят. Особенно в морально разложившемся обществе.
Но, сделать нормальный охраняемый и достойный мемориал не дали проплаченные беней-аваковым "активисты".
В настоящее время - это жалкое зрелище, где поналепливали кто вочто горазд.
Ти також недалеко від скотиняки відійшов.
пока о будут подобные гориллообразные макаки
2) культура (как и спорт) также в Украине - государственные!)))
В итоге народ безграмотный и аморальный!!!
Кому и зачем мы платим налоги???
Все сгнило в этом колхозе!
менты, вы чем в центре Киева занимаетесь (уже не говорю про регионы)?
зеля - с.ка
на памятник ушлёпку моторолле...?
Эту мразь, надо сажать на полную катушку... Но это в идеале, на практике, найдутся
меценаты - наймут адвокатов... Не будет он сидеть
Підвісьте його за ноги на тиждень. Такі ніколи до тями не приходять.. Навіть коли тверезіють.