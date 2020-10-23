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"Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В своем новом интервью для СМИ президент Украины Владимир Зеленский процитировал слова "кого-то" из политиков и назвал его "поверхностным человеком".

Как сообщает Цензор.НЕТ, оказалось, что этим политиком был сам Зеленский и цитировал он слова из своего предыдущего интервью для СМИ.

"Если не выдержат наши медики, будет то, что было в Италии", - говорил Зеленский, отвечая на вопрос об украинской медицине и пандемии коронавируса.

"Еще недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - сказал Зеленский в новом интервью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские врачи быстро научились лечить пациентов с коронавирусом, Италия не просто так приглашала наших медиков. - Зеленский

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+89
феерический.... Дайте ему селедки шоб заткнулся.
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23.10.2020 12:44
+67
гігант мислі "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 6146
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23.10.2020 12:42
+48
Зебіли, це фіаско! "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого - Цензор.НЕТ 5046
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23.10.2020 12:45
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да просто уйди наконец-то, не позорься...
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24.10.2020 22:46 Ответить
Потрясающая самокритика))))

Героям Славa!Слaва Украине!!!
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25.10.2020 00:08 Ответить
напоминает ельцина. кто будет после него?
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25.10.2020 06:17 Ответить
Здесь и не поспоришь )
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25.10.2020 08:09 Ответить
73 % где ваше бурное негодование ?
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25.10.2020 11:20 Ответить
"Еще недавно я смотрел, как кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - сказал Зеленский в новом интервью. Источник: https://censor.net/ru/v3226606

"Хтось із політиків говорив: "У нас буде, як в Італії", - Це – поверхня людина", - Зеленський у новому інтерв'ю про свої слова зі старого - Цензор.НЕТ 2080
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25.10.2020 12:23 Ответить
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