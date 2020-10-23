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Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы

Многодетное семейство диких кабанов стало причиной затора на одной из улиц Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из Telegram-каналов города.

Как видно на видео, животные решили перейти дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

"Этим ребятам было трудно пройти 5 метров до пешеходного перехода", - говорится в комментарии к записи.

Стоит отметить, что водители автомобилей остановились и терпеливо ждали, пока кабаны пересекут проезжую часть.

Впереди и сзади "колонны" шествовали взрослые особи, а в ее центре шагали около 10 поросят.

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Топ комментарии
+76
Без Гепы даже фауна начала восстанавливаться... Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 9590
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23.10.2020 14:44
+28
)))))) милахи, строем, один взрослый кабанчик впереди, второй замыкает колонну 😂
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23.10.2020 14:46
+26
Хоть какая-то позитивная новость за долгое время Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1665
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23.10.2020 14:51
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Без Гепы даже фауна начала восстанавливаться... Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 9590
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23.10.2020 14:44 Ответить
Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1349
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23.10.2020 14:47 Ответить
Или Гепа со свитой из Шарите вернулся. Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 7508
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23.10.2020 14:49 Ответить
Та ну,! У Гепи - чорний мікроавтобус охорони, обладнаний кулеметною вежею.
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23.10.2020 14:55 Ответить
Надеюсь черный автобус похоронный, с коробом из пулепобитых досок
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23.10.2020 15:08 Ответить
Можно определить по уверенной походке, Гепа сзади плетется))
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23.10.2020 14:56 Ответить
👍👍👍👍👍
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23.10.2020 15:08 Ответить
судя по всему, гепе "гайки". За это время должен быть результат. О выздоровлении не сообщают. Не думаю, что он скрывается и в день выборов для пиара он покажется на белом коне, как победитель короны
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23.10.2020 15:09 Ответить
Если Гепа баллотируется, то народу обязаны показать хотя бы его тушку или чучело.
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23.10.2020 15:27 Ответить
гепу на ґрету! Багатодітне сімейство кабанів зупинило рух автомобілів у Харкові - Цензор.НЕТ 8219
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23.10.2020 16:21 Ответить
Наверное суровая зима будет.
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23.10.2020 14:45 Ответить
)))))) милахи, строем, один взрослый кабанчик впереди, второй замыкает колонну 😂
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23.10.2020 14:46 Ответить
На Притулу совсем не похожи.
Красавчики.
Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 5353
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23.10.2020 14:56 Ответить
Да уж больше на дубинеску 😂
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23.10.2020 15:28 Ответить
Пояснюю: попереду - свиноматка, мати поросят. Вона завжди водить виводок, тому на полюванні забороняється стрілять по першій тварині... "Замикаючі" - двохлітки, що не стали ще повністю статево зрілими. Самки ще не завели власних дітей, а самців мати ще не прогнала з стада... Вони виконують у стаді роль "наглядачів"...
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23.10.2020 17:31 Ответить
А говорят, у нас экология не на высоте!
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23.10.2020 14:48 Ответить
даже кабаны знают как правильно переходить...))))
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23.10.2020 15:03 Ответить
Вони завжди так ходять... Я кілька разів таке бачив, у Чорнобильській зоні...
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23.10.2020 17:32 Ответить
ну то ж по лісу ... там це якось ...нормально! а тут серед автівок і людей... в дивину ))))
і ще...вони не виглядають переляканими...і цю дорогу знають і ідуть не навмання...
якби це щось дике забігло - то мчалось би ікуди око гляне) і верещали б...)))
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23.10.2020 17:40 Ответить
Та їм "плювать"... Вони нічого не бояться... Тільки собак, на полюванні... Та й то, не дуже... Товариш, з сусідами, кілька років, лосиху підгодовував, посеред Чернігова - жила в лісопарку, в Яловщині, на березі ставка... Я, з ним, лося зустрічав, у міському парку, на березі Десни, теж у центрі Чернігова... Ходили на рибалку, і я його загітував, грибів пошукать... Збирали лісові печериці, і наткнулися у гущавині... Про лисиць, зайців, Косуль, видр, норок, горностаїв, ласок, вже нічого не кажу - один раз у нас норка з рюкзака пробувала ковбасу вкрасти... І це - центр міста, з населенням близько 400 тис...!...
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23.10.2020 17:51 Ответить
ндаа.. мы в Харькове такие.. как выпьем литр водки, сразу кобанеем и давай дорогу переходить)) Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 4101
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23.10.2020 14:50 Ответить
Что за местность? Лесопарк?
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23.10.2020 15:04 Ответить
Около пос. Жуковского и ул. Академика Проскуры неподалеку от Белгородско шоссе..
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23.10.2020 15:13 Ответить
Хоть какая-то позитивная новость за долгое время Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 1665
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23.10.2020 14:51 Ответить
Це домашні свині.
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23.10.2020 14:53 Ответить
Схоже, або помісь.
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23.10.2020 14:58 Ответить
та да! хіба дикі так повільно і цивільно переходили б на дорозі серед автівок???
дива... але розважили! які порядні і законослухняні ))))))))
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23.10.2020 15:01 Ответить
Це дійсно свині. Вони візуально відрізняються від кабанів.
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23.10.2020 15:09 Ответить
Цих свиней в тому районі вже не вперше плутають з кабанами, хто вперше бачить.
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23.10.2020 15:28 Ответить
Вася, дикі свині нічого не бояться... Я двічі зустрічався у лісі, коли гриби збирав... Так сидів обидва рази на дереві, поки не йшли геть... Потрапить на ікла "матусі" не було ніякого бажання... В Сибіру мисливці кажуть - "Ідеш на ведмедя - готуй постіль... На кабана - готуй домовину...". Ти, просто, не знаєш, ЩО може зробить кабан з людиною, за десяток -другий, секунд... Я бачив наслідки... Мало хто, побувавши під кабаном, йде повторно, на полювання на нього... Знаю, особисто, людину, що після цього полює лише на зайця...
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23.10.2020 17:39 Ответить
хіба я сумнівався?
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23.10.2020 17:42 Ответить
схожі на "в'єтнамських"
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23.10.2020 15:04 Ответить
Вьетнамские, похоже..
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23.10.2020 15:04 Ответить
Певно, що ні. Бо домашні свині апріорі повинні були б сидіти вдома Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове - Цензор.НЕТ 3212
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23.10.2020 15:08 Ответить
В Харькові бушує ящур, а кабани без масок.
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23.10.2020 15:07 Ответить
На Бєлгородському шосе теж є таке свинство. Кози теж є, одну з них звуть Злата.
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23.10.2020 15:07 Ответить
запахло гречкой перед выборами, вот они и ломанулись
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23.10.2020 15:12 Ответить
Класс. Ну классно же! Таки типочки уматовые.
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23.10.2020 15:26 Ответить
Ого... Написал коммент, потом глянул видео, услышал что говорят.
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23.10.2020 15:28 Ответить
Кабаны тоже имеют права. Даже в Харькове.
А сколько людей хуже кабанов и свиней.
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23.10.2020 17:01 Ответить
Всі люди гірші за всіх тварин. Бо роблять погані речі навмисно.
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23.10.2020 17:28 Ответить
может не всё ещё потеряно?
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23.10.2020 17:50 Ответить
Совсем в Харькове с Ковидом гайки?
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23.10.2020 18:20 Ответить
Да, харьковчане - они бывают разные ...
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23.10.2020 19:15 Ответить
Це хороша прикмета.
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23.10.2020 19:40 Ответить
А кабаны тоже бывают "многодетными")?
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23.10.2020 20:28 Ответить
 
 