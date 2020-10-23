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Многодетное семейство кабанов остановило движение автомобилей в Харькове. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы
Многодетное семейство диких кабанов стало причиной затора на одной из улиц Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на один из Telegram-каналов города.
Как видно на видео, животные решили перейти дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.
"Этим ребятам было трудно пройти 5 метров до пешеходного перехода", - говорится в комментарии к записи.
Стоит отметить, что водители автомобилей остановились и терпеливо ждали, пока кабаны пересекут проезжую часть.
Впереди и сзади "колонны" шествовали взрослые особи, а в ее центре шагали около 10 поросят.
Топ комментарии
+76 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий23.10.2020 14:44
+28 Lalo Land
показать весь комментарий23.10.2020 14:46
+26 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.10.2020 14:51
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Пожалуйста, подождите...
Красавчики.
і ще...вони не виглядають переляканими...і цю дорогу знають і ідуть не навмання...
якби це щось дике забігло - то мчалось би ікуди око гляне) і верещали б...)))
дива... але розважили! які порядні і законослухняні ))))))))
А сколько людей хуже кабанов и свиней.