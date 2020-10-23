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Зеленский (16493) Мариуполь (5559)

Зеленский испугался резкого звука при открытии катка в Мариуполе. СМЕШНОЕ ВИДЕО

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Президента Украины Владимира Зеленского напугал громкий гул во время открытия ледовой арены в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, напугавший президента звук, прозвучал во время пресс-конференции. Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши.

"Все нормально. Все нормально. Это - звук", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+118
Под наркотой и не такое бывает, особенно когда измена "Все нормально. Нормально. Это - звук", - Зеленского напугал громкий гул во время открытия ледовой арены в Мариуполе - Цензор.НЕТ 7229
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23.10.2020 15:14
+103
несіть нові підгузники, все нормально, дякую, дуже дякую
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23.10.2020 15:14
+85
Ни дня без обсера. Причем в этот раз - буквально.
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23.10.2020 15:18
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Страница 3 из 3
Нічого смішного - нормальна реакція випадково виконуючого обов'язки президента
після того, шо він витворив з країною !
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24.10.2020 13:26 Ответить
А уявіть, що було б, якби хтось у нього яйцем пошпурив... "Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1034
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24.10.2020 13:57 Ответить
Яйцом да в зоне приближения к военным действиям ... не откачали бы...
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24.10.2020 14:45 Ответить
Сцыкло - оно и в африке сцыкло !!!!!
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24.10.2020 13:57 Ответить
Ще й сирло.
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25.10.2020 09:28 Ответить
І ви вважаєте, що ця людина готова на самопожертву заради народу.
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24.10.2020 14:18 Ответить
Жертва обставин зірковості з часів дитячої табуретки під ялинкою на САМОПО жертвування не здатна... А ще заради народу... Він сім"ю свою не пожалів, йдучи на авантюру. А хтось зараз ще не вірить, що Лєна плакала, коли дізналася про похід до влади ... Де фотки щасливого обличчя Першої Леді? Де вона сама?
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24.10.2020 15:10 Ответить
Його похід до влади це постановка Коломойського, а можливо не тільки. Він зараз займається не своїми справами, тому і нема задоволення, не кажучи вже про високі ідеали. Але хіба маєш - мусиш.
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24.10.2020 17:51 Ответить
Иуже вчера ********* в своих 60 мин сделали свое предположение о реакции Зеленского - скорее всего наркотики повлияли на такую его реакцию... папка ФСБ приоткрывает свои тайны нем , а стадия перехода власти от мистера Хаоса- Вырока до ********* полна надежд Кремля на послевыборный период.
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24.10.2020 14:44 Ответить
и гордон пальчевского сдал с намеком анализы зебобы
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24.10.2020 14:50 Ответить
О, так это видео будет новым в выступлениях росийского гомика галкина.
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24.10.2020 15:15 Ответить
Шут гороховый не на шутку испугался. Наверное, штаны обмочил. Хорошо, хоть под стол не заполз. А "шутки", которыми пытался смягчить свой конфуз, просто убогие и жалкие. Потешный клоун - сцыкло "Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі - Цензор.НЕТ 3805 "Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі - Цензор.НЕТ 8892
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24.10.2020 16:10 Ответить
Это тепичное неадекватное поведение наркомана на внешние раздражители .
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24.10.2020 16:43 Ответить
Хтось знав, що володар чорного поясу по айкідо та крапового берету таке сцикло ?
Памперса гаранту !
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24.10.2020 16:57 Ответить
Памперс витримав..з штанів не побігло.
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24.10.2020 17:07 Ответить
Черговий прикол нашого Недієздатного Зе! А говорив би він без навушника-підказки то не ховався від болю під стіл після різких звуків! Але ж воно не може два слова зліпити, а як ліпить без підказок, то просто жесть виходить! От і страждає, бо ж недієздатний. Клоун
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24.10.2020 17:18 Ответить
Фу, ну шо оно воняет аж через монитор.
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24.10.2020 17:56 Ответить
Это звук, а это уже запах.
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24.10.2020 18:26 Ответить
головнокомандуючий!
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24.10.2020 20:00 Ответить
Говнокомандуючий...
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25.10.2020 10:24 Ответить
"Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі - Цензор.НЕТ 4519
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24.10.2020 20:04 Ответить
Штаны позеленели !
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24.10.2020 21:11 Ответить
Цікаво, воно обкурене чи , як казала жінка Януковича, наколоте?
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24.10.2020 21:53 Ответить
"Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1960
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25.10.2020 01:22 Ответить
И что?
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25.10.2020 01:41 Ответить
очко не железное.
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25.10.2020 05:51 Ответить
Это режим тишины.
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25.10.2020 06:50 Ответить
Слуги нещодавно приїхали з Донбасу і такий жах розповідали.
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25.10.2020 06:59 Ответить
"Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши І ВІДКРИВ РОТА".
Це важливо.
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25.10.2020 08:17 Ответить
Пропалив під собою стілець!
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25.10.2020 12:19 Ответить
Президента Украины Владимира Зеленского напугал громкий гул во время открытия ледовой арены в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, напугавший президента звук, прозвучал во время пресс-конференции. Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши. Источник: https://censor.net/ru/v3226658

"Все нормально. Нормально. Це - звук", - Зеленського налякав гучний гул під час відкриття льодової арени в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1268
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25.10.2020 12:35 Ответить
Сцикло обыкновенное.
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25.10.2020 12:58 Ответить
А он еще хочет ходить по улицам Киева и др. городов без охраны,ХА! Разве от кустика к кустику и с рулоном туалетной бумаги. Елену мне жалко и его детей( всю жизнь им будут вспоминать папу- говн*командующего).
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25.10.2020 12:59 Ответить
сенсация
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25.10.2020 15:46 Ответить
https://twitter.com/i/status/1328005798505697282
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16.11.2020 11:30 Ответить
.

де тепер той Маріуполь ...?
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18.02.2023 07:00 Ответить
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