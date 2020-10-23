Зеленский испугался резкого звука при открытии катка в Мариуполе. СМЕШНОЕ ВИДЕО
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Президента Украины Владимира Зеленского напугал громкий гул во время открытия ледовой арены в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, напугавший президента звук, прозвучал во время пресс-конференции. Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши.
"Все нормально. Все нормально. Это - звук", - сказал он.
Топ комментарии
+118 Підлога Маккартні
показать весь комментарий23.10.2020 15:14
+103 Andy Tiger
показать весь комментарий23.10.2020 15:14
+85 Утилизация ватников
показать весь комментарий23.10.2020 15:18
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після того, шо він витворив з країною !
Памперса гаранту !
Це важливо.
Как сообщает Цензор.НЕТ, напугавший президента звук, прозвучал во время пресс-конференции. Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши. Источник: https://censor.net/ru/v3226658
де тепер той Маріуполь ...?