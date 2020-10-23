Зеленский испугался резкого звука при открытии катка в Мариуполе. СМЕШНОЕ ВИДЕО

Президента Украины Владимира Зеленского напугал громкий гул во время открытия ледовой арены в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, напугавший президента звук, прозвучал во время пресс-конференции. Зеленский резко отодвинулся в противоположную сторону от источника звука и закрыл уши.

"Все нормально. Все нормально. Это - звук", - сказал он.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто-то из политиков говорил: "У нас будет, как в Италии", - Это - поверхностный человек", - Зеленский в новом интервью о своих словах из старого. ВИДЕО