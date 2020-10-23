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Проект "Без цензуры": "Слуга" Леонов слил перемирие. Как депутат Зеленского прозрел относительно войны на Донбассе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как Зе-десант особого назначения прозрел после пиар-визита на Донбасс и перечеркнул ложь Владимира Зеленского о "всеобъемлющем перемирии"? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

"Без цензуры" уже рассказывал о предвыборном вояже "слуг народа" на фронт и о том, как прохладно их встретили местные жители. А теперь - рубрика "герой дня". "Слуга" Алексей Леонов буквально одну ночь провел на позициях 54-й механизированной бригады. И после этого молниеносно забыл, как еще две недели назад нахваливал Владимира Зеленского за то, что перемирие на Донбассе - уже свершившийся факт.

Как же все-таки меняется восприятие "мира" после того, как вблизи падает несколько российских снарядов, правда? Чудеса да и только!

А пока Леонов прозревал на Донбассе, Владимир Зеленский в лучших традициях предшественников дал интервью четырем большим телеканалам, принадлежащим олигархам Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу.

О чем говорили и какие выводы можно и нужно сделать из этого действа? Смотрите в видео! А потом - ставьте лайк и подписывайтесь на обновления "Без цензуры"!

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Нєєє... ну що за холєра? То Сивохо батон крошить на Гаранта, то тепер цей слуга Леонов... Страх потєрялі?
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23.10.2020 15:37
+5
зебилы прозревают????
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23.10.2020 15:41
+5
-В мене склалося враження, що президентство ЗЕ - це повторення його гри на піаніно без рук...

Правда, на цей раз - гра ... вже й без голови
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23.10.2020 16:35
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Все ж людей підтримати потрібно Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 7808
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23.10.2020 15:47 Ответить
Нєєє... ну що за холєра? То Сивохо батон крошить на Гаранта, то тепер цей слуга Леонов... Страх потєрялі?
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23.10.2020 15:37 Ответить
-В мене склалося враження, що президентство ЗЕ - це повторення його гри на піаніно без рук...

Правда, на цей раз - гра ... вже й без голови
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23.10.2020 16:35 Ответить
зебилы прозревают????
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23.10.2020 15:41 Ответить
Как зебилы, зебил чтоли?
Прозревают слуги, или рабы (не ясно как их именовать). Причем не все а по редкой одиночке.
А ЗЕидиоты-выборци никогда не прозреют. Это отдельная каста кретинов.
С ними даже просто общаться и то - ступорно.
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24.10.2020 18:47 Ответить
намечается большой ШУх`ер. ЭТО НАДО ВИДЕТЬ! НА МОРСКОМ ПЕСОЧКЕ, Я МАРУСЮ ВСТРЕТИЛ
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23.10.2020 15:46 Ответить
Спецпропозиція!!!
Спеціально для "слуг..." що на передову поїхали.
(Багаторазові підгузники для собак)
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Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 2194
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23.10.2020 15:58 Ответить
Якщо в ВР є українці, то треба ухвалювати 2 основних закони: 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Тоді не буде у нас таких президентів, яких ми бачимо впродовж 30 років. Нагадаю принагідно, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест.
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23.10.2020 16:24 Ответить
А Ющенко хто ж тоді?
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24.10.2020 17:14 Ответить
А кримські татари? У них немає власної країни, тому вони мають повне право бути присутніми у владі.
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24.10.2020 17:38 Ответить
Проще проголосовать за 2 поправку конституции США Которая была написана в тексте декларации независимости. Этничный Ющенко получил полное содержание подписанное Овощем.... Тогда 2004 революция годности была малой кровью.... Генетику надо переписать у украинцев ....
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25.10.2020 01:57 Ответить
какую же туфту тут нам пытаются впарить.
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23.10.2020 17:22 Ответить
Ну раз, як каже один з найвидатніших лідерів світу, з вільною економічною зоною, в лугандоні рай настане, то вільною потрібно робити всю Україну. Це ж логічно.
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23.10.2020 21:52 Ответить
Леонов хоч і кончений алкач, но тут він отработав чотко Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 3136
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23.10.2020 23:33 Ответить
Проєкт "Без цензури": "Слуга" Леонов злив перемир'я. Як депутат Зеленського прозрів щодо війни на Донбасі - Цензор.НЕТ 4583
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24.10.2020 15:19 Ответить
Так може було потрібно не в Трускавець їхати, а зразу не передок? Гляди, і скоріше б прозріли. Заодно і чотирижди відказнику там побувати хоча б пів року.
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25.10.2020 05:28 Ответить
 
 