Проект "Без цензуры": "Слуга" Леонов слил перемирие. Как депутат Зеленского прозрел относительно войны на Донбассе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Как Зе-десант особого назначения прозрел после пиар-визита на Донбасс и перечеркнул ложь Владимира Зеленского о "всеобъемлющем перемирии"? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.
"Без цензуры" уже рассказывал о предвыборном вояже "слуг народа" на фронт и о том, как прохладно их встретили местные жители. А теперь - рубрика "герой дня". "Слуга" Алексей Леонов буквально одну ночь провел на позициях 54-й механизированной бригады. И после этого молниеносно забыл, как еще две недели назад нахваливал Владимира Зеленского за то, что перемирие на Донбассе - уже свершившийся факт.
Как же все-таки меняется восприятие "мира" после того, как вблизи падает несколько российских снарядов, правда? Чудеса да и только!
А пока Леонов прозревал на Донбассе, Владимир Зеленский в лучших традициях предшественников дал интервью четырем большим телеканалам, принадлежащим олигархам Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу.
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Правда, на цей раз - гра ... вже й без голови
Прозревают слуги, или рабы (не ясно как их именовать). Причем не все а по редкой одиночке.
А ЗЕидиоты-выборци никогда не прозреют. Это отдельная каста кретинов.
С ними даже просто общаться и то - ступорно.
Спеціально для "слуг..." що на передову поїхали.
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