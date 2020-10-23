Проект "Без цензуры": "Слуга" Леонов слил перемирие. Как депутат Зеленского прозрел относительно войны на Донбассе. ВИДЕО

Как Зе-десант особого назначения прозрел после пиар-визита на Донбасс и перечеркнул ложь Владимира Зеленского о "всеобъемлющем перемирии"? Об этом сегодня в "Без цензуры" с Мариной Данилюк-Ярмолаевой.

"Без цензуры" уже рассказывал о предвыборном вояже "слуг народа" на фронт и о том, как прохладно их встретили местные жители. А теперь - рубрика "герой дня". "Слуга" Алексей Леонов буквально одну ночь провел на позициях 54-й механизированной бригады. И после этого молниеносно забыл, как еще две недели назад нахваливал Владимира Зеленского за то, что перемирие на Донбассе - уже свершившийся факт.

Как же все-таки меняется восприятие "мира" после того, как вблизи падает несколько российских снарядов, правда? Чудеса да и только!

А пока Леонов прозревал на Донбассе, Владимир Зеленский в лучших традициях предшественников дал интервью четырем большим телеканалам, принадлежащим олигархам Игорю Коломойскому, Виктору Пинчуку, Ринату Ахметову и Дмитрию Фирташу.

О чем говорили и какие выводы можно и нужно сделать из этого действа? Смотрите в видео! А потом - ставьте лайк и подписывайтесь на обновления "Без цензуры"!

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