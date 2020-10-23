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Азербайджанские военные показали тела убитых бойцов армии Армении. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Азербайджанские военные опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы тела бойцов армии Армении, убитых на позициях вдоль дороги. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с едущего автомобиля.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+23
Схоже на поле бою після так званого конртнаступу вірмен на Зангілан. Там вірменська піхота попала під удар градів і ствольної артилерії Азербайджану. Війни без загиблих не буває. Ці вірмени загинули на окупованій Вірменією території. Загинули не захисниками - загинули окупантами.
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23.10.2020 15:49
+22
это ВОЙНА. Идет за освобождение своей территории. Так что их и ихтамнетов будет еще больше.
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23.10.2020 15:45
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Помнишь, как ДАП взяли? Тоже, типа, трупы забрать.
Расии и её пособникам верить нельзя!
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23.10.2020 19:06 Ответить
а кому их отдать ?Армяне не берут,они на сегодня после 4 недель войны только 900 погибших признают.В районе Лачина у них рефрижераторы с телами(своими),выдают порциями,по 80-100 штук в день.Иначе телефоняна еще до окончания войны разорвут...
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24.10.2020 12:12 Ответить
То что показано на видео это и есть правда жизни только без (264а636с),хочешь смотри ,а хочешь нет, от этого ничего не изменится. Мне почему то жаль собак, достойное животное.
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23.10.2020 17:19 Ответить
А мне собак жалко...а на трупы окупантов приятно смотреть...
И нет разницы какой националтности были эти трупы...и на территории какой ими оккупированной страны они подохли..
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23.10.2020 17:20 Ответить
Армяне угрожают убийством французской журналистке, а руководству канала - «отрезанием головы»
армянская община активизировалась в социальных сетях после репортажа французского телеканала TF1 о ситуации на линии фронта, храбрости азербайджанской армии, нападениях вооруженных сил Армении на мирных жителей и инфраструктуру, ракетных обстрелах Гянджи.Армяне начали оскорблять и угрожать автору репортажа, журналистке канала Лисерон Будул.В то же время сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян призвал к массовым протестам и бойкотированию телеканала, который транслирует этот репортажПосле массовой угрозы со стороны армян TF1 был вынужден удалить ссылку на репортаж с сайта телевидения. Однако протесты против канала все еще продолжаются.Сообщается даже, что некоторым руководителям TF1 армяне угрожали отрезать голову, пишет Азертадж.
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23.10.2020 17:19 Ответить
Азербайджанская сторона трупы армян хранит в рефрижераторах. Они не очень-то стараются свои трупы забирать. Их слишком много, не до них. После этой войны и после победы Азербайджана у армян будет очень много без вести пропавших.
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23.10.2020 17:19 Ответить
У совку кордони між республіками креслили казна-як. У нас відібрали Кубань, Таганріг, Берестя та Стародуб, у вірменів - Арцах. Якби не їхня дружба з москвою, я б їм навіть співчував, бо з погляду історії, у них більше прав на цю територію. Але то їхні проблеми, а нам потрібна дружня Анкара і "Байрактари".
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23.10.2020 17:21 Ответить
Не арцах, а Карабах. У них столько же прав на эту землю, сколько претендуют кацапы на Крым. Нормально?
А про историю вообще прошу не говорить. Вижу зомбоящики мозги совсем промыли
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23.10.2020 17:27 Ответить
Як це "про історію нє говоріть"? То нам забути про Кубань? Про Перемишль, Холм і Ряшів? Про операцію "Вісла"? У Хабаровську виходять із прапорами Зеленого клину, а від України - нульова реакція. Як можна забути історію? Коли в кремлі малювали кордони між республіками, Арцах спершу віддали Вірменії, а потім передумали і приєднали до Азербайджану. Так само як Кубань і частина Курської області просилися в склад УРСР, але сталін відповів відмовою. Єдина причина підтримувати Азербайджан - це наша дружба з Туреччиною і вірменська дружба з росією, але історична правда не на боці Баку.
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23.10.2020 17:39 Ответить
Есть международно признанные границы Украины...так что о Кубани нужно забыть...
В мире есть только три нации которые озабочены своим вЯличием...и былыми землями...это кацапы...ары..и сербы...и не нужно быть им подобными..
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23.10.2020 17:57 Ответить
У Гімні нової Української армії (******* версія - з 2017 року) співається "Соборна Українська є держава - Одна навік: від Сяну по Кавказ". Геополітика змінюється, а історична пам'ять залишається.
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23.10.2020 18:05 Ответить
Память может быть какой угодно...но есть международное право...есть границы признанные..
И не нужно быть скотами кацапами или арами...нужно быть украинцами..
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23.10.2020 18:16 Ответить
Азербайджанські військові показали тіла убитих бійців армії Вірменії - Цензор.НЕТ 1611
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23.10.2020 20:03 Ответить
Який арцах нафіг ! Почитай істрію зміни єтнічного складу з азербайджанців на армян у ХІХ сторіччі мордорською імперією на цих та інших терріторіях і все тоді стане на свої місця.
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23.10.2020 18:28 Ответить
Можливо, в мене хибні дані (я користуюся англомовними джерелами як найбільш об'єктивними), але Карабах/Арцах увійшов до складу рос. імперії 1813 року, і станом на 1823 рік 90,8% населення були вірменами. Якщо у вас є інформація з приводу десятирічного відрізку, протягом якого могла змінитись етнічна картина, буду вдячний за корисне посилання (бажано англомовне). Люблю історію.
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23.10.2020 18:48 Ответить
Просто дам совет. Почитай совесткую литературу о переселении армян в Карабах. И потом. Сами же армяне поставили в 1978-м году памятник в честь "150 летию переселения армян в Карабах". И сами же взорвали этот памятник в первую Карабахскую войну. Но фото и видеодокументы остались. Теперь, уважаемый вопрос. Если хачики там жили "тысячалетиями" могли ли они поставить во вред себе такой памятник? Учитывая ихнюю хитрож.... ость, не могли. Просто тогда это было в порядке вещей, и хачики признавали что они были переселены из Турции и Персии в 1813 и 1828-годах.
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23.10.2020 19:17 Ответить
Я згоден, що не володію всією інформацією. Пошукаю і те, що ви порадили, дякую. Просто з тих джерел, що в мене є, випливає, що 180 року до н. е. Арцах став однією з 15 провінцій Вірменського царства, у складі якого залишався до IV ст. н. е., а перші мусульмани з'явилися в регіоні у середині VII ст., але то були араби. Почитаю ще, історія справді заплутана й цікава.
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23.10.2020 19:32 Ответить
До прихода арабов было Албанское царство. Исповедовали они христианскую веру. Никаких "коренных" хачиков н когда на Кавказе не было. Они жили на берегах Евфрата. Это доказано мировыми историками. А в 7-м веке пришли арабы и завоевали Албанское царство, население приняло ислам. А те, кто не захотел принять ислам, давали налог. Никого не резали, никого не убивали. Так жили веками, пока на Кавказе не появились первые хачики. А под конец РПЦ при царе отдала все Албанские церкви армянам. И никакого отношения армяне не имеют не только к Кавказу, но и тому самому царству Арминия. Сами они называют себя не армянами, а хайами. А хайи никогда не были аборигенами на Кавказе.
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23.10.2020 20:19 Ответить
ловіть...
Геополітична бомба: Карабах | "Машина часу"

147 234 перегляди

•Прем'єра була 18 жовт. 2020 р
https://www.youtube.com/watch?v=UzSW43Xl0k4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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23.10.2020 19:28 Ответить
Дякую!
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23.10.2020 19:33 Ответить
А чому Ви зупинилися на 1813? Давайте далі підемо. І чому кацапи у Криму на 1856 році зупиняються, ніби це початок життя на Землі? Взагалі, є післявоєнний признаний всіма країнами розподіл територій. От від нього й потрібно танцювати. А то війни ніколи не закінчаться.
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23.10.2020 19:35 Ответить
Це правда. Існують визнані кордони, але вони не завжди справедливі. За міжнародно визнаною лінією Керзона опинилися тисячі українців, яких потім виселили під час операції "Вісла". УПА не визнавала тих кордонів, тому я розумію, чому вірмени не визнають кордони в себе. Я не кажу, що я їх підтримую, але я розумію їхні мотиви.
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23.10.2020 19:59 Ответить
у відео все чітко розжовано...
автохтонами в Карабаху є і вірмени,і азербайджанці...

Після того,чк Карабах стане нову Азербайджаном,вірмени там залишаться,ніхто їх виганяти і переселяти не буде....
Алієв це вже ГАРАНТУВАВ...
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23.10.2020 19:59 Ответить
товарищ,давай ты в дебри лезть не будешь,потому что ты профан в вопросе,и у меня мало терпения на клаве тебе ликбез устроить...есть Азербайджан.У него есть регион Гарабаг..Есть низинный.Есть нагорный..Но это был Гарабаг во всей своей истории(на российской мове-карабах).Таким он вписан во все карты,какие только есть..Не иллюстрации из сказок- а карты..понятие арцах-выдуманное,настойчиво внедренное и заботливо выпестованное...вроде новороссии...
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24.10.2020 12:24 Ответить
поделом армяшкам, поддержавшим в ООН оккупацию КРьіма
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23.10.2020 17:21 Ответить
Скоро так кацапами встелиться українська земля у Криму та на Донбасі.
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23.10.2020 17:24 Ответить
какая то война видосов пошла
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23.10.2020 17:31 Ответить
с одной стороны - азербайджанской - видосы с фактами

с другой - арской - в основном видосы с ничем конкретным
то ары прохаживаются на позициях, то жрут, то еще что-то
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23.10.2020 18:01 Ответить
Азербайджанця варто замислитись що робити з загиблими вірменами. Бачив відео коли азербайджанець повернувся в звільнене село і побачив що вірмени знищили всі надгробки на кладовищі окрім вірменських. ... Може їм розглянути варіант кремації і повернути вірменам прах в контейнерах? А то зявляться з часом "паломники" типу хасидів в Умані...
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23.10.2020 17:41 Ответить
азеры предложили арам отдать трупы их солдат просто так
но ары не берут...
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23.10.2020 18:02 Ответить
Бояться паніки. Ви уявляєте що відбудеться коли завезуть в Єреван багато загиблих? Це ж союзники ***** - "рускій мір"! Кацапи теж своїх з Донбасу "не повертали" і ховали потайки як злодіїв. Їм простіше заплатити родичам ... і продовжувати "побєдобєсіє".
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23.10.2020 20:03 Ответить
вот тоже множество убитых ар:

https://www.youtube.com/watch?v=cPEIxnKIWmQ&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=-fAHV9ib8mY&feature=emb_title
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23.10.2020 17:58 Ответить
..хороший оккупант..
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23.10.2020 18:27 Ответить
Кацяпа уходи из Крыма а то трупиком станешь.
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23.10.2020 19:18 Ответить
грабіжники потеряли и добычу и жизнь
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23.10.2020 18:35 Ответить
Судя по всему накрыли кассетными....есть видео где большая плотность разрывов малой мощности...после чего куча жмуриков
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23.10.2020 19:15 Ответить
Президент Федерації Кіокушинкай Кан карате-до Вірменії Севак Серобян загинув в Карабаху.

Про це повідомляє «Супутник» з посиланням на Федерацію.
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23.10.2020 19:22 Ответить
Вже на сьогодні відсоток загиблих вірмен значно більший, ніж відсоток українців, які загинули на ДОНБАСІ, втім, навіть у Вірменії ніхто не верещить, що він "устал от войньі". Виборці ЗЕбіла нижче будь-якого дна.
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23.10.2020 20:52 Ответить
Отак потрошки і звільняє Азербайджан свою землю від окупантів .
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23.10.2020 23:00 Ответить
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