Азербайджанские военные показали тела убитых бойцов армии Армении. ВИДЕО 18+
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Азербайджанские военные опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы тела бойцов армии Армении, убитых на позициях вдоль дороги. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с едущего автомобиля.
Топ комментарии
+23 шуліка степовий
показать весь комментарий23.10.2020 15:49
+22 Mr__Pitkin
показать весь комментарий23.10.2020 15:45
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Расии и её пособникам верить нельзя!
И нет разницы какой националтности были эти трупы...и на территории какой ими оккупированной страны они подохли..
армянская община активизировалась в социальных сетях после репортажа французского телеканала TF1 о ситуации на линии фронта, храбрости азербайджанской армии, нападениях вооруженных сил Армении на мирных жителей и инфраструктуру, ракетных обстрелах Гянджи.Армяне начали оскорблять и угрожать автору репортажа, журналистке канала Лисерон Будул.В то же время сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурад Папазян призвал к массовым протестам и бойкотированию телеканала, который транслирует этот репортажПосле массовой угрозы со стороны армян TF1 был вынужден удалить ссылку на репортаж с сайта телевидения. Однако протесты против канала все еще продолжаются.Сообщается даже, что некоторым руководителям TF1 армяне угрожали отрезать голову, пишет Азертадж.
А про историю вообще прошу не говорить. Вижу зомбоящики мозги совсем промыли
В мире есть только три нации которые озабочены своим вЯличием...и былыми землями...это кацапы...ары..и сербы...и не нужно быть им подобными..
И не нужно быть скотами кацапами или арами...нужно быть украинцами..
Геополітична бомба: Карабах | "Машина часу"
147 234 перегляди
•Прем'єра була 18 жовт. 2020 р
https://www.youtube.com/watch?v=UzSW43Xl0k4&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
автохтонами в Карабаху є і вірмени,і азербайджанці...
Після того,чк Карабах стане нову Азербайджаном,вірмени там залишаться,ніхто їх виганяти і переселяти не буде....
Алієв це вже ГАРАНТУВАВ...
с другой - арской - в основном видосы с ничем конкретным
то ары прохаживаются на позициях, то жрут, то еще что-то
но ары не берут...
https://www.youtube.com/watch?v=cPEIxnKIWmQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-fAHV9ib8mY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=1UfIeA9IpfM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tRY2vSG-y1M&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JgR6H0w6rxc&feature=emb_title
Про це повідомляє «Супутник» з посиланням на Федерацію.