Азербайджанские военные показали тела убитых бойцов армии Армении. ВИДЕО 18+

Азербайджанские военные опубликовали видеозапись, на которой зафиксированы тела бойцов армии Армении, убитых на позициях вдоль дороги. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с едущего автомобиля.

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