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Тихановская поблагодарила украинцев за поддержку белорусского народа: Нас вдохновила ваша готовность бороться. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что в стране сегодня идет борьба за свободу, достоинство и право на уважение всех граждан.

Об этом Тихановская заявила в видеообращении к участникам специального Киевского форума по безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Я восхищаюсь духом солидарности, который можно почувствовать от Украины и украинской нации по отношению к Беларуси. Спасибо, наши дорогие братья и сестры, за поддержку наших мирных протестов", - заявила экс-кандидат в президенты Беларуси.

Тихановская отметила, что стремление к достоинству вдохновило украинскую революцию.

"Нашу - тоже. Нас побудила ваша готовность бороться за свое достоинство, за национальную свободу, за свои права и свое будущее. Ваша революция основывалась на всеобщем дыхании свободы, и это дыхание уже никогда не может погаснуть в Восточной Европе. Здесь я думаю о восстании в Прибалтике, Леха Валенсу и Движение Солидарности в Польше, лидерство Вацлава Гавела в Чехии и Словакии. Вы продолжили эту неразрывную цепь. Мы так же продолжаем его сейчас", - подчеркнула Тихановская.

Лидер оппозиции РБ отметила, что сегодня в Беларуси идет борьба народа "за свободу, за достоинство, за право на то, чтобы нас уважали".

"Но так же и за независимость наших народов. Так же, как вы боретесь за территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ, мы боремся за Беларусь и за независимую нацию. За вашу и нашу свободу!" - подытожила Тихановская.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Когда я читаю, что "две революции ничего хорошего не принесли Украине", я делаю вывод, что это - цитата из лахтинской методички и отправляю автора в спам и на форум по боярышнику.
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23.10.2020 16:30
+14
Так, не вздумайте гнать на Тихановскую и ее коллег. Судить будем по делам. Не надо отталкивать белорусов своим глупым и надменным восприятием там происходящего. Подождем и посмотрим, что из всего этого выйдет. Это их дела. Не суйте туда свой нос. Нам же не нравится, когда кацапы свое рыло кругом суют? Отож..
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23.10.2020 16:29
+7
Солидарность в Польше 9 лет с совдепией боролась. Без крови. И победила. Зато теперь там созревший и укоренившийся парламентаризм и законность, а не как в Бишкеке.
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23.10.2020 17:22
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ну, проголосовали за Зе, и что?
у тебя, раб из Козлостана, даже возмозности голосовать нет
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25.10.2020 06:56 Ответить
я проголосовал за Дональда Трампа . в отличии от твоего козлостана где выбрали Зе вместо Порошенко .
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27.10.2020 19:02 Ответить
за Трампа голосуют идиоты...

но ты не лги, шалунишка, твой выбор - Пуйло!
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27.10.2020 20:24 Ответить
шалунишка у тебя в штанишках . Трамп собирает на своих митингах по 20 - 25 тысяч человек . каждые выходные тысячи машин и катеров устраивают про Трамп ралли и парады . у Байден пару десятков человек и те его охрана и свита . после того как информация с ноутбука его сына стала доступной за Байдена может голосовать только кретин . Он брал взятки и оказывал протекции китайцам , руским и казахам .
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27.10.2020 23:32 Ответить
кацап, не нужно свободному украинцу рассказывать ваши байки для ватного быдла
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28.10.2020 07:35 Ответить
Свєтка Ціхо-Новська
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23.10.2020 18:12 Ответить
Ona nuzna,eto nacialo peremen Belorus mozno tut sporit skolko xoces.Ejio poderzyvajet ves ES finansovo v tom cysle ,ne raska kak vydym.Kak i bylo svoje vremia Julia,tak teper ona u nix.
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23.10.2020 18:49 Ответить
Чий Крим?
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23.10.2020 20:48 Ответить
Что Медведчук и Бойко по этому вопросу думают ?
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23.10.2020 23:30 Ответить
Ніколи не згадуйте під моїми коментарями про цих двох. Сподіваюсь, що настане час, коли за згадку про цих кремлівських падонкаф, Адміни будуть відправляти у деактив, як «Antisvin». Воно навіть не встигає кілька разів хрюкнути, як його вже вбили.
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23.10.2020 23:45 Ответить
У нас один враг это Путин и его пропаганда.
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23.10.2020 22:46 Ответить
я вас умоляю. Тока не говорите это Тихановской.
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24.10.2020 14:05 Ответить
А нам от шило-мило ваты дифирамбы , как бы, - никчему... Так шо , адью, рассказывать сказку про белого бычка - драникоедам.
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24.10.2020 14:00 Ответить
потихоньку сябры прозревают. Но медленно.
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24.10.2020 14:21 Ответить
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