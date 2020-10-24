Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове полиция задержала трех вооруженных иностранцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступила оперативная информация о преступной группе, в состав которой входили трое граждан Азербайджана 26, 31, 36 лет. По имеющимся оперативным данным, двое из них в марте этого года прибыли на территорию Украины с целью подтверждения преступного влияния одного из воров в законе, и переговоров с представителями азербайджанских диаспор.

23 октября, в ходе проверки информации и при осмотре личных вещей иностранцев, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у правонарушителей 3 пистолета, снаряженные патронами.

Также смотрите: Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия. ФОТО

Во время обыска по месту жительства иностранцев правоохранители изъяли автомат с признаками переработки с глушителем, магазин к нему, оснащенный шестью патронами, коробку с 16 патронами и пакет с веществом растительного происхождения, предварительно, марихуаной весом около килограмма.





Также смотрите: Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД. ФОТО

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицией проверяется их причастность к совершению тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.