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Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Харькове полиция задержала трех вооруженных иностранцев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В полицию поступила оперативная информация о преступной группе, в состав которой входили трое граждан Азербайджана 26, 31, 36 лет. По имеющимся оперативным данным, двое из них в марте этого года прибыли на территорию Украины с целью подтверждения преступного влияния одного из воров в законе, и переговоров с представителями азербайджанских диаспор.

Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция 01

23 октября, в ходе проверки информации и при осмотре личных вещей иностранцев, сотрудники полиции обнаружили и изъяли у правонарушителей 3 пистолета, снаряженные патронами.

Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция 02

Также смотрите: Участника криминальной группировки задержали на Прикарпатье за сбыт оружия. ФОТО

Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция 03

Во время обыска по месту жительства иностранцев правоохранители изъяли автомат с признаками переработки с глушителем, магазин к нему, оснащенный шестью патронами, коробку с 16 патронами и пакет с веществом растительного происхождения, предварительно, марихуаной весом около килограмма.

Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция 04
Трое вооруженных граждан Азербайджана задержаны в Харькове, - Нацполиция 05

Также смотрите: Гражданин РФ пытался ввезти в Украину пистолеты-пулеметы, спрятав их в детских игрушках, - МВД. ФОТО

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицией проверяется их причастность к совершению тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+31
заблудились наверно, нагорный карабах забыли где находится
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24.10.2020 16:11
+13
хлопцам бы в родину, там они нужны.
в Украине с оружием - точно никому....
криминал обычный....
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24.10.2020 16:18
+10
Усі національні дваспори абсолютно кримінальні - і вірменська, і азербайджанська. Це так по всьому світі, хіба що японські діаспори є винятком, так вони й нечисельніші із розвинутих націй. Тому і не треба дозволяти міграцію в країну, як роблять ті ж японці, бо будемо мати такі ж проблеми, як мають деякі европейські країни.
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24.10.2020 16:34
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заблудились наверно, нагорный карабах забыли где находится
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24.10.2020 16:11 Ответить
Криминалитет вне политики, им всё равно кого убивать и грабить. А после убийства Надира Салифова "Лоту Гули" может начаться передел вымогателей и наркоторговцев в азербайджанской общине
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24.10.2020 16:28 Ответить
Та и национальности уголовники не имеют. Столько толкли тему воров в законе в нашей стране, да без толку, категорически и давно ясно, что это выгодно ментам и не только. Был бы закон принят об коротком огнестреле--давно бы народ по простому в дождливую ночь порешал бы вопросы эти.
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24.10.2020 17:14 Ответить
Ну хоч одна позитивна новина.
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24.10.2020 16:12 Ответить
И ничего личного, - сказал Авакян
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24.10.2020 16:16 Ответить
Мамой клянусь, покушать зашел шашлык башлык.
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24.10.2020 16:17 Ответить
хлопцам бы в родину, там они нужны.
в Украине с оружием - точно никому....
криминал обычный....
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24.10.2020 16:18 Ответить
в Украине с оружием - точно никому....

Кроме дамбасни, их ермак с зельцем амнистирует. Да и порошенко таким не брезговал. Особый статус для дамбаса уже действует, если кто не заметил...
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24.10.2020 19:05 Ответить
Бандосы не имеют национальности.
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24.10.2020 16:22 Ответить
маюті.. наприклад більшість злодіїв у законі в Україні росіяни та грузини..різні езіди, ассірійци та ін. ..українців меньше 6%
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24.10.2020 16:35 Ответить
Азєрів теж багато.
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24.10.2020 16:53 Ответить
Після вбивства у Турції Надіра Саліфова на призвісько "Гулі" їх позиції послабшали
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24.10.2020 16:59 Ответить
До речі саме Гулі казав , що у злодіїв не має національності))) напевне тому що він виріс у Грузії в селі колишніх російських "духоборів" Мамишло біля міста Дманісі ..
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24.10.2020 17:06 Ответить
"обидно.. понимаешь.." (шутка)
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24.10.2020 18:03 Ответить
киевские ментяры знают - тут никто хороводов водить не будет....
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24.10.2020 16:23 Ответить
Усі національні дваспори абсолютно кримінальні - і вірменська, і азербайджанська. Це так по всьому світі, хіба що японські діаспори є винятком, так вони й нечисельніші із розвинутих націй. Тому і не треба дозволяти міграцію в країну, як роблять ті ж японці, бо будемо мати такі ж проблеми, як мають деякі европейські країни.
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24.10.2020 16:34 Ответить
Усіх, хто не зможе сказати "паляниця" - депортувати без права в'їзду в Україну!
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24.10.2020 16:35 Ответить
Мелведчука
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24.10.2020 16:40 Ответить
Цьому точка депортації - береза.
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24.10.2020 16:49 Ответить
дві, нагнути, прив'язати за ноги і депортувати
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24.10.2020 17:25 Ответить
и тебе не кашлять
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24.10.2020 16:40 Ответить
С МКС продолжает утекать воздух
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24.10.2020 16:39 Ответить
Видать меню некачественное.
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24.10.2020 16:52 Ответить
Та нехай якутською сировиною для півня чи коня заліплять.
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24.10.2020 16:55 Ответить
обычно раньше писали задержали "иностранцев" (страна никогда не уточнялась) и вдруг "раскрывают подробности" - не иначе как "личная неприязнь" сАбокяна ("аж кушать не может)! Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5636
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24.10.2020 16:42 Ответить
І так усі знали, що 9/10 цих "іносранців" складають носороги з країни хачапурі.
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24.10.2020 17:01 Ответить
може якби міністр не був вірменом то затримували б не лише азербайджанських злодіїв, а і вірменських? В Україні вже, навіть склалося таке присліввя...що в кожній справі про велике шахрайство обов*язково повинен бути свій вірмен))) Армяни підмяли під себе півукравтодора, газові скважени...і багато чого ще. А чи можна уявити щоб етнічний українець ...контролював будівництво доріг чи видобував газ..у Вірменії..чи в Азарбайджані?
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24.10.2020 16:47 Ответить
євреї "підмяли", вірмени ...Чому українці нічого не підминають, а тільки соплі жують і скаржаться за пивом ті цигарками на тяжке життя?
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24.10.2020 17:04 Ответить
Эрдоган посоветовал Макрону лечить психику
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24.10.2020 16:47 Ответить
Тому потрібно не доводити ситуацію до німецької чи французської. В'їзд іноземцям повинен бути контрольованим і різко обмеженим. Також потрібно 1000 раз подумати, чи голосувати за представників інших націй.
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24.10.2020 16:53 Ответить
Искали Авакова.
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24.10.2020 16:54 Ответить
Отдайте их армянам.
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24.10.2020 17:31 Ответить
Вася шо ты гонишь?
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24.10.2020 17:38 Ответить
Может, лучше тебя - чеченам?
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24.10.2020 17:41 Ответить
так он и так с бутылки не вставал
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24.10.2020 17:46 Ответить
а заметили, что россиян называют лицами соседнего государства...или из стран снг а тут в открытую? Гепины пророссийские гниды что-то замышляют в Харькове!
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24.10.2020 17:43 Ответить
Те, що це інсценування Авакова для створення негативного образу азербайджанців, випливає з "...26, 31, 36 років...". 26+5+5 Я вас запевняю.
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24.10.2020 18:24 Ответить
а если тебя айзера с автоматами ограбят и изнасилуют твою жену - тоже будет аваков виноват? это ведь он такой образ створюе? а так же чечены грузины армяне и прочие хачи! правильно говорят что наша Украина превращается в отстойник.... вот какого хрена эти айзера не на фронте в Карабахе? или это авакян их тут держит и не пускает?
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24.10.2020 20:43 Ответить
Вважаю що в Україні красти мають тільки українці. Свого лайна вистачає... Всіх інших (іноземних) потрібно знищувати ("зникати"). Держава має захищати громадян від іноземної мразоти швидко і тихо. Думаю що коли в'їзд в Україну іноземного злочинця буде закінчуватись фразою "зник безвіти" кількість бажаючих красти, грабувати і торгувати наркотою у нас зменшиться до нуля...
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24.10.2020 18:50 Ответить
Маленький внесок Авакова в перемогу земляків ?
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24.10.2020 18:55 Ответить
А слабо со своим народом Карабах освобождать,а не отсиживаться да еще и грабить?
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24.10.2020 19:04 Ответить
Для бандита, не имеет значение какой ты национальности! Если у нас честная полиция, то они получать по заслугам!
А вот в период Карабахской войны, подчеркивать нац. азербайджанцы может имеет другое значение, при Авакове
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25.10.2020 01:47 Ответить
А что за девайс на последней картинке - похоже на гибрид британского Стерлинка и чеченского Борзс
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25.10.2020 03:49 Ответить
Вообще всех прохожих с не европейскими лицами нужно останавливать и обыскивать. Если нет документов то задерживать до выяснения личности! Мы в конце концов воюющая страна и это обстоятельство даёт нам право на такие действия.
И вообще если у него есть машина то надо прилепить на стекло стикер сообщающий что хозяин кавказец что бы и машины ихние обыскивали на каждом посту... Трьох озброєних громадян Азербайджану затримали в Харкові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4977
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25.10.2020 05:34 Ответить
Обнаглели азеры на чужой земле. Совсем от безнаказанности берега попутали.
Жаль, что в Украине нет смертной казни.
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25.10.2020 10:05 Ответить
 
 