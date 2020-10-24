Армянская контратака в Карабахе: захвачено 7 исправных азербайджанских БТР-70. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Армения захватила азербайджанскую военную технику.
Видео опубликовал сайт Banak.info, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+62 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий24.10.2020 19:41
+50 Утилизация ватников
показать весь комментарий24.10.2020 19:42
+40 Герхард
показать весь комментарий24.10.2020 19:39
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Тем хуже для хачей.
З двигунами для турків може і не вийти.
но могет быть и уловка - соберутся ары в кучу , технику подгонят , азера , если броня ихняя чет поломали спецом , и как только куча достигнет критической массы - прилетит птичка ,
и не одна
Но вот как раз армянским фантастам веры нет никакой после предидущих их видосиков и рассказов о том, что Иисус Христос был армянином.
Нам надо ВПК на это переориентировать. Только некому. Да и нельзя, Путин не разрешает.
В полдень 24 октября подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку атаковать подразделения Азербайджанской Армии со стороны дороги Сюник-Зангилан.
Об этом АПА сообщает со ссылкой на Минобороны.
Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением наших подразделений, противник был вынужден отступить. Есть пленные, захваченные у вражеских войск."
https://apa.az/ru/novosti-s-fronta/Minoborony-Presecheny-popytki-protivnika-atakovat-nashi-podrazdeleniya-est-plennye-427206
Видео -
https://twitter.com/i/status/1320036050207707137
Вашингтонский Öбком
Непобедимую армию Великой Армении может победить только другая армия более Великой Армении. Бл@дь, что они курят?
В ДТП под Луганском погиб командир батальона «Призрак» Алексей Марков («Добрый»).
)))
Та не смешите меня...! Это говно еще выходя с завода в эпоху СССР было НЕ ИСПРАВНО !
Ереван должен вывести войска с оккупированных земель.
Азербайджанская армия перемалывает с помощью турецких дронов армянскую военную технику. Очередное видео сегодняшних ударов #карабах
https://twitter.com/newkc14/status/1320070847231557633?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Там же брехня на брехні і брехнею поганяяє
Міноборони Азербайджану: "В даний час бойові дії тривають на всій протяжності фронту. Виведено з ладу склади зброї, *********** і пально-мастильних матеріалів противника. На деяких напрямках противник безладно залишив свої позиції і відступив. Були взяті під контроль основні комунікації, зруйновано кілька опорних пунктів противника і звільнені важливі висоти. Азербайджанські війська контролюють оперативну обстановку.
При цьому артилерійські підрозділи армії Азербайджану продовжують завдавати ударів по противнику.https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/24/7271061/
ЧОМУ ЦЕ НЕ МОЖЕ БУТИ АРМЯНСЬКА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА ?
Чи вірити на слово як Соловйову )
российского. Стиль примерно похож.
ну и номера чисто цифровые, без букв.
и тут- упссс! - бортовой номер буквенно-цифровой с латинской буквой Z
а когда азербайджанцы показывают взятые армянские позиции, то почему-то они все тоже укреплены и автошинами в том числе ...