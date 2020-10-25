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Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина задержала межведомственная группа в одном из складских помещений Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что правоохранители провели операцию, чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина.

Задержание провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

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Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ 01
Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ 02
Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ 03
Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ 04

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Ай-я-яй! Зелю хватить кондрашка.
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24.10.2020 23:51
+17
Поторопились. Опрос же ещё не проведён.
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24.10.2020 23:51
+7
паломники запізднились в Умань ?
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24.10.2020 23:53
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Ай-я-яй! Зелю хватить кондрашка.
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24.10.2020 23:51 Ответить
"люди в белом" остались без "белого порошка"
опрос преЗидента ждет катастрофа национального масштаба ! Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 562
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25.10.2020 00:18 Ответить
😀😀😀
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25.10.2020 08:42 Ответить
Неужели ??? Беня ВСЕ Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 523
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25.10.2020 05:42 Ответить
ТАК, ТУТ ЛЕГАЛІЗЦІЯ В НОСІ, І ПРОКОЛ, ТЕПЕР ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ КАСУ, ЗЕБІДА.
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25.10.2020 17:26 Ответить
Поторопились. Опрос же ещё не проведён.
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24.10.2020 23:51 Ответить
Канабіс дійсно лікує..
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25.10.2020 07:34 Ответить
вы вообще свои заголовки читаете?
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24.10.2020 23:52 Ответить
Видимо больше 120кг чего-угодно именно из Перу возить запрещено.
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24.10.2020 23:57 Ответить
"не корысти ради, а только волею пославшего их ОП" (С)
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24.10.2020 23:53 Ответить
много...похоже транзит...или валюта для определенной группировки от *****....
Кому интересно такая финпомощь????
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24.10.2020 23:53 Ответить
Израильтян постоянно ловят с наркотой. Страна-наркодиллер. Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2224
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24.10.2020 23:53 Ответить
русню постоянно ловят на убийствах.
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24.10.2020 23:56 Ответить
у израильского криминала давно хорошо налажены связи с колумбийскими наркокартелями
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25.10.2020 00:57 Ответить
и, возможно, не только с колумбийсуими
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25.10.2020 01:29 Ответить
конечно, с колумбийскими просто давние крепкие связи еще с 1980-х
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25.10.2020 01:38 Ответить
Колумбийский картель вроде разгромили, и вместо него сейчас мексиканские. Мексика первое место в мире занимает по количеству убийств на душу населения.
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25.10.2020 09:37 Ответить
АЛЕ І ПРИЙМАЮЧА СТОРОНА Є.
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25.10.2020 17:28 Ответить
паломники запізднились в Умань ?
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24.10.2020 23:53 Ответить
Кто бы сомневался что евреи это наркоторговцы и содомиты!
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24.10.2020 23:55 Ответить
Что, и наркоту тебе продали и отсодомировали? Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2505
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25.10.2020 12:34 Ответить
Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
120 кг чего? Копченого Сала?
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24.10.2020 23:55 Ответить
Рошенок.
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24.10.2020 23:56 Ответить
А, ну тогда они просто адресом ошиблись.Это мой заказ.
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24.10.2020 23:57 Ответить
Так Зєлька ж рошенки не їсть. Йому кокс більше до смаку.
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25.10.2020 00:16 Ответить
юзик їсть
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25.10.2020 06:42 Ответить
ЗДОРОВІ ХЛОПЦІ ТЯГЛИ ПО МІШКУ НАБРАТА НА ПЛЕЧАХ АЖ ІЗ ПЕРУ.
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25.10.2020 17:32 Ответить
Заголовок-огонь Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5445 Нельзя возить 120кг...
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24.10.2020 23:55 Ответить
Нужно было везти 119 кг.
Лоханулись.
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25.10.2020 00:06 Ответить
"Засранці"
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25.10.2020 00:07 Ответить
Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину

Везли и таки ж привезли. Но непруха. Всё по уму, но лажа всё же вышла. Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 5760
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24.10.2020 23:55 Ответить
І придумали ж, в вальці запхати кокс.
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24.10.2020 23:55 Ответить
верхній валок ніби трошки тонкуватий для такої моделі, там під ним ще два! Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2392
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25.10.2020 09:46 Ответить
Всього 3 валка. Верхній розборний а нижні ні. Круглий пакунок сфотаний зблизька і здається товщим.
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25.10.2020 10:41 Ответить
Босс Труханова в 90-е продавал через порт Одессы оружие на весь мир и наркотики и еще фильм снят по нему - оружейный барон с Николасом Кейджем. Труханов по наследству продолжает продажу наркоты и оружия, через Одесский порт.
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24.10.2020 23:58 Ответить
До речі,великий відсоток молоді в Ізраїлі вживає наркотики.
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24.10.2020 23:59 Ответить
Наркомани на городі. .В Израиле проблема наркомании стоит очень остро. Потребителей наркотиков в Израиле почти треть населения . 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики . Израиль - один из мировых лидеров в употреблении героина среди подростков.. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят маленькие дозы крысиного яда. В Израиле производится много своей наркопродукции. Каннабиноиды здесь - местного производства. Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность.
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25.10.2020 00:03 Ответить
иван петрович, я больше чем уверен что эти т.н. израильтяне на самом деле просто пересичные одесские евреи с двойным гражданством. гешефт решили на наркоте сделать и пролетели..... но вы не переживайте их зеля отпустит он землячков любит.
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25.10.2020 00:17 Ответить
Слишком много разного дерьма льётся из Израиля в Украину. Пора его остановить.
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25.10.2020 00:26 Ответить
В эпоху первой эмиграции почти при бровеносце, анекдот ходил с таким примерно вариантом:*Вот какой рассеяный муж Сары Моисеевны*, простой Вася работяга как бы поженился, заснул и проснулся в Чикаго---и звучит эта концовка. Я тоже чуть сомневаюсь чтоб синайские мудрики пол мира катали хоть и за крупный гешефт. Других пошлют--но придумают они.
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25.10.2020 00:31 Ответить
А как же выбоы Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1702? Задержаны четверо граждан Израиля, которые везли более 120 кг из Перу в Украину, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2617
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25.10.2020 00:05 Ответить
сч. выяснется что у них тендер на закупку.
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25.10.2020 00:11 Ответить
Трагедия на Банковой...
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 437
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25.10.2020 00:12 Ответить
Ничего, Унылая Лошадь подвезет, он самолётами возит, а тут какие-то ничтожные 120 кг, которые, похоже "скрысячничали".
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25.10.2020 08:00 Ответить
так давайте их в слуги народа и сразу в раду, там евреев итак уже 42%. будут зельцу помогать закон протаскивать про "медицинскую конплю" которую везде курить можно будет..... наверняка еврейские одесситы с двойным гражданством. думаю их гарант отпустит с миром...........правда кокс заберет он ему и ермаку очень нужен. читал в желтой пресе что ганджубас оказывается хорошее лекарство от ковида......... клава я куею......
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25.10.2020 00:12 Ответить
Это же все,все,что нажито непосильным трудом😭😭
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25.10.2020 00:16 Ответить
Интересное кино получается - сколько им за такое впаяет наш "самый справедливый и гуманный суд в мире"(с)? В странах Латинской Америки эти хитропоиметые шлемазлы присели бы лет на 25 как минимум. А у нас?
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25.10.2020 00:18 Ответить
Оправдать пейсатых.
Они - эти несчастные килограммы везли для лечения "зеленых".
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25.10.2020 00:19 Ответить
Рабинович в это врямя был на 112 так шо нЭ надо на всякАй случай... Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 603
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25.10.2020 00:19 Ответить
За такое количество в Индонезии сразу -

расстрел толерантных !
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25.10.2020 00:20 Ответить
А в Таиланде получится х12000 раз Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2781
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25.10.2020 00:41 Ответить
Цей верстат називається вальці. Він лист метала згинає в трубу. Верхній валок пустотілий, ось туди і запхали. Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 9854
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25.10.2020 00:20 Ответить
Tю. Наверное кому-то не отбашляли. Одесский порт - это широкие ворота для масштабной наркоторговли, которая идёт уже много лет.
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25.10.2020 00:24 Ответить
Печально. так и будут украинцы продолжать нюхать барыжно-бодяжный фен вместо благородного продукта.
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25.10.2020 00:27 Ответить
А, ну тогда это в #ОПу везли. Главные потребители этой отравы в Украине - именно там.
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25.10.2020 00:29 Ответить
Вообще-то наркоторговля - это государственный бизнес. Всегда. Слишком большие деньги там крутятся. Иначе наркомафия сама становится государством, как в Венесуэле. Так что данный эпизод - кто-то пожадничал и не отбашлял. Или другой вариант: в бюджете дыра 300 лярдов гривен, и потому от наркомафии потребовали бОльшую часть доходов выкашлять в общак.
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25.10.2020 00:34 Ответить
героин еще лучше боль снимает чем марихуана, нужно добавить 6 вопросом Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 8163
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25.10.2020 00:54 Ответить
новость через полгода: 120 тысяч тонн медычного кокаинума доставили в порт Одессы израильские предприниматели Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, які везли понад 120 кг кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6997
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25.10.2020 01:01 Ответить
для президента і його зеленої ЗЕКОманди.
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25.10.2020 07:13 Ответить
Жалко зелю... как и нарид.
Как же бубочка теперь без допинга? Как нарид без видосиков?
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25.10.2020 01:37 Ответить
не успели урода из таможни в Одессе уволить и залёты у контрабандистов начались...
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25.10.2020 03:07 Ответить
главкондитер без агар-агара остался.
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25.10.2020 03:29 Ответить
всунул
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25.10.2020 06:46 Ответить
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6503
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25.10.2020 07:39 Ответить
От тобі раз! Святі "ізбрані" люди з "ізбраної" країни - і такий зальот.
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25.10.2020 07:11 Ответить
ну везде эти жиды и в президентах,и в депутатах и в министрах и в бандитах
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25.10.2020 07:38 Ответить
Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6037
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25.10.2020 07:39 Ответить
Вот она, сермяжная правда, зачем хасидов так в Умань тянет и от чего их в Умани даже без баб колбасит, как оглашенных - кокс-пати:
«Занюхай нашего коксу по-уманьски - сразу цадиком станешь»
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25.10.2020 07:52 Ответить
Эх, не успел Зеля с опросом. А ведь так же хотел помочь бизнесу единоверцев...
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25.10.2020 08:42 Ответить
Біда грядеше, що ж без лікувального продукту будуть робити в ОП і дупутати поза колонами парламенту, невже прозріють, отямляться, диви і про нарід згадають. А кокс виставити у Лондоні на аукціон, а за виручені кошти купити медичне обладнання та вакцину від ковід. Бо коли самий гуманний суд видасть документ на знищення, то він розпливеться закапелками Одеси, ну частину, як завжди, повезуть і до столиці, бо там постійно хворіють та перебувають у фрустрації, а хочеться благоденствія від нірвани.
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25.10.2020 09:17 Ответить
в Израиле живут люди разных национальностей, даже арабы Затримано чотирьох громадян Ізраїлю, причетних до контрабанди кокаїну з Перу в Україну, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7399
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25.10.2020 12:36 Ответить
Пытаешься отмазывать своих богоизбранных хозяев? Или это только у нас можно пархатую нечисть называть украинцами (хотя они сами себя таковыми не считают), а в жизраиле оказывается многонациональность процветает и не всех еще арабов выгнали с их земли.
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25.10.2020 17:49 Ответить
Да как эти ничтожные гои посмели задержать богоизбранных хозяев, ждем от объединенного пархатого общака заявлений про разгул антисемитизма и лохокост, ну а кашернаый бубочка обязан наказать всех причастных к этому возмутительному проявлению неуважения, ксенофобии и фашизма.
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25.10.2020 17:46 Ответить
 
 