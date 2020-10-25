Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина задержала межведомственная группа в одном из складских помещений Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что правоохранители провели операцию, чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина.

Задержание провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

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