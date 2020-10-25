Задержаны четверо граждан Израиля, причастных к контрабанде кокаина из Перу в Украину, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина задержала межведомственная группа в одном из складских помещений Одессы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что правоохранители провели операцию, чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина.
Задержание провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями управления СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
Задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.
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опрос преЗидента ждет катастрофа национального масштаба !
Кому интересно такая финпомощь????
120 кг чего? Копченого Сала?
Лоханулись.
Везли и таки ж привезли. Но непруха. Всё по уму, но лажа всё же вышла.
Они - эти несчастные килограммы везли для лечения "зеленых".
расстрел толерантных !
Как же бубочка теперь без допинга? Как нарид без видосиков?
«Занюхай нашего коксу по-уманьски - сразу цадиком станешь»