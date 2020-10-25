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Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается тем человеком, за которого голосовали люди на выборах в прошлом году.

Об этом он сказал в воскресенье в Киеве после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ.

"Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще... Я тот, кто я есть, я - Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины", - сказал президент, отвечая на вопрос, не считает ли он причиной падения рейтинга "Слуги народа" свой якобы отказ от имиджа "народного президента".

Вместе с Зеленским также проголосовала его супруга Елена.

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Топ комментарии
+56
он в каждом своем спиче рассказывает что он президент и его выбрал народ.
это он забывает все время кто он или сам себя уговаривает?
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25.10.2020 11:35
+49
Т.е. как был дебилом на чужой руке, так и остался.
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25.10.2020 11:36
+49
Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы - Цензор.НЕТ 1053
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25.10.2020 11:36
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Родина криворогих дебилов потому что Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 5602
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25.10.2020 15:46 Ответить
Не,он абориген сан-горловки
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25.10.2020 16:43 Ответить
Oversized одягають руді жирні свиноматки як ти.
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25.10.2020 12:52 Ответить
Такая эмоциональная вспышка, практически на ровном месте, предполагает две возможности.
1. Это написал модельер, считающий, что разбирается в моде и стиле, но так и не нашедший понимания.
2. Это написал истеричный и злобный болван.
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25.10.2020 13:29 Ответить
Второе.
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25.10.2020 13:40 Ответить
))
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25.10.2020 13:47 Ответить
Ukraine
73% of idiots
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25.10.2020 11:56 Ответить
- Ви знаєте - де президент?
- Знаю, вОмані..
- Так, також в омані вся 73 %
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25.10.2020 11:58 Ответить
Ми всі в омані. Оман - це ти!
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25.10.2020 12:16 Ответить
кем остается ? Голобородьком? никто и не сомневался...
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25.10.2020 11:57 Ответить
Зеленский , ты не "народный президент ", ты наглая , циничная , продажная сволочь на службе у олигархов , пожизненное заключение это минимум на что ты заслуживаешь.
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25.10.2020 11:59 Ответить
разве не лично не за него голосовали?
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25.10.2020 12:00 Ответить
Так, ким він народився - ми пам'ятаємо... А от став - ніким...
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25.10.2020 12:01 Ответить
Я за тебя не голосовал. Я не украинец?
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25.10.2020 12:01 Ответить
Молодец, Вазелин! Сказал как отрезал. Долбоепом, грит родился, долбоепом и помру.
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25.10.2020 12:02 Ответить
Ясєн пєнь, не змінився. Розуму ж не добавилося.
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25.10.2020 13:48 Ответить
Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 3012 .. ну если что то человеком ты никогда и не был, а вот то что ты остался тем же клоуном-наркоманом с квартала что ты и был раньше это факт...
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25.10.2020 12:02 Ответить
То есть *********...
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25.10.2020 12:03 Ответить
Блазнем був , ним і залишиться !
Ніколи воно не стане президентом , принаймні для свідомих украінців , бо для цього потрібно мати честь і совість , а не
брехати і кривлятися на весь світ !
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25.10.2020 12:04 Ответить
тот на выборах обещал ездить на велосипеде и дачу деткам )
то есть тем ты и остался, гнидой брехливой
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25.10.2020 12:06 Ответить
О! Енто вьіполнил! Велосипед в бронированном микроавтобусе на станке стоит. Во время поездок он на нем ездит.
И дачу деткам отдал. Своим деткам.
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25.10.2020 18:44 Ответить
Гуаном ты был,гуаном и остался.
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25.10.2020 12:09 Ответить
Повністю згоден - як був дебілом-наркоманом, так їм і залишився. Ну хіба що ряху відіжрав
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25.10.2020 12:12 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается тем человеком, за которого голосовали люди на выборах в прошлом году. Источник: https://censor.net/ru/v3226895

Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 2215
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25.10.2020 12:20 Ответить
50% из голосовавших за зеленского, голосовали за Голобородько из Зомби ТВ. А телевизор и не такое показать может
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25.10.2020 12:21 Ответить
Все каналы у Пети и Опоблока о каком ТВ ты говоришь?
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25.10.2020 12:23 Ответить
Например "Г+Г" - трансляция сериала "Слуга народа". А в 19 году каналы Мертветчука не за Зелб топили? А сейчас жоповцы вместе с зебилами не против независимой Украины?
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25.10.2020 12:33 Ответить
Читай, припадочный:

Крупнейшие общественно-политические телеканалы принадлежат Пинчуку, Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Медведчуку и Порошенко
Все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами. Об этом говорится в статье БизнесЦензора, который проанализировал, кому принадлежат крупнейшие общественно-политические телеканалы Украины.
Олигарху Виктору Пинчуку - владельцу трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов - принадлежит телевизионный холдинг StarLightMedia, который объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Вот. Канал ICTV входит в тройку самых популярных каналов страны.
Вторыми по популярности являются телеканалы олигарха Игоря Коломойского. В его холдинг "1 + 1 Media" входит шесть каналов, но ключевым из тройки самых популярных в Украине является "1 + 1".
Тройку топовых телевизионных холдингов замыкает Медиа группа "Украина", принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову. В то же время, у канала "Украина" самые высокие рейтинги.
На четвертой позиции медиахолдинг олигарха Inter Media Group Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Ключевым каналом группы является Интер. Миноритарным партнером Фирташа по Интеру является нардеп Сергей Левочкин.
Одиозный политик и бизнесмен Виктор Медведчук за год стал владельцем трех телеканалов: 112, NewsOne и ZIK. О покупке последнего - ZIKa у львовского бизнесмена Петра Дыминского стало известно неделю назад. 112, NewsOne и ZIK вошли в новосозданный медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов.
На последнем месте два телеканала из орбиты пятого президента Петра Порошенко. При этом у 5 канала, который ему официально принадлежит, самые низкие рейтинги среди семи всеукраинских новостных телеканалов. А телеканал "Прямой", который записан на бывшего регионала Владимира Макеенко, находится на третьем месте в категории новостных телевизионных каналов.
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25.10.2020 13:04 Ответить
Так понятно что они Пороха и "сьели".
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25.10.2020 18:41 Ответить
Опять брешет вовчик, раньше давал хорошие обещания, имел лицо, сейчас уже трудно узнать, стало наглое рыло, а куда ты дел лицо, когда же ты был настоящим, тогда, или сейчас?
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25.10.2020 12:26 Ответить
Тебя избрали малоросы, украинцы тебя ненавидят...
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25.10.2020 12:27 Ответить
Та його зараз всі ненавидять...Ще лишився якийсь відсоток дебілів,яким то всьо нравіцца,але й вони скоро поміняють думку...як сраку припече...
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25.10.2020 17:16 Ответить
Але як воно об'єднало Украіну!
Бити його хочуть всі!
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25.10.2020 18:37 Ответить
Да, как был мразиной-инородцем, так и остался
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25.10.2020 12:27 Ответить
Яке ж воно дурне!
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25.10.2020 12:28 Ответить
Первый раз не соврал......Был скверным актеришком и остался им ! Народ прикололся и застыл в ожидании....Чуда не случилось! Потеряли годы. Пора ошибку исправлять!
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25.10.2020 12:29 Ответить
Человек так устроен, что сердце его крепнет от физкультуры, а не от спорта. Настроение поднимается от искренних шуток, а не от пошлых и ехидных. Душа и дух укрепляются от доброты, открытости и искренности, а не подхалимажа, зависти и злобы. Именно так устроен Человек, а кто не так, тот уже им и не является!
Родиться человеком - это чудо !
Остаться им - это труд !
Вова , может хватит валять дурака , а уходи по - хорошему , если получиться , так как ты трутень !
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25.10.2020 12:30 Ответить
👍 👍 👍
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25.10.2020 17:01 Ответить
кстати, вы обратили внимание - это прошло без очереди
сейчас порох с супругой голосует - одеты как подобает державным людям, спокойно, в очереди. масса журналистов снимает... президент голосует а не недоразумение
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25.10.2020 12:31 Ответить
мудаком был - мудаком и остался
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25.10.2020 12:52 Ответить
Клоун, ты куда Голобородьку подевал ?
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25.10.2020 12:59 Ответить
Люди думали що Голобородько Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 7553 а виявилось що це помпка від ровера Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 3511
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25.10.2020 13:01 Ответить
Голо....боро...
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25.10.2020 13:04 Ответить
зеленский: остаюсь тем же дерьмом в которое вступили малоросы
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25.10.2020 13:04 Ответить
Та да, членограем был, членограем и остался.
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25.10.2020 13:07 Ответить
Тою ж бєніною макакою...
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25.10.2020 13:10 Ответить
То,что ты жертва аборта ,об этом многие знают.Ты не изменяешься с момента от рождения хоть и не лох,и 42-х летний не воспитанный и не развитый младенец.
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25.10.2020 13:16 Ответить
Голобородько - слуга Зеленского.
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25.10.2020 13:23 Ответить
Ослом ты был,ослом остался.
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25.10.2020 13:28 Ответить
В ютубе есть ролик где зеленский ругается с машей распутиной. Так он там, черным по белому, говорит кто он. И он говорит, что он не украинец.
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25.10.2020 13:31 Ответить
Правильно , Зе не украінець , а звичайний шлепер і жулік , який ненавидить Украінців і ігнорує історію Украіни !
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25.10.2020 18:36 Ответить
та, наверное, тот же.... Только мы уже поняли, что в выборе ошиблись. И напоминаю, кандидат в президенты обещал уйти, когда поймет, что не должен быть президентом. Большими буквами: "МЫ ОШИБЛИСЬ! УХОДИ!"
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25.10.2020 13:44 Ответить
Не-не-не - рано еще. Еще никаких последствий Вы на себе не ощутили, а они будут. Ждите - недолго осталось.
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26.10.2020 01:05 Ответить
Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы.
Два в одному, клоуном і Голобородьком.
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25.10.2020 14:22 Ответить
Прибуття Зеленського на дільницю супроводжувалось акцією протесту проти "правління президента-анекдотчика, що дозволяє собі і своїй банді сексистські висловлювання на адресу жінок". Активістка вискочила з задертою спідницею. Без нижньої білизни. Лобкова частина - в зеленці. На подолі спідниці напис" Zexist ".
Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 5578
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25.10.2020 15:02 Ответить
Тема титек не раскрыта!!!! Бардак!!!
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25.10.2020 15:54 Ответить
Клоуном был, клоуном и остался. Умные люди и без тебя знают это.
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25.10.2020 15:05 Ответить
некто из украинцев, более 70% и проголосовало
о чем очень и очень жалеет, развел комик более 70% украинцев и пытается это продолжить
а развод, дело тонкое, Петруха знает, на чем и погорел
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25.10.2020 15:18 Ответить
Кондом всегда остаётся кондомом. И даже если лох им, кондомом, пользовался потора года, всё равно кондом остаётся кондомом.
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25.10.2020 15:48 Ответить
какой же ты на хрен президент Украины если ты Украину продаёшь по частям Путину!! Еврей безмозглый!!
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25.10.2020 16:14 Ответить
Не думаю. Симптомы прогрессируют. И ещё, как отметил в своей песне Вадим Дубовской - "Был ты куклой коломойской, стал ты Вовкой Сцикуном".
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25.10.2020 16:20 Ответить
Тобто , Голобородьком?
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25.10.2020 16:48 Ответить
Голосували за голободька отримали наполеона
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25.10.2020 17:49 Ответить
Человек меняется постоянно, чему то учиться, набирается опыта и т.д.
Но дебилы
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25.10.2020 17:51 Ответить
Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы. - ПИЗ..ЛИВЫМ, СЦИКЛИВЫМ, ТУПЫМ НЕ-ЛОХОМ, КОТОРЫЙ НЕ СПОСОБЕН УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ !!!!!
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25.10.2020 18:01 Ответить
Шануймося українці!
ZExit і то негайно.................
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25.10.2020 18:08 Ответить
Саме так. Кака був,кака і є!
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25.10.2020 18:32 Ответить
зеле-бот неизвестно- номерной !!!!, а не пошел бы ты в СПАМ !!!!!
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25.10.2020 19:38 Ответить
Зеленський сказав, що лайно, яким воно було, таким лайном і залишилося.
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25.10.2020 20:23 Ответить
Зеленський проголосував на місцевих виборах: Я залишаюся тією ж людиною, яку обрали українці - Цензор.НЕТ 8309
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26.10.2020 01:01 Ответить
Правда, список - далеко не повний.
Де тля ? А пріснопам*ятна бубочка ?
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26.10.2020 07:36 Ответить
"Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы". Да кто бы сомневался. "Запомните, Шура: если человек идиот, то это надолго".
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26.10.2020 06:36 Ответить
Так, Зе. Ти залишився тим самим - недолугим блазнем, ідіотом і **********.
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26.10.2020 10:27 Ответить
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