Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается тем человеком, за которого голосовали люди на выборах в прошлом году.

Об этом он сказал в воскресенье в Киеве после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ.

"Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще... Я тот, кто я есть, я - Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины", - сказал президент, отвечая на вопрос, не считает ли он причиной падения рейтинга "Слуги народа" свой якобы отказ от имиджа "народного президента".

Вместе с Зеленским также проголосовала его супруга Елена.

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