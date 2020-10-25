Зеленский проголосовал на местных выборах: Я остаюсь тем же человеком, которого избрали украинцы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается тем человеком, за которого голосовали люди на выборах в прошлом году.
Об этом он сказал в воскресенье в Киеве после голосования на местных выборах, передает Цензор.НЕТ.
"Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы говорите, отказался от какого-то имиджа или что-то еще... Я тот, кто я есть, я - Владимир Зеленский, именно таким родился, таким стал, и именно за такого человека голосовали люди. И выполняю свои обязанности в соответствии с Конституцией Украины", - сказал президент, отвечая на вопрос, не считает ли он причиной падения рейтинга "Слуги народа" свой якобы отказ от имиджа "народного президента".
Вместе с Зеленским также проголосовала его супруга Елена.
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1. Это написал модельер, считающий, что разбирается в моде и стиле, но так и не нашедший понимания.
2. Это написал истеричный и злобный болван.
73% of idiots
- Знаю, вОмані..
- Так, також в омані вся 73 %
Ніколи воно не стане президентом , принаймні для свідомих украінців , бо для цього потрібно мати честь і совість , а не
брехати і кривлятися на весь світ !
то есть тем ты и остался, гнидой брехливой
И дачу деткам отдал. Своим деткам.
Крупнейшие общественно-политические телеканалы принадлежат Пинчуку, Коломойскому, Ахметову, Фирташу, Медведчуку и Порошенко
Все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами. Об этом говорится в статье БизнесЦензора, который проанализировал, кому принадлежат крупнейшие общественно-политические телеканалы Украины.
Олигарху Виктору Пинчуку - владельцу трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов - принадлежит телевизионный холдинг StarLightMedia, который объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Вот. Канал ICTV входит в тройку самых популярных каналов страны.
Вторыми по популярности являются телеканалы олигарха Игоря Коломойского. В его холдинг "1 + 1 Media" входит шесть каналов, но ключевым из тройки самых популярных в Украине является "1 + 1".
Тройку топовых телевизионных холдингов замыкает Медиа группа "Украина", принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову. В то же время, у канала "Украина" самые высокие рейтинги.
На четвертой позиции медиахолдинг олигарха Inter Media Group Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Ключевым каналом группы является Интер. Миноритарным партнером Фирташа по Интеру является нардеп Сергей Левочкин.
Одиозный политик и бизнесмен Виктор Медведчук за год стал владельцем трех телеканалов: 112, NewsOne и ZIK. О покупке последнего - ZIKa у львовского бизнесмена Петра Дыминского стало известно неделю назад. 112, NewsOne и ZIK вошли в новосозданный медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов.
На последнем месте два телеканала из орбиты пятого президента Петра Порошенко. При этом у 5 канала, который ему официально принадлежит, самые низкие рейтинги среди семи всеукраинских новостных телеканалов. А телеканал "Прямой", который записан на бывшего регионала Владимира Макеенко, находится на третьем месте в категории новостных телевизионных каналов.
Бити його хочуть всі!
Родиться человеком - это чудо !
Остаться им - это труд !
Вова , может хватит валять дурака , а уходи по - хорошему , если получиться , так как ты трутень !
сейчас порох с супругой голосует - одеты как подобает державным людям, спокойно, в очереди. масса журналистов снимает... президент голосует а не недоразумение
Два в одному, клоуном і Голобородьком.
о чем очень и очень жалеет, развел комик более 70% украинцев и пытается это продолжить
а развод, дело тонкое, Петруха знает, на чем и погорел
Но дебилы
ZExit і то негайно.................
Де тля ? А пріснопам*ятна бубочка ?