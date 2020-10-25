Волонтер разрешил ответить на вопросы Зеленского семь раз подряд: "Сделаете мне статистику". ВИДЕО

Волонтер на опросе президента Владимира Зеленского дал возможность проголосовать минимум семь раз одному и тому же человеку.

Об этом сообщил Андрей Попик, передает Цензор.НЕТ.

"Все что нужно знать о результатах "опроса" под участками:

- можно я еще второй раз проголосую?

- давайте, сделаете мне статистику", - рассказал Попик о своем опыте.

По его словам, он проголосовал "где-то раз 7".

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