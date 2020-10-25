Азербайджанские ракеты "Спайк" уничтожают десятки единиц армянской техники. ВИДЕО

В сети опубликованы записи успешных атак армии Азербайджана ракетами "Спайк" на военную технику Армении в Нагорном Карабахе.

Видео опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Ракеты "Спайк" производятся в Израиле, дальность пуска - до 32 км.

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