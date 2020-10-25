Азербайджанские ракеты "Спайк" уничтожают десятки единиц армянской техники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В сети опубликованы записи успешных атак армии Азербайджана ракетами "Спайк" на военную технику Армении в Нагорном Карабахе.
Видео опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
Ракеты "Спайк" производятся в Израиле, дальность пуска - до 32 км.
Топ комментарии
+54 злой крот
показать весь комментарий25.10.2020 17:07
+44 Старый зольдат
показать весь комментарий25.10.2020 17:17
+35 Да-это-я
показать весь комментарий25.10.2020 17:11
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А, потом, освобождать восток и крым.
С Банковой начав...
Далее надо развивать мысль, что эта идея 1) есть глупость?
2) Это право людей выбирать, кого хотят. Если выбирут рассеянина Пальчевского, Лозинского, или Штепу, то кто ж им лекарь? Значит хотят таких ублюдков у власти.
Никто вас ни убивать, ни изводить всю нацию не хочет!
Отдайте то, что вам не принадлежит, иначе вас будут уничтожать и дальше!
Карабах - Азербайджан! Крым, Донецк и Луганск - Украина!
до чого тут могили прадедів?.. Знаєш, скільки на Колимі могил наших прадедів?..
Квартиранты могут жить, соблюдая правила хозяев, но не получать право на квартиру, пусть там хоть 100 поколений их проживет.
(Щодо етнічнобї приналежності його бабусі по батьку, військовому льотчику, ліквідатору чорнобильської катастрофи, можете не утруднювати себе, то відомий факт)
https://twitter.com/newkc14/status/1320395419038396418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Кацапія - це жопа міра. А жопє слова нє давалі.
https://www.youtube.com/watch?v=wVGtUSKZ1fo&feature=emb_title
Фейк про "расстрелянных" армян как и геноцид турками - лживая пропаганда армянских военных преступников.
Долг каждого на земле - прекратить оккупацию Молдовы, Грузии, Украины, Азербайджана, массовые убийства сирийцев и ливийцев рашистами и их марионетками типа армян.
А оружие - всем для истребления оккупантов.
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
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как бы гусский мир..
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НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
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