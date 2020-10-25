РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11782 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом Агрессия России против Украины
40 330 293
Азербайджан (745) Армения (798) Нагорный Карабах (470)

Азербайджанские ракеты "Спайк" уничтожают десятки единиц армянской техники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В сети опубликованы записи успешных атак армии Азербайджана ракетами "Спайк" на военную технику Армении в Нагорном Карабахе.

Видео опубликовано в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

Ракеты "Спайк" производятся в Израиле, дальность пуска - до 32 км.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджанские беспилотники "Байрактар" уничтожают армянскую военную технику. ВИДЕО

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Окупанти повинні бути знищені.
показать весь комментарий
25.10.2020 17:07
+44
Им не до этого. Они, наши нонешние ХЕРелалы, женяться на молодухах, выписывают себе по третьей квартире и молодых жён трудоустраивают на должностя голов областей и мутят с медобеспечением и питанием солдат. При "барИги" такого не было.
показать весь комментарий
25.10.2020 17:17
+35
Велика подяка ХЕРанелітету України, мізків немає, вмінь немає, розуміння немає.
Будемо будувати флот, в той час, коли за ^досить^ малі гроші можна БУЛО підняти боєздатність на новий щабель!(
показать весь комментарий
25.10.2020 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Ракета ведется оператором до попадания, там видеоканал есть В этих роликах даже видно, как оператор судорожно перенацеливает ракету туда-сюда, потому что достойной цели не видно.
показать весь комментарий
26.10.2020 04:51 Ответить
Ты как, Деня, сюда попал? Это сайт для 12+
показать весь комментарий
26.10.2020 07:14 Ответить
это был рофл сарказм а у тя мозг улитки если не понял ты))
показать весь комментарий
26.10.2020 09:14 Ответить
А кисельрашабрехло ТВ казали шо мимо Пнцирь-с1 и муха не пролетит.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:01 Ответить
мухи есть в ролике. пролетели
показать весь комментарий
25.10.2020 18:25 Ответить
Муха не сможет пролететь, у нее просто силы воли не хватит пролететь мимо. Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 7905
показать весь комментарий
26.10.2020 07:19 Ответить
Святая правда. Ни одна муха мимо Панциря не пролетит - она на него сядет. Ибо Панцирь - полное говно.
показать весь комментарий
26.10.2020 07:58 Ответить
Байрактары заждались свеженьких панцирей
показать весь комментарий
25.10.2020 18:27 Ответить
Я думаю, что надо готовить освобождение Украины по этим рецептам. Заготовлять дроны как дрова. (то-то для внутренних врагов выделяя). А так, только впрок. С мульйон единиц, чтоб не мало было. Для каждой кацапской колесницы.
А, потом, освобождать восток и крым.
С Банковой начав...
показать весь комментарий
25.10.2020 18:02 Ответить
Для початку ВР повинна ухвалити 2 основних закони: 1) в паспортах має бути графа "етнічна приналежність", 2) до влади можна обирати лише етнічних українців та право голосу - теж лише у етнічних українців. Тоді не буде у нас таких президентів, яких ми бачимо впродовж 30 років.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:14 Ответить
Можу Вам нагадати, що в новітьній історії України було достатньо президентів-етнічно українців - усі, крім останього і яника.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:50 Ответить
ВСУ сегодня состоит из половины русских.
Далее надо развивать мысль, что эта идея 1) есть глупость?
2) Это право людей выбирать, кого хотят. Если выбирут рассеянина Пальчевского, Лозинского, или Штепу, то кто ж им лекарь? Значит хотят таких ублюдков у власти.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:50 Ответить
Спайк - израильские ракеты. Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 1630
показать весь комментарий
25.10.2020 18:02 Ответить
А Израильтяне лучшие друзья Украины.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:12 Ответить
Армяне, примите неизбежное и сами уйдите из Карабаха!
Никто вас ни убивать, ни изводить всю нацию не хочет!
Отдайте то, что вам не принадлежит, иначе вас будут уничтожать и дальше!
Карабах - Азербайджан! Крым, Донецк и Луганск - Украина!
показать весь комментарий
25.10.2020 18:03 Ответить
А как Вы относитесь к Степану Андреевичу Бандере?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:22 Ответить
Когда человек уничтожает всех врагов, пришедших с оружием на его землю (немцев, поляков, или русских), я, как украинец, с уважением отношусь к таким людям.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:41 Ответить
У армян в Нагорном Карабахе могилы прапрадедов, они не могут бороться за эту землю?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:46 Ответить
Дивився відео з Карабаху, на могільних плитах самі -огли і -заде. це точно вірмени?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:48 Ответить
Это не сама Карабахская АО, а районы, захваченные армянами в войне. Сама армянская область вдвое меньше.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:53 Ответить
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 3986
показать весь комментарий
25.10.2020 18:58 Ответить
Дьяченко, могила Степана Бандери у Мюнхені. То що, ти завтра на Бєрлін, чи нє?..

до чого тут могили прадедів?.. Знаєш, скільки на Колимі могил наших прадедів?..
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03 Ответить
Я к тому, что поляки считали его сепаратистом и оккупантом, пытавшимся отщемить кусок международно признанной территории Польши.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05 Ответить
Армяне не могут бороться за Карабах, т.к. это земля Азербайджана. То, что там умирали армяне в течении нескольких поколений, которых по доброте душевной пустили азейбайджанцы!, не делает армян хозяевами земли!
Квартиранты могут жить, соблюдая правила хозяев, но не получать право на квартиру, пусть там хоть 100 поколений их проживет.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:08 Ответить
Расскажите это косовским албанцам.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:12 Ответить
Косово не принадлежало Сербии, оно принадлежало Югославии, которой больше нет. И никто бы не отделялся, если бы сербы не устраивали геноцид как в Сребренице
показать весь комментарий
26.10.2020 01:25 Ответить
Косово принадлежало именно Сербии.
показать весь комментарий
26.10.2020 16:43 Ответить
Им вроде было предложение сделать два коридора - один в Карабах, другой в Нахичевань. Но армяне решили бороться и вот теперь успешно выбарывают себе по 2 м3 этой земли ...
показать весь комментарий
26.10.2020 07:45 Ответить
Дуже і дуже добрє! Хай спочиває з Богом!
показать весь комментарий
25.10.2020 18:58 Ответить
Фамилия Бандера, похоже, испанская.
показать весь комментарий
26.10.2020 15:23 Ответить
Якби в Україні була українська влада, то в такий ж спосіб можна було звільнити всі свої землі - від Смоленська до Кубані, - і загнати москалів аж до Волги. Бо нема проблем з розробкою власних малих літальних апаратів, вони є але розроблені волонтерами і лише одиничних кількостях.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:11 Ответить
Кацапи пригрозили б ядерною зброєю. Ми б пригрозили родовбати їх атомні електростанції. Америкоси з гейропою відкрутили б нам я-ця. Тільки і всього.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:18 Ответить
В-52 над Українським Дніпром для того щоб більше не грозили ядерною зброею .
показать весь комментарий
25.10.2020 18:24 Ответить
Не так все просто. На політичній арені Україна має заявити про переділ Європи, оскільки попередній 1975 був в той час, коли м були під окупацією. М можемо запропонувати: німці забирають Кьоніґсберг, Фінляндія і Естонія - також сої частини від москалів, а ми - свої. В цьому контексті ми можемо і Угорщину посунути з наших земель аж за Дунай, до Балатону. У поляків заберемо приграничні землі і в Білорусі - Брест, а Білруси повертають собі Смоленськ. Так що всі будуть задоволені. Є і нагода - москалі самі порушили всі попередні домовленості.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:26 Ответить
Бред. Договор о нерушимости границ в Европе был для того и подписан, что бы исключить территориальные претензии всех против всех. Другой вопрос, что ********* никогда не соблюдала подисанные договора.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:40 Ответить
Кацапы об этом и мечтают, чтобы был новый передел мира и отжатое типа узаконить.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:43 Ответить
Америкоси з Гейропою відкрутили б нам яйця?.. Та ну.. хіба що виразили б глибоку стурбованість Поважають сильних та впевнених.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05 Ответить
Щоб в Україні була українська влада населення повинно бути українським, а не малоросійським та рогульським та повикидати телевізори.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:20 Ответить
Ну с Арменией это проходит.Там же нет ядерной ракеты
показать весь комментарий
25.10.2020 18:15 Ответить
Сильно допомогла та ракета, коли турки збили мокшанський пепелац? Ну да, помідорам досталось і каченят подавили.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:17 Ответить
тут один писал "надо накрыть крылатой ракетой место работы оператора беспилотников". Ага, он сидит такой в трехосном Урале, а на крыше будки надписи на английском, русском и азербайджанском языках "Пункт управления Байрактарами"
показать весь комментарий
25.10.2020 18:22 Ответить
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 3881 Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 2938 Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 4892
показать весь комментарий
26.10.2020 17:07 Ответить
СПАСИБО МАЙДАНЦЫ,АТОВЦЫ,УКРАИНЦЫ-НЕ ЗАБЫВАЯ МАТЕРЕЙ УКРАИНСКИХ,АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОСТАЯЛИ УКРАИНУ В КИЕВЕ.2013 ДО СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ !!!
показать весь комментарий
25.10.2020 18:27 Ответить
ВЫ ешо помечтаете мером КИЕВЕ -пуст будет коррупсинерам.но зато наш ((( порошенко ,зеленские ИХНИ..
показать весь комментарий
25.10.2020 18:29 Ответить
Кличко с РОЖДЕНИЕ УКРАИНЕЦ !!!
показать весь комментарий
25.10.2020 18:31 Ответить
Який боком поняття "українець" підходить до Кличка?? Крім етнічної приналежності не до слов'ян, він ще й з 17-ти років на службі у мафії.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:39 Ответить
А Зе не на службі у Бені?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:42 Ответить
А можна конкретніше, щодо «етнічної приналежності не до слов'ян» Кличка ?
(Щодо етнічнобї приналежності його бабусі по батьку, військовому льотчику, ліквідатору чорнобильської катастрофи, можете не утруднювати себе, то відомий факт)
показать весь комментарий
25.10.2020 19:03 Ответить
Спайк, зто довольно старая израильская даже не ракета, а рактка.
показать весь комментарий
25.10.2020 18:38 Ответить
Но свою работу делает.
показать весь комментарий
25.10.2020 21:02 Ответить
Там головне надійність єлектроніки і точність попадання. 10 -15 кг. вибухівки направленої дії достатньо, щоб перетворити на металобрухт одиницю військової техніки.
показать весь комментарий
26.10.2020 12:21 Ответить
Нічого особистого.СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ. Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 1103
показать весь комментарий
25.10.2020 18:43 Ответить
Азербайджанские войска демонстрируют "стахановские" темпы уничтожения армянской техники и живой силы. Утилизация проводится и днем, и ночью #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1320395419038396418?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
показать весь комментарий
25.10.2020 18:48 Ответить
Цікаво, а скільки танків і бтр знищили Джавеліни, які Америка дала Петі?
показать весь комментарий
25.10.2020 18:48 Ответить
Джавелины это оборонительное оружие, чучело ты глупое Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 4267 Попроси ***** пойти в наступление - узнаем сколько танков смогут уничтожить американские Джавелины Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 4712
показать весь комментарий
25.10.2020 19:15 Ответить
Шо ти за пургу несеш, кацапьонок
показать весь комментарий
25.10.2020 19:26 Ответить
армяшки пожелейте сваих "убиждение" .в ЭТОТ РАЗ НАШИ ДЕТИ ОСТАИВАЮТ СВАЮ ФАМИЛИЮ !!! МЫ НЕ ХОТИМ ВАС рабов при францие,россие и ирена но перезвол судбы не оставим.ВЫ наши ублюдки- МЫ КАК НЕ БУД РАЗАБРОМСА С ублюдками без "жены ешо отсасут"
показать весь комментарий
25.10.2020 18:52 Ответить
Треба робити висновки і то в авральному порядку. Броньована техніка відживає своє. Ракетна зброя стала надточною і порівняно дешевшою.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:05 Ответить
В России азейбарджанцев называют азерами и джамшутами.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:15 Ответить
А армян хачиками.
показать весь комментарий
25.10.2020 19:40 Ответить
Мало лі там кацапня когось якось називає.
Кацапія - це жопа міра. А жопє слова нє давалі.

Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 5752
показать весь комментарий
25.10.2020 20:06 Ответить
В Азербайджане русских называют свиньями, а армян хачиками. Дальше что ?
показать весь комментарий
25.10.2020 20:37 Ответить
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 9361
показать весь комментарий
25.10.2020 22:00 Ответить
зеля - тормоз Украины
показать весь комментарий
25.10.2020 19:58 Ответить
аракупант, бросай сворованное и сдавайся
показать весь комментарий
25.10.2020 19:58 Ответить
Уничтожение армянских террористов и боевой техники . https://www.youtube.com/watch?v=wVGtUSKZ1fo&feature=youtu.be
показать весь комментарий
25.10.2020 20:14 Ответить
Конец "серой зоны" беззакония в Карабахе https://www.youtube.com/watch?v=cXQXQGvMCU4
показать весь комментарий
25.10.2020 20:18 Ответить
"Они сражались НЕ за Родину. Их послал на убой Никол Пашинян" https://www.youtube.com/watch?v=cPEIxnKIWmQ
показать весь комментарий
25.10.2020 20:20 Ответить
Да. Тут знойно накрошили и далеко не все беспилотники. У оккупантов должно быть только так и не иначе.
показать весь комментарий
25.10.2020 20:44 Ответить
"Вазген проснись, в пункт назначения прибыли" https://www.youtube.com/watch?v=-fAHV9ib8mY
показать весь комментарий
25.10.2020 20:24 Ответить
Тут есть фейерверки из оккупантов. Зрелищно и поучительно.Днем 25 октября части азербайджанской армии в боях на разных направлениях фронта нанесли противнику точные удары.Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.В результате ударов было уничтожено 6 гаубиц Д-30 и 1 гаубица Д-1, 2 бронетранспортера ДПМ-2, 1 машина и большое количество боеприпасов.
https://www.youtube.com/watch?v=wVGtUSKZ1fo&feature=emb_title
показать весь комментарий
25.10.2020 20:27 Ответить
С таким успехом, один дрон + две машины с самонаводящимися ракетами спайк по 25 штук. Бутылка пивка и войнушку можно заканчивать
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 2354Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 6884
показать весь комментарий
25.10.2020 20:42 Ответить
Аллаху Акбар!
показать весь комментарий
25.10.2020 21:01 Ответить
На линии огня. https://www.youtube.com/watch?v=SZQOKB-TCTw
показать весь комментарий
25.10.2020 21:07 Ответить
Фигово. Надо запретить поставки вооружений Азербайджану.азербайджанскиеи солдаты расстреляли пленных армянских солдат. Может повториться геноцид армян , как это было на территория бывшей Османской империи в 1915-1920 годы. Может Рашка перестанет мямлить "давайте жить дружно" и поможет армянам хоть бы современным оружием. армяне не дадут себя убить туркам, как в 1915-1920 годы.
показать весь комментарий
25.10.2020 22:37 Ответить
А как же обстрелы баллистическими ракетами мирных городов Азербайджана, электростанций, евромагистарльных нефте и газо проводов, глумление над убитыми солдатами,геноцид и депортация 1 млн. азербайджанцев.
Фейк про "расстрелянных" армян как и геноцид турками - лживая пропаганда армянских военных преступников.
Долг каждого на земле - прекратить оккупацию Молдовы, Грузии, Украины, Азербайджана, массовые убийства сирийцев и ливийцев рашистами и их марионетками типа армян.
А оружие - всем для истребления оккупантов.
показать весь комментарий
25.10.2020 23:09 Ответить
Расстреляли пленных - это факт. Депортация и геноцид армян в Османской империи - трагедия всемирного масштаба, факт истории. А обстрелы баллистическими ракетами скад военных , а не гражданских обьектов,это реалии войны, которую начали турки. Ракеты старые, радиус отклонения от цели - 400 метров.может упасть не там, куда целились. Зря все это начали турки. Эрдоган и Алиев, сами не воюют, их дети - дома сидят. Оба они воры и коррупционеры, хотят быть по жизненными диктаторами. Вот и война. Зря.
показать весь комментарий
26.10.2020 14:07 Ответить
Это факты только для уродов
показать весь комментарий
26.10.2020 15:35 Ответить
Самый крупный поставщик вооружений и боеприпасов Азербайдажану - Россия. Обращайся в Кремль со своим призывом.
показать весь комментарий
26.10.2020 04:01 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..
\.
.\.

.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА .
показать весь комментарий
26.10.2020 08:29 Ответить
Все это конечно же красиво смотрится, но очень затратно и судя по видео после запуска ракеты подходящей цели может не оказаться и тогда лупят по пехоте или раздолбаным грузовикам и тут вопрос в том, насколько хватит запасов и бюджета у Айзербайджана.
показать весь комментарий
26.10.2020 03:35 Ответить
В любом случае военный бюджет Азербайджана больше всего бюджета Армении. Силы в данный момент совершенно несоразмерны. Азербайджанцы планомерно копили силы, в то время, пока армяне верили в свою собственную пропаганду о своей непобедимости. А надо было пахать на оборону, если они так уж хотят удержать у себя чужое ворованное.
показать весь комментарий
26.10.2020 04:05 Ответить
Армяне похоже верили не в свою непобедимость, а в помощь кацапов. Причем я уверен, что если бы кацапы не построили турецкие потоки с завязкой на них транзита газа в южную Европу и не влезли бы в Сирию и Ливию, где их войска достаточно уязвимы, то наверняка бы помогли бы армянам в Нагорном Карабахе.
показать весь комментарий
26.10.2020 15:03 Ответить
Они не могут помочь открыто и полномасштабно так как Азербайджан не покушается на территорию Армении и не ведет там военных действий.
показать весь комментарий
26.10.2020 19:01 Ответить
Прошлый раз кацапам никак это не мешало вести боевые действия на территории Азербайджана. Так называемые "военные победы" армян в 90-х, это ничто иное, как известная и нам теперь псковская десантная дивизия. Причем в те времена они даже не прятались и не скрывались за своим "ихтамнет".
показать весь комментарий
26.10.2020 19:38 Ответить
наш "строитель" самой мощьной армии в Европе лишил нас возможности наблюдать такие кадры, так хоть за азеров порадуемся! Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 7635
показать весь комментарий
26.10.2020 07:46 Ответить
А пархатые продавали нам свои ударные беспилотники??? С кацапами они с радостью сотрудничают, но не с нами. И вообще нам хоть кто-то продавал современное вооружение после начала войны (турки продали нам свои беспилотники, но и тогда местные "эксперты" на говно исходили рассказывая про их бесполезность) хотя мы постоянно просим это сделать наших западных "друзей"?
показать весь комментарий
26.10.2020 14:56 Ответить
Согласен, но можно было купить не 6, а 60 байрактаров и вести более агрессивную политику по покупке-производству , сколько у нас иудеев проживает??, а не отводить Азов в тыл...
показать весь комментарий
26.10.2020 15:19 Ответить
.
НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ КЛЯТВЕ НАРКОМАНА, СЛЕЗАМ балабола-ШУЛЛЕРА , -
И СЛОВУ РУССКОГО ОФИЦЕРА . .
.
,,,
показать весь комментарий
26.10.2020 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=djsMufjDt0Q

.
.
Как бороться с беспилотниками
.
показать весь комментарий
26.10.2020 16:53 Ответить
Ну вот и всё! Отлетались Байрактары!
Новейшая вундервафля, аналогавнет - противобэпэлэашный параллелепипедический пепелац из новейшей нанофанеры, это конец эры Байрактаров
Азербайджанські ракети "Спайк" знищують десятки одиниць вірменської техніки - Цензор.НЕТ 7686
показать весь комментарий
26.10.2020 22:36 Ответить
Страница 3 из 3
 
 