Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нынешние выборы одни из худших по уровню организации и масштабности фальсификации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге.
По его словам, главный признак этих выборов - возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича. "Причем это происходит во всех регионах нашей страны", - сказал Турчинов, пояснив, что большинство правонарушений касается незаконной поддержки партии власти.
Он сообщил, что одной из распространенных форм фальсификации выборов является прописка наших граждан, которые сознательно участвуют в фальсификации, по месту жительства, где они никогда не были.
"И сегодня много таких "гастролеров" ездят автобусами по стране, фактически изменяя результаты в пользу тех или иных кандидатов", - сказал он, добавив, что на этих выборах происходит незаконная агитация за партию власти, административное давление и подкуп избирателей.
Также руководитель Центрального штаба ЕС сообщил, что в Киеве были обнаружены протоколы участковых избирательных комиссий, "в которых дважды была напечатана такая политическая сила, как ОПЗЖ".
"ТИК в Киеве возглавляет представитель "Слуги народа" и мы считаем, что это была сознательная "ошибка"", - сказал Турчинов, подчеркнув, что если бы эта ошибка не была обнаружена представителями "Европейской Солидарности", "мы могли бы говорить о срыве избирательного процесса в столице Украины".
"Несмотря на то, что активистами "Европейской Солидарности" преступления документируются и передаются в правоохранительные органы, у нас пока нет фактов возбуждения дел против тех, кто занимается фальсификациями", - сказал Турчинов.
Руководитель Центрального штаба "ЕС" сообщил, что в штабе партии работает колл-центр, который документирует нарушения со всех регионов Украины, а также будет принимать информацию от членов участков по результатам выборов.
"Наша политическая сила проводит параллельный подсчет голосов, поэтому мы будем иметь раньше других информацию о результатах выборов", - сказал он.
"Это пожалуй одни из худших выборов по уровню организации и масштабности фальсификаций", - отметил Турчинов, резюмировав, "что за все нарушения рано или поздно наступит ответственность и все, кто участвуют в фальсификации, подкупе и давлении на избирателей будут наказаны".
Пожалуйста, подождите...
Эх, Саня... -- где ты раньше был, целовался с кем?
Снова всё решает меньшинство.
Но в будущем, учитывая короновирус и карантин, вполне допускаю интернет голосование при обеспечении уверенности, что голоса не нарисуют кому надо.
а правда, что Харьков таки избрал в один тур обездвиженное тело?
Если да, то можно в самом большом парке Кернеса ставить памятник "Напотопляемый Зомби"
(расейская медаль "За взятие Крыма" от 20 февраля, а янык сбежал аж 23-го)
и да, на фото пастор на своей ботоферме.
о нападении России на Украину
а слабо было тогда как главком
взять полк десантников и очистить Луганск Донецк
от нечисти
шлепал губами ,, мы все решим мирным путём ,,
решил?
и учит шлепает губами
Ось цей полк може треба було відправити в Крим,який в Донбасі перейшов на бік сепаратистів!!??
Що насправді відбувалось в 2014 році.