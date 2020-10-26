Турчинов: Нынешние выборы - одни из самых грязных по уровню фальсификаций. ВИДЕО

Нынешние выборы одни из худших по уровню организации и масштабности фальсификации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сказал руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов на брифинге.

По его словам, главный признак этих выборов - возвращение нашей страны к масштабным фальсификациям, как это было во времена Виктора Януковича. "Причем это происходит во всех регионах нашей страны", - сказал Турчинов, пояснив, что большинство правонарушений касается незаконной поддержки партии власти.

Он сообщил, что одной из распространенных форм фальсификации выборов является прописка наших граждан, которые сознательно участвуют в фальсификации, по месту жительства, где они никогда не были.

"И сегодня много таких "гастролеров" ездят автобусами по стране, фактически изменяя результаты в пользу тех или иных кандидатов", - сказал он, добавив, что на этих выборах происходит незаконная агитация за партию власти, административное давление и подкуп избирателей.

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Также руководитель Центрального штаба ЕС сообщил, что в Киеве были обнаружены протоколы участковых избирательных комиссий, "в которых дважды была напечатана такая политическая сила, как ОПЗЖ".

"ТИК в Киеве возглавляет представитель "Слуги народа" и мы считаем, что это была сознательная "ошибка"", - сказал Турчинов, подчеркнув, что если бы эта ошибка не была обнаружена представителями "Европейской Солидарности", "мы могли бы говорить о срыве избирательного процесса в столице Украины".

"Несмотря на то, что активистами "Европейской Солидарности" преступления документируются и передаются в правоохранительные органы, у нас пока нет фактов возбуждения дел против тех, кто занимается фальсификациями", - сказал Турчинов.

Руководитель Центрального штаба "ЕС" сообщил, что в штабе партии работает колл-центр, который документирует нарушения со всех регионов Украины, а также будет принимать информацию от членов участков по результатам выборов.

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"Наша политическая сила проводит параллельный подсчет голосов, поэтому мы будем иметь раньше других информацию о результатах выборов", - сказал он.

"Это пожалуй одни из худших выборов по уровню организации и масштабности фальсификаций", - отметил Турчинов, резюмировав, "что за все нарушения рано или поздно наступит ответственность и все, кто участвуют в фальсификации, подкупе и давлении на избирателей будут наказаны".