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Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

При разгоне акции в Минске 25 октября силовики стреляли резиновыми пулями по людям.

Об этом сообщает "Новая газета" о ссылкой на своего корреспондент в Минске, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, минимум один демонстрант ранен - у него перебит живот.

Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 100 тыс. людей вышли на улицы Минска в последний день "народного ультиматума", - оппозиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В комментарии РИА Новости милиция обосновала применение спецсредств тем, что протестующие якобы "пытались нападать на силовиков".

Радыё Свабода опубликовало видео разгона. Видно, что также силовики использовали светошумовые гранаты.

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По данным TUT.BY, в районе улицы Орловской силовики устроили массовый разгон с применением спецсредств.

Люди побежали врассыпную по дворам. Силовики отправились за ними.

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Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 02
Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 03
Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 04
Силовики стреляли резиновыми пулями по участникам акции в Минске, минимум один человек ранен 05

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными.

Особенно массовые выступления оппозиции происходят в Минске по воскресеньям.

Основной соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская через несколько дней после выборов уехала в Литву из-за давления силовиков. 13 октября Тихановская поставила ультиматум Лукашенко: он до 25 октября должен объявить о своём уходе, иначе будет начата "национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах".

Среди требований также освобождение всех политзаключенных и прекращение "насилия на улицах".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+18
Выйшло приблизно сто тисяч людей , а це значить , що можна було втоптати в асфальт тих оионовців !!
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25.10.2020 19:57
+13
Таки садо-мазо. Хай забавляються.
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25.10.2020 19:51
+11


Dr.Swine@drunken_swine 47 мин

Беларусьі. Пагоня - гета кагда вьі ментов даганяеце, а не наадварот.
Разверні пагоню! Вораг пазаду!
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25.10.2020 20:01
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Пані письменниця? Не читачка?
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26.10.2020 16:52 Ответить
Так чий Крим?
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25.10.2020 21:13 Ответить
Всем по*уй уже!
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25.10.2020 21:17 Ответить
Да ты хотя бы за себя ответь, обиженка. А то за всех взялся отвечать.)))
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25.10.2020 21:19 Ответить
Дякую за відповідь!
А що там у вас сьогодні із заявленою забастовкою- склалося?
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26.10.2020 16:53 Ответить
Ожидаемо. У нас говорят так- За свободу надо не умирать, а убивать. Другие варианты не проходят.
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26.10.2020 17:03 Ответить
Чем дольше вождь при власти тем кровавее.
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25.10.2020 22:37 Ответить
Я уже устал от новостей о этих двух ********* Луке и *****. Иногда смешных, иногда тупых, но чаще страшных. Два откровенных уголовника терроризируют и убивают людей на глазах у всего Мира. И Мир стыдливо выражает озабоченность. Стыдобище...
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26.10.2020 00:13 Ответить
Бел русам наверное это нравиться ,,,
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26.10.2020 18:52 Ответить
Погана новина. Це означає, що силовики готові вбивати свій народ. Це дуже погана новина.
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27.10.2020 00:12 Ответить
Неужели нет камней бензина и бутылок ?????
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27.10.2020 21:41 Ответить
Как вы так терпите?
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27.10.2020 21:44 Ответить
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