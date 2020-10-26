"Сетки" подкупа избирателей разоблачили в Киеве и четырех областях, - глава Нацполиции Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В течение избирательного дня полицейские зафиксировали "карусели" в Киеве, а также Одесской, Запорожской, Николаевской и Киевской областях.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу органа.

Так, полицейские задержали группу лиц, которые свозили людей из Луганской области, чтобы те проголосовали за конкретного кандидата.

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"Что касается так называемых "каруселей": мы установили "схему" подкупа, где организаторы наладили прибытие в Киевскую область группы из 24 жителей Луганщины. Поездом Попасная - Киев эти люди прибыли в Киев и их централизованно везли в поселок Гатное Киевской области. Мы установили всех участников "карусели", среди которых и организатор. Они задержаны, им сообщено о подозрении. Цена голоса - 500 гривен", - сообщил председатель Национальной полиции Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

"В Николаеве мы задокументировали эту "сетку" подкупов избирателей в самой Киевской области. Организаторы - отец и сын, жители Николаевщины. Они при голосовании предлагали и платили до 2000 гривен гражданам, приехавшим в Бучанский район в Борщаговский сельский совет. Эту "делегацию" собрали на Николаевщине. После проведения инструктажа данных лиц доставили в столицу, а затем - любым транспортом, включая такси, подвозили к месту голосования. Заявители подтвердили, что получили 2000 гривен за голосование", - отметил Игорь Клименко.

Всего в фальсификациях, по предварительным данным, приняли участие около 80 николаевцев. Расследуется уголовное производство по ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Также полиция Киева установила факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе. Правоохранители обнаружили два автобуса, в которых находилось 132 человека. Организатором "сетки" оказалась 43-летняя жительница Житомира.





По подозрению в организации подкупа избирателей следователи задержали фигурантку в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас с ней проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в Киеве прохожие сообщили в полицию о официальном наблюдателе от одного из кандидатов на пост мэра Киева. Мужчина предлагал за вознаграждение проголосовать за определенного кандидата. При себе он имел список лиц с отметками. Во время задержания у фигуранта изъяты деньги и списки. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении за подкуп избирателей.

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