Кастрюля-сейф, болгарка и обливание кофе: названы самые необычные нарушения в день голосования на выборах. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Местные выборы 25 октября состоялись, однако в ходе голосования наблюдателями был зафиксирован ряд нарушений, в том числе достаточно необычных.
Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
К необычному методу прибегли из-за большого количества бюллетеней - около 5 тысяч. Они не вместились в старый школьный сейф. Из-за того, что по правилам хранить бюллетени нужно в несгораемой емкости, пришлось использовать кастрюли. Их запечатали и оставили под присмотром полиции. Теризбирком сделал замечание участковой комиссии, но альтернативу не предложил. Перед началом голосования бюллетени из кастрюли пересчитали.
Один из кандидатов в депутаты горсовета предлагал через посредника от 500 до 1000 гривен за голос в пользу своей кандидатуры. У посредника между потенциальным народным избранником и его избирателями нашли список с 65 фамилиями тех, кто согласился голосовать за деньги и соответствующую сумму в гривнях. К схеме были привлечены несколько человек. Сейчас следователи доказывают причастность самого кандидата к этой сделке. Посредника задержали с поличным при передаче средств, которые планировалось выплатить в качестве аванса за правильное голосование избирателей за специально подготовленными списками. Ему "светит" от 5 до 7 лет лишения свободы.
Метод, при котором когда добавляют голоса за определенного кандидата, отправляя "туристов" за деньги из одной области в другую, обнаружили в столице. Полицейские выявили целых 2 автобуса с жителями Житомирской области. 130 граждан приехали, чтобы проголосовать в столице. Всех их задержали. По предварительной информации, организатор заранее взял паспорта всех этих людей и дал им задаток - в 200 гривен. После голосования за определенного кандидата им обещали еще по 800 гривен.
До разрезания сейфа дошло на одном из участков в Верхнем Рогачике. Утром члены комиссии не смогли получить бюллетени - заклинило замок. На помощь вызвали бойцов службы чрезвычайных ситуаций. Те срезали замок "болгаркой". Все происходило под надзором полиции. Бюллетени получили невредимыми. Данный участок начал работать на час позже.
Сорвать выборы в регионе попытались ложными сообщениями о взрывчатке. После обеда неизвестный по телефону сообщил, что помещение, где продолжается голосование, заминировано. Речь шла об участке в поселке Тиврив и двух окрестных селах. На место выехали взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали, а здание проверили. Взрывчатки не нашли, работа комиссии была парализована на несколько часов. Автора анонимной "шутки" ищет полиция.
На одном из участков в местном колледже кандидат Антон Головенко облил наблюдателя кофе за то, что тот сделал замечание об агитации на участке. Выяснять, что произошло, приехал другой кандидат в депутаты в облсовет - Игорь Колтунов. Спор перерос в потасовку - вмешались избиратели, которые разнимали мужчин.
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