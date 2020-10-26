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Кастрюля-сейф, болгарка и обливание кофе: названы самые необычные нарушения в день голосования на выборах. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Местные выборы 25 октября состоялись, однако в ходе голосования наблюдателями был зафиксирован ряд нарушений, в том числе достаточно необычных.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

К необычному методу прибегли из-за большого количества бюллетеней - около 5 тысяч. Они не вместились в старый школьный сейф. Из-за того, что по правилам хранить бюллетени нужно в несгораемой емкости, пришлось использовать кастрюли. Их запечатали и оставили под присмотром полиции. Теризбирком сделал замечание участковой комиссии, но альтернативу не предложил. Перед началом голосования бюллетени из кастрюли пересчитали.

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Один из кандидатов в депутаты горсовета предлагал через посредника от 500 до 1000 гривен за голос в пользу своей кандидатуры. У посредника между потенциальным народным избранником и его избирателями нашли список с 65 фамилиями тех, кто согласился голосовать за деньги и соответствующую сумму в гривнях. К схеме были привлечены несколько человек. Сейчас следователи доказывают причастность самого кандидата к этой сделке. Посредника задержали с поличным при передаче средств, которые планировалось выплатить в качестве аванса за правильное голосование избирателей за специально подготовленными списками. Ему "светит" от 5 до 7 лет лишения свободы.

Метод, при котором когда добавляют голоса за определенного кандидата, отправляя "туристов" за деньги из одной области в другую, обнаружили в столице. Полицейские выявили целых 2 автобуса с жителями Житомирской области. 130 граждан приехали, чтобы проголосовать в столице. Всех их задержали. По предварительной информации, организатор заранее взял паспорта всех этих людей и дал им задаток - в 200 гривен. После голосования за определенного кандидата им обещали еще по 800 гривен.

До разрезания сейфа дошло на одном из участков в Верхнем Рогачике. Утром члены комиссии не смогли получить бюллетени - заклинило замок. На помощь вызвали бойцов службы чрезвычайных ситуаций. Те срезали замок "болгаркой". Все происходило под надзором полиции. Бюллетени получили невредимыми. Данный участок начал работать на час позже.

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Сорвать выборы в регионе попытались ложными сообщениями о взрывчатке. После обеда неизвестный по телефону сообщил, что помещение, где продолжается голосование, заминировано. Речь шла об участке в поселке Тиврив и двух окрестных селах. На место выехали взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали, а здание проверили. Взрывчатки не нашли, работа комиссии была парализована на несколько часов. Автора анонимной "шутки" ищет полиция.

На одном из участков в местном колледже кандидат Антон Головенко облил наблюдателя кофе за то, что тот сделал замечание об агитации на участке. Выяснять, что произошло, приехал другой кандидат в депутаты в облсовет - Игорь Колтунов. Спор перерос в потасовку - вмешались избиратели, которые разнимали мужчин.
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Кастрюля-сейф, болгарка и обливание кофе: названы самые необычные нарушения в день голосования на выборах - Цензор.НЕТ 9919
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26.10.2020 09:44 Ответить
уже не первый раз используют кастрюли...жизнь подтверждает, что сейф такой формы пора утвердить в качестве основного на выборах и обеспечить ими все избирательные участки...
не нужно изобретать велосипеды
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26.10.2020 10:19 Ответить
о классике - коробках из под ксерокса, скромно так, по доброму, умолчали ))
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26.10.2020 10:37 Ответить
я когда увидел эту чуму стриженую-аж прикурил..у нее что-тиф???
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26.10.2020 10:57 Ответить
Вона ж від онкології лікувалася
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26.10.2020 13:59 Ответить
А народ зачем шокировать? У ведущей рейтингового канала не хватило на парик?
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26.10.2020 22:09 Ответить
вона весь час ходила у перуці, а тепер видно вирішили змінити імідж. вона ж вилікувалась, тепер має своє волосся. а народ дикий, совковий, ось і шокується.
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27.10.2020 08:35 Ответить
У СКОРОМУ МАЙБУТНЬОМУ ПОЯВА НА ЦИХ ВИБОРАХ ПАРТІЇ ПЄДОФІЛА ШАРЦЯ ПОВИННА СТАТИ ОБЄКТОМ КАРНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, ЯК І ДІЯЛЬНЫСТЬ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ПО РОЗЧЛЕНУВАННІ УКРАЇНИ І СЕПАРАТИЗМУ Каструля-сейф, болгарка й обливання кавою: найнезвичайніші порушення в день голосування на виборах - Цензор.НЕТ 599
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26.10.2020 13:59 Ответить
від Харькова до Одеси, весь південь узяли до 10% у райрадах.
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27.10.2020 08:36 Ответить
 
 