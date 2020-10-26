РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15609 посетителей онлайн
Новости Видео Общество Коронавирус и карантин
3 141 41
вакцина (3815) карантин (16730) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь от этого комплекса национальной неполноценности". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что критики украинской вакцины от коронавируса страдают комплексом национальной неполноценности.

Об этом Степанов сказал во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.

Министр обратился к "скептикам", которые на прошлой неделе критиковали разработку украинской вакцины от коронавируса.

"Что могу сказать вам - избавляйтесь, пожалуйста, от этого комплекса национальной неполноценности, что мы ни на что не способны, ничего не можем сделать. Я вам другое скажу - когда в руках держите телефон или другие "вакцины", которые вы используете в повседневной жизни, - знайте, что очень часто это все сделано украинскими учеными. Которые просто из-за такой политики, что мы ни на что не способны и благодаря политике полного игнорирования нашей науки, выехали за границу... А мы это потом покупаем, и удивляемся как классно они это сделали", - рассказал глава Минздрава.

Степанов отметил, что украинским ученым просто нужно создать соответствующие условия, и тогда страна сможет самостоятельно производить вакцину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская вакцина от коронавируса может быть готова где-то через год, - Степанов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
А производить ее будут? Будут выделены средства и производственные мощности? Или снова повторится афера, как с украинскими тестами?
показать весь комментарий
26.10.2020 10:26
+6
Ну идиот...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:26
+5
Да ее просто нет ,дебил)а с вашим наркоманом позорным только о национальной неполноценности говорить...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А производить ее будут? Будут выделены средства и производственные мощности? Или снова повторится афера, как с украинскими тестами?
показать весь комментарий
26.10.2020 10:26 Ответить
Ну идиот...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:26 Ответить
нет ляшка, степанов знову на шпальтах
шо там у степанова на выборах по одессе?...похоже, остается министром
показать весь комментарий
26.10.2020 10:31 Ответить
Чому ? Людинка робить гроші.
"Степанов зазначив, що українським вченим просто потрібно створити відповідні умови і тоді країна зможе самостійно виробляти вакцину."Джерело: https://censor.net/ua/n3227051

Украина потратит на испытания вакцины от COVID-19 порядка 100-150 миллионов гривен, - Степанов
показать весь комментарий
26.10.2020 10:53 Ответить
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:27 Ответить
Ты бы это...Поосторожней. Когда избавятся от комплексов, вас банально начнут бить. И крепко. Нам только колиивщины и недоставало.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:27 Ответить
Каких еще проявлений прямой демократии вы боитесь? Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 8787 Махновщины, Петлюровщины, Мазепинщины, Майдана, Добробатов? Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 6328 И кому "нам" уточните Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 7302
показать весь комментарий
26.10.2020 11:04 Ответить
Всем. Абсолютно. Ничего из перечисленного я не боюсь. Но вот все-же лучше всего этого избегать.
показать весь комментарий
26.10.2020 11:14 Ответить
Интересно кто по образованию этот степанов? 😮
показать весь комментарий
26.10.2020 10:28 Ответить
Яку національність він має на увазі?
показать весь комментарий
26.10.2020 10:28 Ответить
Надо сначала избавиться от таких,как степанов,а тогда уже о комплексах думать.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:28 Ответить
Да ее просто нет ,дебил)а с вашим наркоманом позорным только о национальной неполноценности говорить...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:29 Ответить
Скільки коштів на науку закладає в бюджет зелена банда?
показать весь комментарий
26.10.2020 10:30 Ответить
Проектом, небось, Крадуцкий рулит? Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 3323
показать весь комментарий
26.10.2020 10:31 Ответить
Крадуцкий за 10 дней и 1 миллион гривен.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:41 Ответить
Степашка, выборы уже прошли и вы их проиграли треском, так что сказку про чудо-вакцину можешь 73 процентным уже не впаривать.
73 процентных больше нет, люди больше не верят в ваши сказки.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:31 Ответить
о- скільки в Україні е ще всякого "верующего"- тут тільки по ОПЖЗ вистачае, та інших -шаріїв ....- а вічна тема "розділяй і властвуй" ще себе не вичерпала.... Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 905
показать весь комментарий
26.10.2020 10:34 Ответить
А чому ви всі- хто маке можливість, лікуетесь ТАМ... Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 1232 -от і ВІДПОВІДЬ....
показать весь комментарий
26.10.2020 10:32 Ответить
...а не в лікарнях/поліклініках району, де ви зареєстровані у сімейного лікаря
Утім, вакцини ще нема, а блаЗЄнський назвав її найліпшою в галактиці. Тому й отримав критику
показать весь комментарий
26.10.2020 10:41 Ответить
Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 9090
показать весь комментарий
26.10.2020 13:23 Ответить
в какой еще стране мира с комплексом национальной полноценности , забирают деньги от больных на вирус ,для "большого зеленого строительства"? Степанов о критике украинской вакцины от COVID-19: "Избавьтесь этого комплекса национальной неполноценности" - Цензор.НЕТ 5796
показать весь комментарий
26.10.2020 10:33 Ответить
в яких- та в більшості країн світу - починаючи від КНДР....- і закінчуючи афро-азійськими континентами...- а пару десятків Країн Світу із основами "демократії"- це так, виключення.... Степанов про критику української вакцини проти COVID-19: "Позбудьтеся цього комплексу національної меншовартості" - Цензор.НЕТ 7522
показать весь комментарий
26.10.2020 10:37 Ответить
Никакой неполноценности.
Все в курсе уровня нашей медицины и медицинской науки.
Нигде на бывшем совке нет такой ситуации, что бы 90% дипломов покупалось, а выпускники медицинских вузов элементарно боялись сдавать тесты проверки знаний, а преподаватели их в этом поддерживали.
В науке - аналогично.
Династии дармоедов - основной контингент научных учреждений.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:38 Ответить
Он хоть представляет порядок сумм, которые необходимо выделять на разработку собственной вакцины ? Евросоюз вкладывает 10 ярдов евро и то не уверенны когда будет вакцина, оксфордскую вакцину недавно забраковали. Лаборатории с мировым именем не могут создать вакцины, а тут на голом популизме из говна и палок...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:39 Ответить
Степанов, критикують не вакцину, а тих "рукожопих", що взялися керувать її розробкою... Тобто, "ЗЕдебілів"...
показать весь комментарий
26.10.2020 10:40 Ответить
Степанов, сначала научись не брехать. Вакцины нет. Неизвестно будет ли. А у слуг урода как всегда один галимый пиар.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:43 Ответить
Вот главная проблема: "Никакой неполноценности.
Все в курсе уровня нашей медицины и медицинской науки.
Нигде на бывшем совке нет такой ситуации, что бы 90% дипломов покупалось, а выпускники медицинских вузов элементарно боялись сдавать тесты проверки знаний, а преподаватели их в этом поддерживали.
В науке - аналогично.
Династии дармоедов - основной контингент научных учреждений" - автор Юрий Ан.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:46 Ответить
как можно критиковать то, чего нет????
критикуют не саму вакцину, а брехню, пиар и возможную подмену ее на рашеский фуфломицин (ибо от этого шобла можно ожидать чего угодно... даже диверсии.. ради поднятия полшестого рейтинга, тем более мертвечук шепчет а ***** глазом вдохновляет))))
показать весь комментарий
26.10.2020 10:49 Ответить
Опять ... прессуха в закрытом помещении без средств индивидуальной защиты и с несоблюдением социальной дистанции от еще одного "безмасочника" от чувака который "продавил" не законную Постанову по которой юридически не опытных граждан таки штрафуют.

Никогда такого не было и вот опять. (с).
показать весь комментарий
26.10.2020 10:51 Ответить
причому тут комплекси? З того фінансування яке є, нічого нормального зробити не можна. Там навіть на реагенти і обладнання не вистачить грошей з тих що виділили. Єдине що в нас можуть зробити це таке як в рашці, привівку для скота, от таке я вірю що можуть забадяжити. А безпечну для людей ні. Я вірю що наші медики вчені можуть зробити вакцину, але не в нас, а десь в америках )))
показать весь комментарий
26.10.2020 10:53 Ответить
Доклинические исследования украинского "кандидата в вакцины" от коронавирусной болезни COVID-19 продолжались шесть месяцев, ученые использовали в том числе лаборатории в США и Турции, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 26 октября.
"Начиная с апреля я был на постоянной связи с нашими учеными, они докладывали, что происходит. Ученые, молекулярные биологи провели плодотворную работу по отбору оптимального числа антидотов, антигенов, чтобы создать комбинированную вакцину и надежно обеспечить длительный иммунитет. Во время доклинических исследований, как и требуют все международные протоколы, они проводили лабораторные исследования, иммунизировали животных. Они получили очень стойкий результат выработки антител организмами животных. Более того, этот кандидат в вакцины показал нейтрализацию вируса на живых клетках человека", - рассказал министр.
Степанов отметил, что исследования проводили в том числе в лабораториях Турции и США.
"Это такая совместная разработка наших ученых-микробиологов Института микробиологии Национальной академии наук, американской компании... но мы говорим, что этот кандидат в вакцины именно украинский. Нам необходимо пройти большой путь, чтобы кандидат на вакцину стал уже вакциной. Для этого надо пройти три фазы клинических исследований. Сейчас подбирается в Украине необходимое производство, где это может быть сделано. Если надежды наши осуществятся, будет выбран производитель и избранный путь мы пройдем нормально, то уже примерно через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", - сказал Степанов.
показать весь комментарий
26.10.2020 10:58 Ответить
Російський стоматолог Фаворов буде розробляти українську вакцину?
показать весь комментарий
26.10.2020 11:02 Ответить
еще нечего критиковать.
сделайте сначала, потом посмотрим.
сильно много разговоров вокруг пустого места
показать весь комментарий
26.10.2020 11:29 Ответить
Якраз позбавлення від національної меншовартості і веде до відмови від кооперації з кацапами для розобки кацапської скотовакцини. Бо Степанов мовчить що, партнером України вцій справі виступають кацапи, які до вакцин чи вірусології не мають ніяких відношень.
ДиаПреп Систем Инк. (ДиаПреп) - это альянс организаций, который осуществляет научно-практическую, образовательную, консультативную и прочие виды деятельности в рамках программ, направленных на улучшение здоровья населения в странах Восточной Европы, Центральной Азии (ВЕЦА) и других. Одним словом- грантоїди, які розносять "руSSкий мир".
показать весь комментарий
26.10.2020 12:29 Ответить
ЗІ:
Связаться с нами
Штаб-квартира
ДиаПреп Систем Инк., Атланта, штат Джорджия, США
Фаворов Михаил Олегович, д.м.н.
+1 772 905 2661
[email protected]
ДиаПреп Систем Инк., Центральная Азия
Курманжан Дастанбек кызы,
+7 705 181 4342
[email protected]
показать весь комментарий
26.10.2020 12:31 Ответить
До речі, той самий Курманжан Дастанбек кызы судився з Киргизькою республікою за газоконденсат. Цікавий такий партнер з вірусології у Степанова. А в 2013 за проходження семінару і написання роботи про проблеми електронних контрактів отримав невелику премію від компанії, яка його ж і захищала. Такий собі кеш-бек. Було у нього ще командне третє місце в місцевому університеті, за співрозмову.
Ахвігєнний експерд з вірусології.
показать весь комментарий
26.10.2020 12:49 Ответить
Вот уж точно не зеленые слуги будут помогать избавляться от этого комплекса. Скорее всего наоборот - этот комплекс они усугубят.
показать весь комментарий
26.10.2020 13:43 Ответить
Долой бездельника и бездаря Степанова!!!
показать весь комментарий
26.10.2020 14:53 Ответить
 
 