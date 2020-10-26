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ОМОН разогнал митинг студентов в Минске. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Студенты Белорусского национального технического университета в рамках национальной забастовки вышли на протест. Силовики приступили к разгону протестущих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Onliner.

Задержания студентов ОМОНом прошли возле БНТУ, на проспекте Независимости и возле филармонии в Минске.

Напомним, прошедшей ночью истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси ультиматума. Его требования - Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены - не были выполнены. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси началась всеобщая забастовка: к протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи. ВИДЕО+ФОТО

В связи с этим в Беларуси началась всеобщая забастовка. К протестам присоединяются крупные заводы и студенты, люди перекрывают дороги и становятся в цепи.
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Топ комментарии
+9
Они скоро со своими походами, с цветами в руках, забудут почему они вышли на улицу! Как и в Хабаровске. Там уже и подавно забыли, ходят стадом по привычке, и даже менты уже не обращают на них внимание))
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26.10.2020 10:53
+9
Толпа бегает от нескольких ментов.
Где камни, коктейли молотова, щиты, дубинки?
Ведь студенты это же здоровые молодые люди, которые могут легко дать силовой отпор ментам.
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26.10.2020 10:57
+6
Сябры, а вы их цветами, цветами по морде !!!!
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26.10.2020 11:30
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Они скоро со своими походами, с цветами в руках, забудут почему они вышли на улицу! Как и в Хабаровске. Там уже и подавно забыли, ходят стадом по привычке, и даже менты уже не обращают на них внимание))
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26.10.2020 10:53 Ответить
Как это "разогнал"? Ведь Тихановская сказала, что забастовка общенациональная! Что же это такое? Неужели вместо 22х человек вышло всего лишь 15? Ай-я-яй... Беларусы, где ваша массовость? (смех в зале, аплодисменты, звон бокалов и чествование неубиваемого рабского духа у славянского народа) Лехаим!
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26.10.2020 10:53 Ответить
пафосная цитата: "...люди перекрывают дороги и становятся в цепи"
реалии:
ОМОН разогнал митинг студентов в Минске - Цензор.НЕТ 3950
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26.10.2020 10:55 Ответить
ОМОН разогнал митинг студентов в Минске - Цензор.НЕТ 9456
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26.10.2020 10:55 Ответить
Пока как в 17 не поднимется пролетариат ничего не будет. Студенты это так для затравки, так всегда было, серьезно повлиять на ситуацию могут, но решить проблему глобально нет.
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26.10.2020 10:55 Ответить
а зачем ему подниматся, работа есть. Зарплата есть. Живи не хочу.
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26.10.2020 11:58 Ответить
На данный момент известно о забастовках на МЗКТ, МТЗ, Гродно Азот, МЭТЗ, Атлант.ОМОН разогнал митинг студентов в Минске - Цензор.НЕТ 1602ОМОН разогнал митинг студентов в Минске - Цензор.НЕТ 7442
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26.10.2020 10:57 Ответить
Толпа бегает от нескольких ментов.
Где камни, коктейли молотова, щиты, дубинки?
Ведь студенты это же здоровые молодые люди, которые могут легко дать силовой отпор ментам.
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26.10.2020 10:57 Ответить
Хер его знает почему они терпят .... Может им так нравиться
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27.10.2020 21:31 Ответить
ОМОН разогнал митинг студентов в Минске - Цензор.НЕТ 1445 ОМОН разогнал митинг студентов в Минске - Цензор.НЕТ 7494
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26.10.2020 10:58 Ответить
ОМОН так и не смог принудить рабочих "Гродно Азот" отказаться от забастовки. Народ подтягивается.
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26.10.2020 10:59 Ответить
-- приседает и отжимается...
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26.10.2020 11:38 Ответить
Пошпацірували і досить, тепер по домам.
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26.10.2020 11:02 Ответить
Честно говоря, с каждым разом смотреть на эти, прости Господи, "протесты" становится все скучнее и скучнее. Закончился "ультиматум", дальше что?
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26.10.2020 11:10 Ответить
Дальше - Тихановская должна сесть за мемуары, в которых навеки проклянет Лукашенко. И от этого ему станет стыдно, страшно и совестно - и он тут же откажется от власти.
А народ Беларуси, бескровно получив свободу, назначит ее президентом.
А Европа выдвинет на Нобелевскую премию мира.
А Америка - на Пулитцерскую премию за литературный гений.
А Дарвин, глядя на это, перевернется в гробу и скажет: "не всех дурных эволюция забрала".
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26.10.2020 11:17 Ответить
Мы пойдём другим путём
ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську - Цензор.НЕТ 159
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26.10.2020 11:11 Ответить
Щось студенти бігають як зайці...
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26.10.2020 11:15 Ответить
Наші стояли насмерть біля стели
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26.10.2020 11:17 Ответить
А цветы уже дарили? ОМОН розігнав мітинг студентів у Мінську - Цензор.НЕТ 7328
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26.10.2020 11:21 Ответить
"Народжений повзати літати ніколи не зможе". Ці слова сказані давно кимсь були і є справедливі і точні.
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26.10.2020 11:24 Ответить
Сябры, а вы их цветами, цветами по морде !!!!
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26.10.2020 11:30 Ответить
А это уже хулиганство, получите 15 суток (С).
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26.10.2020 12:06 Ответить
С разгона студентов и у нас все началось....
Лука - полный долбодятел, шиза давно скосила остатки его мозгов.
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26.10.2020 12:31 Ответить
Беркутня галимая!
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26.10.2020 15:02 Ответить
У беларусов очень много родства с испанцами,у тех национальная забава когда стадо быков пускают по улице и все кто впереди них типа к о не спрятался тот не виноват,а так всё нормально,и цветы и песни,все есть.
Так и у сябров,только у них на толпу поющего народа с цветочками вместо стада быков пускают стадо мусоров.)))
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26.10.2020 15:46 Ответить
 
 