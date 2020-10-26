Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок ". ВИДЕО
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Полицейский, который охранял, помещение избирательного участка на Черниговщине, записал небольшой песенный видеоотчет о выборах на охраняемой территории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, полицейский играет на фортепиано и поет о том, что нарушений на участке нет и бюллетени под надежной охраной, благодаря действиям участкового.
Фамилия участкового в песне звучит не очень отчетливо, но можно предположить, что речь идет о полицейском с фамилией Валичок.
Как стало позже известно, куплет исполнил нежинский участковый Валентин Бойко.
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Перше що видає - новина за 2015 рік, "затримали міліціонера який намагався підкинути наркотики".... "знаток" .
Перед тим, як щось написати- думай, хамло.
Ще й на клавішах вміє