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Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічок ". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы Общество

Полицейский, который охранял, помещение избирательного участка на Черниговщине, записал небольшой песенный видеоотчет о выборах на охраняемой территории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, полицейский играет на фортепиано и поет о том, что нарушений на участке нет и бюллетени под надежной охраной, благодаря действиям участкового.

Фамилия участкового в песне звучит не очень отчетливо, но можно предположить, что речь идет о полицейском с фамилией Валичок.

Как стало позже известно, куплет исполнил нежинский участковый Валентин Бойко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кастрюля-сейф, болгарка и обливание кофе: названы самые необычные нарушения в день голосования на выборах. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+47
Руками любой дурак сыграет.
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26.10.2020 11:24
+32
Молодец , с юмором )))
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26.10.2020 11:22
+21
Креативненько. Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 8436
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26.10.2020 11:22
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на місце нелоха в кварталі мітить !
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26.10.2020 11:21 Ответить
Креативненько. Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 8436
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26.10.2020 11:22 Ответить
нічо не зрозуміло, останні лише слова дають зрозуміти, що москальською.
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26.10.2020 17:20 Ответить
То не москальська, то суржик.
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26.10.2020 20:30 Ответить
я розбірливо ідентифікую лише останні слова, і вони неукраїнською.
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26.10.2020 20:59 Ответить
Молодец , с юмором )))
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26.10.2020 11:22 Ответить
в квартал 95 его!
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26.10.2020 11:22 Ответить
Неее, самим пригодится!
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27.10.2020 09:54 Ответить
Це просто взагалі
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26.10.2020 11:22 Ответить
сколько у нас талантов в полиции.
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26.10.2020 11:22 Ответить
А фокусників скільки. То докази зникнуть, то наркотики у пересічного в кишені з'являться)))
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26.10.2020 11:28 Ответить
Влідік наркотики в Україні не підкидають то мулька рашистів.
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26.10.2020 12:06 Ответить
Викривляти чуже ім'я- то якраз і є мулька рашистів)) палишся)
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26.10.2020 16:49 Ответить
Якщо ти не олігофрен, то набери у гуглі "Київ підкинули наркотики" і не ляпай про те, чого не знаєш.
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26.10.2020 16:52 Ответить
Ти сам то гуглив?
Перше що видає - новина за 2015 рік, "затримали міліціонера який намагався підкинути наркотики".... "знаток" .
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26.10.2020 17:34 Ответить
А трохи нижче прогорнути терплячки не вистачило? 2019 рік.
Перед тим, як щось написати- думай, хамло.
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26.10.2020 17:42 Ответить
Було раз чи два, так то х#хли-недомалороси, вважай тіж самі кацапи.
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26.10.2020 19:12 Ответить
Враховуючи те, скільки проголосували за зажоп та шмарія- то їх у нас хоч греблю гати.
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26.10.2020 19:27 Ответить
Да на самом деле, если у человека есть чувство юмора, он уже не тупой.
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27.10.2020 09:55 Ответить
Руками любой дурак сыграет.
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26.10.2020 11:24 Ответить
Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 1059 Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 6877
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26.10.2020 11:26 Ответить
Ну... як ********** не зможе... звісно, він же дільнічний , субординація має бути
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26.10.2020 12:05 Ответить
😂👍
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27.10.2020 09:56 Ответить
Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 3924 а-ха-ха красаучик
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26.10.2020 11:25 Ответить
Які кадри пропадають))
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26.10.2020 11:27 Ответить
майбутній презедент
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26.10.2020 11:35 Ответить
Талант.
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26.10.2020 11:35 Ответить
А шо ви хочете? Дякувати 73 відсоткам прийшовших на вибори зебілів, країною керують кловани... На жаль...
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26.10.2020 11:36 Ответить
Может он еще и "мурку" смогЁт ?... Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук " - Цензор.НЕТ 2359
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26.10.2020 11:37 Ответить
Неее, мурку для него сыграют подотчетный контингент и лица про....бавшие отметку на УДО. Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 8772
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26.10.2020 11:40 Ответить
А этот "полицейский" чей шеврон носит?
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26.10.2020 11:39 Ответить
головне управління поліції Чернігівської області
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26.10.2020 11:48 Ответить
этак и я смогу..Ты Мурку давай!!!
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26.10.2020 11:58 Ответить
Зарплату підняли. Свої несуть. Життя -маліна.)))
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26.10.2020 11:59 Ответить
Браво
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26.10.2020 12:50 Ответить
Дебілізація всієї країни...
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26.10.2020 13:11 Ответить
молодец.
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26.10.2020 13:30 Ответить
Премію йому терміново за сумлінну роботу.
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26.10.2020 14:31 Ответить
Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 3706
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26.10.2020 16:20 Ответить
Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 556
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26.10.2020 19:25 Ответить
Не Валічук, а Валічок. Дільничий Валентин Бойко.
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26.10.2020 19:26 Ответить
А мені подобається Вокально-виборче соло поліцейського під акомпанемент фортепіано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук" - Цензор.НЕТ 6692.
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26.10.2020 20:32 Ответить
Красава))
Ще й на клавішах вміє
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26.10.2020 20:55 Ответить
А мне понравилось. Кстати, в Италии полицейские поощрили сидение граждан дома на карантине, приехав автомобилями под их балконы и сыграв на гитарах. В США мальчик позвонил в полицию и пожаловался, что из-за карантина к нему никто не пришел на день рождения. Полицейские приехали под окна несколькими машинами и спели ему Happy birthday". И никто не кричал, что страна "дебилизирована", или "президент-клоун". Потому что нормальные люди в нормальных странах с нормальной полицией. Так что, участковый - красавчик, ждем новых хитов!
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27.10.2020 09:08 Ответить
 
 