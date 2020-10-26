Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра. ВИДЕО
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На выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, партия "Удар" проходит в Киевсовет с результатом почти 20%.
Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию на брифинге озвучила глава штаба Оксана Продан.
Об этом стало известно из параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра Киева Кличко и партии "Удар".
"По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского главы, и экзит-полы и наш параллельный подсчет голосов показывает, что партия "УДАР" проходит в Киевсовет с результатом 19,7%", - отмечает Продан.
По словам Продан, и параллельный подсчет, и мокрые протоколы совпадают, соответственно штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.
"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией "УДАР", - подытожила глава штаба.
Пожалуйста, подождите...
Да і професіоналізму не бракувало б.
Ведь Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%!!!)))))))))
Он ведь так сам сказал))))))))))))))))))
Вы все врете!!!
Ведь Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%!!!)))))))))
Он ведь так сам сказал))))))))))))))))))
Точно точно, по ВСЕМ опросам Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%
Киевлянам лучшего и не нужно.
Бо зебіли - SOSNOOLEY
Вочевидь, у сьогоденних киян негаразди з мораллю і згодні жити в концтаборі...
А те, що Кличко на першому місці - як таке стало???
Вочевидь, у сьогоденних киян негаразди з мораллю і згодні жити в концтаборі...
Ви хочете принизити киян .. що вони вибрали Кличка? Ні...шановний... Це яскравий вібір розумних людей. Бо весною 2019 року більшість показала повну неадекватність і зараз ті що проголосували за шарія.. Лайноблок... ті ж...що голосували за зелену погань. Порозумнійшали? Ні... ще більш дурнуватими стали.
Так що, шановний, якщо у Вас гаразд з мораллю, то в очевидь негаразд з оцінкою ситуації і мисленням стосовно цієї ситуації. Як факт!! Весна 2019 року! 73 відсотки далекі від моралі і елементарного розуму. Пройшло півтора року... Що змінилося? І Ви забули про особливість... про команду , яку повинен мати мер міста. Ні у Томенко ...ні тим більш у Левченко цього і близько нема. Як приклад!! ))) Весна 2019 року. Криворізьський дурник став президентом! А навкруги ПУСТОТА... ні програми..ні команди.. Набрали погані з смітників... )))) Кияни виявилися мудрими і розумними. Не засмерділо лайноблоком...зеленою поганню... шаріївщиною. А от до моралі і розуму нашому народцю дуже далеченько. Але Шарль де Голль казав.. Все перемены в странах делает разумное меньшинство....))) І у нас це теж!!
Л -- логика
Кто в курсе за приорку - знает, почему мери-в-поппинс пролетела над киевом
Клычара служил и служит мафии. Мафия его делала и снова делает "мерином". Он ей нужен, как "ездовая" собака, как тупой ишак, как баран, ведущий стадо на бойню. "Прекрасный" выбор, мои не любимые не киевляне((!!!
Театр марионеток Карабаса Коломойского потерпел сокрушительное поражение на местных выборах по всей Украине. Особо унизительный удар по Колмойскому и его проекту был нанесен в основных городах Украины - Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве... и в их областях. Вцелом, картина Коломойского и его говорящей ж..пы Дубинского весьма удручающая. Местная власть проиграна, а центральная власть так и не выстроена. И выстроена не будет. Уже сегодня нетрудно спрогнозировать расклад настроений электората на ближайшую перспективу до следующих выборов. Зеленский и его "команда")) на следующих выборах (президентских и парламентских) не просматривается даже в микроскоп. Голобородько - ЗДОХ. Диагноз: труп. Зеленский - ШУТ. Диагноз: полнейший игнор. Крысы начинают массово разбегаться. Дырявый плот начал тонуть и утонет обязательно. Обязательно утонут те, кто потянул на себя не своё одеяло. Сегодня был в Укрэксимбанке. Это просто УЖАС! Это - сплошная разруха. На это страшно и стыдно смотреть. Туда зашло стадо пьяных мартышек, которые не знают, что делать с целым кукурузным полем. Жалко смотреть на тех, кто начали прислуживать этому заходу "новых" клиентов.
Это упущение Рады и Секретариата Президента