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Киев (24531) Кличко (4511) местные выборы (2145) Продан Оксана (28)

Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

На выборах в Киевский городской совет Виталий Кличко набрал около 51% и побеждает уже в первом туре, партия "Удар" проходит в Киевсовет с результатом почти 20%.

Как передает Цензор.НЕТ,  эту информацию на брифинге озвучила глава штаба Оксана Продан.

Об этом стало известно из параллельного подсчета голосов, который проводил штаб мэра Киева Кличко и партии "Удар".

"По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах Киевского городского главы, и экзит-полы и наш параллельный подсчет голосов показывает, что партия "УДАР" проходит в Киевсовет с результатом 19,7%", - отмечает Продан.

По словам Продан, и параллельный подсчет, и мокрые протоколы совпадают, соответственно штаб Кличко ожидает именно таких результатов и в альтернативном подсчете.

"Уже сейчас мы можем уверенно сказать, что киевляне избрали продолжение дальнейшего развития столицы во главе с Виталием Кличко и партией "УДАР", - подытожила глава штаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы фракции БПП в Раде Продан снялась с выборов: "Земляки уже определились с выбором. И это не я"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+90
Мэри Поппинс, давай, до свиданья! Честно говоря, своей тупой рекламой достала даже больше придурошного любителя пива Пальчевского.
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 7386
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26.10.2020 12:11
+78
Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра - Цензор.НЕТ 8826
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26.10.2020 12:08
+73
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 5873
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26.10.2020 12:17
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так то так, але одного патріотизму замало - треба ще доступ до ресурсів та обширні зв'язки.
Да і професіоналізму не бракувало б.
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26.10.2020 23:22 Ответить
Вы все врете!!!
Ведь Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%!!!)))))))))
Он ведь так сам сказал))))))))))))))))))
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26.10.2020 13:41 Ответить
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 8351 !!
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26.10.2020 13:47 Ответить
Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 1068 Геракл Платонович

Вы все врете!!!
Ведь Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%!!!)))))))))
Он ведь так сам сказал))))))))))))))))))

Точно точно, по ВСЕМ опросам Пальчевский отставал от Кличко всего лишь на 2%
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26.10.2020 14:39 Ответить
Это хорошо ,Кличко не идиал ,но это лучшее из всего того ,что есть🌝
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26.10.2020 13:45 Ответить
Тепер києлохи дивіться як вам покажуть кузькіну мать.
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26.10.2020 19:45 Ответить
Умный, сильный, красноречивый !
Киевлянам лучшего и не нужно.
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26.10.2020 13:48 Ответить
ага не все могут в завтришний день смотреть а только 50.9999999999999999999999999999999999999999999999 %
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26.10.2020 14:45 Ответить
Мэри попкинс, шлёпнулась больно и обидно об киевский асфальт! И поделом вам зедебилам!! А россискому шпиону и дегенерату, пальчевскому: пусть купит себе вазелин, а то путин его будет дручить больно и долго!! Ну, а опожоповцам как всегда, попутного ветра вам в жопу Т. е в Россию!
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26.10.2020 14:49 Ответить
Пропоную до кінця каденції СН вважати 25 жовтня Днем орального сексу.
Бо зебіли - SOSNOOLEY Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 1206
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26.10.2020 15:13 Ответить
Другий тур буде між дебільським і ведрищук.
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26.10.2020 15:19 Ответить
Даёшь второй тур за серебряные медали! Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 339
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26.10.2020 15:37 Ответить
Одним ударом відправив всіх у нокаут. Молодець! Вітаю!
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26.10.2020 15:56 Ответить
Дуже рада, що Верещук пролетіла як фанера, але те що Попов на другому місці, не зрозуміло, як таке може бути? Це ж скільки треба було грошей, щоб підкупати людей??? І мені ,насправді, дуже шкода, що кияни не захотіли побачити таку людину, як Ігор Смешко на посту мера столиці!!! Не хоче Київ змін на краще,шкода мені українців, що не хочуть думати головою!!!
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26.10.2020 17:00 Ответить
А те, що Кличко на першому місці - як таке стало???
Вочевидь, у сьогоденних киян негаразди з мораллю і згодні жити в концтаборі...
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26.10.2020 19:30 Ответить
Нарід фуфло той , що проголосував за клячко.
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26.10.2020 19:42 Ответить
.. назвіть того, кого Ви хотіли би бачите мером !!??? От так просто...не вагаючись!
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26.10.2020 21:45 Ответить
ходіть на вибори то бачитиме список претендентів - там було декілька цілком достойних; зокрема: Томенко, Левченко
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26.10.2020 23:54 Ответить
..оцінюйте ситуацію..як у державі, так і у Києві, Тоді не будуте пропонувати зазделегіть непрохідні кандидатури. А от як що у довбаного нарІда клепок у голові більш стане і він не буде оцінювати кандидата можливістью...ДАЙ!!! от тоді можна і про щось доцільне говорити. У киян вчастно спрацювала думка... якщо не Кличко..то хто? Як щр не він...то повна жопа!! Верещучка..Попов.. У народа у макітрі реальні помийї!!

А те, що Кличко на першому місці - як таке стало???
Вочевидь, у сьогоденних киян негаразди з мораллю і згодні жити в концтаборі...

Ви хочете принизити киян .. що вони вибрали Кличка? Ні...шановний... Це яскравий вібір розумних людей. Бо весною 2019 року більшість показала повну неадекватність і зараз ті що проголосували за шарія.. Лайноблок... ті ж...що голосували за зелену погань. Порозумнійшали? Ні... ще більш дурнуватими стали.
Так що, шановний, якщо у Вас гаразд з мораллю, то в очевидь негаразд з оцінкою ситуації і мисленням стосовно цієї ситуації. Як факт!! Весна 2019 року! 73 відсотки далекі від моралі і елементарного розуму. Пройшло півтора року... Що змінилося? І Ви забули про особливість... про команду , яку повинен мати мер міста. Ні у Томенко ...ні тим більш у Левченко цього і близько нема. Як приклад!! ))) Весна 2019 року. Криворізьський дурник став президентом! А навкруги ПУСТОТА... ні програми..ні команди.. Набрали погані з смітників... )))) Кияни виявилися мудрими і розумними. Не засмерділо лайноблоком...зеленою поганню... шаріївщиною. А от до моралі і розуму нашому народцю дуже далеченько. Але Шарль де Голль казав.. Все перемены в странах делает разумное меньшинство....))) І у нас це теж!!
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27.10.2020 17:11 Ответить
Смєшко - не благозвучне прізвище на сьогодні: вже якось навіть посміхатися не хочеться, не те, що смЄятись. Та і хто він такий? Якийсь СБУшнік, мутний тип з контррозвідки, агент хєр знає кого й чого. Який з нього мер? Ну, хіба що має мішки компромату на усіх, але до чого тут сила і честь? Нє, на цій посаді агент не потрібен...Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 3315
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26.10.2020 22:01 Ответить
це вам Гордон напророчив, що Смєшко кращий за Кличка?
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26.10.2020 23:12 Ответить
Хотел бы высказаться, но поостерегусь. Сразу забанят, даже если выскажусь культурно и без нецензурных слов.
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26.10.2020 17:19 Ответить
Давай я за тебе - пішов на йухДругого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 303
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26.10.2020 22:02 Ответить
Не розумію - навіщо проводити другий тур при такому розриві в голосах? Здоровий глузд підказує, що, хто там буде на другому місці, повинен признати перемогу Кличка. Як і Філатова у Дніпрі. Ще й поваги до себе добавлять.
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26.10.2020 19:20 Ответить
За Кличко - рад, хоть он по бабушке ... таки да...
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26.10.2020 21:06 Ответить
даже с учетом, что ******* притула украл 8% голосов.
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26.10.2020 21:10 Ответить
Если Лозинский победил на Кировоградчине, Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 4724 то победа Кличко уже даже радует, что не Попов. А победа в один тур хорошо, чтобы деньги не спускать бестолку.
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26.10.2020 21:12 Ответить
А ще Кернес, Труханов і мабуть "вишенька на торті" - Штепа.
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26.10.2020 21:22 Ответить
Не, Штепа в пролете. Но все равно в Славянске победили пророссийские жополизы.
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26.10.2020 21:26 Ответить
Лучше старый проверенный гопник, дружбан барыг из 90-ых, чем какая-то там западенка ещё и с партии Зеленского.
Л -- логика Другого туру не буде. У Кличка 50,9%, - штаб мера - Цензор.НЕТ 1006
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26.10.2020 21:44 Ответить
где приорка, саша?
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26.10.2020 22:05 Ответить
Ты о чем вообще? Будь логичней, а то шоколадку не получишь ))
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26.10.2020 22:14 Ответить
да я тебя сам шоколадками куплю, нищеброд )
Кто в курсе за приорку - знает, почему мери-в-поппинс пролетела над киевом
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26.10.2020 22:16 Ответить
)))
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26.10.2020 23:13 Ответить
бессильной злобой зелебобиков удовлетворён сполна.
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26.10.2020 22:07 Ответить
А всесильной властью киевской мафии (строительной, аптечной, больничной, парковочной, рыночной, магазинной, ларьковой, прокаточной)... Вы, как на счет - сэтисфэкшэн?! БЛД!!! Тут тоже зелебобики рулят? А Клычара боксерская - типа в носу ковыряется? Так, по-вашему?! А вы не забыли из чего состоит бюджет Киева, которым транжирит Клычара? Напомню. Это налоги киевлян. Это их деньги. Клычара к этим деньгам не имеет даже малейшего отношения. Каждый киевлянин имеет полное право спросить у Клычары отчет о расходах каждой гривны из бюджета города. Что-то я не слыхал отчетов за Шулявский мост, стеклянный мост, флагшток около музея 2-й МВ, за исчезнувшие парки снегоуборочных машин за последние 5 лет, за асфальты по асфальтам...

Клычара служил и служит мафии. Мафия его делала и снова делает "мерином". Он ей нужен, как "ездовая" собака, как тупой ишак, как баран, ведущий стадо на бойню. "Прекрасный" выбор, мои не любимые не киевляне((!!!
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27.10.2020 00:03 Ответить
Бабулі Кієва за прідурків все життя голосували! Нічого й дивуватися.
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26.10.2020 23:34 Ответить
Цього разу напишу російською, щоб краще було декому чутно і зрозуміло.

Театр марионеток Карабаса Коломойского потерпел сокрушительное поражение на местных выборах по всей Украине. Особо унизительный удар по Колмойскому и его проекту был нанесен в основных городах Украины - Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве... и в их областях. Вцелом, картина Коломойского и его говорящей ж..пы Дубинского весьма удручающая. Местная власть проиграна, а центральная власть так и не выстроена. И выстроена не будет. Уже сегодня нетрудно спрогнозировать расклад настроений электората на ближайшую перспективу до следующих выборов. Зеленский и его "команда")) на следующих выборах (президентских и парламентских) не просматривается даже в микроскоп. Голобородько - ЗДОХ. Диагноз: труп. Зеленский - ШУТ. Диагноз: полнейший игнор. Крысы начинают массово разбегаться. Дырявый плот начал тонуть и утонет обязательно. Обязательно утонут те, кто потянул на себя не своё одеяло. Сегодня был в Укрэксимбанке. Это просто УЖАС! Это - сплошная разруха. На это страшно и стыдно смотреть. Туда зашло стадо пьяных мартышек, которые не знают, что делать с целым кукурузным полем. Жалко смотреть на тех, кто начали прислуживать этому заходу "новых" клиентов.
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26.10.2020 23:35 Ответить
я бы не спешил списывать слуг урода. У них ещё есть козыри в рукавах - через пару лет они начнут кампанию в стиле "государство в смартфоне - это ко-ко-корошо", упразднят "устаревший и никому не нужный" ЦИК, и начнут считать голоса в стиле их любимого дедушки Сталина - т.е. так, как им будет нужно. И перепроверить нельзя будет никак. И украинцы схавают всё это в массе своей. Спорим?
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27.10.2020 16:15 Ответить
У СН в Києві сталось піке з 40% до 10%.
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27.10.2020 00:38 Ответить
все его дураком называют а в меры все равно выбрали. кто-то тут ещё дурак
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27.10.2020 06:18 Ответить
У нас народ всегда , ну как минимум последние 16 лет ,голосует не за , а против .Только Осел Оманский по своей тупости этого не понимал и думал , что это его поддерживают 73% идиотов.Таки тут , то что Виталик делает много в Киеве это хорошо , но на фоне дебильной зеленой власти , за него проголосовали бы если бы он был не лучше Осла Оманского.
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27.10.2020 08:41 Ответить
Клычара победит не потому что умный или ценнейший хозяйственник. Он нужен местной мафии, различным мутным дельцам, армии коммунальщиков и тем, кто кормится с бюджета города. Именно их нужно было мобилизовать на выборы, именно они и пришли на них. Большенство киевлян прогнозированно выборы проигнорировали. Отсюда Клычара "подобрал" легкую победу. Зелень себя дескредитировала окончательно. В списке кандидатов от остальных мы не нашли ни одного интересного кандидата. Людям просто не за кого было голосовать. А вот клычарикам было за что и за кого идти на выборы. Они пошли и проголосовали, практически точно зная результат. Уже часа в два ночи по всему Киеву клычары запустили победный салют. Засилье мафии продолжается. Воровство Киева продолжается. Все осталось по-прежнему... Киев продолжает превращаться в грязное болото.
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27.10.2020 11:54 Ответить
ой блин ну я даже не знаю как это комментировать серьёзно. У вас тут в тексте непонятные безымянные мафиози, которые пошли и проголосовали за своего босса. Серьёзно?
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27.10.2020 16:18 Ответить
это похоже один из дураков который думает что виталя дурак.
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31.10.2020 20:02 Ответить
А почему в Киеве нет Главы киевской госадминистрации. Дуэту Мэр и Главаь Администрации было бы легче руководить городом?
Это упущение Рады и Секретариата Президента
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27.10.2020 06:49 Ответить
По тому что любая власть в Украине и Петя в том числе не говоря об Осле , Хаме и т д , очень хотят иметь рычаг влияния на мера столицы.Что касается Хама к стати , то после выборов Лени Космоса , ему этот расклад был выгоден , но то что вообще не помог , то уже другое дело.
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27.10.2020 08:45 Ответить
если хочешь быть похожим на человека, называй людей по имени, а не по погонялам.
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27.10.2020 16:20 Ответить
За Попова голосувало ватне стадо рабів і фанатів апєзєжоповцєв )))
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27.10.2020 07:15 Ответить
Ну ватники есть и они будут , людям хоть кол на голове теши и объясняй , что ***** и Мордор наши враги они все равно будут петь мантру про братский народ. Если даже Марик который кацапы из Градов расстреливали , голосует за них , то им уже не хрена не поможет , это не лечится.
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27.10.2020 08:49 Ответить
Осел к большому сожалению , сам не поймет , что ему давно пора в отставку , по тому нам придется еще год потерпеть этого дебила у власти , наблюдая как разворовывается и уничтожается Украина.
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27.10.2020 08:52 Ответить
Щойно стало відомо, що за результатами 99,5% опрацьованих бюлетенів Кличара набирає 50, 65% і переобирається мером в першому ж турі. Ось вам і весь розклад про те, як 367 тис. умовних киян обрал собі і нам мафіозну перспективу. А все тому, що вони були об"єднані загальною мобілізацією. А ми на вибори просто не прийшли. Про це я писав трішки вище. 367 тис.!!! Порахуйте, скільки це є відсотків від усіх виборців. Є над чим думати. Але вже надто пізно.
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27.10.2020 12:29 Ответить
и это просто отличный результат. Я просто счастлив, глядя на стон и скрежет зубов противников.
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27.10.2020 16:22 Ответить
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