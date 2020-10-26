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выборы (24317) фальсификации (1336)

В селе Гора вблизи Киева количество избирателей перед выборами резко увеличилось на 300 человек, а по некоторым адресам было зарегистрировано до 30 новых жителей, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В селе Гора вблизи Киева количество избирателей перед местными выборами резко увеличилось на 300 человек и по некоторым адресам в селе было зарегистрировано до 30 новых жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о технологии фальсификации с названием "избирательные парашютисты" рассказывается в новой программе "Поліцейська хвиля".

По подсчетам, если явка  на выборах в селе Гора составит 40%, то каждый шестой голос будет принадлежать финансово мотивированным "парашютистам".

По мнению местных активистов, причиной таких фальсификаций является тот факт, что ОТГ станет после выборов одной из самых богатых сельских общин - не территории ОТГ находится международный аэропорт "Борисполь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду по 208 округу: "слуга народа" Гунько заявляет о победе, Ляшко требует расследовать масштабный подкуп избирателей

Автор: Сергій Яковенко
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Скоро і не таке буде.
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26.10.2020 13:00 Ответить
- да, были вчера там виртуальные демоны. но сегодня они уже самоликвидировались! )
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26.10.2020 13:01 Ответить
Демографический взрыв В селе Гора вблизи Киева количество избирателей перед выборами резко увеличилось на 300 человек, а по некоторым адресам было зарегистрировано до 30 новых жителей, - МВД - Цензор.НЕТ 1174
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26.10.2020 13:04 Ответить
Ну, так потрібно переглянути субсидії та податки з квартиродавців.
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26.10.2020 13:19 Ответить
в селе "Гора", что на горе "Село",
есть магазин "Вкусняшки", в котором продают лампочки, спички, сигареты прилуки, парафиновые свечки и тройной одеколон У селі Гора поблизу Києва кількість виборців перед виборами різко збільшилася на 300 осіб, а за деякими адресами було зареєстровано до 30 нових жителів, - МВС - Цензор.НЕТ 6370
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26.10.2020 13:33 Ответить
Демографический взрыв в отдельно взятом селе?! И шо! В Украине и не такое бывает. Вот, например, в Харькове вообще проголосовали за кресло мэра, и ничего.
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26.10.2020 14:13 Ответить
 
 