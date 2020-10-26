В селе Гора вблизи Киева количество избирателей перед выборами резко увеличилось на 300 человек, а по некоторым адресам было зарегистрировано до 30 новых жителей, - МВД. ВИДЕО
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В селе Гора вблизи Киева количество избирателей перед местными выборами резко увеличилось на 300 человек и по некоторым адресам в селе было зарегистрировано до 30 новых жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о технологии фальсификации с названием "избирательные парашютисты" рассказывается в новой программе "Поліцейська хвиля".
По подсчетам, если явка на выборах в селе Гора составит 40%, то каждый шестой голос будет принадлежать финансово мотивированным "парашютистам".
По мнению местных активистов, причиной таких фальсификаций является тот факт, что ОТГ станет после выборов одной из самых богатых сельских общин - не территории ОТГ находится международный аэропорт "Борисполь".
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