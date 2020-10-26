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бюллетени (140) местные выборы (2145)

В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором погасили неиспользованные бюллетени. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором погасили неиспользованные бюллетени, отрубив один из уголков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, технологию погашения топором члены комиссии решили применить для ускорения процесса - рубили уголки сразу стопке бюллетеней.

Видеозапись топорного ноу-хау опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вокально-избирательное соло полицейского под аккомпанемент фортепиано: "Порушень на виборах нема ніяких, бо охраняє їх участковий Валічук ". ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+11
Я би більшість кандидатів так погасив
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26.10.2020 13:51
+9
Хоспади!!! Так тысячу лет делают, самый удобный способ. И каждые выборы это способ подают как какую то необычную вещь!))
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26.10.2020 13:58
+4
Порушення виборчого законодавства в цьому випадку нема. Ніде не сказано, як і чим відділяти кутик бюлетня.
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26.10.2020 14:14
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это точно был константин! его рук дело ))
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26.10.2020 13:50 Ответить
"Гризодубировал бюллетени", так би мовити.
Мені ще один персонаж Достоєвського згадався ))
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26.10.2020 14:56 Ответить
ага. один, вобщем-то осовремененный клон другого )
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26.10.2020 14:59 Ответить
Згадалася "пародія на пародію" - є стьобна страшилка КТО ТАДА ЗВОНИЛ, на Мракопедії знайшов ось такий рімейк (з філософським елементом) у стилі Достоєвського У селищі Аули Дніпропетровської області члени виборчої комісії сокирою погасили невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 1437

В общем Анон я как-то не имел денег нема. Денег нету, пропадать надо. Но жить хочется! Я должен умирать или право имею? Я взял топор и собрался идти к Старухе. Если я право имею, я могу ее зарубить и деньги забрать. Разве мне не позволено? И тут зазвонил телефон.
Я взял трубку, а там голос.
"Родион, это Бог. Не дури. Убивать старуху ради денег не позволено".
Я положил топор, перекрестился, и заплакал. Потом я сходил в церковь, попросил прощения, на последние деньги поставил свечу. Батюшка-старообрядец посоветовал мне, что сделать. Продать топор, вложить капитал, устроить мануфактуру. Я так и сделал. На счастье, Бог мне помог и топор был золотой.
Я стал жить. Мне было не позволено рубить старуху, и поэтому теперь мне можно жить, раз я понял, что не позволено. Однажды в кружке нонконформистических нигилистов я встретил юношу по имени Иван Карамазов. Он сказал, что Бога нет, и поэтому все позволено.
ТАДА ШО НЕ ПОЗВОЛЕНО?!!!
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26.10.2020 16:03 Ответить
зы. по поводу парадокса рассела. из практики - удобно принадлежать к множеству другого множества. живя у буржуев )) они принадлежат к одному "узкому" множеству, законам которого строго следуют с децтва, даже не пытаясь шагнуть влево, вправо, подпрыгнуть,... а ты внутренне так и остаёшся во множестве беззакония совка, будучи родом из децтва )) широта манёвров у тебя всегда больше, причём находясь в их множестве, ты не нарушаеш правил его построения. просто подпрыгивать у них не прописанно ))))
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26.10.2020 19:33 Ответить
Радион, ты? Старушки-процентщицы - тикайте!
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26.10.2020 13:50 Ответить
Я би більшість кандидатів так погасив
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26.10.2020 13:51 Ответить
"Французька революція" у цьому поселені могла завершитись не тільки бюлетенями....
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26.10.2020 13:59 Ответить
креативно.. свежо... молодежно
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26.10.2020 13:52 Ответить
насчет "молодежно" сомневаюсь, а так - молодцы !

цены нет нашим людям
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26.10.2020 13:54 Ответить
молодежно ето шуруповертом просверлить
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26.10.2020 15:23 Ответить
"Привыкли руки к топорам".
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26.10.2020 13:57 Ответить
Хоспади!!! Так тысячу лет делают, самый удобный способ. И каждые выборы это способ подают как какую то необычную вещь!))
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26.10.2020 13:58 Ответить
І на жаль ще 1000 років будуть так робити.
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26.10.2020 14:30 Ответить
городянам дико. це як з манікюром до корови.
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26.10.2020 17:01 Ответить
Кацапи з Білорусами девляться на це як на пуски ракет Маском і причитають, та то не правда. Бути такого не може, та то монтаж...
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26.10.2020 13:59 Ответить
это просто, удобно, без затрат...как и кастрюли -сейфы
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26.10.2020 13:59 Ответить
ЗачЬОтно!!!!
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26.10.2020 14:05 Ответить
Старая проверенная технология.
Где тут повод для "новости"?
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26.10.2020 14:11 Ответить
гОроду дико!
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26.10.2020 16:59 Ответить
Порушення виборчого законодавства в цьому випадку нема. Ніде не сказано, як і чим відділяти кутик бюлетня.
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26.10.2020 14:14 Ответить
грёбанное средневековье, 21 век- бумажки с "мокрыми" печатями, урны, занавески, комиссии
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26.10.2020 14:25 Ответить
А чему вы удивляетесь?) Людям создали условия поступать по другому?) Даже гребанные пакеты делались в ручную, так их не хватало. Протоколы заполнялись в ручную... В бюллетенях фамилии напечатали, а в протоколах все писали вручную... Сотни фамилий в десятках протоколов... Рукожопство наше все...
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26.10.2020 14:43 Ответить
это передовая система, все имеют инн, смартфоны, по словам дебила,- всё покрыто интернетом, даже сёла, дий дома и прочая х-ня и топоры против протоколов))
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26.10.2020 14:55 Ответить
Маємо те що маємо))) А вообще топоры это маленькая мелочь во всей этой дикости проведения выборов))) И написание сотен фамилий вручную, и подсчет тысяч бюллетеней ПО ОДНОМУ(а иногда и по несколько раз) Про кучу макулатуры я вообще молчу)))
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26.10.2020 15:30 Ответить
шо є на заміну рукожопству. он путін голосував за себе і клав у сканер, який сканував відповід і кидав бюлетень в урну під собою. а ще що є?
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26.10.2020 16:58 Ответить
Да в электронном виде давно уже это проходит даже в диких странах(по нашим меркам)
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26.10.2020 17:02 Ответить
що саме? лише збір бюлетенів через сканер? чи ще які проги для закінченя підрахунку і передачі результатів. щось ти воду ллєш.
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26.10.2020 17:26 Ответить
Ага))) А еще смартфоном гвозди забивать))) Не пробовали ИСКЛЮЧИТЬ лишние действия? Бумагу к примеру?)
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26.10.2020 17:53 Ответить
фарби не вистачило, пішла на 5 питань зеленого.
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26.10.2020 16:56 Ответить
прочитал-в пасти акулы...ппц цмрк У селищі Аули Дніпропетровської області члени виборчої комісії сокирою погасили невикористані бюлетені - Цензор.НЕТ 8026
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26.10.2020 14:42 Ответить
И что ? Правильно сделали. Модеры на цензоре совсем молодые. Жизни не знают.
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26.10.2020 14:56 Ответить
не в житті справа, а в "город-село". городу все дико, що і як село робить.
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26.10.2020 16:53 Ответить
Уходя гаси свет всех!
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26.10.2020 15:01 Ответить
А в чому проблема? Не той куток обрубали?
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26.10.2020 16:23 Ответить
городським бєлоручкам дико. у них такого предмету к вартирах немає.
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26.10.2020 16:52 Ответить
А що, хтось їх манікюрними ножицями обрізає по одному? Хоча, здається був випадок, коли обрубували ножем і молотком, але то були перверзії.
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26.10.2020 16:29 Ответить
Завзятий дядько. Только близко берет рукой к обуху.
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26.10.2020 16:40 Ответить
і шо, буде наказаніє? молодці! винахідливі.
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26.10.2020 16:51 Ответить
Каждые выборы такое
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26.10.2020 17:22 Ответить
Дідовий спосіб найкращий!
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26.10.2020 17:42 Ответить
а в пункт приёма вторсырья нельзя было сдать?
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26.10.2020 21:05 Ответить
Да, людям не в охотку сутками сидеть на двк, представьте себе. У нас сабельной пилой гасили. Там одних подсчетов на смену от 8 часов.
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26.10.2020 22:12 Ответить
 
 