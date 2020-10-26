В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором погасили неиспользованные бюллетени. ВИДЕО
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В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором погасили неиспользованные бюллетени, отрубив один из уголков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, технологию погашения топором члены комиссии решили применить для ускорения процесса - рубили уголки сразу стопке бюллетеней.
Видеозапись топорного ноу-хау опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+11 Volodymyr Zaiets
показать весь комментарий26.10.2020 13:51
+9 MrStepanovM
показать весь комментарий26.10.2020 13:58
+4 Ан Мур
показать весь комментарий26.10.2020 14:14
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Мені ще один персонаж Достоєвського згадався ))
В общем Анон я как-то не имел денег нема. Денег нету, пропадать надо. Но жить хочется! Я должен умирать или право имею? Я взял топор и собрался идти к Старухе. Если я право имею, я могу ее зарубить и деньги забрать. Разве мне не позволено? И тут зазвонил телефон.
Я взял трубку, а там голос.
"Родион, это Бог. Не дури. Убивать старуху ради денег не позволено".
Я положил топор, перекрестился, и заплакал. Потом я сходил в церковь, попросил прощения, на последние деньги поставил свечу. Батюшка-старообрядец посоветовал мне, что сделать. Продать топор, вложить капитал, устроить мануфактуру. Я так и сделал. На счастье, Бог мне помог и топор был золотой.
Я стал жить. Мне было не позволено рубить старуху, и поэтому теперь мне можно жить, раз я понял, что не позволено. Однажды в кружке нонконформистических нигилистов я встретил юношу по имени Иван Карамазов. Он сказал, что Бога нет, и поэтому все позволено.
ТАДА ШО НЕ ПОЗВОЛЕНО?!!!
цены нет нашим людям
У Коломиї невикористані бюлетені порубали сокирою. ВІДЕО СУСПІЛЬСТВО 26.10, 2015
У Дніпрі сокирою гасили невикористані бюлетені. 22 ЛИПНЯ, 2019
Где тут повод для "новости"?
светвсех!