В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором погасили неиспользованные бюллетени. ВИДЕО

В поселке Аулы Днепропетровской области члены избирательной комиссии топором погасили неиспользованные бюллетени, отрубив один из уголков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, технологию погашения топором члены комиссии решили применить для ускорения процесса - рубили уголки сразу стопке бюллетеней.

Видеозапись топорного ноу-хау опубликовали в соцсетях.

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