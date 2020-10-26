Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО

Трем киевлянам, которые 19 сентября до смерти избили бездомного на улице Трехсвятительской в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом убийстве рассказывается в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Как оказалось, задержанные систематически на протяжении нескольких месяцев выходили на улицы Киева для "охоты" на бездомных. Поймав, их избивали, травили слезоточивым газом и даже угрожали оружием. Зачастую злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, поэтому жертвы не оказывали никакого сопротивления.

Все преступления совершались в центральной части Киева. Некоторые из них злоумышленники снимали на свои телефоны.

"Все они - жители Киева. Одному 47 лет, второму - 30, и самому младшему - 22. Характерно, что организатор этого всего именно самый младший участник группы", - говорит глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Двоих злоумышленников суд уже взял под стражу, третьего - отправил под домашний арест. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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