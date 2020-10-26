Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Трем киевлянам, которые 19 сентября до смерти избили бездомного на улице Трехсвятительской в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом убийстве рассказывается в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".
Как оказалось, задержанные систематически на протяжении нескольких месяцев выходили на улицы Киева для "охоты" на бездомных. Поймав, их избивали, травили слезоточивым газом и даже угрожали оружием. Зачастую злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, поэтому жертвы не оказывали никакого сопротивления.
Все преступления совершались в центральной части Киева. Некоторые из них злоумышленники снимали на свои телефоны.
"Все они - жители Киева. Одному 47 лет, второму - 30, и самому младшему - 22. Характерно, что организатор этого всего именно самый младший участник группы", - говорит глава киевской полиции Андрей Крищенко.
Двоих злоумышленников суд уже взял под стражу, третьего - отправил под домашний арест. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
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"А ничего не будет", "откуплюсь", "отмажут", "а все такие ...", "а посмотри на ... и ничего и в депутатах", "И нам ничего ...".
Лет сто назад в Киеве орудовала банда молоточников, били людей сзади в голову молотком и грабили. Иногда убивали. Им всем кроме одного большевики дали вышку.
Но они "работали" на хлеб. Эти просто так.
Бомжи вызывают отторжение, но садисты которые их мучают еще хуже - омерзение, нелюди.
Самое интересное что эти садюги не пропадут. Если не будут дураками будут ломать неугодных