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Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Трем киевлянам, которые 19 сентября до смерти избили бездомного на улице Трехсвятительской в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом убийстве рассказывается в новом выпуске программы "Поліцейська хвиля" на телеканале "Эспрессо".

Как оказалось, задержанные систематически на протяжении нескольких месяцев выходили на улицы Киева для "охоты" на бездомных. Поймав, их избивали, травили слезоточивым газом и даже угрожали оружием. Зачастую злоумышленники представлялись сотрудниками полиции, поэтому жертвы не оказывали никакого сопротивления.

Все преступления совершались в центральной части Киева. Некоторые из них злоумышленники снимали на свои телефоны.

"Все они - жители Киева. Одному 47 лет, второму - 30, и самому младшему - 22. Характерно, что организатор этого всего именно самый младший участник группы", - говорит глава киевской полиции Андрей Крищенко.

Двоих злоумышленников суд уже взял под стражу, третьего - отправил под домашний арест. Им грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Он попал шифером в голову, а я - по спине", - в Одесской области двое 12-летних подростков ради развлечения избили до смерти бездомного. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+22
Это маньяки. Таких в социум выпускать нельзя. Только пожизненное.
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26.10.2020 14:38
+11
Це псих. хвори САДИСТИ они опасны для всего общества!
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26.10.2020 14:39
+7
П'яне криваве бидло. Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД - Цензор.НЕТ 1169
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26.10.2020 14:37
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П'яне криваве бидло. Трем киевлянам, избившим до смерти бездомного, грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение, - МВД - Цензор.НЕТ 1169
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26.10.2020 14:37 Ответить
есть такое понятие как садисты....
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26.10.2020 14:38 Ответить
Это маньяки. Таких в социум выпускать нельзя. Только пожизненное.
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26.10.2020 14:38 Ответить
Це псих. хвори САДИСТИ они опасны для всего общества!
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26.10.2020 14:39 Ответить
золотые кадры для лугандонской пыточной "изоляция". Счас выпустят за залог-туда и двинут. Или осел их обменяет на таксиста какого то
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26.10.2020 14:46 Ответить
точно выпустят. Мать главаря-адвокат, отец-владелец винопроизводственной компании.
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26.10.2020 14:51 Ответить
Довічно всім без винятку і без права амністії бо будуть депутатами. Трьом киянам, які побили до смерті безхатченка, загрожує 15 років в'язниці або довічне ув'язнення, - МВС - Цензор.НЕТ 6187
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26.10.2020 15:02 Ответить
А в Одессе Петросян в ДТП разбил 11 машин, убил таксиста и покалечил пассажирку, и ему вообще ничего не было за это! Всех папа купил.
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26.10.2020 15:03 Ответить
Вони не психи,вони садюги.Такі самі в беркут ідуть,такі самі на Донбасі воюють,такі самі були нкведістами.Це все потвори.
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26.10.2020 15:14 Ответить
Троё на Трёхсвятительской..Хорошо хоть не из Простоквашино..
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26.10.2020 15:17 Ответить
Нелюди
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26.10.2020 15:38 Ответить
Там где нивелируется патриотическое воспитание, где отсутствуют примеры объективных судов и справедливых наказаний за преступления, вырастает правовой нигилизм.
"А ничего не будет", "откуплюсь", "отмажут", "а все такие ...", "а посмотри на ... и ничего и в депутатах", "И нам ничего ...".
Лет сто назад в Киеве орудовала банда молоточников, били людей сзади в голову молотком и грабили. Иногда убивали. Им всем кроме одного большевики дали вышку.
Но они "работали" на хлеб. Эти просто так.
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26.10.2020 15:57 Ответить
У спортивних костюмах абібос - типова бидло-гопота...
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26.10.2020 16:17 Ответить
Маньяки стопроцентные. Не смог до конца досмотреть. Странно почему на видео бомж без трусов, а далее и несчастный Михайло каже, что нашли его кореша бомжа в одних трусах, они там не только били.... мегаизвращенцы - таким только пожизненное, реально опасные выродки.
Бомжи вызывают отторжение, но садисты которые их мучают еще хуже - омерзение, нелюди.
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26.10.2020 16:59 Ответить
цих покидьків нe можна випускати в соціум- лишe довічнe. Хоча мафіозі Лозинський, який влаштував сафарі на місцeвого дивака, пeрeіхав його джипом, так що ногу відірвав, відсидів років 5-7, а тeпeр став дeпутатом району
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26.10.2020 17:47 Ответить
Помню 9 лет назад в Днепропетровске такие были.Избивали до смерти Правда забивали не бомжей а обыченых граждан, причем крепких здоровых мужчин.
Самое интересное что эти садюги не пропадут. Если не будут дураками будут ломать неугодных
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26.10.2020 18:50 Ответить
Руки ноги отрезать и кинуть на самоздыхание.
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26.10.2020 22:07 Ответить
вырезать ******* глаза и язык нужно, недалеко недавно убили бомжа ходил собирал бутылки -никого не трогал - утопили .
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27.10.2020 10:01 Ответить
 
 