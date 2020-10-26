Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Члены избирательных комиссий работают в нечеловеческих условиях.

В Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии представители избирательных участков часами вынуждены ждать своей очереди, чтобы сдать протоколы об итогах голосования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

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Уставшие после бессонной ночи члены УИК лежат и сидят на полу с мешками и коробками протоколов, поскольку стульев в Дарницкой ТИК для них нет.

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Соответствующие фото обнародовала секретарь одной из участковых избирательных комиссий Леся Шелест.

"Где-то так выглядит сдача протоколов в ТИК (территориальной избирательной комиссии)", - написала она.





В Киеве образуются огромные очереди возле участков. Люди несколько часов ждут, чтобы сдать протоколы, сообщает 112 канал.

В Запорожье сотни людей собрались под стенами территориальной избирательной комиссии, чтобы сдать протоколы. Члены избиркомов жалуются на медленную работу комиссии. Проработали лишь 10% общего количества протоколов. Люди стоят в очереди даже на улице. Здесь прогнозируют - все может растянуться на несколько дней, сообщает ТСН.