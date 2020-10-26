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Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Члены избирательных комиссий работают в нечеловеческих условиях.

В Дарницкой районной территориальной избирательной комиссии представители избирательных участков часами вынуждены ждать своей очереди, чтобы сдать протоколы об итогах голосования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Видео ТСН

Уставшие после бессонной ночи члены УИК лежат и сидят на полу с мешками и коробками протоколов, поскольку стульев в Дарницкой ТИК для них нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове много протоколов участковых комиссий нужно уточнить, - глава городской ТИК Мозговая

Соответствующие фото обнародовала секретарь одной из участковых избирательных комиссий Леся Шелест.

"Где-то так выглядит сдача протоколов в ТИК (территориальной избирательной комиссии)", - написала она. 

Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов 01
Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов 02

В Киеве образуются огромные очереди возле участков. Люди несколько часов ждут, чтобы сдать протоколы, сообщает 112 канал.

В Запорожье сотни людей собрались под стенами территориальной избирательной комиссии, чтобы сдать протоколы. Члены избиркомов жалуются на медленную работу комиссии. Проработали лишь 10% общего количества протоколов. Люди стоят в очереди даже на улице. Здесь прогнозируют - все может растянуться на несколько дней, сообщает ТСН.
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Топ комментарии
+9
грёбанное средневековье, а як же країна в смартфоні?
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26.10.2020 14:52
+6
Вітаю верещучку! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5448

Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5435
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26.10.2020 14:58
+6
Так собственно всегда на выборах было.
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26.10.2020 15:02
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Які многчіслені очереді? 36 % явка на ці вибори! А у вас уродів очереді !
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26.10.2020 14:52 Ответить
грёбанное средневековье, а як же країна в смартфоні?
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26.10.2020 14:52 Ответить
там же где пасадки, мир, инвистицицици и эпоха "багацтвов и працвитаний"! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 3751
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26.10.2020 14:55 Ответить
Принимающие так привыкли - а покушать, а поспать и весь мир подождет...
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26.10.2020 14:55 Ответить
Вітаю верещучку! Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5448

Многочасовые очереди, люди лежат и сидят на полу: как в Киеве и Запорожье сдают протоколы о результатах выборов - Цензор.НЕТ 5435
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26.10.2020 14:58 Ответить
Так собственно всегда на выборах было.
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26.10.2020 15:02 Ответить
да каждые выборы так, сам помню как в 2007 (вроде) сдавал отчетность... проклял тот день когда подписался на это вот все
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26.10.2020 15:12 Ответить
Помню....Столько времени и сил и ради того чтоб гребаный Ющенко все слил и получил пожизненное содержание от Овоща....Всю суть понял уже тогда....
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26.10.2020 20:03 Ответить
Порядні працівникі комісїй - теж Воіни!
Ф
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26.10.2020 15:16 Ответить
Вибори треба проводити через мобільний додаток "Дія" . І референдуми теж . І опитування . А не бігати по дільницях , як в 16 столітті , розносячи заразу по довжелезних чергах . І волочити мішки з макулатурою до Києва не треба буде з усієї країни 👍😎🇺🇦
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26.10.2020 15:43 Ответить
да можно одразу ківати зомбоящику - нащо взагалі оті вибори проводити?
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26.10.2020 23:28 Ответить
Такое каждые выборы. Уже 30 лет. Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів - Цензор.НЕТ 6223
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26.10.2020 15:48 Ответить
с ковидом в закрытых помещениях по двое суток....
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26.10.2020 18:50 Ответить
вони ж знали на що йдуть Багатогодинні черги, люди лежать і сидять на підлозі: як у Києві та Запоріжжі здають протоколи про результати виборів - Цензор.НЕТ 3119
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26.10.2020 18:22 Ответить
представляю через неделю статистику по ковиду. конечно надо было отменять эти выборы или проводить в другом формате
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26.10.2020 18:49 Ответить
Никогда такого не было и вот опять
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26.10.2020 22:55 Ответить
Щось президентські вибори при більшій явці дуже швидко порахували, а тут бач - треба кілька діб.
Шаромижніки щось шахрайнічають
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26.10.2020 23:30 Ответить
 
 