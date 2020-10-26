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Без Цензуры в прямом эфире: ЗЕ-провал. Кто пролетел на выборах? Кто станет топ-политиком?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня на стриме "Без Цензуры" раскладываем по полочкам результаты выборов и думаем, что с этим всем делать.

- Провал "Слуг народа": кто виноват и можно ли делать?
- Кто получил почетную "премию Думчева"?
- Действительно ли история Пальчевского закончилась этим провалом?
- Как получилось, что шарията вошли в топ-5 в Мариуполе?
- Что означают результаты ОПЗЖ и им подобных? Это реванш или уже новое завоевание?

Оставляйте вопросы и впечатления в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на обновление "Без цензуры"! У нас ничего личного - только факты, и здесь мы вместе с вами отвоевываем украинский ютуб.

Также смотрите: Проект Без цензуры: "Слуги" на фронте. Как Зе-десант на Донбассе высадился. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 2684
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26.10.2020 20:37
+27


Michael

То шо, Порошенко знов призначив мерами Гепу та Труху?
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26.10.2020 20:38
+19
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3258
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26.10.2020 20:38
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Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 2684
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26.10.2020 20:37 Ответить


Michael

То шо, Порошенко знов призначив мерами Гепу та Труху?
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26.10.2020 20:38 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 617
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26.10.2020 20:39 Ответить
А як же - Порошенко наш головний ворог . ?? Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 1289 .

Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 295 ....
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26.10.2020 20:49 Ответить
спасибо, я уже ржу в Голос
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26.10.2020 23:10 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3258
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26.10.2020 20:38 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 5509
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26.10.2020 22:02 Ответить
Не случайно.
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27.10.2020 07:32 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 1017
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26.10.2020 20:39 Ответить
істерика зелених в комментарях у Дубінського, який жаліється що "просрали все". Добре, що вони розуміють свій фінал.Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 8687
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26.10.2020 20:42 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 5435
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27.10.2020 10:23 Ответить
Ога! Шарій -регіонал на еліта! Бутусов знову за своє!
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26.10.2020 21:03 Ответить
Всё Не Так,робята.Бенефис глистов откладывается.
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26.10.2020 21:13 Ответить
У Притули «президентські амбіції»!))))
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26.10.2020 21:19 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 3160

....
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26.10.2020 21:42 Ответить
А станет тот, кто не сядет. Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 6142 Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 8013 Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 1328
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26.10.2020 22:04 Ответить
Клоун, шайка баньдюг и ****.
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26.10.2020 22:20 Ответить
super-duper tufta.
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27.10.2020 03:34 Ответить
Без Цензури в прямому ефірі: ЗЕ-провал. Хто пролетів на виборах? Хто стане топполітиком? - Цензор.НЕТ 676
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27.10.2020 07:20 Ответить
Тридцять років незалежності, виросло ціле нове покоління украінського населення,яке не жило при СССР, так звідки така ностальгія за вчорашнім , якого воно не знає? Як пояснити цю тягу до рабства?
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27.10.2020 07:40 Ответить
Убогие совковые родители, убогие совковые учителя + "танцую все", "спивают все", "бухают все" + квартал 95.
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27.10.2020 09:59 Ответить
Пальчевський це нове обличчя Путіна в Україні? Заміщує ОПЗЖ?
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27.10.2020 07:54 Ответить
А чму ви думаєте, що в нього провал? Дурні! В них йде все по плану. Вже 29 років.
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27.10.2020 08:50 Ответить
Те , що вони все просрали - то їхня справа . Гірше за все, що вони привезли до влади перефарбовану ригоанальну погань ! І тепер навіть створюють з ними коаліції , бо в самих сил щоб втриматись вже не вистачає .
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27.10.2020 09:59 Ответить
 
 