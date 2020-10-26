Активисты напомнили об исчезновениях и похищениях в оккупированном Крыму на акции под посольством России в Киеве. ВИДЕО

В понедельник, 26 октября, возле посольства России в Киеве активисты общественной организации "КрымSOS" провели 51-ю акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в аннексированном Крыму в рамках кампании "Find and Free".

Как сообщили Крым.Реалии организаторы мероприятия, акция прошла под названием "Истории охваченного ужасом полуострова", передает Цензор.НЕТ. Активисты у стен российского посольства рассказывали о запугивании в Крыму "для подавления там сопротивления и инакомыслия".

Участники акции напомнили, что за время оккупации на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор числятся пропавшими без вести.

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"Шестеро похищенных в 2014-2016 годах были найдены мертвыми: Решат Аметов, Эдем Асанов, Билял Билялов, Мемет Селимов, Осман Ибрагимов и Джохар Мелясанов. Этим трагическим случаям и была посвящена акция.

Также во время акции активисты КрымSOS напомнили об Эскендере Апселямове, который был похищен 3 октября 2014 года", – сообщили организаторы.

В акции принял участие бывший политзаключенный Исмаил Рамазанов. В своей речи он призвал украинские власти "начать заочный судебный процесс над виновными в насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму".

После завершения акции активисты оставили у входа в посольство хэллоуинские тыквенные фонарики, как символ изгнания "злых сил" из этого места.

В посольстве традиционно никак не реагировали на акцию.

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Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество обратить внимание на факты исчезновения и похищения людей на территории аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

После оккупации Крыма на территории полуострова стали фиксировать случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждали, что "массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет".

Ранее был опубликован список пропавших крымчан, о которых все еще ничего неизвестно. Это Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Арсен Алиев, Эскендер Ибраимов и Эрвин Ибрагимов.