"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Несовершеннолетний парень проводил опрос Зеленского на одном из участков на Черниговщине, нарушая карантинные ограничения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, карантинное нарушение парень объяснил непредвиденными обстоятельствами.
"Смотрите, просто такая ситуация получается - перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", - сказал парень.
"Ну, умру получается", - ответил волонтер Зеленского на вопрос небезопасности такого использования маски.
Кроме того, парень заявил, что ничего не знает о том, что работа его волонтерская и не оплачивается.
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+37 Підлога Маккартні
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+26 Roman Rjevskiy
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+25 des_104
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Слуги нарІду, вони такі і є!
Во Франции в мае того же года у пастушка Стефана из Клуа[en] произошло видение: ему явился Иисус в образе белого монаха, велев встать во главе нового Крестового похода, в котором приняли бы участие лишь дети, дабы без оружия с именем Божьим на устах освободить Иерусалим
погибло 30 тыс. детей и подростков
Увы, русская вики продолжает вводить в заблуждение.
масочка многоразового и многократного использования - одна на весь участок)))))
не может быть честных грошей на брехне !
Владимира Зеленского будут судить также за моральное растление детей