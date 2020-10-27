"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения. ВИДЕО

Несовершеннолетний парень проводил опрос Зеленского на одном из участков на Черниговщине, нарушая карантинные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, карантинное нарушение парень объяснил непредвиденными обстоятельствами.

"Смотрите, просто такая ситуация получается - перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", - сказал парень.

"Ну, умру получается", - ответил волонтер Зеленского на вопрос небезопасности такого использования маски.

Кроме того, парень заявил, что ничего не знает о том, что работа его волонтерская и не оплачивается.

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