РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13121 посетитель онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество
7 700 67
Зеленский (16523) карантин (16730) опрос (2619)

"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Несовершеннолетний парень проводил опрос Зеленского на одном из участков на Черниговщине, нарушая карантинные ограничения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, карантинное нарушение парень объяснил непредвиденными обстоятельствами.

"Смотрите, просто такая ситуация получается - перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень сильно хотела, а я не мог равнодушно прореагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску", - сказал парень.

"Ну, умру получается", - ответил волонтер Зеленского на вопрос небезопасности такого использования маски.

Кроме того, парень заявил, что ничего не знает о том, что работа его волонтерская и не оплачивается.

Видео ВЕХА

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Результаты "опроса Зеленского" нельзя использовать, чтобы обосновать какое-то решение: от них нет никакой пользы, - глава КМИС Паниотто

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
и косит под дурачка как зеля "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 880
показать весь комментарий
27.10.2020 10:06
+26
Будущий премьер , так что поосторожней с критикой
показать весь комментарий
27.10.2020 10:08
+25
перчатки погрызла собака, маску отдал бабушке, а мозгов бог не дал. вот такие "полвареники" нам позапрошлой весной власть и выбрали.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, парень с велосипедом, как настоящий слуга народа!!! "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" опроса Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 9019
показать весь комментарий
27.10.2020 10:04 Ответить
и косит под дурачка как зеля "Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 880
показать весь комментарий
27.10.2020 10:06 Ответить
А з чого Ви взяли, що Клоун косить?
показать весь комментарий
27.10.2020 10:10 Ответить
Когда нечего ответить и поймали за руку, то начинает ссать в глаза, а бабушки у экранов будут умиляться, какой внучатый лапочка. Как ниже написали - зелина школа "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 9324
показать весь комментарий
27.10.2020 10:12 Ответить
Шустрый цыганенок и опытный. Наверняка за день до "опроса" ходил по трамваям и просил деньги на операцию для младшей сестрички.
показать весь комментарий
27.10.2020 15:15 Ответить
А чому косить?
Слуги нарІду, вони такі і є!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:11 Ответить
а он и не косит - он такой и есть))
показать весь комментарий
27.10.2020 12:00 Ответить
Будущий премьер , так что поосторожней с критикой
показать весь комментарий
27.10.2020 10:08 Ответить
это защитники гроси отлайкали? )
показать весь комментарий
27.10.2020 23:06 Ответить
крестовый поход детей

Во Франции в мае того же года у пастушка Стефана из Клуа[en] произошло видение: ему явился Иисус в образе белого монаха, велев встать во главе нового Крестового похода, в котором приняли бы участие лишь дети, дабы без оружия с именем Божьим на устах освободить Иерусалим
погибло 30 тыс. детей и подростков
показать весь комментарий
27.10.2020 11:55 Ответить
А Иисус тот еще троляка "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 9564
показать весь комментарий
27.10.2020 11:57 Ответить
все они из Земли обещанной одной миррой мазаны "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 7147
показать весь комментарий
27.10.2020 12:01 Ответить
от этой традиционной истории современные историки отказались.
Увы, русская вики продолжает вводить в заблуждение.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:32 Ответить
такой маленький а уже Зебил
показать весь комментарий
27.10.2020 10:06 Ответить
освіта таких виробляє, і Зе виробила ж.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:38 Ответить
Юноша откровенно ссыт в глаза. Молодец, зелина школа.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:07 Ответить
це не то, він реально так думає. вчителі ж так само ссуть в очі учням і батькам.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:39 Ответить
"Перчатки мои погрызла собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень хотела", - несовершеннолетний "волонтер" Зеленского проводит опрос, нарушая карантинные ограничения - Цензор.НЕТ 9809
показать весь комментарий
27.10.2020 10:07 Ответить
перчатки погрызла собака, маску отдал бабушке, а мозгов бог не дал. вот такие "полвареники" нам позапрошлой весной власть и выбрали.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:08 Ответить
плюс - выйдет бабушка и отдаст маску и он ее наденет))))
масочка многоразового и многократного использования - одна на весь участок)))))
показать весь комментарий
27.10.2020 11:30 Ответить
"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 8738
показать весь комментарий
27.10.2020 10:09 Ответить
Хм,это говно очень похоже на то,странно...
показать весь комментарий
27.10.2020 10:10 Ответить
з однієї ж фабрики. хоч і випуски різні.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:40 Ответить
Та никакой это не волонтёр - это бедные студенты подрабатывают.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:14 Ответить
студент з 16, а тут мова про неповнолітнього повністю і розвитком теж
показать весь комментарий
27.10.2020 12:42 Ответить
прям Дубінський-собачий рот
показать весь комментарий
27.10.2020 10:15 Ответить
Спіймали одного хлопця на всю країну і цькують наче злочинця.Він не пішов ні красти, ні граб увати, ні вбивати, а чесно відпрацьовує свої гроші нікого не змушуючи, і ні до кого не чіпляючись, як ці доморощені журнашлюшки. Ганьба журнашлюхам. "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 6170
показать весь комментарий
27.10.2020 10:16 Ответить
Так они не то что он подрабатывает снимали, а его брехню. Брехню снимать и показывать всем, это по мнению сторонников зебила большое преступление. Ганьба доморощенным защитникам лжи.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:23 Ответить
Що кому брехала та детина? Кожний дебіл бачить те що йому хочеться бачити.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:37 Ответить
Вот дебил и увидел журнашлюх, там где показывают брехню. Большой ублюдок вырастает из маленького - сначала "перчаточки погрызла собачка", а потом "3000 вагонов зерна в госрезерве погрызли мышки".
показать весь комментарий
27.10.2020 12:01 Ответить
Взагалі то я з ************ патрніотами не спілкуюсь бо ці патріоти чомусь звуть ***** і обирають мертвечука.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:05 Ответить
Ха-Ха. Так и знал что ты этим закончить попытаешься, тварь псевдоукраинская.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:07 Ответить
Не розумію собачої гав гав
показать весь комментарий
27.10.2020 12:09 Ответить
"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 4397
показать весь комментарий
27.10.2020 12:10 Ответить
ПТН-ПНХ "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 3846
показать весь комментарий
27.10.2020 12:12 Ответить
"Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1440
показать весь комментарий
27.10.2020 12:13 Ответить
А українськомовні свідомі українці НЕ МОЖУТЬ підтримувати русскаязичного неукраїнця Зе і його опитування тупе!
показать весь комментарий
28.10.2020 08:57 Ответить
чесно відпрацьовує свої гроші..."

не может быть честных грошей на брехне !
Владимира Зеленского будут судить также за моральное растление детей "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 4946
показать весь комментарий
27.10.2020 11:58 Ответить
Звісно було б чесніше якби це дитя приставило тобі до горла ножа і відібрало ті грош,тоді б і ти не гавкало.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:11 Ответить
Це дитя може тіко косяк з канабісом приставити...)))) був би нож - воно б порізалось, 10-15 разів, потім той ножик лежав в його руці))) не мрій зайве
показать весь комментарий
27.10.2020 14:09 Ответить
Просто кто-то решил использовать ребенка, глупого и ничего не познавшего в нашем животном мире, а тот не прочь заработать самостоятельно хоть какую копейку.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:26 Ответить
Перечитал свое сообщение и понял, что там каждое слово нужно было выделать жирным - там что ни слово, то зашквар
показать весь комментарий
27.10.2020 10:34 Ответить
На какой мове он все это рассказывает? Довели школяров, как цыганы разговаривают.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:36 Ответить
И вот этих закон обязывает обучать на украинском. Понятно почему он выглядит полным дебилом.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:46 Ответить
Care to elaborate?
показать весь комментарий
27.10.2020 11:23 Ответить
а может он таким родился ? "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 4936
показать весь комментарий
27.10.2020 11:59 Ответить
Он не может правильно говорить ни на русском, ни на украинском. Вербальная дезориентация.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:56 Ответить
Сам ти дебіл **************.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:13 Ответить
Це наркоман?
показать весь комментарий
27.10.2020 10:58 Ответить
....если не действующий, то будущий "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 871
показать весь комментарий
27.10.2020 12:00 Ответить
эта муйня тупо легализует "референдум" в Крыму и ОРДЛО
показать весь комментарий
27.10.2020 11:23 Ответить
такое впечатление, что пионєр подогрелся от зе "Рукавички мої погриз собака, а масочку я віддав бабусі. Вона дуже хотіла", - неповнолітній "волонтер" Зеленського проводить опитування, порушуючи карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 1411
показать весь комментарий
27.10.2020 11:28 Ответить
обнять и плакать !!!
показать весь комментарий
27.10.2020 11:32 Ответить
Яка важлива і насущна новина!!!
показать весь комментарий
27.10.2020 12:00 Ответить
Припе....денный как и весь электорат Зедебилов. Косит под идиота (хотя почему косит). В свете этого - все штрафы - начиная от незаконного участия в незаконном опросе, кончая нарушением карантинных мер - выписать тупым папе и маме. Я б для страховки умножил эти штрафы на 20-30. и пусть, если деньги закончаться - в качестве питания, всей семьей, включая папу, маму, бкушку (в маске) и саиого этого недоразвитого организма - чмокают у собачки, которая погрызла перчатки.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:00 Ответить
укуреное .больное е...тое типичный зелебоб
показать весь комментарий
27.10.2020 12:06 Ответить
Напомнило песню бейгеле, купити бублички 🤫🙄🤔🤦😂😂😂😂
показать весь комментарий
27.10.2020 12:14 Ответить
Я б не сміявся з цієї молодої людини.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:21 Ответить
Воно до того ж ще й вторчене... І за це несе повну особисту відповідальність **********.
показать весь комментарий
27.10.2020 12:39 Ответить
волонтеры Зеленского там все охренели, когда узнали работа их волонтерская и не оплачивается. всех кормят завтраками и не рассчитываются
показать весь комментарий
27.10.2020 17:51 Ответить
Гадя Петрович Хренова, один в один.
показать весь комментарий
27.10.2020 18:24 Ответить
от собралось кодло "добрейших" и "правильных" сограждан , вместо того что бы объяснить пацану шо он делает не правильно и зебилизм это зло -они взяли и выставили его на посмешище на всю страну... хайпанули ? ... на следующих выборах он назло вам проголосует по приколу или за шмария с жопоблоком...
показать весь комментарий
27.10.2020 21:33 Ответить
Сумно стає за таку молодь... По ньому видно, що він не наркоман, та й цигарки мабуть ще й не пробував. Бабусю свою любить. Складається таке враження, що і від політики він такий далекий , як Земля від Сатурна. У нього скоріш компютерні ігри в голові. І тут з"явився "добрий дядя", який запропонував "підзаробити". І разом з тим не було поруч жодного, хто б міг скерувати його на шлях праведний... Не судіть його, бо він ще "зелений", і зелень його не від прізвища харанта ! Думаю, він вже зробив висновок з цього "театру", і в майбутньому він буде дмухати на холодне. Згадайте свої юні літа, ви такі розумні були в його віці ? Не думаю...
показать весь комментарий
27.10.2020 22:35 Ответить
 
 