В 30% случаев у больного COVID-19 отрицательный ПЦР-тест, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.
"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.
Топ комментарии
+4 Seva Stopov
показать весь комментарий27.10.2020 11:46
+3 Меркава
показать весь комментарий27.10.2020 10:35
+2 юра Лонг
показать весь комментарий27.10.2020 10:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Але ж хіба приватні лабораторії не повинні звітувати про походження тестів та їх сертифікацію? І шо по етому поводу думає "міліція нє люді"?
Вот он и без микроскопа видать. Дурак не степаша это мы придурки если ему подчиняемся.
Это практика, которую начали месяца 3-4 применять в США по рекомендации CDC.
Это я обо всем остальном молчу.
Ну почему его не штрафуют? Да бюджет бы озолотился уже на одном только нём!
Для прикладу тест на вживання алкоголю може давати хибний результат у окремих людей, організм яких сам виробляє надлишок алкоголю.