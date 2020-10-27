РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13121 посетитель онлайн
Новости Видео Политика УкраиныЗдоровье Коронавирус и карантин
7 669 21
карантин (16730) Степанов Максим (2061) тест (283) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В 30% случаев у больного COVID-19 отрицательный ПЦР-тест, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, существует несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьковщина, Киев и Львовщина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - сказал Степанов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
"Непонятно" в том плане, что кто-то конкретный эту аферу запустил изначально. А потом ее уже подхватили, кто по глупости, кто из корыстных мотивов, кто и по первому и по второму одновременно.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:46
+3
Они уже давно разрешили ковид без тестов ставить, и без программки обошлись.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:35
+2
А клинических симптомов нет их еще не опребелили . А я милого узнаю по походке... Так и вирусом ковида. Будут определять. Лечения протокола нет лекарств нет но суслик есть.
Вот он и без микроскопа видать. Дурак не степаша это мы придурки если ему подчиняемся.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они уже давно разрешили ковид без тестов ставить, и без программки обошлись.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:35 Ответить
Вся справа с тому, що 30% ПЦР тестів було вкрадено і ці тести робляться на воді аби їх можливо було списати, як виконані.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:22 Ответить
Саме завдяки цім краденим тестам процвітає тестування в приватних лабораторіях по 1800 грн., куди сімейні лікарі толпами гонять пацієнтів.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:23 Ответить
Он воно шо... он воно де собака порилась У 30% випадків у хворого COVID-19 негативний ПЛР-тест, - Степанов - Цензор.НЕТ 196 Якби що добре для країни і українців придумати, то розуму геть нема. а от коли украсти тести та продати у приватні руки...
Але ж хіба приватні лабораторії не повинні звітувати про походження тестів та їх сертифікацію? І шо по етому поводу думає "міліція нє люді"?
показать весь комментарий
27.10.2020 13:11 Ответить
А клинических симптомов нет их еще не опребелили . А я милого узнаю по походке... Так и вирусом ковида. Будут определять. Лечения протокола нет лекарств нет но суслик есть.
Вот он и без микроскопа видать. Дурак не степаша это мы придурки если ему подчиняемся.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:30 Ответить
Это не он придумал.
Это практика, которую начали месяца 3-4 применять в США по рекомендации CDC.
показать весь комментарий
27.10.2020 10:47 Ответить
Тесты - это единственное, что фактически отличало Ковид от гриппа. Все остальное: симптомы, лечение, совершенно аналогичны. Убираем тесты, и остается давно всем известный и привычный грипп и его осложнения... Только пока непонятно, зачем аферисты от медицины почти год людям морочат голову...
показать весь комментарий
27.10.2020 11:30 Ответить
Сколько стоит маска? А миллиард масок?
Это я обо всем остальном молчу.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:37 Ответить
"Непонятно" в том плане, что кто-то конкретный эту аферу запустил изначально. А потом ее уже подхватили, кто по глупости, кто из корыстных мотивов, кто и по первому и по второму одновременно.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:46 Ответить
А кто производит маску? Вакцины? И так далее...
показать весь комментарий
27.10.2020 11:52 Ответить
Конкретно запустили ті, що бігом не розібравшися кинулися "спасать" всіх туристів із китаю. Безкоштовно за бюджетні кошти поселивши їх у не пристосованому санаторії на Ворсклі. Їм потрібна була пандемія. Бо турборежим наприймав такого, що ще довго буде відригуватися.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:14 Ответить
А які можуть бути протоколи по лікуванню віруса, якщо він не хворіє?
показать весь комментарий
27.10.2020 11:15 Ответить
И опять он в закрытом помещении без средств индивидуальной защиты.
Ну почему его не штрафуют? Да бюджет бы озолотился уже на одном только нём!
показать весь комментарий
27.10.2020 10:59 Ответить
Т.е. этот тест врёт в 30% случаев? А лучше нет?
показать весь комментарий
27.10.2020 11:40 Ответить
Так це він тільки не реагує на вірус в 30%, а ще в 30% реагує позитивно при відсутності вірусу. Бо, сам тест реально реагує не на наявність чи відсутність вірусу, а на біохімічні процеси в організмі, які вірогідні за наявності вірусу але можуть бути приховані або ініційовані іншими чинниками. Скажімо, тест реагує на наявність в слизі білку "А", який є нетиповим за звичайних умов. Але він може не вироблятися вірусом, якщо в організмі присутні чи відсутні інші чинники. А може і вироблятися іншими чинниками, які не пов'язані з КОВІД.
Для прикладу тест на вживання алкоголю може давати хибний результат у окремих людей, організм яких сам виробляє надлишок алкоголю.
показать весь комментарий
27.10.2020 11:51 Ответить
Якби ж то більшість хоч трохи розуміла про це.
показать весь комментарий
27.10.2020 13:16 Ответить
В середине сентября существовало более 350 различных тестов. Все их можно разделить на три группы. К первой и второй относятся тест ПЦР и тест на наличие антигена, которые обнаруживают вирус в организме человека на момент тестирования и указывают на то, что он может быть потенциальным источником заражения. К третьей - тесты на антитела, определяющие, был ли человек в прошлом инфицирован коронавирусом. Какой именно тест из 350 сделают вам? Конечно самый дешевый и неточный, даже не сомневайтесь.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:11 Ответить
а почему монистр здравооповесчения степашка без халата и маски? какой пример он людям подайот?
показать весь комментарий
27.10.2020 15:32 Ответить
Степанов, ты чего? Это говорит о негодном качестве тех тестов, которые вы закупаете, и не о чем другом.
показать весь комментарий
27.10.2020 17:04 Ответить
 
 