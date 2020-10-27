В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
В оккупированном Крыму исчезло уникальное Краснокаменское озеро, высохло знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма. Нет теперь и озера около села Залесное Бахчисарайского района.
По подсчетам журналистов Крым.Реалии ТВ, за последний год на оккупированном полуострове пересохли не менее 10 водоемов, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что если каждый год на полуострове будут высыхать по 10 озер, то примерно за 30 лет озер в Крыму не станет совсем.
Почему крымские озера исчезают, нам объяснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.
"Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер", – раскрывает подробности природных процессов ученый.
Перекрытый Северо-Крымский канал, уменьшение осадков, деятельность человека и массовое бурение скважин – главные причины исчезновения крымских озер, уверены эксперты.
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Крьім сообщает. В Крьіму без бендер нет водьі.
Там село Фрунзе, іще у 1992 році говорило українською мовою, бо його мешканці переселені у 50-х роках із Рівненської області для роботи на птахофабриці.
терраформування... террадеформація
Скоро пересядемо на верблюдів та ослів
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
Держитесь там. Хорошего вам здоровья, а главное - настроения!
Помните , главное для предателя - здоровье и настроение хорошее !
такое же тупье, как и наши 73%...