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В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В оккупированном Крыму исчезло уникальное Краснокаменское озеро, высохло знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма. Нет теперь и озера около села Залесное Бахчисарайского района.

По подсчетам журналистов Крым.Реалии ТВ, за последний год на оккупированном полуострове пересохли не менее 10 водоемов, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что если каждый год на полуострове будут высыхать по 10 озер, то примерно за 30 лет озер в Крыму не станет совсем.

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Почему крымские озера исчезают, нам объяснил заместитель директора украинского Института водных проблем и мелиорации Михаил Яцюк.

"Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву на прилегающей территории. Учитывая то, что температура у нас растет и происходит испарение, то таким образом водный дефицит растет, рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер", – раскрывает подробности природных процессов ученый.

Перекрытый Северо-Крымский канал, уменьшение осадков, деятельность человека и массовое бурение скважин – главные причины исчезновения крымских озер, уверены эксперты.
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Топ комментарии
+55
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 3942

...
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27.10.2020 10:53
+55
воды НЕТ? возьмите БУБЕН!!!
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 7714
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27.10.2020 11:05
+48
В оккупированном Крыму за год пересохли 10 озер: "Дальше лучше не будет" - Цензор.НЕТ 6711
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27.10.2020 10:51
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NASA собщает. На Луне есть вода!
Крьім сообщает. В Крьіму без бендер нет водьі.
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27.10.2020 14:00 Ответить
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 8077
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27.10.2020 15:15 Ответить
А я колись на Багайли карасів ловив.
Там село Фрунзе, іще у 1992 році говорило українською мовою, бо його мешканці переселені у 50-х роках із Рівненської області для роботи на птахофабриці.
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27.10.2020 15:41 Ответить
"на полуострове исчезло озеро Богайлы в Сакском районе Крыма. Засохло и знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между Евпаторией и Саками"
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27.10.2020 23:40 Ответить
"Нехай п*ють мочу!" Г.Г.Москаль.
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27.10.2020 15:41 Ответить
нет воды -сосите камни... В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 2618
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27.10.2020 16:15 Ответить
пля... нахє.ра я в цей Крим приїхав? Краще би на Марс полетів...
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 1967
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27.10.2020 16:35 Ответить
2030 рік, тролейбус Сімферополь - Ялта.
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 2893
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27.10.2020 16:37 Ответить
--- А мені цікаво стало : а чи НЕ перестало . бува .умиватися слізьми всевидяще око в Бахчі - сарайськім гаремі ???
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27.10.2020 17:19 Ответить
Еслі в кранє нєт вади- значіт випілі жидо-біндєравци В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 8093
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27.10.2020 17:24 Ответить
терраформування ... террадеформація
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27.10.2020 20:50 Ответить
в Україні східніше Житомира теж все пересихає.
Скоро пересядемо на верблюдів та ослів
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27.10.2020 21:38 Ответить
…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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27.10.2020 21:40 Ответить
В окупованому Криму за рік засохли 10 озер: "Далі краще не буде" - Цензор.НЕТ 6920
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27.10.2020 22:23 Ответить
Крысмане! Крым это горячая сковородка, потому что - исчезающая вода говорит о скором землетрясении. Деньги и мосты - не помогут!
Держитесь там. Хорошего вам здоровья, а главное - настроения!
Помните , главное для предателя - здоровье и настроение хорошее !
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27.10.2020 22:38 Ответить
Как это, как это, как это! говорили, что хуже не будет!
такое же тупье, как и наши 73%...
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27.10.2020 23:54 Ответить
Навіть на Місяці воду знайшли, а у Криму знайти не можуть. Місця треба знати та українську мову.
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28.10.2020 00:01 Ответить
Учкудук, три калодца, защити, защити нас от солнца. Плять, до чего довела расися Крым! Я всю жизнь мечтал греть каструлю воды и подмываться в тазике!
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28.10.2020 08:15 Ответить
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