Документальный фильм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи". ВИДЕО

Документальный фильм режиссера Романа Островского "Аеророзвідка. Технологічна Січ" о становлении и работе фронтовой аэроразведки появился в социальных сетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме рассказывается о том, как мечты одного из основателей и идеологов "Аэроразведки" Владимира Кочеткова воплощаются в жизнь. Аэроразведка-Технологическая Сечь - именно так называют себя аэроразведчики.

В фильме не только о достижениях комманды, международном сотрудничестве и победах, но и о проблемах. Условия работы разведчиков поменялись и некоторые уходят из Вооруженных сил.

"Люди начали уходить из армии. Некоторые из них провели в армии по 2-3-5 лет и очень жаль терять этот ресурс. Сейчас один человек с очень большим опытом таксует в Киеве. Опыт за его плечами -это что-то невероятное - за 1000 полетов. Еще один человек уехал в Польшу на заработки", - говорит пилот и глава ГО "Аэроразведка" Артем Молчанов.

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