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Документальный фильм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Документальный фильм режиссера Романа Островского "Аеророзвідка. Технологічна Січ" о становлении и работе фронтовой аэроразведки появился в социальных сетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в фильме рассказывается о том, как мечты одного из основателей и идеологов "Аэроразведки" Владимира Кочеткова воплощаются в жизнь. Аэроразведка-Технологическая Сечь - именно так называют себя аэроразведчики.

В фильме не только о достижениях комманды, международном сотрудничестве и победах, но и о проблемах. Условия работы разведчиков поменялись и некоторые уходят из Вооруженных сил.

"Люди начали уходить из армии. Некоторые из них провели в армии по 2-3-5 лет и очень жаль терять этот ресурс. Сейчас один человек с очень большим опытом таксует в Киеве. Опыт за его плечами -это что-то невероятное - за 1000 полетов. Еще один человек уехал в Польшу на заработки", - говорит пилот и глава ГО "Аэроразведка" Артем Молчанов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+13
Ви заважаєте терористам, а значить і "українському" командуванню.
Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки створеного волонтерами у 2015 році

17.09.20
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27.10.2020 12:50
+5
Какая разница , это вам скажет еврей , которого Вы выбрали в президенты
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27.10.2020 12:53
+5
Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи" - Цензор.НЕТ 7431
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27.10.2020 12:56
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Ви заважаєте терористам, а значить і "українському" командуванню.
Командування військ зв'язку повідомило про розформування Центру аеророзвідки створеного волонтерами у 2015 році

17.09.20
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27.10.2020 12:50 Ответить
Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи" - Цензор.НЕТ 7431
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27.10.2020 12:56 Ответить
техника не погибает, а ломается.
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27.10.2020 12:51 Ответить
Какая разница , это вам скажет еврей , которого Вы выбрали в президенты
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27.10.2020 12:53 Ответить
Хай гинуть роботи

******
Документальний фільм "Аеророзвідка. Технологічна Січ": "Ми не хочемо, щоб гинули наші солдати. Хай гинуть роботи" - Цензор.НЕТ 3780
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27.10.2020 13:12 Ответить
Самый простой способ прекратить войну на Донбассе - ПЕРЕСТАТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПЕНСИИ И СОЦПОСОБИЯ, ДАВАТЬ СВЕТ ВОДУ И ТЕПЛО НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЫТЬ ВЬЕЗД-ВЫЕЗД ДЛЯ ВСЕХ ! (с)
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27.10.2020 13:23 Ответить
нельзя перекрыть свет тепло и воду там где пальчиком тыкнешь. нужно прокладывать новые коммуникации и демонтировать все старые, время и деньги затраченые на это трудно представить.
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27.10.2020 15:02 Ответить
гинути должны не роботы, а сепары.... пригласите турецко-азербайджанских спецов
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27.10.2020 14:01 Ответить
Хмммм.....а вы знаете где грань мажду нами и ...ими, роботами ??? Не забывайте, что и мы с вами тоже роботы!!! И те, которые нас создавали....думали точно также,.....о роботах.
Я вам серьезно это говорю, но уверен, что вы меня не слышите.
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27.10.2020 18:12 Ответить
 
 