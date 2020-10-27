Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента. ВИДЕО

Плохо или очень плохо? Какое будущее ждет Владимира Зеленского и "слуг народа" после эпического провала на местных выборах? Богдан Буткевич остроумно раскладывает по полочкам последствия воскресного голосования для президента, украинских олигархов и нас с вами.

Окружение Зеленского буквально за несколько месяцев провалило все, что только можно было провалить. Причем масштабы катастрофы настолько велики, что "делать хоть что-то" президента уже призывает Александр Дубинский!

Теплая ванна Ермака и остального ближайшего окружения оторвали президента от реальности. А в этой реальности у него есть проигранные выборы (если не сказать хуже), разрушен миф о "самом выдающемся лидере современности", слабо контролируемые парламент и слабые руководители силовых органов (кстати, не такой уж и лояльные к самому Зеленскому) ... А еще есть огромная дыра в бюджете и испорченные отношения с западными донорами. Выглядит плохо, не так ли?

Итак, разбираем, как президент Зеленский в турборежиме приближается к своей политической смерти? Решится ли он изменить токсическое окружение, которое все сильнее тянет его на дно?

И каким из результатов местных выборов можно немного порадоваться? (спойлер - речь о Коломойском).

А как вам выборы и их результаты? Оставляйте впечатления в комментариях, а затем - ставьте лайк и подписывайтесь на обновление "Без цензуры"!

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