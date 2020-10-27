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Зеленский (16530) Буткевич Богдан (430)

Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Плохо или очень плохо? Какое будущее ждет Владимира Зеленского и "слуг народа" после эпического провала на местных выборах? Богдан Буткевич остроумно раскладывает по полочкам последствия воскресного голосования для президента, украинских олигархов и нас с вами.

Окружение Зеленского буквально за несколько месяцев провалило все, что только можно было провалить. Причем масштабы катастрофы настолько велики, что "делать хоть что-то" президента уже призывает Александр Дубинский!

Теплая ванна Ермака и остального ближайшего окружения оторвали президента от реальности. А в этой реальности у него есть проигранные выборы (если не сказать хуже), разрушен миф о "самом выдающемся лидере современности", слабо контролируемые парламент и слабые руководители силовых органов (кстати, не такой уж и лояльные к самому Зеленскому) ... А еще есть огромная дыра в бюджете и испорченные отношения с западными донорами. Выглядит плохо, не так ли?

Итак, разбираем, как президент Зеленский в турборежиме приближается к своей политической смерти? Решится ли он изменить токсическое окружение, которое все сильнее тянет его на дно?

И каким из результатов местных выборов можно немного порадоваться? (спойлер - речь о Коломойском).

А как вам выборы и их результаты? Оставляйте впечатления в комментариях, а затем - ставьте лайк и подписывайтесь на обновление "Без цензуры"!

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Также читайте: "Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА: Если он хочет оставаться президентом, нужно что-то делать в Киеве

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 3138
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27.10.2020 15:15
+24
Вава, давай на Ростов разом з кварталом.
Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента - Цензор.НЕТ 2032
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27.10.2020 15:06
+18
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 529
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27.10.2020 15:10
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Правила форума Совет форумчан
как же его утопишь если он деревянный
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27.10.2020 15:04 Ответить
деревянный ли? ))))
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27.10.2020 15:07 Ответить
Так говно тоже не тонет
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27.10.2020 15:21 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 5461
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27.10.2020 15:08 Ответить
не не утонет, даже если тока головой патиковый.
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27.10.2020 15:22 Ответить
Короля делает свита,а ЗЕ свита просто использовала как презерватив и выбросила.Теперь ЗЕ на свою свиту не влияет.
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27.10.2020 15:05 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 3138
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27.10.2020 15:15 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 373 Вон даже пальчевский, с горя уже второй день бухает.
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27.10.2020 15:23 Ответить
бабки вкладені у вибори доведеться віддавати
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27.10.2020 15:58 Ответить
Бущее Зебила всё еще туманно - не понятно, его посадят или таки повесят ..
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27.10.2020 15:05 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 529
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27.10.2020 15:10 Ответить
Або "хайфа", або Італія (в нього там особняк в "русской_дєрєвнє").

"-скі" не сидять.
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27.10.2020 15:20 Ответить
Абашто рэчь?! Хто кого топить? Його туди спеціально поставили. Воно - зіцпрэдсєдацєль Фунт! Тобто цап-відбувайло, але настільки тупий, що навіть не помічає цього...
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27.10.2020 15:05 Ответить
Вава, давай на Ростов разом з кварталом.
Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента - Цензор.НЕТ 2032
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27.10.2020 15:06 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 1906
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27.10.2020 15:11 Ответить
Проект Без цензуры: Какое будущее у Зеленского? Как ближайшее окружение топит президента - Цензор.НЕТ 4879
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27.10.2020 15:07 Ответить
наигрался )))))
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27.10.2020 15:08 Ответить
Чемодан-вокзал- растофф... Це якщо встигне. Отаке от світле майбутнє...
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27.10.2020 15:11 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 7148
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27.10.2020 15:12 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 7773
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27.10.2020 15:13 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 853

...
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27.10.2020 15:13 Ответить
Сейчас опять начнут топить за голос партию хипстеров как до этого топили за партию слуг.
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27.10.2020 15:14 Ответить
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 6470
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27.10.2020 15:16 Ответить
Мама любит скорость, а 75% - грабли.
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27.10.2020 15:38 Ответить
будущее ЗЕ в руках Бени
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27.10.2020 15:30 Ответить
Да особо ничего особого в будущем Зеленского не ждет. Добудет как и Порошенко президентский срок, да также и уйдет. А Украина еще пять лет потеряет в своем развитии.
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27.10.2020 15:46 Ответить
А із ким не загубить, новоявлений француз?
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27.10.2020 18:49 Ответить
Ці патріоти України під проксі і російською постійно натякають на якусь третю силу! Ви можете накінець висратись? Хто цей профет, який спасе Україну?! Хто?
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27.10.2020 18:50 Ответить
За патріотів з під проксі дякуйте адмінам Цензора. За їх так звану "повагу" до свободи слова та іншої думки. Бо банити дуже *******. Зараз робочий айпі забанили. Доводиться викручуватись. Про що вже не раз казав. Зараз можуть і цей забанити. Бо критики не *******. До того кілька разів банили обліковий запис. Раз взагалі перереєстрацію проходив. Чому підтвердження казябли після ніку. Тут на форумі себе вільно порохоботи тільки почувають. Для всіх інших закон джунглів. Це відносно проксі. Стосовно з ким не згубить власне я не знаю. Життя покаже. Доречі Ви теж американець з під проксі, чи просто патріот України здалеку? Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 8542
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27.10.2020 22:39 Ответить
Тебя , дятла, в дверь ты через унитаз
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28.10.2020 06:10 Ответить
Шо, жаба душить? Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 1363
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28.10.2020 09:46 Ответить
Я не під проксі і я патріот УКРАЇНИ З Америки. В тебе із цим проблеми, кацапський виродок?
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28.10.2020 11:48 Ответить
Дайте спробую вгадати. Ви мабуть завзятий прихильник Петра Порошенка. Вгадав? Бо тільки вони схильні поливати брудом людей, навіть не знаючи їх, на цьому форумі. Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 360 А проблем у мене поки що ніяких. Вони здається у вас і дуже суттєві. А чому я з під проксі пишу - вказав вище і вже під своїм прапорцем. Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 151 Ну а патріотом України звісно легше бути в Америці ніж безпосередньо в самій Україні. Також легше поради давати що та як нам тут робити.
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28.10.2020 12:30 Ответить
І до речі, в данному контексті не "загубить", а "втратить". Це якщо вже Ви так дорікаєте знанням мови. Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 4517
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27.10.2020 22:46 Ответить
Найближче оточення топить Зе, а він топить Україну. Але він сам підбирав своє оточення, то виходить, що він тоне і за собою тягне нас?
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27.10.2020 16:03 Ответить
Я могу со 100% точностью рассказать вам о будущем зеленского. Тут два варианта: он либо сам покончит жизнь самоубийством (может от передоза) от всеобщего презрения либо проведет остаток своих дней за решеткой. Остальные варианты практически нереальны.
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27.10.2020 16:16 Ответить
Доволі критично.
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27.10.2020 19:59 Ответить
А якщо все-таки його ?
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28.10.2020 00:51 Ответить
А не пішов би в сраку ти, ЗЕлене ЧМО???.
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27.10.2020 17:09 Ответить
Если честно , то Зеленскому вместе с 95-м кварталом пора на гастроли в Ростов-на-Дону. Там очень уважают украинских юмористов и уже заждались...
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27.10.2020 17:28 Ответить
якщо повезе знову піде грати на роялі
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27.10.2020 18:02 Ответить
якою клавішею?
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27.10.2020 19:45 Ответить
А яке в нього може бути майбутнє? Ні актором, ні президентом він вже не буде. Дорога в Ростов.
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27.10.2020 19:17 Ответить
ну чому, ще можуть у нас тут вбити. Його як яника вже впускати не можна
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27.10.2020 19:46 Ответить
А хто це?
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27.10.2020 19:58 Ответить
Вован бери дубину и п..те в хайфу.
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27.10.2020 20:20 Ответить
Зеля сам себя топит. Кто просил его продавать землю по 10 000 га ? Коломойский? Это что его окружение? Он отрабатывает те деньги которые взял.
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27.10.2020 21:08 Ответить
Не Зе підбирав собі команду.......Цих людей йому дали господарі які поставили його на чолі.
І не він вирішує кого міняти . От такі от казочки малята.
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27.10.2020 21:44 Ответить
Зеленський позбавиться оточення? Не смішіть. В ОП давно вже хвіст махає собакою, а не навпаки.
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28.10.2020 08:17 Ответить
Плохо или очень плохо? Какое будущее ждет Владимира Зеленского и "слуг народа" после эпического провала на местных выборах? Источник: https://censor.net/ru/v3227360

Ну от Зе клоун свято вірить що з ним все буде гарно, тіпа викрутиться, моя думка така на його майбутнє -
Проєкт Без цензури: яке майбутнє в Зеленського? Як найближче оточення топить президента - Цензор.НЕТ 4752
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28.10.2020 10:11 Ответить
 
 